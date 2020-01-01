Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Він хоче створити ситуацію, за якої можна було б посварити українців всередині країни, щоб там з’явилися два непримиренних табори, як зараз це трохи спостерігається в Польщі. У такому разі Путіну легше буде впливати на українську політику.
У нас давно 2 лагеря. И на украинскую политику влияет и Запад. Или я что-то написал не так?
mephala написав:от в цьому і полягає ваш промоскальський погляд. коли я не засуджував "убийств безоружных правоохранителей майдане" - це вам очі виїдає. а те що я взагалі не писав на цю тему - про одну та про другу сторону - ви цього не помічаєте.
Вы даже сейчас не можете выдавить из себя осуждения преступников.
У меня взгляды человека, который хочет сильного украинского государства, основанного на соблюдении порядка и законов, а у вас взгляды дешевого пропагандиста. Этого преступника мы не замечаем, этот наш С... сын, этого осудить. В первобытный строй собрались с такими убеждениями )))
До того часу поки населення українських міст сходу та півдня не перейдуть в побуті на український суржик з російського суржика; до того часу вони будуть підсвідомо схилятись до доброзичливих стосунків з московською країною.
1. Ваш комментарий никак не относится к процитированному. 2. Я думал, что добрососедские отношения должны быть со всеми соседями. 3. Вы показали свое антидемократическое естество этим комментарием.
freeze написав: Сухо как то, чувствуется, что вы в душе всегда будете выгораживать определенных преступников, в отличие от меня
Вы выгораживаете того, кто напал на журналиста издания Вежа.
Кто это Вежа ?
боже який не винний погляд. а він і не знав. зате як він гнівиться коли сечею облили прихильника шарія. як же так. це ж тільки прихильникам шарія можна інших духопелити. а в них же боронь боже навіть косий погляд нізя кинути.
yanyura написав:Но здесь была заложена большая мина - их выпустили "под личные обязательства". Теперь в любой момент их могут вызвать, а если они не приедут, возбуждать против них дело уже по вполне законным статьям - за нарушение обязательств по явке, а если приедут, могут опять посадить "по вновь выявленным обстоятельствам". Фактически их выгнали из Украины без права возвращения.
Ну и на их месте лично я, после отсидки 5 лет в камере с неизвестно каким сроком еще сидения, уехал бы куда угодно, лишь бы вырваться из опостылевшей за 5 лет камеры, хоть в ОРДЛО, хоть в Албанию, хоть в Антарктиду. Сомневаюсь, что кто-то из форумчан в подобных условиях заявил бы "Я не поеду на обмен в ОРДЛО, я лучше останусь в камере даже на неопределенный срок".
Все йде до того, що в рамках мирного процесу, таки буде прийнята амністія, для добровольців АТО, комбатантів і силовиків, які виконували накази. Крім, звісно, злочинів проти мирних жителів. Але це в разі реальної, а не паперової, інтеграції Донбасу, по хорватському сценарію. Хоча, можливо, і не буде такого закону, а просто мине строк давності.
yanyura написав:Я про радио, вы про ТВ. Не находите, что это все же разные вещи?
Так через приймач можна слухати українське радіо, в селах так і роблять, бо там дротового радіо давно вже немає. Довгі хвилі на всю Україну.
Востаннє редагувалось lapay в Сер 01 січ, 2020 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Вообще-то больше хочется узнать про выпущенного Пашинского и до сих пор гуляющего Парубия. Но,видимо, это случится уже не при нынешней импотентной власти с порохоботами повсюду - от прокуратуры до кабмина.
Що хочеться взнати - "интриги, сплетни, сенсации"? По справі Гонгадзе були і плівки, і виконавці, а замовника немає. По цій справі взагалі нічого немає - ні доказів, ні виконавців, тільки підозри і чутки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.