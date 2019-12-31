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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5026502750285029>
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:21

  freeze написав:
  mephala написав:от в цьому і полягає ваш промоскальський погляд.
коли я не засуджував "убийств безоружных правоохранителей майдане" - це вам очі виїдає. а те що я взагалі не писав на цю тему - про одну та про другу сторону - ви цього не помічаєте.


Вы даже сейчас не можете выдавить из себя осуждения преступников.

У меня взгляды человека, который хочет сильного украинского государства, основанного на соблюдении порядка и законов, а у вас взгляды дешевого пропагандиста. Этого преступника мы не замечаем, этот наш С... сын, этого осудить. В первобытный строй собрались с такими убеждениями )))


Згадувати лише про ті злочини де підозрюваними є лише атошники і не будучи спроможним вичавити з себе злочини де були підозрюваними сепаратисти та колаборанти це називається "взгляды человека, который хочет сильного украинского государства, основанного на соблюдении порядка и законов" ?
Це погляди людини який хоче щоб Україна була повністю під рашою та бажає вичавити з українців їх національну ідентичність.

ЗІ
завважте як я пишу - підозрювані. ви ж використовуєте термін злочинці. корона вам не давить?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:28

  shapo написав:
  M-A-X написав:
  Yuri_T написав:обнулили протестный генофонд под ноль

В Украине было 2 майдана.
Где результаты, Зин?


То ли майданы не те, то ли протестующие

Пока есть в Украине такие которые считают россиян миролюбивым братским народом результата и не будет.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:34

  freeze написав:
  mephala написав:от в цьому і полягає ваш промоскальський погляд.
коли я не засуджував "убийств безоружных правоохранителей майдане" - це вам очі виїдає. а те що я взагалі не писав на цю тему - про одну та про другу сторону - ви цього не помічаєте.


Вы даже сейчас не можете выдавить из себя осуждения преступников.

У меня взгляды человека, который хочет сильного украинского государства, основанного на соблюдении порядка и законов, а у вас взгляды дешевого пропагандиста. Этого преступника мы не замечаем, этот наш С... сын, этого осудить. В первобытный строй собрались с такими убеждениями )))

До того часу поки населення українських міст сходу та півдня не перейдуть в побуті на український суржик з російського суржика; до того часу вони будуть підсвідомо схилятись до доброзичливих стосунків з московською країною.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:38

Re: Політичні дискусії

mephala написав:
  freeze написав:
  mephala написав:от в цьому і полягає ваш промоскальський погляд.
коли я не засуджував "убийств безоружных правоохранителей майдане" - це вам очі виїдає. а те що я взагалі не писав на цю тему - про одну та про другу сторону - ви цього не помічаєте.


Вы даже сейчас не можете выдавить из себя осуждения преступников.

У меня взгляды человека, который хочет сильного украинского государства, основанного на соблюдении порядка и законов, а у вас взгляды дешевого пропагандиста. Этого преступника мы не замечаем, этот наш С... сын, этого осудить. В первобытный строй собрались с такими убеждениями )))


Згадувати лише про ті злочини де підозрюваними є лише атошники і не будучи спроможним вичавити з себе злочини де були підозрюваними сепаратисти та колаборанти це називається "взгляды человека, который хочет сильного украинского государства, основанного на соблюдении порядка и законов" ?
Це погляди людини який хоче щоб Україна була повністю під рашою та бажає вичавити з українців їх національну ідентичність.

ЗІ
завважте як я пишу - підозрювані. ви ж використовуєте термін злочинці. корона вам не давить?

Не надо юлить и выкручиваться
Просто напишите как и я не раз писал, повторяйте за мной

Я хочу, чтобы были наказаны те кто убивал безоружных людей на майдане, те кто убивал безоружных правоохранителей на майдане, те кто участвовал в заказных убийствах в Киеве и других городах, всех кто убивал невиновных людей на Греческой и в Доме профсоюзов в Одессе, всех кто совершал преступления против гражданских лиц в зоне АТО, в независимости от персоналий подозреваемых или преступников.

Просто и без демагогии, как вы любите. Присоединяйтесь к моим словам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:40

Re: Політичні дискусії

Ukrainian написав:
  freeze написав:
  mephala написав:от в цьому і полягає ваш промоскальський погляд.
коли я не засуджував "убийств безоружных правоохранителей майдане" - це вам очі виїдає. а те що я взагалі не писав на цю тему - про одну та про другу сторону - ви цього не помічаєте.


Вы даже сейчас не можете выдавить из себя осуждения преступников.

У меня взгляды человека, который хочет сильного украинского государства, основанного на соблюдении порядка и законов, а у вас взгляды дешевого пропагандиста. Этого преступника мы не замечаем, этот наш С... сын, этого осудить. В первобытный строй собрались с такими убеждениями )))

До того часу поки населення українських міст сходу та півдня не перейдуть в побуті на український суржик з російського суржика; до того часу вони будуть підсвідомо схилятись до доброзичливих стосунків з московською країною.


Я сильно подозреваю, что вы такой же канадский украинец, как я потомок Че Гевары.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:45

Ян Пєкло, експосол Польщі в Україні
Дух Сталіна ожив у Кремлі і керує російською елітою

Ця історична політика, яку представляє і популяризує сьогодні Путін, майже на 100% збігається з історичною політикою Йосипа Сталіна. Здається, ніби він ожив, а його дух ходить по кабінетах Кремля і диктує кремлівським чиновникам, що потрібно робити.

Ми розуміємо, про що йдеться Путіну. Він хоче «збирати землі» і поширювати російський вплив. Варто пам’ятати його висловлювання, що найбільшою геополітичною катастрофою минулого століття був крах СРСР. Зараз ми бачимо спробу фактичного втягнення Білорусі до однієї держави з Росією, Мінськ захищається, але в нього дуже обмежені можливості для маневру. Путін також прагне дестабілізувати Україну, зокрема і за допомогою так званої формули Штайнмайєра і зустрічей Нормандської четвірки. Він хоче створити ситуацію, за якої можна було б посварити українців всередині країни, щоб там з’явилися два непримиренних табори, як зараз це трохи спостерігається в Польщі. У такому разі Путіну легше буде впливати на українську політику.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2 ... raini.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:50

  freeze написав:Просто напишите как и я не раз писал, повторяйте за мной

Я хочу, чтобы были наказаны те кто убивал безоружных людей на майдане, те кто убивал безоружных правоохранителей на майдане, те кто участвовал в заказных убийствах в Киеве и других городах, всех кто убивал невиновных людей на Греческой и в Доме профсоюзов в Одессе, всех кто совершал преступления против гражданских лиц в зоне АТО, в независимости от персоналий подозреваемых или преступников.

Просто и без демагогии, как вы любите. Присоединяйтесь к моим словам.


Нарешті ви написали про всіх
Тільки не зрозуміло чому "на Греческой и в Доме профсоюзов в Одессе" виділено окремо? це входить в "заказных убийствах в Киеве и других городах"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:02

  freeze написав:Кстати и самого Петра Алексеевича можно поздравить со снятием депутатской неприкосновенности.

Лучше поздравьте с этим всю зелёную плесень :)
Факт вступления закона в силу не означает, что будет по беспределу, "юрист" вы наш :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:03

  shapo написав:Когнитивный диссонанс от ухоженного хлопчика явно никогда не занимавшегося физической работой с его воинственными речами бравого вояки нанюхавшегося пороха

Значит, вы в свои 70+ на стройке бетон лопатой месите что ли ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:11

Re: Політичні дискусії

mephala написав:
  freeze написав:Просто напишите как и я не раз писал, повторяйте за мной

Я хочу, чтобы были наказаны те кто убивал безоружных людей на майдане, те кто убивал безоружных правоохранителей на майдане, те кто участвовал в заказных убийствах в Киеве и других городах, всех кто убивал невиновных людей на Греческой и в Доме профсоюзов в Одессе, всех кто совершал преступления против гражданских лиц в зоне АТО, в независимости от персоналий подозреваемых или преступников.

Просто и без демагогии, как вы любите. Присоединяйтесь к моим словам.


Нарешті ви написали про всіх
Тільки не зрозуміло чому "на Греческой и в Доме профсоюзов в Одессе" виділено окремо? це входить в "заказных убийствах в Киеве и других городах"



Ну так выдавите наконец из себя, то что я написал. Напишите, полностью поддерживаю и присоединяюсь
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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