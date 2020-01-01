Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:А про роющихся в мусорнике - ну просто клише российской пропаганды Которое повторяется вами здесь
Лукьяновка, новый ЖК - через раз, как выкидываю мусор, наблюдаю роющихся в баках людей. Есть просто "антисоциальные лица", а есть и старики... Старикам, когда есть нал в карманах, стараюсь дать 10-20 гривен. Стесняются, но берут.
Но, конечно же, это все российская пропаганда - у тебя в Чернигове народ то по-богаче будет
detroytred написав:14% украинцев тратят на "коммуналку" больше половины дохода.
І хто їм лікар? Може нехай зменшать площу? яку отримали під час приватизації? Чи може нехай покращать теплотехнічні властивості свого майна? Чи може нехай свою квартирку вартістю в 1 млн поміняють на таку саму,але в іншому місці з вартістю в 0,5 млн і з різниці нехай платять комуналку?
Висновок Рецептів - вагон з візочком... Але цими рецептами(за допомогою яких весь розвинутий світ став таким як є ) чому совки користуватись не хочуть... вони будуть колотись-плакати,але жерти кактус.
Якщо 14% - тратять половину, то 86% тратять менше... а трачу менше 5% ,це при 45 м2 житла на кожного члена сімї То що мені? зменшити доходи? чи розібрати утеплення і збільшувати витрати?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
pesikot написав:А про роющихся в мусорнике - ну просто клише российской пропаганды Которое повторяется вами здесь
Лукьяновка, новый ЖК - через раз, как выкидываю мусор, наблюдаю роющихся в баках людей. Есть просто "антисоциальные лица", а есть и старики... Старикам, когда есть нал в карманах, стараюсь дать 10-20 гривен. Стесняются, но берут.
Но, конечно же, это все российская пропаганда - у тебя в Чернигове народ то по-богаче будет
Благотворитель года. Целых 10 гривен подаёшь. Барин щедрый
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Старикам, когда есть нал в карманах, стараюсь дать 10-20 гривен. Стесняются, но берут.
1 Чи є в Києві квартира вартістю менше 1 млн? 2 Чи можуть ці старші люди не шукати 10 грн від чЯлОвЄкАлЮбА - а просто переселитись в Чернігів (їм же все одно де жити бо на пенсії) і 0,5 млн покласти на депо - щоб в місяць отримувати 5000-7000 грн додатково до пенсії? 3 Чи є в цих старших людей діти-внуки і чи претендують останні на житло цих знедолених? Якщо є - чи варто майбутнім власникам житла-допомогти сьогоднішнім власникам?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Висновок Рецептів - вагон з візочком... Але цими рецептами(за допомогою яких весь розвинутий світ став таким як є ) чому совки користуватись не хочуть... вони будуть колотись-плакати,але жерти кактус.
Мав "щастя" знайомим допомогти з субсідієй. По всіх розрахунках, субсідія повинна бути. Тільки і роботи - ім зібрати справки та віднести в відділ субсідій. Усі справки вони зібрали, не пішли у відділ субсідій "Нам субсідія не положєна", бо так сказала "баба Галя"
Не буду приводить слова ... которые я говорил
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Зато регулярно - всегда, когда есть. И обычно это 20, а не 10 Но дело совсем не во мне, а в государстве, держащем пенсионеров на голодном пайке, при этом имея запредельные (прям излишние) расходы на содержание высших лиц, а также прикрывая коррупцию на госзакупках.
budivelnik, отвечая на твои вопросы:
1. Меньше 1 млн есть. Меньше 700-800 тыс - нет. 2. Я не спец по рынку недвижимости Чернигова, но я сомневаюсь, что так много пенсионеров Киева на сегодня являются собственниками ликвидного дорогого жилья... А с маленькой дельтой на переселении в другой город особо не разгуляешься. О 5000-7000 грн ты просто бредишь! Такой гешефт даст депозит стоимостью, равной всей стоимости их жилья. Так а жить то где и продаже?? 3. Об этих не говорим - очевидно, им помогают родственники (по крайней мере, хотелось бы в это верить).
detroytred написав:14% украинцев тратят на "коммуналку" больше половины дохода.
І хто їм лікар? Може нехай зменшать площу? яку отримали під час приватизації? Чи може нехай покращать теплотехнічні властивості свого майна? Чи може нехай свою квартирку вартістю в 1 млн поміняють на таку саму,але в іншому місці з вартістю в 0,5 млн і з різниці нехай платять комуналку?
Висновок Рецептів - вагон з візочком... Але цими рецептами(за допомогою яких весь розвинутий світ став таким як є ) чому совки користуватись не хочуть... вони будуть колотись-плакати,але жерти кактус.
Якщо 14% - тратять половину, то 86% тратять менше... а трачу менше 5% ,це при 45 м2 житла на кожного члена сімї То що мені? зменшити доходи? чи розібрати утеплення і збільшувати витрати?
Вы как обычно интерпретирует куда захочется)))
А цитата была дана для примера. Причём завышенного примера. Который указывает на наличие факта -- тем более в Украине есть пенсы, живущие в нормах (а не во дворцах) и платящие более 10% ЖКХ. Ведь песикот опирался на *факт* - не более 10% по ЖКХ.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 01 січ, 2020 19:36, всього редагувалось 1 раз.