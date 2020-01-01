Додано: Сер 01 січ, 2020 19:28

pesikot написав: Целых 10 гривен подаёшь. Барин щедрый Целых 10 гривен подаёшь. Барин щедрый

Зато регулярно - всегда, когда есть. И обычно это 20, а не 10Но дело совсем не во мне, а в государстве, держащем пенсионеров на голодном пайке, при этом имея запредельные (прям излишние) расходы на содержание высших лиц, а также прикрывая коррупцию на госзакупках., отвечая на твои вопросы:1. Меньше 1 млн есть. Меньше 700-800 тыс - нет.2. Я не спец по рынку недвижимости Чернигова, но я сомневаюсь, что так много пенсионеров Киева на сегодня являются собственниками ликвидного дорогого жилья... А с маленькой дельтой на переселении в другой город особо не разгуляешься. О 5000-7000 грн ты просто бредишь! Такой гешефт даст депозит стоимостью, равной всей стоимости их жилья. Так а жить то где и продаже??3. Об этих не говорим - очевидно, им помогают родственники (по крайней мере, хотелось бы в это верить).