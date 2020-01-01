Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать: " Им ссы в глаза , а они - божья роса"
Это у них такой своеобразный "протестный генофонд"
Сцыте в глаза вы оба тут всем shapo тем, что не платит налоги в полном объёме. Вы тем, что поддерживаете его.
Приведен пример shapo, что в СССР на оплату коммуналки уходит 10% от доходов. Но кандидат наук даже не состоянии его посчитать. Так и сейчас, оформляй субсидию и будет тоже самое, 10% на оплату коммуналки от доходов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав:И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать: " Им ссы в глаза , а они - божья роса"
Это у них такой своеобразный "протестный генофонд"
Сцыте в глаза вы оба тут всем shapo тем, что не платит налоги в полном объёме. Вы тем, что поддерживаете его.
Приведен пример shapo, что в СССР на оплату коммуналки уходит 10% от доходов. Но кандидат наук даже не состоянии его посчитать. Так и сейчас, оформляй субсидию и будет тоже самое, 10% на оплату коммуналки от доходов
Это насколько нужно быть упоротым, чтобы после того, как тут уже многократно указывали, что 10% -- это не из реалий для всех. По факту и зачастую -- до 40% у пенсов доходит.
shapo написав:У меня мать получила за прошлый месяц субсидию в размере 218грн при пенсии в 3800грн и коммуналке пока ( из-за теплого месяца) в 1200грн, так что эти сказки будете рассказывать там же где мне советуете.
Сказочник у нас вы. Какой метраж площади у мамы ? Сколько там прописано человек ? У меня мама получает субсидию ровно столько, как я и описываю. Если вы для своей мамы не сделали того же ? то это ваша проблема
shapo написав: Зажиточной жизни при СССР не было, но роющихся в мусорниках я тогда в упор не помню.
А про роющихся в мусорнике - ну просто клише российской пропаганды Которое повторяется вами здесь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой