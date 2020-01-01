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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5030503150325033> Додано: Сер 01 січ, 2020 19:36 zРадио написав: pesikot написав: Целых 10 гривен подаёшь. Барин щедрый Целых 10 гривен подаёшь. Барин щедрый

Зато регулярно - всегда, когда есть. И обычно это 20, а не 10 Но дело совсем не во мне, а в государстве, держащем пенсионеров на голодном пайке, при этом имея запредельные (прям излишние) расходы на содержание высших лиц, а также прикрывая коррупцию на госзакупках. Зато регулярно - всегда, когда есть. И обычно это 20, а не 10Но дело совсем не во мне, а в государстве, держащем пенсионеров на голодном пайке, при этом имея запредельные (прям излишние) расходы на содержание высших лиц, а также прикрывая коррупцию на госзакупках.

Уже по 20 гривен. "всегда", но "когда есть"

Какой "щедрый барин".



ЕСВ платишь в полном объёме ? Нет ?

Тогда не гунди Уже по 20 гривен. "всегда", но "когда есть"Какой "щедрый барин".ЕСВ платишь в полном объёме ? Нет ?Тогда не гунди "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3623 З нами з: 31.08.09 Подякував: 264 раз. Подякували: 810 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 19:41 Re: Політичні дискусії lapay написав: В нас фактична амністія, по подіям на Майдані. В нас фактична амністія, по подіям на Майдані.

Лукавите.

Документ 743-VII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.02.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ



Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України

...

I. Стаття 1. Звільнити від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим Законом, осіб, які були учасниками масових акцій протесту, що розпочалися 21 листопада 2013 року, та є:



підозрюваними або обвинуваченими (підсудними) у вчиненні в період з 21 листопада 2013 року по день набрання чинності цим Законом включно дій, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями ... за умови, що ці дії пов’язані з участю у масових акціях протесту, які розпочалися 21 листопада 2013 року;



особами, які вчинили дії, що можуть містити ознаки кримінальних правопорушень, передбачених вищезазначеними статтями Кримінального кодексу України, за умови, що дії цих осіб пов’язані з участю в масових акціях протесту.



Закрити відповідні кримінальні провадження.

...

Стаття 9. Заборонити збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) персональних даних осіб, які були учасниками масових акцій протесту, що розпочалися 21 листопада 2013 року, які були отримані у зв’язку з участю цих осіб у акціях протесту. Ці персональні дані підлягають знищенню у встановленому законодавством порядку.

...

II. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

...

4. Положення цього Закону поширюються на кримінальне провадження, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110100018056 6 грудня 2013 року відносно Смалія Віктора Миколайовича, 25 серпня 1976 року народження, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 15, статтею 377 Кримінального кодексу України, та на кримінальне провадження, яке було відкрито відносно Луценка Юрія Віталійовича, 14 грудня 1964 року народження, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 110 Кримінального кодексу України.

...

Виконуючий обов'язки

Президента України,

Голова Верховної Ради

України



О.ТУРЧИНОВ



м. Київ

21 лютого 2014 року

№ 743-VII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-18



Т.е. амнистия только участникам Майдана. На всех остальных амнистия не распространялась. Пример - 3 года в СИЗО Ефремова (по отмененной статье), почти 5 лет в СИЗО экс-Беркуту, это при том, что

Документ 4651-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2020, підстава - 198-IX

Кримінальний процесуальний кодекс України

...

Стаття 219. Строки досудового розслідування



1. Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.



Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:



1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;



2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;



3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.



Досудове розслідування повинно бути закінчено:



1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;



2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.



{Частина перша статті 219 в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 - зміни не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін - див. пункт 4 § 2 розділу 4 Закону}



2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:



1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;



2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;



3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17



Українська правда:

11 квітня 2014



18-20 лютого 2014 року в Києві було вбито чотирьох співробітників міліції та внутрішніх військ МВС, поранено 1270 осіб.



Про це заявив керівник Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо подій Євромайдану Геннадій Москаль, повідомляє його прес-служба.

...

Він повідомив, що судово-медичні експертизи щодо 150 поранених співробітників МВС не проводилися, їх не визнали потерпілими, не призначені судово-балистична та інші необхідні експертизи.

https://www.pravda.com.ua/news/2014/04/11/7022099/



ВВС:

19 февраля 2018

...

Во время протестов погибли 17 силовиков

...

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-43110324



21 февраля 2014



МВД Украины сообщает, что число погибших в ходе столкновений в Киеве сотрудников правоохранительных органов увеличилось до 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



"130 работников органов внутренних дел доставлены в медучреждения с огнестрельными ранениями. Всего же с 18 февраля за медицинской помощью обратились 565 работников органов внутренних дел, из них 410 - госпитализированы", - также сообщает ведомство.

https://ukranews.com/news/233064-mvd-ch ... oslo-do-16



Новость об этом с сайта МВД удалена.



Расследование причин их смерти прекращено по Закону 743-VII.



Жити по новому! (с) Лукавите.Т.е. амнистия только участникам Майдана. На всех остальных амнистия не распространялась. Пример - 3 года в СИЗО Ефремова (по отмененной статье), почти 5 лет в СИЗО экс-Беркуту, это при том, чтоУкраїнська правда:ВВС:Жити по новому! (с) yanyura Повідомлень: 5193 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1222 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 19:42 pesikot написав: Сцыте в глаза вы оба тут всем

shapo тем, что не платит налоги в полном объёме.

Вы тем, что поддерживаете его.



Приведен пример shapo, что в СССР на оплату коммуналки уходит 10% от доходов. Но кандидат наук даже не состоянии его посчитать.

Так и сейчас, оформляй субсидию и будет тоже самое, 10% на оплату коммуналки от доходов Сцыте в глаза вы оба тут всемтем, что не платит налоги в полном объёме.Вы тем, что поддерживаете его.Приведен пример, что в СССР на оплату коммуналки уходит 10% от доходов. Но кандидат наук даже не состоянии его посчитать.Так и сейчас, оформляй субсидию и будет тоже самое, 10% на оплату коммуналки от доходов



Я тебе привел размер субсидии моей матери и размер ее коммунальных платежей за прошлый месяц.

Одно действие арифметики в состоянии сделать или помочь?

Там 30% от суммы пенсии и коммунальных платежей при еще якобы небольшом счете за отопление.Если зима будет холоднее будут 40%.

Так у нее еще не самая маленькая пенсия.

По поводу налогов.

Я уже 3 года на пенсии и продолжаю их платить т.к. работаю.

Что я еще не додал этой вечно голодной державе? Я тебе привел размер субсидии моей матери и размер ее коммунальных платежей за прошлый месяц.Одно действие арифметики в состоянии сделать или помочь?Там 30% от суммы пенсии и коммунальных платежей при еще якобы небольшом счете за отопление.Если зима будет холоднее будут 40%.Так у нее еще не самая маленькая пенсия.По поводу налогов.Я уже 3 года на пенсии и продолжаю их платить т.к. работаю.Что я еще не додал этой вечно голодной державе? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2529 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 19:49 budivelnik написав: 1 Чи є в Києві квартира вартістю менше 1 млн?

2 Чи можуть ці старші люди не шукати 10 грн від чЯлОвЄкАлЮбА - а просто переселитись в Чернігів (їм же все одно де жити бо на пенсії) і 0,5 млн покласти на депо - щоб в місяць отримувати 5000-7000 грн додатково до пенсії?

3 Чи є в цих старших людей діти-внуки і чи претендують останні на житло цих знедолених?

Якщо є - чи варто майбутнім власникам житла-допомогти сьогоднішнім власникам? 1 Чи є в Києві квартира вартістю менше 1 млн?2 Чи можуть ці старші люди не шукати 10 грн від чЯлОвЄкАлЮбА - а просто переселитись в Чернігів (їм же все одно де жити бо на пенсії) і 0,5 млн покласти на депо - щоб в місяць отримувати 5000-7000 грн додатково до пенсії?3 Чи є в цих старших людей діти-внуки і чи претендують останні на житло цих знедолених?Якщо є - чи варто майбутнім власникам житла-допомогти сьогоднішнім власникам?



Для греб..ных советчиков от греб..ной власти.

Квартира моей матери 30кв.м., она прописана и владелец одна.

Совет переселить в другой город или село человека который уже выходит только на крыльцо - верх обычной глупости и скотства "советчика".

По поводу получения наследства.

Во-первых, никто не знает кто умрет первым.

Во-вторых, в Украине подобные предложения не являются законом хотя при таких "советчиках" кричащих как холопы на псарне у барина чтобы их пороли еженедельно могут и появится. Для греб..ных советчиков от греб..ной власти.Квартира моей матери 30кв.м., она прописана и владелец одна.Совет переселить в другой город или село человека который уже выходит только на крыльцо - верх обычной глупости и скотства "советчика".По поводу получения наследства.Во-первых, никто не знает кто умрет первым.Во-вторых, в Украине подобные предложения не являются законом хотя при таких "советчиках" кричащих как холопы на псарне у барина чтобы их пороли еженедельно могут и появится. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2529 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 19:53 shapo написав:

Я тебе привел размер субсидии моей матери и размер ее коммунальных платежей за прошлый месяц.

Одно действие арифметики в состоянии сделать или помочь?

Там 30% от суммы пенсии и коммунальных платежей при еще якобы небольшом счете за отопление.Если зима будет холоднее будут 40%.

Так у нее еще не самая маленькая пенсия.

По поводу налогов.

Я уже 3 года на пенсии и продолжаю их платить т.к. работаю.

Что я еще не додал этой вечно голодной державе? Я тебе привел размер субсидии моей матери и размер ее коммунальных платежей за прошлый месяц.Одно действие арифметики в состоянии сделать или помочь?Там 30% от суммы пенсии и коммунальных платежей при еще якобы небольшом счете за отопление.Если зима будет холоднее будут 40%.Так у нее еще не самая маленькая пенсия.По поводу налогов.Я уже 3 года на пенсии и продолжаю их платить т.к. работаю.Что я еще не додал этой вечно голодной державе?

На ты, так на ты. Только потом, не становись в третью позицию.



Тебе 70+, как ты мог выйти на пенсию 3 года назад ?

И я про другое спрашивал, но ты не ответил на мой вопрос.



Но твоя ненависть к Украине уже явно проявляется На ты, так на ты. Только потом, не становись в третью позицию.Тебе 70+, как ты мог выйти на пенсию 3 года назад ?И я про другое спрашивал, но ты не ответил на мой вопрос.Но твоя ненависть к Украине уже явно проявляется Востаннє редагувалось pesikot в Сер 01 січ, 2020 19:53, всього редагувалось 1 раз. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3623 З нами з: 31.08.09 Подякував: 264 раз. Подякували: 810 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 19:53 Re: Політичні дискусії pesikot написав: freeze написав:

Сухо как то, чувствуется, что вы в душе всегда будете выгораживать определенных преступников, в отличие от меня Сухо как то, чувствуется, что вы в душе всегда будете выгораживать определенных преступников, в отличие от меня

Вы выгораживаете того, кто напал на журналиста издания Вежа. Вы выгораживаете того, кто напал на журналиста издания Вежа.



Кто это Вежа ? Кто это Вежа ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14482 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3854 раз. Подякували: 5762 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 19:53 zРадио написав: pesikot написав: Целых 10 гривен подаёшь. Барин щедрый Целых 10 гривен подаёшь. Барин щедрый

Зато регулярно - всегда, когда есть. И обычно это 20, а не 10 Но дело совсем не во мне, а в государстве, держащем пенсионеров на голодном пайке, при этом имея запредельные (прям излишние) расходы на содержание высших лиц, а также прикрывая коррупцию на госзакупках.



budivelnik, отвечая на твои вопросы:



1. Меньше 1 млн есть. Меньше 700-800 тыс - нет.

2. Я не спец по рынку недвижимости Чернигова, но я сомневаюсь, что так много пенсионеров Киева на сегодня являются собственниками ликвидного дорогого жилья... А с маленькой дельтой на переселении в другой город особо не разгуляешься. О 5000-7000 грн ты просто бредишь! Такой гешефт даст депозит стоимостью, равной всей стоимости их жилья. Так а жить то где и продаже??

3. Об этих не говорим - очевидно, им помогают родственники (по крайней мере, хотелось бы в это верить). Зато регулярно - всегда, когда есть. И обычно это 20, а не 10Но дело совсем не во мне, а в государстве, держащем пенсионеров на голодном пайке, при этом имея запредельные (прям излишние) расходы на содержание высших лиц, а также прикрывая коррупцию на госзакупках., отвечая на твои вопросы:1. Меньше 1 млн есть. Меньше 700-800 тыс - нет.2. Я не спец по рынку недвижимости Чернигова, но я сомневаюсь, что так много пенсионеров Киева на сегодня являются собственниками ликвидного дорогого жилья... А с маленькой дельтой на переселении в другой город особо не разгуляешься. О 5000-7000 грн ты просто бредишь! Такой гешефт даст депозит стоимостью, равной всей стоимости их жилья. Так а жить то где и продаже??3. Об этих не говорим - очевидно, им помогают родственники (по крайней мере, хотелось бы в это верить).

Будивельник почему-то)) не видит очевидного.

Что советы пересичного нужны и важны, если случай единичный.

Когда проблема массовая, то она решается только государственными инструментами.



На пальцах)):

Допустим даже, что совет будивельника по переселению реален. Допустим.

Но даже в этом случае - то, что после 29 лет после совка эти пенсы не знают его или не могут на него решиться (причины могут быть разные -- от отсутствия поддержки и до боязни кидка во время операции), то это недоработка властей.

Плохо разъясняли, имеют низкое доверие, не создали цивилизованных условий в данной области и т.д.





Короче -- это сами власти создали такие условия, что пенсам легче, удобнее или вынуждены (или ещё по каким причинам) жить в таких условиях.



Ну и требовать активности от пенсов -- это как-то прикольно)) Будивельник почему-то)) не видит очевидного.Что советы пересичного нужны и важны, если случай единичный.Когда проблема массовая, то она решается только государственными инструментами.На пальцах)):Допустим даже, что совет будивельника по переселению реален. Допустим.Но даже в этом случае - то, что после 29 лет после совка эти пенсы не знают его или не могут на него решиться (причины могут быть разные -- от отсутствия поддержки и до боязни кидка во время операции), то это недоработка властей.Плохо разъясняли, имеют низкое доверие, не создали цивилизованных условий в данной области и т.д.Короче -- это сами власти создали такие условия, что пенсам легче, удобнее или вынуждены (или ещё по каким причинам) жить в таких условиях.Ну и требовать активности от пенсов -- это как-то прикольно)) detroytred

Повідомлень: 22765 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 19:55 pesikot написав: На ты, так на ты. Только потом, не становись в третью позицию.

Тебе 70+, как ты мог выйти на пенсию 3 года назад ?

И я про другое спрашивал, но ты не ответил на мой вопрос.

Но твоя ненависть к Украине уже явно проявляется На ты, так на ты. Только потом, не становись в третью позицию.Тебе 70+, как ты мог выйти на пенсию 3 года назад ?И я про другое спрашивал, но ты не ответил на мой вопрос.Но твоя ненависть к Украине уже явно проявляется



С какого бодуна ты взял что мне 70?

И что еще за вопрос? С какого бодуна ты взял что мне 70?И что еще за вопрос? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2529 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 19:57 detroytred написав: Будивельник почему-то)) не видит очевидного.

Что советы пересичного нужны и важны, если случай единичный.

Когда проблема массовая, то она решается только государственными инструментами.

На пальцах)):

Допустим даже, что совет будивельника по переселению реален. Допустим.

Но даже в этом случае - то, что после 29 лет после совка эти пенсы не знают его или не могут на него решиться (причины могут быть разные -- от отсутствия поддержки и до боязни кидка во время операции), то это недоработка властей.

Плохо разъясняли, имеют низкое доверие, не создали цивилизованных условий в данной области и т.д.

Короче -- это сами власти создали такие условия, что пенсам легче, удобнее или вынуждены (или ещё по каким причинам) жить в таких условиях.

Ну и требовать активности от пенсов -- это как-то прикольно)) Будивельник почему-то)) не видит очевидного.Что советы пересичного нужны и важны, если случай единичный.Когда проблема массовая, то она решается только государственными инструментами.На пальцах)):Допустим даже, что совет будивельника по переселению реален. Допустим.Но даже в этом случае - то, что после 29 лет после совка эти пенсы не знают его или не могут на него решиться (причины могут быть разные -- от отсутствия поддержки и до боязни кидка во время операции), то это недоработка властей.Плохо разъясняли, имеют низкое доверие, не создали цивилизованных условий в данной области и т.д.Короче -- это сами власти создали такие условия, что пенсам легче, удобнее или вынуждены (или ещё по каким причинам) жить в таких условиях.Ну и требовать активности от пенсов -- это как-то прикольно))



Помимо кидка при продаже-покупке совет положить в банк и жить с процентов после того как совсем недавно завалили 70 штук очень "ценен" Помимо кидка при продаже-покупке совет положить в банк и жить с процентов после того как совсем недавно завалили 70 штук очень "ценен" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2529 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 19:59 pesikot написав: shapo написав: Когнитивный диссонанс от ухоженного хлопчика явно никогда не занимавшегося физической работой с его воинственными речами бравого вояки нанюхавшегося пороха Когнитивный диссонанс от ухоженного хлопчика явно никогда не занимавшегося физической работой с его воинственными речами бравого вояки нанюхавшегося пороха

Значит, вы в свои 70+ на стройке бетон лопатой месите что ли ? Значит, вы в свои 70+ на стройке бетон лопатой месите что ли ?



Бетон я не мешу с 22 лет как стал инженером хотя для себя раньше многое делал руками. Бетон я не мешу с 22 лет как стал инженером хотя для себя раньше многое делал руками. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2529 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5030503150325033> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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