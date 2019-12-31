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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 50245025502650275028> Додано: Сер 01 січ, 2020 15:49 freeze написав: mephala написав: freeze написав: кого хочу, того и упоминаю. кого хочу, того и упоминаю.



так звісно що кого хочете. щоб висвітлити події під потрібним вам кутом зору.

про що я написав ще в першому дописі. так звісно що кого хочете. щоб висвітлити події під потрібним вам кутом зору.про що я написав ще в першому дописі.



У меня определенный угол зрения, преступник - любой - должен сидеть в тюрьме, и без всяких слезливых вариантов, а он же Зимний брал, заслуженный революционер, или в современных вариациях.

Вы утверждаете, что только некоторые преступники должны сидеть в тюрьме. Это подход к развалу государства, вы просто этого не допонимаете. У меня определенный угол зрения, преступник - любой - должен сидеть в тюрьме, и без всяких слезливых вариантов, а он же Зимний брал, заслуженный революционер, или в современных вариациях.Вы утверждаете, что только некоторые преступники должны сидеть в тюрьме. Это подход к развалу государства, вы просто этого не допонимаете.

де я казав що повинні сидіти тільки певні злочинці? цитату в студію.

а от ви згадали лише про певні кейси створюючи в інформаційному просторі певне враження про злочинців в Україні. що 100% перекликається з московитською пропагандою. де я казав що повинні сидіти тільки певні злочинці? цитату в студію.а от ви згадали лише про певні кейси створюючи в інформаційному просторі певне враження про злочинців в Україні. що 100% перекликається з московитською пропагандою. mephala Повідомлень: 6202 З нами з: 07.04.14 Подякував: 114 раз. Подякували: 694 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 15:51 Re: Політичні дискусії shapo написав: И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать: И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать:

Пенсионерам субсидія є, якщо, звісно, діти нормальні. А про щасливе і заможнє життя при Совку краще розповідайте бабкам на лавці - вони з радістю підтримають цю розмову. Пенсионерам субсидія є, якщо, звісно, діти нормальні. А про щасливе і заможнє життя при Совку краще розповідайте бабкам на лавці - вони з радістю підтримають цю розмову. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9434 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1088 раз. Подякували: 1190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 15:56 Да, если ближе к профилю ветки, то 29 декабря прошли еще одни маленькие выборы в ОТГ.

Результаты странноватые, возможно специфика небольших ОТГ.



Подгородненская городская ОТГ Днепропетровской области:

Первое место заняла "Батькивщина", получив 15,78%, второе у партии "Наш край" – 15,05%.; третье заняла "Гражданская позиция" – 14,91%.

Также в Подгородненской городской ОТГ прошли "Слуга народа" (14,76%), РПЛ (12,47%), Оппоблок (10,11%), ОПЗЖ (9,74%) и "ЕС" (7,23%)



Путивльская городская громада в Сумской области:

выборы мэра - Действующий городской голова Путивля, самовыдвиженец Валерий Волков получил 83% голосов. Кандидат от «Слуги народа» Роман Якименко - 10%. Представитель «Батьківщини» Михаил Биряк - 5%.

Выборы в Путивльский городской совет - «Укроп» получил 55,4% голосов, Укроп поддерживал действующий мэр, на втором месте - «Оппозиционная платформа «За життя» с 10%, на третьем «Слуга народа» с 9,8%, на четвертом - «Партия промышленников и предпринимателей» - 8,3%, на пятом «Батьківщина» - 6,8%. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14473 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3855 раз. Подякували: 5762 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 15:57 lapay написав: shapo написав: И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать: И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать:

Пенсионерам субсидія є, якщо, звісно, діти нормальні. А про щасливе і заможнє життя при Совку краще розповідайте бабкам на лавці - вони з радістю підтримають цю розмову. Пенсионерам субсидія є, якщо, звісно, діти нормальні. А про щасливе і заможнє життя при Совку краще розповідайте бабкам на лавці - вони з радістю підтримають цю розмову.



У меня мать получила за прошлый месяц субсидию в размере 218грн при пенсии в 3800грн и коммуналке пока ( из-за теплого месяца) в 1200грн, так что эти сказки будете рассказывать там же где мне советуете.

Зажиточной жизни при СССР не было, но роющихся в мусорниках я тогда в упор не помню. У меня мать получила за прошлый месяц субсидию в размере 218грн при пенсии в 3800грн и коммуналке пока ( из-за теплого месяца) в 1200грн, так что эти сказки будете рассказывать там же где мне советуете.Зажиточной жизни при СССР не было, но роющихся в мусорниках я тогда в упор не помню. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2520 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 15:58 mephala написав: а давайте порахуємо скільки надається допомоги Ізраїлю кожен рік з 1967 року?

в перерахунку на 1 людину або на 1 кв. км.?

саме допомоги а не кредити. тобто те що не потрібно повертати.

от тоді й побалакаємо про успішний Ізраїль та про Україну яка втратила.

а то мені подобається коли Ізраїль озброюють а Україну роззброюють а потім починають щось розказувати. а давайте порахуємо скільки надається допомоги Ізраїлю кожен рік з 1967 року?в перерахунку на 1 людину або на 1 кв. км.?саме допомоги а не кредити. тобто те що не потрібно повертати.от тоді й побалакаємо про успішний Ізраїль та про Україну яка втратила.а то мені подобається коли Ізраїль озброюють а Україну роззброюють а потім починають щось розказувати.

Запад нам поможет (с) Запад нам поможет (с) M-A-X Повідомлень: 1696 З нами з: 08.10.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 16:00 mephala написав: де я казав що повинні сидіти тільки певні злочинці? цитату в студію.

а от ви згадали лише про певні кейси створюючи в інформаційному просторі певне враження про злочинців в Україні. що 100% перекликається з московитською пропагандою. де я казав що повинні сидіти тільки певні злочинці? цитату в студію.а от ви згадали лише про певні кейси створюючи в інформаційному просторі певне враження про злочинців в Україні. що 100% перекликається з московитською пропагандою.



Я ни разу не слышал от вас осуждения убийств безоружных правоохранителей майдане, осуждения нападения на журналистов и тд, это на 100 процентов перекликается с лицемерием головного мозга, имхо.

А я говорю ,что ВСЕ преступления должны быть осуждены - и те кто стрелял в протестующих на майдане, и те кто стрелял в правоохранителей, и так по всем пунктам.

Попробуйте понять разницу, если сможете, конечно. И не надо тут дешевой пропаганды, тут многие уже не в детском возрасте. Я ни разу не слышал от вас осуждения убийств безоружных правоохранителей майдане, осуждения нападения на журналистов и тд, это на 100 процентов перекликается с лицемерием головного мозга, имхо.А я говорю ,что ВСЕ преступления должны быть осуждены - и те кто стрелял в протестующих на майдане, и те кто стрелял в правоохранителей, и так по всем пунктам.Попробуйте понять разницу, если сможете, конечно. И не надо тут дешевой пропаганды, тут многие уже не в детском возрасте. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14473 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3855 раз. Подякували: 5762 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 16:02 mephala написав: а давайте порахуємо скільки надається допомоги Ізраїлю кожен рік з 1967 року?

в перерахунку на 1 людину або на 1 кв. км.?

саме допомоги а не кредити. тобто те що не потрібно повертати.

от тоді й побалакаємо про успішний Ізраїль та про Україну яка втратила.

а то мені подобається коли Ізраїль озброюють а Україну роззброюють а потім починають щось розказувати. а давайте порахуємо скільки надається допомоги Ізраїлю кожен рік з 1967 року?в перерахунку на 1 людину або на 1 кв. км.?саме допомоги а не кредити. тобто те що не потрібно повертати.от тоді й побалакаємо про успішний Ізраїль та про Україну яка втратила.а то мені подобається коли Ізраїль озброюють а Україну роззброюють а потім починають щось розказувати.



Ну так и расскажите сами кто и что дарил Израилю с 1967г( я-то это знаю). Ну так и расскажите сами кто и что дарил Израилю с 1967г( я-то это знаю). Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2520 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 16:10 yanyura написав: detroytred

А мне другое режет слух:

Україна залишаеться оточеною ворогом і його сателітами з чотирьох боків

(0:28)

Одна из 4-х сторон Украины - ее западная граница, граница со странами ЕС и членами НАТО. Выходит, что они тоже враги?!!

Т.е. курс Украины, объявленный предыдущими Президентами на членство в ЕС и НАТО был курсом на сближение с врагами Украины? А мне другое режет слух:Одна из 4-х сторон Украины - ее западная граница, граница со странами ЕС и членами НАТО. Выходит, что они тоже враги?!!Т.е. курс Украины, объявленный предыдущими Президентами на членство в ЕС и НАТО был курсом на сближение с врагами Украины?

Тоже обратил внимание. Ну а как же - Польша, Венгрия, Румыния ...

Та же калька с путинской России и ранее с Союза для "сплочения нации" - "вокруг враги", "враждебное окружение". Ничего нового. Тоже обратил внимание. Ну а как же - Польша, Венгрия, Румыния ...Та же калька с путинской России и ранее с Союза для "сплочения нации" - "вокруг враги", "враждебное окружение". Ничего нового. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14978 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 16:11 Re: Політичні дискусії freeze написав: Я ни разу не слышал от вас осуждения убийств безоружных правоохранителей майдане, осуждения нападения на журналистов и тд, это на 100 процентов перекликается с лицемерием головного мозга, имхо.

А я говорю ,что ВСЕ преступления должны быть осуждены - и те кто стрелял в протестующих на майдане, и те кто стрелял в правоохранителей, и так по всем пунктам.

Попробуйте понять разницу, если сможете, конечно. И не надо тут дешевой пропаганды, тут многие уже не в детском возрасте. Я ни разу не слышал от вас осуждения убийств безоружных правоохранителей майдане, осуждения нападения на журналистов и тд, это на 100 процентов перекликается с лицемерием головного мозга, имхо.А я говорю ,что ВСЕ преступления должны быть осуждены - и те кто стрелял в протестующих на майдане, и те кто стрелял в правоохранителей, и так по всем пунктам.Попробуйте понять разницу, если сможете, конечно. И не надо тут дешевой пропаганды, тут многие уже не в детском возрасте.

В нас фактична амністія, по подіям на Майдані. Якщо уринотерапія для шарікова - це напад, то яйце для Яника - замах на вбивство. В нас фактична амністія, по подіям на Майдані. Якщо уринотерапія для шарікова - це напад, то яйце для Яника - замах на вбивство. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9434 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1088 раз. Подякували: 1190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 16:13 lapay написав: freeze написав: Я ни разу не слышал от вас осуждения убийств безоружных правоохранителей майдане, осуждения нападения на журналистов и тд, это на 100 процентов перекликается с лицемерием головного мозга, имхо.

А я говорю ,что ВСЕ преступления должны быть осуждены - и те кто стрелял в протестующих на майдане, и те кто стрелял в правоохранителей, и так по всем пунктам.

Попробуйте понять разницу, если сможете, конечно. И не надо тут дешевой пропаганды, тут многие уже не в детском возрасте. Я ни разу не слышал от вас осуждения убийств безоружных правоохранителей майдане, осуждения нападения на журналистов и тд, это на 100 процентов перекликается с лицемерием головного мозга, имхо.А я говорю ,что ВСЕ преступления должны быть осуждены - и те кто стрелял в протестующих на майдане, и те кто стрелял в правоохранителей, и так по всем пунктам.Попробуйте понять разницу, если сможете, конечно. И не надо тут дешевой пропаганды, тут многие уже не в детском возрасте.

В нас фактична амністія, по подіям на Майдані. Якщо уринотерапія для шарікова - це напад, то яйце для Яника - замах на вбивство. В нас фактична амністія, по подіям на Майдані. Якщо уринотерапія для шарікова - це напад, то яйце для Яника - замах на вбивство.



Что значит амнистия массовым убийцам, с ума все посходили, имхо. Эту амнистию и протолкнули в Раде, причастные к преступлениям, надо разбираться теперь, кто внёс законопроект, истинная цель и тд. Всё это в том числе и привело к тому, что преступления на майдане, их заказчики и организаторы не названы и не осуждены. Что значит амнистия массовым убийцам, с ума все посходили, имхо. Эту амнистию и протолкнули в Раде, причастные к преступлениям, надо разбираться теперь, кто внёс законопроект, истинная цель и тд. Всё это в том числе и привело к тому, что преступления на майдане, их заказчики и организаторы не названы и не осуждены. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14473 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3855 раз. Подякували: 5762 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 50245025502650275028> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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