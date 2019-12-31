Додано: Сер 01 січ, 2020 15:56

Да, если ближе к профилю ветки, то 29 декабря прошли еще одни маленькие выборы в ОТГ.

Результаты странноватые, возможно специфика небольших ОТГ.



Подгородненская городская ОТГ Днепропетровской области:

Первое место заняла "Батькивщина", получив 15,78%, второе у партии "Наш край" – 15,05%.; третье заняла "Гражданская позиция" – 14,91%.

Также в Подгородненской городской ОТГ прошли "Слуга народа" (14,76%), РПЛ (12,47%), Оппоблок (10,11%), ОПЗЖ (9,74%) и "ЕС" (7,23%)



Путивльская городская громада в Сумской области:

выборы мэра - Действующий городской голова Путивля, самовыдвиженец Валерий Волков получил 83% голосов. Кандидат от «Слуги народа» Роман Якименко - 10%. Представитель «Батьківщини» Михаил Биряк - 5%.

Выборы в Путивльский городской совет - «Укроп» получил 55,4% голосов, Укроп поддерживал действующий мэр, на втором месте - «Оппозиционная платформа «За життя» с 10%, на третьем «Слуга народа» с 9,8%, на четвертом - «Партия промышленников и предпринимателей» - 8,3%, на пятом «Батьківщина» - 6,8%.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.