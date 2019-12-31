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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 50255026502750285029> Додано: Сер 01 січ, 2020 16:29 lapay написав: .............

Якщо уринотерапія для шарікова - це напад, то яйце для Яника - замах на вбивство. .............Якщо уринотерапія для шарікова - це напад, то яйце для Яника - замах на вбивство.

Любопытно было бы посмотреть на Вашу реакцию на "уринотерапию", применённую лично к Вам.



P.s. Насчёт Израиля почитайте историю до его создания за первую половину 20 века. Точнее, не создания, а переселения туда евреев и их жизни там. А Гитлер ... да, действительно, "помог" созданию Израиля и выезду евреев туда. Но лучше бы такой "помощи" не было. А уж выражать ему "подяку" кощунственно. Любопытно было бы посмотреть на Вашу реакцию на "уринотерапию", применённую лично к Вам.P.s. Насчёт Израиля почитайте историюего создания за первую половину 20 века. Точнее, не создания, а переселения туда евреев и их жизни там. А Гитлер ... да, действительно, "помог" созданию Израиля и выезду евреев туда. Но лучше бы такой "помощи" не было. А уж выражать ему "подяку" кощунственно. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 01 січ, 2020 16:40, всього редагувалось 2 разів. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14977 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 16:30 lapay написав: freeze написав: Что значит амнистия массовым убийцам, с ума все посходили, имхо. Эту амнистию и протолкнули в Раде, причастные к преступлениям, надо разбираться теперь, кто внёс законопроект, истинная цель и тд. Всё это в том числе и привело к тому, что преступления на майдане, их заказчики и организаторы не названы и не осуждены. Что значит амнистия массовым убийцам, с ума все посходили, имхо. Эту амнистию и протолкнули в Раде, причастные к преступлениям, надо разбираться теперь, кто внёс законопроект, истинная цель и тд. Всё это в том числе и привело к тому, что преступления на майдане, их заказчики и организаторы не названы и не осуждены.

Амністія, при громадянських конфліктах, до яких відноситься Майдан, - звична практика. Вбивали і ті, і інші, зараз вони вільні. Розслідування потрібне, щоб з'ясувати хронологію, учасників і винних, але саджати за це вже не будуть. Амністія, при громадянських конфліктах, до яких відноситься Майдан, - звична практика. Вбивали і ті, і інші, зараз вони вільні. Розслідування потрібне, щоб з'ясувати хронологію, учасників і винних, але саджати за це вже не будуть.



Это обычная практика, согласен, но амнистируются тогда две стороны гражданского конфликта, иначе это называется отбеливание одних и наказание других.



А с расследованием полная лажа, беззубый нудный Горбатюк, мутнейшие прокуроры Махницкий и Ярема, которые по горячим следам только и занимались как уничтожением улик. Это их заслуга, что командира роты беркут выпустили и он сбежал, и сделано это было специально. Уверен, что у них у самых рыло было в пушку, поэтому и способствовали бегству основного подозреваемого. Это обычная практика, согласен, но амнистируются тогда две стороны гражданского конфликта, иначе это называется отбеливание одних и наказание других.А с расследованием полная лажа, беззубый нудный Горбатюк, мутнейшие прокуроры Махницкий и Ярема, которые по горячим следам только и занимались как уничтожением улик. Это их заслуга, что командира роты беркут выпустили и он сбежал, и сделано это было специально. Уверен, что у них у самых рыло было в пушку, поэтому и способствовали бегству основного подозреваемого. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14480 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3854 раз. Подякували: 5762 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 16:33 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Ага. Вообще, забавно звучат эти пафосные стенания об истребленном протестном генофонде из уст порохоботов, 5 лет потворствовавших коррупции олигарха из президенсткого кресла. Вы бы сначала в своем артельчике разобрались...



Где был Юрий со своими протестами против налогов с итак нищих пенсий в то самое время, когда замглаве АП Косюку из госбюджета раздавались сотни миллионов гривен безвозмездной помощи??? Или говоря об уничтоженном протестном генофонде он имет в виду себя?.. Ага. Вообще, забавно звучат эти пафосные стенания об истребленном протестном генофонде из уст порохоботов, 5 лет потворствовавших коррупции олигарха из президенсткого кресла. Вы бы сначала в своем артельчике разобрались...Где был Юрий со своими протестами против налогов с итак нищих пенсий в то самое время, когда замглаве АП Косюку из госбюджета раздавались сотни миллионов гривен безвозмездной помощи??? Или говоря об уничтоженном протестном генофонде он имет в виду себя?..

Косюк податки платив, зараз нічого не отримує, так що, в середньому, нормально. Про корупцію бувших діткам в дітсадку розповідай, вони ще повірять.

Бо дорослі вірять в цифри виконання бюджету, коли "чесні" прийшли до влади. Косюк податки платив, зараз нічого не отримує, так що, в середньому, нормально. Про корупцію бувших діткам в дітсадку розповідай, вони ще повірять.Бо дорослі вірять в цифри виконання бюджету, коли "чесні" прийшли до влади. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9434 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1088 раз. Подякували: 1190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 16:34 mephala написав: от в цьому і полягає ваш промоскальський погляд.

коли я не засуджував "убийств безоружных правоохранителей майдане" - це вам очі виїдає. а те що я взагалі не писав на цю тему - про одну та про другу сторону - ви цього не помічаєте. от в цьому і полягає ваш промоскальський погляд.коли я не засуджував "убийств безоружных правоохранителей майдане" - це вам очі виїдає. а те що я взагалі не писав на цю тему - про одну та про другу сторону - ви цього не помічаєте.



Вы даже сейчас не можете выдавить из себя осуждения преступников.



У меня взгляды человека, который хочет сильного украинского государства, основанного на соблюдении порядка и законов, а у вас взгляды дешевого пропагандиста. Этого преступника мы не замечаем, этот наш С... сын, этого осудить. В первобытный строй собрались с такими убеждениями ))) Вы даже сейчас не можете выдавить из себя осуждения преступников.У меня взгляды человека, который хочет сильного украинского государства, основанного на соблюдении порядка и законов, а у вас взгляды дешевого пропагандиста. Этого преступника мы не замечаем, этот наш С... сын, этого осудить. В первобытный строй собрались с такими убеждениями ))) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14480 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3854 раз. Подякували: 5762 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 16:36 Re: Політичні дискусії freeze написав: Это обычная практика, согласен, но амнистируются тогда две стороны гражданского конфликта, иначе это называется отбеливание одних и наказание других.



А с расследованием полная лажа, беззубый нудный Горбатюк, мутнейшие прокуроры Махницкий и Ярема, которые по горячим следам только и занимались как уничтожением улик. Это их заслуга, что командира роты беркут выпустили и он сбежал, и сделано это было специально. Уверен, что у них у самых рыло было в пушку, поэтому и способствовали бегству основного подозреваемого. Это обычная практика, согласен, но амнистируются тогда две стороны гражданского конфликта, иначе это называется отбеливание одних и наказание других.А с расследованием полная лажа, беззубый нудный Горбатюк, мутнейшие прокуроры Махницкий и Ярема, которые по горячим следам только и занимались как уничтожением улик. Это их заслуга, что командира роты беркут выпустили и он сбежал, и сделано это было специально. Уверен, что у них у самых рыло было в пушку, поэтому и способствовали бегству основного подозреваемого.

В Литві події на Майдані 30 років розслідували, в нас об'єм справи набагато більший, а докази в нас традиційно зникають, в багатьох справах, і не в політичних також.

Особисто я взагалі не бачу потребу, щось розслідувати, з огляду на амністію, хіба що для історії. В Литві події на Майдані 30 років розслідували, в нас об'єм справи набагато більший, а докази в нас традиційно зникають, в багатьох справах, і не в політичних також.Особисто я взагалі не бачу потребу, щось розслідувати, з огляду на амністію, хіба що для історії. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9434 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1088 раз. Подякували: 1190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 16:42 mephala написав: M-A-X написав: Запад нам поможет (с) Запад нам поможет (с)

Так вони дійсно "допомогли". Позбавитися багато якого озброєння.

І робили все щоб ми не розробляли нового. Так вони дійсно "допомогли". Позбавитися багато якого озброєння.І робили все щоб ми не розробляли нового.

Вот тут я с Вами согласен.



Но вот как быть с ассоциацией с ЕС? Что это было? Вот тут я с Вами согласен.Но вот как быть с ассоциацией с ЕС? Что это было? M-A-X Повідомлень: 1695 З нами з: 08.10.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 16:51 Yuri_T написав: ты, поганый москальский провокатор

ты, поганый москальский провокатор



У порохоботов все, кто смеет говорить о коррупции их идола (а кому-то и работодателя) - москальские провокаторы.



Yuri_T написав: приезжай в Украину, создавай рабочие места, экспортируй продукцию в ЕС, конкурируй на местных рынках, а потом получишь помощь от государства.

только так, иначе не получится.

о пенсионерах он заботится, радетель хе...ров.

ты в чей пенсионный фонд со своей левой з/п платишь, касатик? приезжай в Украину, создавай рабочие места, экспортируй продукцию в ЕС, конкурируй на местных рынках, а потом получишь помощь от государства.только так, иначе не получится.о пенсионерах он заботится, радетель хе...ров.ты в чей пенсионный фонд со своей левой з/п платишь, касатик?



А я и работаю в Украине на внутреннем рынке. В бюджеты и ПФ только плачУ, а не руки загребущие туда засовываю, как твои хваленые олигархи!



Помощь от государства, гроза протестов ты наша, получают те, кто в ней нуждаются, а не те, кто благодаря прихватизированному советскому добру и самостоятельно делают больше 100 млн долларов прибыли в год. В противном же случае государственная помощь идет не на развитие экспорта, а на покупки яхт и самолетов с офшорных счетов! У порохоботов все, кто смеет говорить о коррупции их идола (а кому-то и работодателя) - москальские провокаторы.А я и работаю в Украине на внутреннем рынке. В бюджеты и ПФ только плачУ, а не руки загребущие туда засовываю, как твои хваленые олигархи!Помощь от государства, гроза протестов ты наша, получают те, кто в ней нуждаются, а не те, кто благодаря прихватизированному советскому добру и самостоятельно делают больше 100 млн долларов прибыли в год. В противном же случае государственная помощь идет не на развитие экспорта, а на покупки яхт и самолетов с офшорных счетов! zРадио

Повідомлень: 4529 З нами з: 02.05.18 Подякував: 870 раз. Подякували: 2011 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 16:56 Yuri_T написав: zРадио написав: Где был Юрий со своими протестами против налогов с итак нищих пенсий... Где был Юрий со своими протестами против налогов с итак нищих пенсий...

ты в чей пенсионный фонд со своей левой з/п платишь, касатик? ты в чей пенсионный фонд со своей левой з/п платишь, касатик?

Сколько же Вы платите в ПФ? Сколько же Вы платите в ПФ? M-A-X Повідомлень: 1695 З нами з: 08.10.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 17:13 ЛАД написав: detroytred написав: budivelnik написав: .......

Отже

Тепер розумієте чому я постійно настоюю на тому що думати треба населенню?

Особливо тим 73% які заробляють 3400-7000 грн/місяць на руки, бо саме ця категорія і є тим тягарем на ногах ,який не дає Україні рухатись в сторону покращень. .......ОтжеТепер розумієте чому я постійно настоюю на тому що думати треба населенню?Особливо, бо саме ця категорія і є тим тягарем на ногах ,який не дає Україні рухатись в сторону покращень. Ошибочный взгляд.

Показывающий только кусочек от всей картины.



73% -- !!!!!!!!!!

Если брать эту цифру, то речь не о частном случае, а о более двух третей общества, рынка!!!........ Ошибочный взгляд.Показывающий только кусочек от всей картины.73% -- !!!!!!!!!!Если брать эту цифру, то речь не о частном случае, а о более двух третей общества, рынка!!!........ Вообще-то, я как-то приводил прикидки по данным Госстата, что медиана зарплат на руки где-то 8 тыс., если правильно помню.

Т.е. зарплату меньше 8000 (а не 7000, как пишет будивельник) получает 50%, а не 73%.

Он, видимо, хочет сказать, что за Зе голосовали только нищеброды - цифра 73% как-то уж очень совпадает... Вообще-то, я как-то приводил прикидки по данным Госстата, что медиана зарплат на руки где-то 8 тыс., если правильно помню.Т.е. зарплату меньше 8000 (а не 7000, как пишет будивельник) получает 50%, а не 73%.Он, видимо, хочет сказать, что за Зе голосовали только нищеброды - цифра 73% как-то уж очень совпадает... На жаль

Суті мого повідомлення не зрозуміли

Один почав уточнювати кількість дітей,другий кількість квартир,третій середні значення.четвертий відсотки......

А суть в іншому

1 50-70% населення України в розрізі великої сімї(внуки-діти-батьки) - отримують від Держави більше ніж віддають державі

2 Чомусь всі вважають що отримання нехай 100 млрд грн в рік олігархами-це погано(і основна причина всіх негараздів)

В той час коли 20-30 млн населення отримують від Держави на 300-500 млрд грн в рік більше ніж повертають Державі.



Хто пояснить

Чому 20 млн можуть забирати в інших 20 млн - 300-500 млрд

а 0,01 млн не може 100 млрд? На жальСуті мого повідомлення не зрозумілиОдин почав уточнювати кількість дітей,другий кількість квартир,третій середні значення.четвертий відсотки......А суть в іншому1 50-70% населення України в розрізі великої сімї(внуки-діти-батьки) - отримують від Держави більше ніж віддають державі2 Чомусь всі вважають що отримання нехай 100 млрд грн в рік олігархами-це погано(і основна причина всіх негараздів)В той час коли 20-30 млн населення отримують від Держави на 300-500 млрд грн в рік більше ніж повертають Державі.Хто пояснитьЧому 20 млн можуть забирати в інших 20 млн - 300-500 млрда 0,01 млн не може 100 млрд? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21735 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 17:17 ЛАД написав: P.s. Насчёт Израиля почитайте историю до его создания за первую половину 20 века. Точнее, не создания, а переселения туда евреев и их жизни там. А Гитлер ... да, действительно, "помог" созданию Израиля и выезду евреев туда. Но лучше бы такой "помощи" не было. А уж выражать ему "подяку" кощунственно. P.s. Насчёт Израиля почитайте историюего создания за первую половину 20 века. Точнее, не создания, а переселения туда евреев и их жизни там. А Гитлер ... да, действительно, "помог" созданию Израиля и выезду евреев туда. Но лучше бы такой "помощи" не было. А уж выражать ему "подяку" кощунственно.



В начале 20 века евреи начали переселяться в СЩА и Израиль из-за погромов в России.

Так, может, Николая 2-го носившего значок Союза русского народа, теперь поблагодарить?

В истреблении европейских евреев европейцы виноваты не меньше чем Гитлер. т.к. они охотно сдавали ему своих граждан для истребления в концлагерях хотя были и исключения - Албания этого не сделала.

США тоже на Эвианской конференции отказалась принимать еврейских беженцев из европы прекрасно знаю что их ожидает.

В память об этом факте своей истории "прогрессивная" европа куда стремятся "прогрессивная" Украина давно голосует против Израиля и сионизма в ООН и пр. организациях. В начале 20 века евреи начали переселяться в СЩА и Израиль из-за погромов в России.Так, может, Николая 2-го носившего значок Союза русского народа, теперь поблагодарить?В истреблении европейских евреев европейцы виноваты не меньше чем Гитлер. т.к. они охотно сдавали ему своих граждан для истребления в концлагерях хотя были и исключения - Албания этого не сделала.США тоже на Эвианской конференции отказалась принимать еврейских беженцев из европы прекрасно знаю что их ожидает.В память об этом факте своей истории "прогрессивная" европа куда стремятся "прогрессивная" Украина давно голосует против Израиля и сионизма в ООН и пр. организациях. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2520 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 50255026502750285029> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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