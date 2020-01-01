Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Будивельник почему-то)) не видит очевидного. Что советы пересичного нужны и важны, если случай единичный. Когда проблема массовая, то она решается только государственными инструментами. На пальцах)): Допустим даже, что совет будивельника по переселению реален. Допустим. Но даже в этом случае - то, что после 29 лет после совка эти пенсы не знают его или не могут на него решиться (причины могут быть разные -- от отсутствия поддержки и до боязни кидка во время операции), то это недоработка властей. Плохо разъясняли, имеют низкое доверие, не создали цивилизованных условий в данной области и т.д. Короче -- это сами власти создали такие условия, что пенсам легче, удобнее или вынуждены (или ещё по каким причинам) жить в таких условиях. Ну и требовать активности от пенсов -- это как-то прикольно))
Помимо кидка при продаже-покупке совет положить в банк и жить с процентов после того как совсем недавно завалили 70 штук очень "ценен"
Ценный)) для уменьшения поголовья пенсов. Этих стариков во время всех таких манипуляций с недвижимостью, с такими суммами Кондратий в виде инфаркта и т.п. сразу хватит. Или переезд с нажитого места постепенно добьет.
detroytred написав: Ценный)) для уменьшения поголовья пенсов. Этих стариков во время всех таких манипуляций с недвижимостью, с такими суммами Кондратий в виде инфаркта и т.п. сразу хватит. Или переезд с нажитого места постепенно добьет.
Да тут без всякой продажи только пару лет как перестали доставать по телефону и в реале разные "добродетели-помощники" по унаследованию квартиры. Просто им не повезло что я рядом есть. Одинокий пенсионер с квартирой возле метро "Дружбы Народов" - любимая мишень для таких "советчиков"
... Украинская радио в регионе просто нет. От проводного окончательно отказываются ввиду его якобы архаичности, за которую еще надо платить 35 гривень в месяц, а эфирное выключили еще в начале лета-2019. ... утро у многих жителей Юга Украины начинается... с российского гимна. Им и заканчивается. ...
yanyura Так тут деякі учасники гілки весь час закидають - чому не проводится розслідування, по вбивствам силовиків на Майдані? Тому і не проводяться, або проводяться дуже кволо, що є закон про амністію для майданівців. Для силовиків такого закону немає, але є фактична амністія, через обмін заручників. Як незаконно сиділи наші військові в ОРДЛО, так "незаконно" сиділи беркутівці в нас. Хоча і ті, і інші просто виконували свої обов'язки. Можливо, з перевищенням повноважень, але не по своїй волі, а по наказу командирів. Родичам загиблих важко змиритись, що потенційних вбивц відпускають, але на те і є формальна чи фактична амністія - щоб загасити старий конфлікт, і не було нових жертв. Так само є фактична амністія і для одеських подій. Можливо, буде і для донбаського конфлікту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:yanyura Так тут деякі учасники гілки весь час закидають - чому не проводится розслідування, по вбивствам силовиків на Майдані? Тому і не проводяться, або проводяться дуже кволо, що є закон про амністію для майданівців. Для силовиків такого закону немає, але є фактична амністія, через обмін заручників. Як незаконно сиділи наші військові в ОРДЛО, так "незаконно" сиділи беркутівці в нас. Хоча і ті, і інші просто виконували свої обов'язки. Можливо, з перевищенням повноважень, але не по своїй волі, а по наказу командирів. Родичам загиблих важко змиритись, що потенційних вбивц відпускають, але на те і є формальна чи фактична амністія - щоб загасити старий конфлікт, і не було нових жертв. Так само є фактична амністія і для одеських подій. Можливо, буде і для донбаського конфлікту.
Вранье. При нормальном расследовании выясниться кто и куда на самом деле стрелял хотя и так благодаря Портнову и Лукаш вырисовывается очень неприглядная картина
pesikot написав:На ты, так на ты. Только потом, не становись в третью позицию. Тебе 70+, как ты мог выйти на пенсию 3 года назад ? И я про другое спрашивал, но ты не ответил на мой вопрос. Но твоя ненависть к Украине уже явно проявляется
С какого бодуна ты взял что мне 70? И что еще за вопрос?
Это же надо, целый год писать, что тебе 70+ и ... так обломаться
PS. Нельзя врать в новогоднюю ночь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:На ты, так на ты. Только потом, не становись в третью позицию. Тебе 70+, как ты мог выйти на пенсию 3 года назад ? И я про другое спрашивал, но ты не ответил на мой вопрос. Но твоя ненависть к Украине уже явно проявляется
С какого бодуна ты взял что мне 70? И что еще за вопрос?
Это же надо, целый год писать, что тебе 70+ и ... так обломаться
PS. Нельзя врать в новогоднюю ночь
Найди где я такое писал или признай что в очередной раз наврал