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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 січ, 2020 16:22
freeze написав: mephala написав:
де я казав що повинні сидіти тільки певні злочинці? цитату в студію.
а от ви згадали лише про певні кейси створюючи в інформаційному просторі певне враження про злочинців в Україні. що 100% перекликається з московитською пропагандою.
Я ни разу не слышал от вас осуждения убийств безоружных правоохранителей майдане, осуждения нападения на журналистов и тд, это на 100 процентов перекликается с лицемерием головного мозга, имхо.
А я говорю ,что ВСЕ преступления должны быть осуждены - и те кто стрелял в протестующих на майдане, и те кто стрелял в правоохранителей, и так по всем пунктам.
Попробуйте понять разницу, если сможете, конечно. И не надо тут дешевой пропаганды, тут многие уже не в детском возрасте.
от в цьому і полягає ваш промоскальський погляд.
коли я не засуджував "убийств безоружных правоохранителей майдане" - це вам очі виїдає. а те що я взагалі не писав на цю тему - про одну та про другу сторону - ви цього не помічаєте.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 16:25
M-A-X написав: shapo написав:
И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать:
" Им ссы в глаза , а они - божья роса"
Это у них такой своеобразный "протестный генофонд"
Ага. Вообще, забавно звучат эти пафосные стенания об истребленном протестном генофонде из уст порохоботов, 5 лет потворствовавших коррупции олигарха из президенсткого кресла. Вы бы сначала в своем артельчике разобрались, господа и дамы!
Где был Юрий со своими протестами против налогов с итак нищих пенсий в то самое время, когда замглаве АП Косюку из госбюджета раздавались сотни миллионов гривен безвозмездной помощи??? Или говоря об уничтоженном протестном генофонде он имет в виду себя?..
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Додано: Сер 01 січ, 2020 16:29
lapay написав:
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Якщо уринотерапія для шарікова - це напад, то яйце для Яника - замах на вбивство.
Любопытно было бы посмотреть на Вашу реакцию на "уринотерапию", применённую лично к Вам.
P.s. Насчёт Израиля почитайте историю до
его создания за первую половину 20 века. Точнее, не создания, а переселения туда евреев и их жизни там. А Гитлер ... да, действительно, "помог" созданию Израиля и выезду евреев туда. Но лучше бы такой "помощи" не было. А уж выражать ему "подяку" кощунственно.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 01 січ, 2020 16:40, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 16:30
lapay написав: freeze написав:
Что значит амнистия массовым убийцам, с ума все посходили, имхо. Эту амнистию и протолкнули в Раде, причастные к преступлениям, надо разбираться теперь, кто внёс законопроект, истинная цель и тд. Всё это в том числе и привело к тому, что преступления на майдане, их заказчики и организаторы не названы и не осуждены.
Амністія, при громадянських конфліктах, до яких відноситься Майдан, - звична практика. Вбивали і ті, і інші, зараз вони вільні. Розслідування потрібне, щоб з'ясувати хронологію, учасників і винних, але саджати за це вже не будуть.
Это обычная практика, согласен, но амнистируются тогда две стороны гражданского конфликта, иначе это называется отбеливание одних и наказание других.
А с расследованием полная лажа, беззубый нудный Горбатюк, мутнейшие прокуроры Махницкий и Ярема, которые по горячим следам только и занимались как уничтожением улик. Это их заслуга, что командира роты беркут выпустили и он сбежал, и сделано это было специально. Уверен, что у них у самых рыло было в пушку, поэтому и способствовали бегству основного подозреваемого.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 16:33
zРадио написав:
Ага. Вообще, забавно звучат эти пафосные стенания об истребленном протестном генофонде из уст порохоботов, 5 лет потворствовавших коррупции олигарха из президенсткого кресла. Вы бы сначала в своем артельчике разобрались...
Где был Юрий со своими протестами против налогов с итак нищих пенсий в то самое время, когда замглаве АП Косюку из госбюджета раздавались сотни миллионов гривен безвозмездной помощи??? Или говоря об уничтоженном протестном генофонде он имет в виду себя?..
Косюк податки платив, зараз нічого не отримує, так що, в середньому, нормально. Про корупцію бувших діткам в дітсадку розповідай, вони ще повірять.
Бо дорослі вірять в цифри виконання бюджету, коли "чесні" прийшли до влади.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 16:34
mephala написав:
от в цьому і полягає ваш промоскальський погляд.
коли я не засуджував "убийств безоружных правоохранителей майдане" - це вам очі виїдає. а те що я взагалі не писав на цю тему - про одну та про другу сторону - ви цього не помічаєте.
Вы даже сейчас не можете выдавить из себя осуждения преступников.
У меня взгляды человека, который хочет сильного украинского государства, основанного на соблюдении порядка и законов, а у вас взгляды дешевого пропагандиста. Этого преступника мы не замечаем, этот наш С... сын, этого осудить. В первобытный строй собрались с такими убеждениями )))
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Додано: Сер 01 січ, 2020 16:36
freeze написав:
Это обычная практика, согласен, но амнистируются тогда две стороны гражданского конфликта, иначе это называется отбеливание одних и наказание других.
А с расследованием полная лажа, беззубый нудный Горбатюк, мутнейшие прокуроры Махницкий и Ярема, которые по горячим следам только и занимались как уничтожением улик. Это их заслуга, что командира роты беркут выпустили и он сбежал, и сделано это было специально. Уверен, что у них у самых рыло было в пушку, поэтому и способствовали бегству основного подозреваемого.
В Литві події на Майдані 30 років розслідували, в нас об'єм справи набагато більший, а докази в нас традиційно зникають, в багатьох справах, і не в політичних також.
Особисто я взагалі не бачу потребу, щось розслідувати, з огляду на амністію, хіба що для історії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 16:38
zРадио написав:
Где был Юрий со своими протестами против налогов с итак нищих пенсий...
ты у нас такой дурак
по субботам? али как?
(с)
ты, поганый москальский провокатор, можешь лишь хронический гемор себе в ольгино на креслах офисных нажить.
приезжай в Украину, создавай рабочие места, экспортируй продукцию в ЕС, конкурируй на местных рынках, а потом получишь помощь от государства.
только так, иначе не получится.
о пенсионерах он заботится, радетель хе...ров.
ты в чей пенсионный фонд со своей левой з/п платишь, касатик?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 16:42
mephala написав: M-A-X написав:
Запад нам поможет (с)
Так вони дійсно "допомогли". Позбавитися багато якого озброєння.
І робили все щоб ми не розробляли нового.
Вот тут я с Вами согласен.
Но вот как быть с ассоциацией с ЕС? Что это было?
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Додано: Сер 01 січ, 2020 16:44
zРадио написав:
...забавно звучат эти пафосные стенания об истребленном протестном генофонде из уст...
потомкам вертухаев, типа тебя, простительно забавляться такими темами.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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