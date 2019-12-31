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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 січ, 2020 18:12
freeze написав:
Ребята, не надо покрывать убийц, и всё в стране наладится.
Вы ни разу не сожалели о смерти Бузины, это гнилое ваше лицемерие, в этом я абсолютно уверен, и без Станиславского.
А Бузину я знал лично, несколько раз общались, поэтому его и упомянул, и буду упоминать дальше. И не надо тут мне указывать кого упоминать, а кого нет, кого хочу, того и упоминаю.
Как быстро в третью позицию вы встали. "Не надо мне указывать" и прочее
И да, не надо покрывать убийц. Не надо покрывать убийц на Майдане.
Не надо покрывать террористов. Не надо покрывать агрессию РФ.
Не надо применять двойные стандарты, когда, если сторонник Шария напал на журналиста, так это журналист неправильный, якобы пьяным валялся.
А когда сторонника Шария чем-то там облили, так вопить о нападениях на журналистов.
Зеленский же сказал, что надо объединятся. Давайте объединятся.
Только давайте, чтобы было по закону.
А не "друзьям - всё, врагам - закон"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 01 січ, 2020 18:14
pesikot написав: freeze написав:
Кстати и самого Петра Алексеевича можно поздравить со снятием депутатской неприкосновенности.
Лучше поздравьте с этим всю зелёную плесень
Факт вступления закона в силу не означает, что будет по беспределу, "юрист" вы наш
А где я написал, что должно быть по беспределу, бухгалтер вы наш
Только по закону, рассмотрев все доводы защиты и обвинения.
Приучайтесь уже к порядку, нецивилизованные махновцы
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 18:15
freeze написав:
А какого **я кто-то Бузину назначает врагом Украины ? Кто кому дал такие права ?
А кто давал вам право заочно обвинять тех, кто якобы совершил убийство Шеремета ?
Не бережёте себя, не уделяете время семье в Новый Год
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 01 січ, 2020 18:16
pesikot написав: freeze написав:
Ребята, не надо покрывать убийц, и всё в стране наладится.
Вы ни разу не сожалели о смерти Бузины, это гнилое ваше лицемерие, в этом я абсолютно уверен, и без Станиславского.
А Бузину я знал лично, несколько раз общались, поэтому его и упомянул, и буду упоминать дальше. И не надо тут мне указывать кого упоминать, а кого нет, кого хочу, того и упоминаю.
Как быстро в третью позицию вы встали. "Не надо мне указывать" и прочее
И да, не надо покрывать убийц. Не надо покрывать убийц на Майдане.
Не надо покрывать террористов. Не надо покрывать агрессию РФ.
Не надо применять двойные стандарты, когда, если сторонник Шария напал на журналиста, так это журналист неправильный, якобы пьяным валялся.
А когда сторонника Шария чем-то там облили, так вопить о нападениях на журналистов.
Зеленский же сказал, что надо объединятся. Давайте объединятся.
Только давайте, чтобы было по закону.
А не "друзьям - всё, врагам - закон"
Вы с трудом осиливаете чтение
Я тут уже осудил всех по сто раз
Научитесь наконец читать, что пишут другие, а не приписывать другим свои домыслы
Востаннє редагувалось freeze
в Сер 01 січ, 2020 18:19, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 18:18
pesikot написав: freeze написав:
А какого **я кто-то Бузину назначает врагом Украины ? Кто кому дал такие права ?
А кто давал вам право заочно обвинять тех, кто якобы совершил убийство Шеремета ?
Не бережёте себя, не уделяете время семье в Новый Год
Я не обвиняю, обвиняет прокурор, а решает суд.
Мне просто не нравится, когда банда хунвейбинов в зале суда, мешает суду рассматривать дело, угрожая судье и прокурорам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 18:21
freeze написав:
Если бы на экономику направили столько усилий, уже в рейтингах гораздо выше были, а так некогда, нет времени, надо бороться с предками.
Так пришли "новые" лица, новый президент. Новый парламент. "Хуже не будет"
А получилось очень даже хуже.
И ктоо, ктооо этоо сделал ? Те, кто выбрал Зеленского
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 01 січ, 2020 18:23
shapo написав:
Уже 28 лет нет никаких коммунистов.
Еще 100 лет будете их вспоминать?
СССР он в головах, а не в партбилете.
Перефразирую классика
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 01 січ, 2020 18:24
freeze написав: mephala написав: freeze написав:
Просто напишите как и я не раз писал, повторяйте за мной
Я хочу, чтобы были наказаны те кто убивал безоружных людей на майдане, те кто убивал безоружных правоохранителей на майдане, те кто участвовал в заказных убийствах в Киеве и других городах, всех кто убивал невиновных людей на Греческой и в Доме профсоюзов в Одессе, всех кто совершал преступления против гражданских лиц в зоне АТО, в независимости от персоналий подозреваемых или преступников.
Просто и без демагогии, как вы любите. Присоединяйтесь к моим словам.
Нарешті ви написали про всіх
Тільки не зрозуміло чому "на Греческой и в Доме профсоюзов в Одессе" виділено окремо? це входить в "заказных убийствах в Киеве и других городах"
Ну так выдавите наконец из себя, то что я написал. Напишите, полностью поддерживаю и присоединяюсь
Досить просто написати що повинні бути покарані всі злочинці які скоїли злочини.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 18:26
freeze написав:
Что-то этот французский Рябошапка мутный, имхо, не понятно чем занимается. Поменял вывеску Генпрокуратура на Офис Генерального прокурора Украины (ОГПУ). Больше пока ничем не запомнился.
Так это же на 100% человек Зеленского
Это ваш выбор, Зеленского выбрали - Рябошапко в подарок
Или вы недовольны, что не беспредельничают ? Законы соблюдают ? и не садят тех, кто вам неприятен ?
Тогда у меня для вас плохие новости
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 01 січ, 2020 18:28
pesikot написав: freeze написав:
Что-то этот французский Рябошапка мутный, имхо, не понятно чем занимается. Поменял вывеску Генпрокуратура на Офис Генерального прокурора Украины (ОГПУ). Больше пока ничем не запомнился.
Так это же на 100% человек Зеленского
Это ваш выбор, Зеленского выбрали - Рябошапко в подарок
Или вы недовольны, что не беспредельничают ? Законы соблюдают ? и не садят тех, кто вам неприятен ?
Тогда у меня для вас плохие новости
Рябошапка соросенок и грантоед бывший, вы же их в поте лица защищаете, это ваш выбор
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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