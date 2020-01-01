Додано: Сер 01 січ, 2020 18:41

shapo написав: У меня мать получила за прошлый месяц субсидию в размере 218грн при пенсии в 3800грн и коммуналке пока ( из-за теплого месяца) в 1200грн, так что эти сказки будете рассказывать там же где мне советуете.

У меня мать получила за прошлый месяц субсидию в размере 218грн при пенсии в 3800грн и коммуналке пока ( из-за теплого месяца) в 1200грн, так что эти сказки будете рассказывать там же где мне советуете.

shapo написав: Зажиточной жизни при СССР не было, но роющихся в мусорниках я тогда в упор не помню. Зажиточной жизни при СССР не было, но роющихся в мусорниках я тогда в упор не помню.

Сказочник у нас вы.Какой метраж площади у мамы ?Сколько там прописано человек ?У меня мама получает субсидию ровно столько, как я и описываю.Если вы для своей мамы не сделали того же ? то это ваша проблемаА про роющихся в мусорнике - ну просто клише российской пропагандыКоторое повторяется вами здесь