Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:от в цьому і полягає ваш промоскальський погляд. коли я не засуджував "убийств безоружных правоохранителей майдане" - це вам очі виїдає. а те що я взагалі не писав на цю тему - про одну та про другу сторону - ви цього не помічаєте.
Вы даже сейчас не можете выдавить из себя осуждения преступников.
У меня взгляды человека, который хочет сильного украинского государства, основанного на соблюдении порядка и законов, а у вас взгляды дешевого пропагандиста. Этого преступника мы не замечаем, этот наш С... сын, этого осудить. В первобытный строй собрались с такими убеждениями )))
Згадувати лише про ті злочини де підозрюваними є лише атошники і не будучи спроможним вичавити з себе злочини де були підозрюваними сепаратисти та колаборанти це називається "взгляды человека, который хочет сильного украинского государства, основанного на соблюдении порядка и законов" ? Це погляди людини який хоче щоб Україна була повністю під рашою та бажає вичавити з українців їх національну ідентичність.
ЗІ завважте як я пишу - підозрювані. ви ж використовуєте термін злочинці. корона вам не давить?
mephala написав:от в цьому і полягає ваш промоскальський погляд. коли я не засуджував "убийств безоружных правоохранителей майдане" - це вам очі виїдає. а те що я взагалі не писав на цю тему - про одну та про другу сторону - ви цього не помічаєте.
Вы даже сейчас не можете выдавить из себя осуждения преступников.
У меня взгляды человека, который хочет сильного украинского государства, основанного на соблюдении порядка и законов, а у вас взгляды дешевого пропагандиста. Этого преступника мы не замечаем, этот наш С... сын, этого осудить. В первобытный строй собрались с такими убеждениями )))
До того часу поки населення українських міст сходу та півдня не перейдуть в побуті на український суржик з російського суржика; до того часу вони будуть підсвідомо схилятись до доброзичливих стосунків з московською країною.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
mephala написав:от в цьому і полягає ваш промоскальський погляд. коли я не засуджував "убийств безоружных правоохранителей майдане" - це вам очі виїдає. а те що я взагалі не писав на цю тему - про одну та про другу сторону - ви цього не помічаєте.
Вы даже сейчас не можете выдавить из себя осуждения преступников.
У меня взгляды человека, который хочет сильного украинского государства, основанного на соблюдении порядка и законов, а у вас взгляды дешевого пропагандиста. Этого преступника мы не замечаем, этот наш С... сын, этого осудить. В первобытный строй собрались с такими убеждениями )))
Згадувати лише про ті злочини де підозрюваними є лише атошники і не будучи спроможним вичавити з себе злочини де були підозрюваними сепаратисти та колаборанти це називається "взгляды человека, который хочет сильного украинского государства, основанного на соблюдении порядка и законов" ? Це погляди людини який хоче щоб Україна була повністю під рашою та бажає вичавити з українців їх національну ідентичність.
ЗІ завважте як я пишу - підозрювані. ви ж використовуєте термін злочинці. корона вам не давить?
Не надо юлить и выкручиваться Просто напишите как и я не раз писал, повторяйте за мной
Я хочу, чтобы были наказаны те кто убивал безоружных людей на майдане, те кто убивал безоружных правоохранителей на майдане, те кто участвовал в заказных убийствах в Киеве и других городах, всех кто убивал невиновных людей на Греческой и в Доме профсоюзов в Одессе, всех кто совершал преступления против гражданских лиц в зоне АТО, в независимости от персоналий подозреваемых или преступников.
Просто и без демагогии, как вы любите. Присоединяйтесь к моим словам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
mephala написав:от в цьому і полягає ваш промоскальський погляд. коли я не засуджував "убийств безоружных правоохранителей майдане" - це вам очі виїдає. а те що я взагалі не писав на цю тему - про одну та про другу сторону - ви цього не помічаєте.
Вы даже сейчас не можете выдавить из себя осуждения преступников.
У меня взгляды человека, который хочет сильного украинского государства, основанного на соблюдении порядка и законов, а у вас взгляды дешевого пропагандиста. Этого преступника мы не замечаем, этот наш С... сын, этого осудить. В первобытный строй собрались с такими убеждениями )))
До того часу поки населення українських міст сходу та півдня не перейдуть в побуті на український суржик з російського суржика; до того часу вони будуть підсвідомо схилятись до доброзичливих стосунків з московською країною.
Я сильно подозреваю, что вы такой же канадский украинец, как я потомок Че Гевары.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ян Пєкло, експосол Польщі в Україні Дух Сталіна ожив у Кремлі і керує російською елітою
Ця історична політика, яку представляє і популяризує сьогодні Путін, майже на 100% збігається з історичною політикою Йосипа Сталіна. Здається, ніби він ожив, а його дух ходить по кабінетах Кремля і диктує кремлівським чиновникам, що потрібно робити.
Ми розуміємо, про що йдеться Путіну. Він хоче «збирати землі» і поширювати російський вплив. Варто пам’ятати його висловлювання, що найбільшою геополітичною катастрофою минулого століття був крах СРСР. Зараз ми бачимо спробу фактичного втягнення Білорусі до однієї держави з Росією, Мінськ захищається, але в нього дуже обмежені можливості для маневру. Путін також прагне дестабілізувати Україну, зокрема і за допомогою так званої формули Штайнмайєра і зустрічей Нормандської четвірки. Він хоче створити ситуацію, за якої можна було б посварити українців всередині країни, щоб там з’явилися два непримиренних табори, як зараз це трохи спостерігається в Польщі. У такому разі Путіну легше буде впливати на українську політику.
freeze написав:Просто напишите как и я не раз писал, повторяйте за мной
Я хочу, чтобы были наказаны те кто убивал безоружных людей на майдане, те кто убивал безоружных правоохранителей на майдане, те кто участвовал в заказных убийствах в Киеве и других городах, всех кто убивал невиновных людей на Греческой и в Доме профсоюзов в Одессе, всех кто совершал преступления против гражданских лиц в зоне АТО, в независимости от персоналий подозреваемых или преступников.
Просто и без демагогии, как вы любите. Присоединяйтесь к моим словам.
Нарешті ви написали про всіх Тільки не зрозуміло чому "на Греческой и в Доме профсоюзов в Одессе" виділено окремо? це входить в "заказных убийствах в Киеве и других городах"
freeze написав:Просто напишите как и я не раз писал, повторяйте за мной
Я хочу, чтобы были наказаны те кто убивал безоружных людей на майдане, те кто убивал безоружных правоохранителей на майдане, те кто участвовал в заказных убийствах в Киеве и других городах, всех кто убивал невиновных людей на Греческой и в Доме профсоюзов в Одессе, всех кто совершал преступления против гражданских лиц в зоне АТО, в независимости от персоналий подозреваемых или преступников.
Просто и без демагогии, как вы любите. Присоединяйтесь к моим словам.
Нарешті ви написали про всіх Тільки не зрозуміло чому "на Греческой и в Доме профсоюзов в Одессе" виділено окремо? це входить в "заказных убийствах в Киеве и других городах"
Ну так выдавите наконец из себя, то что я написал. Напишите, полностью поддерживаю и присоединяюсь
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.