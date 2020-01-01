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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 502850295030503150325033>
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:32

  M-A-X написав:
  shapo написав:И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать:
" Им ссы в глаза , а они - божья роса"

Это у них такой своеобразный "протестный генофонд"

Сцыте в глаза вы оба тут всем
shapo тем, что не платит налоги в полном объёме.
Вы тем, что поддерживаете его.

Приведен пример shapo, что в СССР на оплату коммуналки уходит 10% от доходов. Но кандидат наук даже не состоянии его посчитать.
Так и сейчас, оформляй субсидию и будет тоже самое, 10% на оплату коммуналки от доходов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:33

Re: Політичні дискусії

mephala написав:Досить просто написати що повинні бути покарані всі злочинці які скоїли злочини.


Сухо как то, чувствуется, что вы в душе всегда будете выгораживать определенных преступников, в отличие от меня
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:35

  pesikot написав:
  M-A-X написав:
  shapo написав:И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать:
" Им ссы в глаза , а они - божья роса"

Это у них такой своеобразный "протестный генофонд"

Сцыте в глаза вы оба тут всем
shapo тем, что не платит налоги в полном объёме.
Вы тем, что поддерживаете его.

Приведен пример shapo, что в СССР на оплату коммуналки уходит 10% от доходов. Но кандидат наук даже не состоянии его посчитать.
Так и сейчас, оформляй субсидию и будет тоже самое, 10% на оплату коммуналки от доходов

Это насколько нужно быть упоротым, чтобы после того, как тут уже многократно указывали, что 10% -- это не из реалий для всех.
По факту и зачастую -- до 40% у пенсов доходит.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:36

  pesikot написав:Зеленский же сказал, что надо объединятся. Давайте объединятся.


Ну, видимо, не все хотят - уже весь ФБ пестрит сообщениями "різниця є"...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:41

  zРадио написав:
  pesikot написав:Зеленский же сказал, что надо объединятся. Давайте объединятся.


Ну, видимо, не все хотят - уже весь ФБ пестрит сообщениями "різниця є"...

Об’єднуватись, коли половина країни дивиться, слухає та поділяє точку зору країни яка вбиває громадян цією країни?
Нереально.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:41

  shapo написав:У меня мать получила за прошлый месяц субсидию в размере 218грн при пенсии в 3800грн и коммуналке пока ( из-за теплого месяца) в 1200грн, так что эти сказки будете рассказывать там же где мне советуете.

Сказочник у нас вы.
Какой метраж площади у мамы ?
Сколько там прописано человек ?
У меня мама получает субсидию ровно столько, как я и описываю.
Если вы для своей мамы не сделали того же ? то это ваша проблема

  shapo написав: Зажиточной жизни при СССР не было, но роющихся в мусорниках я тогда в упор не помню.

А про роющихся в мусорнике - ну просто клише российской пропаганды :) Которое повторяется вами здесь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:43

Для ...))

* 14% украинцев тратят на "коммуналку" больше половины дохода. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии, рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".*
https://tsn.ua/ru/groshi/stalo-izvestno ... 51298.html

Так это более 50%...

Не думаю, что они просто не хотят 10% платить.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:44

  freeze написав:
Сухо как то, чувствуется, что вы в душе всегда будете выгораживать определенных преступников, в отличие от меня

Вы выгораживаете того, кто напал на журналиста издания Вежа.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:47

  freeze написав:
mephala написав:Досить просто написати що повинні бути покарані всі злочинці які скоїли злочини.


Сухо как то, чувствуется, что вы в душе всегда будете выгораживать определенных преступников, в отличие от меня

Правосуддя завжди сухе і неупереджене.
а от те що ви намагаєтеся конкретизувати наводить на роздуми що тих потрібно засудити а тих ні.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:49

  freeze написав:
Вы с трудом осиливаете чтение
Я тут уже осудил всех по сто раз
Научитесь наконец читать, что пишут другие, а не приписывать другим свои домыслы

А другие заготовки фраз у вас есть ?

И даа, где вы осудили нападение на журналиста издания Вежа ? :)
Давайте, покажите :) Чтобы я не приписывал :)
Но таких нет ...
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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