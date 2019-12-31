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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5025502650275028> Додано: Сер 01 січ, 2020 16:22 freeze написав: mephala написав: де я казав що повинні сидіти тільки певні злочинці? цитату в студію.

а от ви згадали лише про певні кейси створюючи в інформаційному просторі певне враження про злочинців в Україні. що 100% перекликається з московитською пропагандою. де я казав що повинні сидіти тільки певні злочинці? цитату в студію.а от ви згадали лише про певні кейси створюючи в інформаційному просторі певне враження про злочинців в Україні. що 100% перекликається з московитською пропагандою.



Я ни разу не слышал от вас осуждения убийств безоружных правоохранителей майдане, осуждения нападения на журналистов и тд, это на 100 процентов перекликается с лицемерием головного мозга, имхо.

А я говорю ,что ВСЕ преступления должны быть осуждены - и те кто стрелял в протестующих на майдане, и те кто стрелял в правоохранителей, и так по всем пунктам.

Попробуйте понять разницу, если сможете, конечно. И не надо тут дешевой пропаганды, тут многие уже не в детском возрасте. Я ни разу не слышал от вас осуждения убийств безоружных правоохранителей майдане, осуждения нападения на журналистов и тд, это на 100 процентов перекликается с лицемерием головного мозга, имхо.А я говорю ,что ВСЕ преступления должны быть осуждены - и те кто стрелял в протестующих на майдане, и те кто стрелял в правоохранителей, и так по всем пунктам.Попробуйте понять разницу, если сможете, конечно. И не надо тут дешевой пропаганды, тут многие уже не в детском возрасте.

от в цьому і полягає ваш промоскальський погляд.

коли я не засуджував "убийств безоружных правоохранителей майдане" - це вам очі виїдає. а те що я взагалі не писав на цю тему - про одну та про другу сторону - ви цього не помічаєте. от в цьому і полягає ваш промоскальський погляд.коли я не засуджував "убийств безоружных правоохранителей майдане" - це вам очі виїдає. а те що я взагалі не писав на цю тему - про одну та про другу сторону - ви цього не помічаєте. mephala Повідомлень: 6202 З нами з: 07.04.14 Подякував: 114 раз. Подякували: 694 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 16:25 M-A-X написав: shapo написав: И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать:

" Им ссы в глаза , а они - божья роса" И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать:" Им ссы в глаза , а они - божья роса"

Это у них такой своеобразный "протестный генофонд" Это у них такой своеобразный "протестный генофонд"



Ага. Вообще, забавно звучат эти пафосные стенания об истребленном протестном генофонде из уст порохоботов, 5 лет потворствовавших коррупции олигарха из президенсткого кресла. Вы бы сначала в своем артельчике разобрались, господа и дамы!



Где был Юрий со своими протестами против налогов с итак нищих пенсий в то самое время, когда замглаве АП Косюку из госбюджета раздавались сотни миллионов гривен безвозмездной помощи??? Или говоря об уничтоженном протестном генофонде он имет в виду себя?.. Ага. Вообще, забавно звучат эти пафосные стенания об истребленном протестном генофонде из уст порохоботов, 5 лет потворствовавших коррупции олигарха из президенсткого кресла. Вы бы сначала в своем артельчике разобрались, господа и дамы!Где был Юрий со своими протестами против налогов с итак нищих пенсий в то самое время, когда замглаве АП Косюку из госбюджета раздавались сотни миллионов гривен безвозмездной помощи??? Или говоря об уничтоженном протестном генофонде он имет в виду себя?.. zРадио

Повідомлень: 4531 З нами з: 02.05.18 Подякував: 869 раз. Подякували: 2011 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 16:29 lapay написав: .............

Якщо уринотерапія для шарікова - це напад, то яйце для Яника - замах на вбивство. .............Якщо уринотерапія для шарікова - це напад, то яйце для Яника - замах на вбивство.

Любопытно было бы посмотреть на Вашу реакцию на "уринотерапию", применённую лично к Вам.



P.s. Насчёт Израиля почитайте историю до его создания за первую половину 20 века. Точнее, не создания, а переселения туда евреев и их жизни там. А Гитлер ... да, действительно, "помог" созданию Израиля и выезду евреев туда. Но лучше бы такой "помощи" не было. А уж выражать ему "подяку" кощунственно. Любопытно было бы посмотреть на Вашу реакцию на "уринотерапию", применённую лично к Вам.P.s. Насчёт Израиля почитайте историюего создания за первую половину 20 века. Точнее, не создания, а переселения туда евреев и их жизни там. А Гитлер ... да, действительно, "помог" созданию Израиля и выезду евреев туда. Но лучше бы такой "помощи" не было. А уж выражать ему "подяку" кощунственно. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 01 січ, 2020 16:40, всього редагувалось 2 разів. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14978 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 16:30 lapay написав: freeze написав: Что значит амнистия массовым убийцам, с ума все посходили, имхо. Эту амнистию и протолкнули в Раде, причастные к преступлениям, надо разбираться теперь, кто внёс законопроект, истинная цель и тд. Всё это в том числе и привело к тому, что преступления на майдане, их заказчики и организаторы не названы и не осуждены. Что значит амнистия массовым убийцам, с ума все посходили, имхо. Эту амнистию и протолкнули в Раде, причастные к преступлениям, надо разбираться теперь, кто внёс законопроект, истинная цель и тд. Всё это в том числе и привело к тому, что преступления на майдане, их заказчики и организаторы не названы и не осуждены.

Амністія, при громадянських конфліктах, до яких відноситься Майдан, - звична практика. Вбивали і ті, і інші, зараз вони вільні. Розслідування потрібне, щоб з'ясувати хронологію, учасників і винних, але саджати за це вже не будуть. Амністія, при громадянських конфліктах, до яких відноситься Майдан, - звична практика. Вбивали і ті, і інші, зараз вони вільні. Розслідування потрібне, щоб з'ясувати хронологію, учасників і винних, але саджати за це вже не будуть.



Это обычная практика, согласен, но амнистируются тогда две стороны гражданского конфликта, иначе это называется отбеливание одних и наказание других.



А с расследованием полная лажа, беззубый нудный Горбатюк, мутнейшие прокуроры Махницкий и Ярема, которые по горячим следам только и занимались как уничтожением улик. Это их заслуга, что командира роты беркут выпустили и он сбежал, и сделано это было специально. Уверен, что у них у самых рыло было в пушку, поэтому и способствовали бегству основного подозреваемого. Это обычная практика, согласен, но амнистируются тогда две стороны гражданского конфликта, иначе это называется отбеливание одних и наказание других.А с расследованием полная лажа, беззубый нудный Горбатюк, мутнейшие прокуроры Махницкий и Ярема, которые по горячим следам только и занимались как уничтожением улик. Это их заслуга, что командира роты беркут выпустили и он сбежал, и сделано это было специально. Уверен, что у них у самых рыло было в пушку, поэтому и способствовали бегству основного подозреваемого. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14473 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3855 раз. Подякували: 5762 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 16:33 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Ага. Вообще, забавно звучат эти пафосные стенания об истребленном протестном генофонде из уст порохоботов, 5 лет потворствовавших коррупции олигарха из президенсткого кресла. Вы бы сначала в своем артельчике разобрались...



Где был Юрий со своими протестами против налогов с итак нищих пенсий в то самое время, когда замглаве АП Косюку из госбюджета раздавались сотни миллионов гривен безвозмездной помощи??? Или говоря об уничтоженном протестном генофонде он имет в виду себя?.. Ага. Вообще, забавно звучат эти пафосные стенания об истребленном протестном генофонде из уст порохоботов, 5 лет потворствовавших коррупции олигарха из президенсткого кресла. Вы бы сначала в своем артельчике разобрались...Где был Юрий со своими протестами против налогов с итак нищих пенсий в то самое время, когда замглаве АП Косюку из госбюджета раздавались сотни миллионов гривен безвозмездной помощи??? Или говоря об уничтоженном протестном генофонде он имет в виду себя?..

Косюк податки платив, зараз нічого не отримує, так що, в середньому, нормально. Про корупцію бувших діткам в дітсадку розповідай, вони ще повірять.

Бо дорослі вірять в цифри виконання бюджету, коли "чесні" прийшли до влади. Косюк податки платив, зараз нічого не отримує, так що, в середньому, нормально. Про корупцію бувших діткам в дітсадку розповідай, вони ще повірять.Бо дорослі вірять в цифри виконання бюджету, коли "чесні" прийшли до влади. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9434 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1088 раз. Подякували: 1190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 16:34 mephala написав: от в цьому і полягає ваш промоскальський погляд.

коли я не засуджував "убийств безоружных правоохранителей майдане" - це вам очі виїдає. а те що я взагалі не писав на цю тему - про одну та про другу сторону - ви цього не помічаєте. от в цьому і полягає ваш промоскальський погляд.коли я не засуджував "убийств безоружных правоохранителей майдане" - це вам очі виїдає. а те що я взагалі не писав на цю тему - про одну та про другу сторону - ви цього не помічаєте.



Вы даже сейчас не можете выдавить из себя осуждения преступников.



У меня взгляды человека, который хочет сильного украинского государства, основанного на соблюдении порядка и законов, а у вас взгляды дешевого пропагандиста. Этого преступника мы не замечаем, этот наш С... сын, этого осудить. В первобытный строй собрались с такими убеждениями ))) Вы даже сейчас не можете выдавить из себя осуждения преступников.У меня взгляды человека, который хочет сильного украинского государства, основанного на соблюдении порядка и законов, а у вас взгляды дешевого пропагандиста. Этого преступника мы не замечаем, этот наш С... сын, этого осудить. В первобытный строй собрались с такими убеждениями ))) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14473 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3855 раз. Подякували: 5762 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 16:36 Re: Політичні дискусії freeze написав: Это обычная практика, согласен, но амнистируются тогда две стороны гражданского конфликта, иначе это называется отбеливание одних и наказание других.



А с расследованием полная лажа, беззубый нудный Горбатюк, мутнейшие прокуроры Махницкий и Ярема, которые по горячим следам только и занимались как уничтожением улик. Это их заслуга, что командира роты беркут выпустили и он сбежал, и сделано это было специально. Уверен, что у них у самых рыло было в пушку, поэтому и способствовали бегству основного подозреваемого. Это обычная практика, согласен, но амнистируются тогда две стороны гражданского конфликта, иначе это называется отбеливание одних и наказание других.А с расследованием полная лажа, беззубый нудный Горбатюк, мутнейшие прокуроры Махницкий и Ярема, которые по горячим следам только и занимались как уничтожением улик. Это их заслуга, что командира роты беркут выпустили и он сбежал, и сделано это было специально. Уверен, что у них у самых рыло было в пушку, поэтому и способствовали бегству основного подозреваемого.

В Литві події на Майдані 30 років розслідували, в нас об'єм справи набагато більший, а докази в нас традиційно зникають, в багатьох справах, і не в політичних також.

Особисто я взагалі не бачу потребу, щось розслідувати, з огляду на амністію, хіба що для історії. В Литві події на Майдані 30 років розслідували, в нас об'єм справи набагато більший, а докази в нас традиційно зникають, в багатьох справах, і не в політичних також.Особисто я взагалі не бачу потребу, щось розслідувати, з огляду на амністію, хіба що для історії. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9434 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1088 раз. Подякували: 1190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 16:38 zРадио написав: Где был Юрий со своими протестами против налогов с итак нищих пенсий... Где был Юрий со своими протестами против налогов с итак нищих пенсий...

ты у нас такой дурак

по субботам? али как?

(с)



ты, поганый москальский провокатор, можешь лишь хронический гемор себе в ольгино на креслах офисных нажить.

приезжай в Украину, создавай рабочие места, экспортируй продукцию в ЕС, конкурируй на местных рынках, а потом получишь помощь от государства.

только так, иначе не получится.

о пенсионерах он заботится, радетель хе...ров.

ты в чей пенсионный фонд со своей левой з/п платишь, касатик? ты у нас такой дуракпо субботам? али как?(с)ты, поганый москальский провокатор, можешь лишь хронический гемор себе в ольгино на креслах офисных нажить.приезжай в Украину, создавай рабочие места, экспортируй продукцию в ЕС, конкурируй на местных рынках, а потом получишь помощь от государства.только так, иначе не получится.о пенсионерах он заботится, радетель хе...ров.ты в чей пенсионный фонд со своей левой з/п платишь, касатик? Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14312 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1898 раз. Подякували: 4131 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 16:42 mephala написав: M-A-X написав: Запад нам поможет (с) Запад нам поможет (с)

Так вони дійсно "допомогли". Позбавитися багато якого озброєння.

І робили все щоб ми не розробляли нового. Так вони дійсно "допомогли". Позбавитися багато якого озброєння.І робили все щоб ми не розробляли нового.

Вот тут я с Вами согласен.



Но вот как быть с ассоциацией с ЕС? Что это было? Вот тут я с Вами согласен.Но вот как быть с ассоциацией с ЕС? Что это было? M-A-X Повідомлень: 1694 З нами з: 08.10.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 16:44 zРадио написав: ...забавно звучат эти пафосные стенания об истребленном протестном генофонде из уст... ...забавно звучат эти пафосные стенания об истребленном протестном генофонде из уст...

потомкам вертухаев, типа тебя, простительно забавляться такими темами. потомкам вертухаев, типа тебя, простительно забавляться такими темами. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14312 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1898 раз. Подякували: 4131 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 5025502650275028> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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