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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 січ, 2020 16:29
lapay написав:
.............
Якщо уринотерапія для шарікова - це напад, то яйце для Яника - замах на вбивство.
Любопытно было бы посмотреть на Вашу реакцию на "уринотерапию", применённую лично к Вам.
P.s. Насчёт Израиля почитайте историю до
его создания за первую половину 20 века. Точнее, не создания, а переселения туда евреев и их жизни там. А Гитлер ... да, действительно, "помог" созданию Израиля и выезду евреев туда. Но лучше бы такой "помощи" не было. А уж выражать ему "подяку" кощунственно.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 01 січ, 2020 16:40, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 16:30
lapay написав: freeze написав:
Что значит амнистия массовым убийцам, с ума все посходили, имхо. Эту амнистию и протолкнули в Раде, причастные к преступлениям, надо разбираться теперь, кто внёс законопроект, истинная цель и тд. Всё это в том числе и привело к тому, что преступления на майдане, их заказчики и организаторы не названы и не осуждены.
Амністія, при громадянських конфліктах, до яких відноситься Майдан, - звична практика. Вбивали і ті, і інші, зараз вони вільні. Розслідування потрібне, щоб з'ясувати хронологію, учасників і винних, але саджати за це вже не будуть.
Это обычная практика, согласен, но амнистируются тогда две стороны гражданского конфликта, иначе это называется отбеливание одних и наказание других.
А с расследованием полная лажа, беззубый нудный Горбатюк, мутнейшие прокуроры Махницкий и Ярема, которые по горячим следам только и занимались как уничтожением улик. Это их заслуга, что командира роты беркут выпустили и он сбежал, и сделано это было специально. Уверен, что у них у самых рыло было в пушку, поэтому и способствовали бегству основного подозреваемого.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 16:33
zРадио написав:
Ага. Вообще, забавно звучат эти пафосные стенания об истребленном протестном генофонде из уст порохоботов, 5 лет потворствовавших коррупции олигарха из президенсткого кресла. Вы бы сначала в своем артельчике разобрались...
Где был Юрий со своими протестами против налогов с итак нищих пенсий в то самое время, когда замглаве АП Косюку из госбюджета раздавались сотни миллионов гривен безвозмездной помощи??? Или говоря об уничтоженном протестном генофонде он имет в виду себя?..
Косюк податки платив, зараз нічого не отримує, так що, в середньому, нормально. Про корупцію бувших діткам в дітсадку розповідай, вони ще повірять.
Бо дорослі вірять в цифри виконання бюджету, коли "чесні" прийшли до влади.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 16:34
mephala написав:
от в цьому і полягає ваш промоскальський погляд.
коли я не засуджував "убийств безоружных правоохранителей майдане" - це вам очі виїдає. а те що я взагалі не писав на цю тему - про одну та про другу сторону - ви цього не помічаєте.
Вы даже сейчас не можете выдавить из себя осуждения преступников.
У меня взгляды человека, который хочет сильного украинского государства, основанного на соблюдении порядка и законов, а у вас взгляды дешевого пропагандиста. Этого преступника мы не замечаем, этот наш С... сын, этого осудить. В первобытный строй собрались с такими убеждениями )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 16:36
freeze написав:
Это обычная практика, согласен, но амнистируются тогда две стороны гражданского конфликта, иначе это называется отбеливание одних и наказание других.
А с расследованием полная лажа, беззубый нудный Горбатюк, мутнейшие прокуроры Махницкий и Ярема, которые по горячим следам только и занимались как уничтожением улик. Это их заслуга, что командира роты беркут выпустили и он сбежал, и сделано это было специально. Уверен, что у них у самых рыло было в пушку, поэтому и способствовали бегству основного подозреваемого.
В Литві події на Майдані 30 років розслідували, в нас об'єм справи набагато більший, а докази в нас традиційно зникають, в багатьох справах, і не в політичних також.
Особисто я взагалі не бачу потребу, щось розслідувати, з огляду на амністію, хіба що для історії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 16:42
mephala написав: M-A-X написав:
Запад нам поможет (с)
Так вони дійсно "допомогли". Позбавитися багато якого озброєння.
І робили все щоб ми не розробляли нового.
Вот тут я с Вами согласен.
Но вот как быть с ассоциацией с ЕС? Что это было?
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Додано: Сер 01 січ, 2020 16:51
Yuri_T написав:
ты, поганый москальский провокатор
У порохоботов все, кто смеет говорить о коррупции их идола (а кому-то и работодателя) - москальские провокаторы.
Yuri_T написав:
приезжай в Украину, создавай рабочие места, экспортируй продукцию в ЕС, конкурируй на местных рынках, а потом получишь помощь от государства.
только так, иначе не получится.
о пенсионерах он заботится, радетель хе...ров.
ты в чей пенсионный фонд со своей левой з/п платишь, касатик?
А я и работаю в Украине на внутреннем рынке. В бюджеты и ПФ только плачУ, а не руки загребущие туда засовываю, как твои хваленые олигархи!
Помощь от государства, гроза протестов ты наша, получают те, кто в ней нуждаются, а не те, кто благодаря прихватизированному советскому добру и самостоятельно делают больше 100 млн долларов прибыли в год. В противном же случае государственная помощь идет не на развитие экспорта, а на покупки яхт и самолетов с офшорных счетов!
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Додано: Сер 01 січ, 2020 16:56
Yuri_T написав: zРадио написав:
Где был Юрий со своими протестами против налогов с итак нищих пенсий...
ты в чей пенсионный фонд со своей левой з/п платишь, касатик?
Сколько же Вы платите в ПФ?
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Додано: Сер 01 січ, 2020 17:13
ЛАД написав: detroytred написав: budivelnik написав:
.......
Отже
Тепер розумієте чому я постійно настоюю на тому що думати треба населенню?
Особливо тим 73% які заробляють 3400-7000 грн/місяць на руки
, бо саме ця категорія і є тим тягарем на ногах ,який не дає Україні рухатись в сторону покращень.
Ошибочный взгляд.
Показывающий только кусочек от всей картины.
73% -- !!!!!!!!!!
Если брать эту цифру, то речь не о частном случае, а о более двух третей общества, рынка!!!........
Вообще-то, я как-то приводил прикидки по данным Госстата, что медиана зарплат на руки где-то 8 тыс., если правильно помню.
Т.е. зарплату меньше 8000 (а не 7000, как пишет будивельник) получает 50%, а не 73%.
Он, видимо, хочет сказать, что за Зе голосовали только нищеброды - цифра 73% как-то уж очень совпадает...
На жаль
Суті мого повідомлення не зрозуміли
Один почав уточнювати кількість дітей,другий кількість квартир,третій середні значення.четвертий відсотки......
А суть в іншому
1 50-70% населення України в розрізі великої сімї(внуки-діти-батьки) - отримують від Держави більше ніж віддають державі
2 Чомусь всі вважають що отримання нехай 100 млрд грн в рік олігархами-це погано(і основна причина всіх негараздів)
В той час коли 20-30 млн населення отримують від Держави на 300-500 млрд грн в рік більше ніж повертають Державі.
Хто пояснить
Чому 20 млн можуть забирати в інших 20 млн - 300-500 млрд
а 0,01 млн не може 100 млрд?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Сер 01 січ, 2020 17:17
ЛАД написав:
P.s. Насчёт Израиля почитайте историю до
его создания за первую половину 20 века. Точнее, не создания, а переселения туда евреев и их жизни там. А Гитлер ... да, действительно, "помог" созданию Израиля и выезду евреев туда. Но лучше бы такой "помощи" не было. А уж выражать ему "подяку" кощунственно.
В начале 20 века евреи начали переселяться в СЩА и Израиль из-за погромов в России.
Так, может, Николая 2-го носившего значок Союза русского народа, теперь поблагодарить?
В истреблении европейских евреев европейцы виноваты не меньше чем Гитлер. т.к. они охотно сдавали ему своих граждан для истребления в концлагерях хотя были и исключения - Албания этого не сделала.
США тоже на Эвианской конференции отказалась принимать еврейских беженцев из европы прекрасно знаю что их ожидает.
В память об этом факте своей истории "прогрессивная" европа куда стремятся "прогрессивная" Украина давно голосует против Израиля и сионизма в ООН и пр. организациях.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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