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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:51

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать:

Пенсионерам субсидія є, якщо, звісно, діти нормальні. А про щасливе і заможнє життя при Совку краще розповідайте бабкам на лавці - вони з радістю підтримають цю розмову.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:56

Да, если ближе к профилю ветки, то 29 декабря прошли еще одни маленькие выборы в ОТГ.
Результаты странноватые, возможно специфика небольших ОТГ.

Подгородненская городская ОТГ Днепропетровской области:
Первое место заняла "Батькивщина", получив 15,78%, второе у партии "Наш край" – 15,05%.; третье заняла "Гражданская позиция" – 14,91%.
Также в Подгородненской городской ОТГ прошли "Слуга народа" (14,76%), РПЛ (12,47%), Оппоблок (10,11%), ОПЗЖ (9,74%) и "ЕС" (7,23%)

Путивльская городская громада в Сумской области:
выборы мэра - Действующий городской голова Путивля, самовыдвиженец Валерий Волков получил 83% голосов. Кандидат от «Слуги народа» Роман Якименко - 10%. Представитель «Батьківщини» Михаил Биряк - 5%.
Выборы в Путивльский городской совет - «Укроп» получил 55,4% голосов, Укроп поддерживал действующий мэр, на втором месте - «Оппозиционная платформа «За життя» с 10%, на третьем «Слуга народа» с 9,8%, на четвертом - «Партия промышленников и предпринимателей» - 8,3%, на пятом «Батьківщина» - 6,8%.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:57

  lapay написав:
  shapo написав:И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать:

Пенсионерам субсидія є, якщо, звісно, діти нормальні. А про щасливе і заможнє життя при Совку краще розповідайте бабкам на лавці - вони з радістю підтримають цю розмову.


У меня мать получила за прошлый месяц субсидию в размере 218грн при пенсии в 3800грн и коммуналке пока ( из-за теплого месяца) в 1200грн, так что эти сказки будете рассказывать там же где мне советуете.
Зажиточной жизни при СССР не было, но роющихся в мусорниках я тогда в упор не помню.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:58

  mephala написав:а давайте порахуємо скільки надається допомоги Ізраїлю кожен рік з 1967 року?
в перерахунку на 1 людину або на 1 кв. км.?
саме допомоги а не кредити. тобто те що не потрібно повертати.
от тоді й побалакаємо про успішний Ізраїль та про Україну яка втратила.
а то мені подобається коли Ізраїль озброюють а Україну роззброюють а потім починають щось розказувати.

Запад нам поможет (с)
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:00

  mephala написав:де я казав що повинні сидіти тільки певні злочинці? цитату в студію.
а от ви згадали лише про певні кейси створюючи в інформаційному просторі певне враження про злочинців в Україні. що 100% перекликається з московитською пропагандою.


Я ни разу не слышал от вас осуждения убийств безоружных правоохранителей майдане, осуждения нападения на журналистов и тд, это на 100 процентов перекликается с лицемерием головного мозга, имхо.
А я говорю ,что ВСЕ преступления должны быть осуждены - и те кто стрелял в протестующих на майдане, и те кто стрелял в правоохранителей, и так по всем пунктам.
Попробуйте понять разницу, если сможете, конечно. И не надо тут дешевой пропаганды, тут многие уже не в детском возрасте.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:02

  mephala написав:а давайте порахуємо скільки надається допомоги Ізраїлю кожен рік з 1967 року?
в перерахунку на 1 людину або на 1 кв. км.?
саме допомоги а не кредити. тобто те що не потрібно повертати.
от тоді й побалакаємо про успішний Ізраїль та про Україну яка втратила.
а то мені подобається коли Ізраїль озброюють а Україну роззброюють а потім починають щось розказувати.


Ну так и расскажите сами кто и что дарил Израилю с 1967г( я-то это знаю).
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:10

  yanyura написав:detroytred
А мне другое режет слух:
Україна залишаеться оточеною ворогом і його сателітами з чотирьох боків

(0:28)
Одна из 4-х сторон Украины - ее западная граница, граница со странами ЕС и членами НАТО. Выходит, что они тоже враги?!!
Т.е. курс Украины, объявленный предыдущими Президентами на членство в ЕС и НАТО был курсом на сближение с врагами Украины?

Тоже обратил внимание. Ну а как же - Польша, Венгрия, Румыния ...
Та же калька с путинской России и ранее с Союза для "сплочения нации" - "вокруг враги", "враждебное окружение". Ничего нового.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:11

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Я ни разу не слышал от вас осуждения убийств безоружных правоохранителей майдане, осуждения нападения на журналистов и тд, это на 100 процентов перекликается с лицемерием головного мозга, имхо.
А я говорю ,что ВСЕ преступления должны быть осуждены - и те кто стрелял в протестующих на майдане, и те кто стрелял в правоохранителей, и так по всем пунктам.
Попробуйте понять разницу, если сможете, конечно. И не надо тут дешевой пропаганды, тут многие уже не в детском возрасте.

В нас фактична амністія, по подіям на Майдані. Якщо уринотерапія для шарікова - це напад, то яйце для Яника - замах на вбивство.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:13

  lapay написав:
  freeze написав:Я ни разу не слышал от вас осуждения убийств безоружных правоохранителей майдане, осуждения нападения на журналистов и тд, это на 100 процентов перекликается с лицемерием головного мозга, имхо.
А я говорю ,что ВСЕ преступления должны быть осуждены - и те кто стрелял в протестующих на майдане, и те кто стрелял в правоохранителей, и так по всем пунктам.
Попробуйте понять разницу, если сможете, конечно. И не надо тут дешевой пропаганды, тут многие уже не в детском возрасте.

В нас фактична амністія, по подіям на Майдані. Якщо уринотерапія для шарікова - це напад, то яйце для Яника - замах на вбивство.


Что значит амнистия массовым убийцам, с ума все посходили, имхо. Эту амнистию и протолкнули в Раде, причастные к преступлениям, надо разбираться теперь, кто внёс законопроект, истинная цель и тд. Всё это в том числе и привело к тому, что преступления на майдане, их заказчики и организаторы не названы и не осуждены.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:19

  M-A-X написав:
  mephala написав:а давайте порахуємо скільки надається допомоги Ізраїлю кожен рік з 1967 року?
в перерахунку на 1 людину або на 1 кв. км.?
саме допомоги а не кредити. тобто те що не потрібно повертати.
от тоді й побалакаємо про успішний Ізраїль та про Україну яка втратила.
а то мені подобається коли Ізраїль озброюють а Україну роззброюють а потім починають щось розказувати.

Запад нам поможет (с)

Так вони дійсно "допомогли". Позбавитися багато якого озброєння.
І робили все щоб ми не розробляли нового.
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