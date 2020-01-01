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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5030503150325033
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:01

  shapo написав:
  detroytred написав:Будивельник почему-то)) не видит очевидного.
Что советы пересичного нужны и важны, если случай единичный.
Когда проблема массовая, то она решается только государственными инструментами.
На пальцах)):
Допустим даже, что совет будивельника по переселению реален. Допустим.
Но даже в этом случае - то, что после 29 лет после совка эти пенсы не знают его или не могут на него решиться (причины могут быть разные -- от отсутствия поддержки и до боязни кидка во время операции), то это недоработка властей.
Плохо разъясняли, имеют низкое доверие, не создали цивилизованных условий в данной области и т.д.
Короче -- это сами власти создали такие условия, что пенсам легче, удобнее или вынуждены (или ещё по каким причинам) жить в таких условиях.
Ну и требовать активности от пенсов -- это как-то прикольно))


Помимо кидка при продаже-покупке совет положить в банк и жить с процентов после того как совсем недавно завалили 70 штук очень "ценен"

Ценный)) для уменьшения поголовья пенсов.
Этих стариков во время всех таких манипуляций с недвижимостью, с такими суммами Кондратий в виде инфаркта и т.п. сразу хватит.
Или переезд с нажитого места постепенно добьет.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:04

  detroytred написав:
Ценный)) для уменьшения поголовья пенсов.
Этих стариков во время всех таких манипуляций с недвижимостью, с такими суммами Кондратий в виде инфаркта и т.п. сразу хватит.
Или переезд с нажитого места постепенно добьет.


Да тут без всякой продажи только пару лет как перестали доставать по телефону и в реале разные "добродетели-помощники" по унаследованию квартиры.
Просто им не повезло что я рядом есть.
Одинокий пенсионер с квартирой возле метро "Дружбы Народов" - любимая мишень для таких "советчиков"
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:04

Re: Політичні дискусії

  Ukrainian написав:Об’єднуватись, коли половина країни дивиться, слухає та поділяє точку зору країни яка вбиває громадян цією країни?
Нереально.

Уже писал об этом - Політичні дискусії
...
Украинская радио в регионе просто нет. От проводного окончательно отказываются ввиду его якобы архаичности, за которую еще надо платить 35 гривень в месяц, а эфирное выключили еще в начале лета-2019.
...
утро у многих жителей Юга Украины начинается... с российского гимна. Им и заканчивается.
...

Почему? Читайте здесь - https://www.ukrinform.ru/rubric-society ... -ocki.html

Заодно напомните, кто в начале лета 2019 был Премьер-министром Украины и какого созыва была ВР.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:05

  freeze написав:Кто это Вежа ?


Вежа - это такое есть издание.
На журналиста этого издания напал сторонник Шария.
Есть судебное производство.

Но вы не осуждаете это криминальное дело

Хотя утверждаете обратное :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:08

yanyura
Так тут деякі учасники гілки весь час закидають - чому не проводится розслідування, по вбивствам силовиків на Майдані? Тому і не проводяться, або проводяться дуже кволо, що є закон про амністію для майданівців.
Для силовиків такого закону немає, але є фактична амністія, через обмін заручників. Як незаконно сиділи наші військові в ОРДЛО, так "незаконно" сиділи беркутівці в нас. Хоча і ті, і інші просто виконували свої обов'язки.
Можливо, з перевищенням повноважень, але не по своїй волі, а по наказу командирів. Родичам загиблих важко змиритись, що потенційних вбивц відпускають, але на те і є формальна чи фактична амністія - щоб загасити старий конфлікт, і не було нових жертв.
Так само є фактична амністія і для одеських подій. Можливо, буде і для донбаського конфлікту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:10

  lapay написав:yanyura
Так тут деякі учасники гілки весь час закидають - чому не проводится розслідування, по вбивствам силовиків на Майдані? Тому і не проводяться, або проводяться дуже кволо, що є закон про амністію для майданівців.
Для силовиків такого закону немає, але є фактична амністія, через обмін заручників. Як незаконно сиділи наші військові в ОРДЛО, так "незаконно" сиділи беркутівці в нас. Хоча і ті, і інші просто виконували свої обов'язки.
Можливо, з перевищенням повноважень, але не по своїй волі, а по наказу командирів. Родичам загиблих важко змиритись, що потенційних вбивц відпускають, але на те і є формальна чи фактична амністія - щоб загасити старий конфлікт, і не було нових жертв.
Так само є фактична амністія і для одеських подій. Можливо, буде і для донбаського конфлікту.


Вранье.
При нормальном расследовании выясниться кто и куда на самом деле стрелял хотя и так благодаря Портнову и Лукаш вырисовывается очень неприглядная картина
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:10

  shapo написав:
  pesikot написав:На ты, так на ты. Только потом, не становись в третью позицию.
Тебе 70+, как ты мог выйти на пенсию 3 года назад ?
И я про другое спрашивал, но ты не ответил на мой вопрос.
Но твоя ненависть к Украине уже явно проявляется :)


С какого бодуна ты взял что мне 70?
И что еще за вопрос?

Это же надо, целый год писать, что тебе 70+ и ...
так обломаться :)

PS. Нельзя врать в новогоднюю ночь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:11

  pesikot написав:
  shapo написав:
  pesikot написав:На ты, так на ты. Только потом, не становись в третью позицию.
Тебе 70+, как ты мог выйти на пенсию 3 года назад ?
И я про другое спрашивал, но ты не ответил на мой вопрос.
Но твоя ненависть к Украине уже явно проявляется :)


С какого бодуна ты взял что мне 70?
И что еще за вопрос?

Это же надо, целый год писать, что тебе 70+ и ...
так обломаться :)

PS. Нельзя врать в новогоднюю ночь


Найди где я такое писал или признай что в очередной раз наврал
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:12

  shapo написав:
Вранье.
При нормальном расследовании выясниться кто и куда на самом деле стрелял хотя и так благодаря Портнову и Лукаш вырисовывается очень неприглядная картина

Ты уже спалился и вырисовывается очень неприглядная картина :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:13

  pesikot написав:
  shapo написав:
Вранье.
При нормальном расследовании выясниться кто и куда на самом деле стрелял хотя и так благодаря Портнову и Лукаш вырисовывается очень неприглядная картина

Ты уже спалился и вырисовывается очень неприглядная картина :)


Ты о чем,любезный?
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