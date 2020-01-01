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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 50295030503150325033>
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:54

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:Зеленский же сказал, что надо объединятся. Давайте объединятся.


Ну, видимо, не все хотят - уже весь ФБ пестрит сообщениями "різниця є"...

Об’єднуватись, коли половина країни дивиться, слухає та поділяє точку зору країни яка вбиває громадян цією країни?
Нереально.


А само это клише про половину населения откуда взялось - не от тех ли самых разжигателей, пишущих сегодня "різниця є"?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:00

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:
  zРадио написав:
Ну, видимо, не все хотят - уже весь ФБ пестрит сообщениями "різниця є"...

Об’єднуватись, коли половина країни дивиться, слухає та поділяє точку зору країни яка вбиває громадян цією країни?
Нереально.


А само это клише про половину населения откуда взялось - не от тех ли самых разжигателей, пишущих сегодня "різниця є"?

Ну чому ж кліше одразу. Соціологічні опитування
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=r ... 899&page=1
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:01

  zРадио написав:
А само это клише про половину населения откуда взялось - не от тех ли самых разжигателей, пишущих сегодня "різниця є"?

"Согласие - есть продукт, при полном непротивлении сторон"

Но что-то другая сторона не согласна :)
Другая сторона видит объединение, как - вы нам подчинитесь, а мы, может быть, подумаем.

Ніт, объединяемся по общему согласию :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:06

  pesikot написав:А про роющихся в мусорнике - ну просто клише российской пропаганды :) Которое повторяется вами здесь


Лукьяновка, новый ЖК - через раз, как выкидываю мусор, наблюдаю роющихся в баках людей. Есть просто "антисоциальные лица", а есть и старики... Старикам, когда есть нал в карманах, стараюсь дать 10-20 гривен. Стесняются, но берут.

Но, конечно же, это все российская пропаганда - у тебя в Чернигове народ то по-богаче будет :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:10

  detroytred написав:14% украинцев тратят на "коммуналку" больше половины дохода.
І хто їм лікар?
Може нехай зменшать площу? яку отримали під час приватизації?
Чи може нехай покращать теплотехнічні властивості свого майна?
Чи може нехай свою квартирку вартістю в 1 млн поміняють на таку саму,але в іншому місці з вартістю в 0,5 млн і з різниці нехай платять комуналку?

Висновок
Рецептів - вагон з візочком...
Але цими рецептами(за допомогою яких весь розвинутий світ став таким як є ) чому совки користуватись не хочуть...
вони будуть колотись-плакати,але жерти кактус.

Якщо 14% - тратять половину, то 86% тратять менше...
а трачу менше 5% ,це при 45 м2 житла на кожного члена сімї
То що мені?
зменшити доходи? чи розібрати утеплення і збільшувати витрати?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:12

  zРадио написав:
  pesikot написав:А про роющихся в мусорнике - ну просто клише российской пропаганды :) Которое повторяется вами здесь


Лукьяновка, новый ЖК - через раз, как выкидываю мусор, наблюдаю роющихся в баках людей. Есть просто "антисоциальные лица", а есть и старики... Старикам, когда есть нал в карманах, стараюсь дать 10-20 гривен. Стесняются, но берут.

Но, конечно же, это все российская пропаганда - у тебя в Чернигове народ то по-богаче будет :mrgreen:

Благотворитель года. Целых 10 гривен подаёшь. Барин щедрый :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:13

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Старикам, когда есть нал в карманах, стараюсь дать 10-20 гривен. Стесняются, но берут.
1 Чи є в Києві квартира вартістю менше 1 млн?
2 Чи можуть ці старші люди не шукати 10 грн від чЯлОвЄкАлЮбА - а просто переселитись в Чернігів (їм же все одно де жити бо на пенсії) і 0,5 млн покласти на депо - щоб в місяць отримувати 5000-7000 грн додатково до пенсії?
3 Чи є в цих старших людей діти-внуки і чи претендують останні на житло цих знедолених?
Якщо є - чи варто майбутнім власникам житла-допомогти сьогоднішнім власникам?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:24

  budivelnik написав:Висновок
Рецептів - вагон з візочком...
Але цими рецептами(за допомогою яких весь розвинутий світ став таким як є ) чому совки користуватись не хочуть...
вони будуть колотись-плакати,але жерти кактус.

Мав "щастя" знайомим допомогти з субсідієй.
По всіх розрахунках, субсідія повинна бути.
Тільки і роботи - ім зібрати справки та віднести в відділ субсідій.
Усі справки вони зібрали, не пішли у відділ субсідій
"Нам субсідія не положєна", бо так сказала "баба Галя"

Не буду приводить слова ... которые я говорил
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:28

  pesikot написав:Целых 10 гривен подаёшь. Барин щедрый :)

Зато регулярно - всегда, когда есть. И обычно это 20, а не 10 :D Но дело совсем не во мне, а в государстве, держащем пенсионеров на голодном пайке, при этом имея запредельные (прям излишние) расходы на содержание высших лиц, а также прикрывая коррупцию на госзакупках.

budivelnik, отвечая на твои вопросы:

1. Меньше 1 млн есть. Меньше 700-800 тыс - нет.
2. Я не спец по рынку недвижимости Чернигова, но я сомневаюсь, что так много пенсионеров Киева на сегодня являются собственниками ликвидного дорогого жилья... А с маленькой дельтой на переселении в другой город особо не разгуляешься. О 5000-7000 грн ты просто бредишь! Такой гешефт даст депозит стоимостью, равной всей стоимости их жилья. Так а жить то где и продаже??
3. Об этих не говорим - очевидно, им помогают родственники (по крайней мере, хотелось бы в это верить).
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:35

  budivelnik написав:
  detroytred написав:14% украинцев тратят на "коммуналку" больше половины дохода.
І хто їм лікар?
Може нехай зменшать площу? яку отримали під час приватизації?
Чи може нехай покращать теплотехнічні властивості свого майна?
Чи може нехай свою квартирку вартістю в 1 млн поміняють на таку саму,але в іншому місці з вартістю в 0,5 млн і з різниці нехай платять комуналку?

Висновок
Рецептів - вагон з візочком...
Але цими рецептами(за допомогою яких весь розвинутий світ став таким як є ) чому совки користуватись не хочуть...
вони будуть колотись-плакати,але жерти кактус.

Якщо 14% - тратять половину, то 86% тратять менше...
а трачу менше 5% ,це при 45 м2 житла на кожного члена сімї
То що мені?
зменшити доходи? чи розібрати утеплення і збільшувати витрати?

Вы как обычно интерпретирует куда захочется)))

А цитата была дана для примера. Причём завышенного примера.
Который указывает на наличие факта -- тем более в Украине есть пенсы, живущие в нормах (а не во дворцах) и платящие более 10% ЖКХ.
Ведь песикот опирался на *факт* - не более 10% по ЖКХ.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 01 січ, 2020 19:36, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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