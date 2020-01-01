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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 50335034503550365037>
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:40

  Ukrainian написав:
  freeze написав:
  mephala написав:от в цьому і полягає ваш промоскальський погляд.
коли я не засуджував "убийств безоружных правоохранителей майдане" - це вам очі виїдає. а те що я взагалі не писав на цю тему - про одну та про другу сторону - ви цього не помічаєте.


Вы даже сейчас не можете выдавить из себя осуждения преступников.

У меня взгляды человека, который хочет сильного украинского государства, основанного на соблюдении порядка и законов, а у вас взгляды дешевого пропагандиста. Этого преступника мы не замечаем, этот наш С... сын, этого осудить. В первобытный строй собрались с такими убеждениями )))

До того часу поки населення українських міст сходу та півдня не перейдуть в побуті на український суржик з російського суржика; до того часу вони будуть підсвідомо схилятись до доброзичливих стосунків з московською країною.

1. Ваш комментарий никак не относится к процитированному.
2. Я думал, что добрососедские отношения должны быть со всеми соседями.
3. Вы показали свое антидемократическое естество этим комментарием.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:43

  Ukrainian написав:
  shapo написав:
  M-A-X написав:В Украине было 2 майдана.
Где результаты, Зин?


То ли майданы не те, то ли протестующие

Пока есть в Украине такие которые считают россиян миролюбивым братским народом результата и не будет.

Может проблема в тех, кто считает врагом?
И считал еще до майдана.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:43

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Я про радио, вы про ТВ. Не находите, что это все же разные вещи?

В самому низу по ссилці список фм радіостанцій та їх розміщення на Одесчині.
https://ukrtvr.org/fullregions/15
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:43

  freeze написав:
pesikot написав:
  freeze написав:
Сухо как то, чувствуется, что вы в душе всегда будете выгораживать определенных преступников, в отличие от меня

Вы выгораживаете того, кто напал на журналиста издания Вежа.


Кто это Вежа ?

боже який не винний погляд. а він і не знав.
зате як він гнівиться коли сечею облили прихильника шарія.
як же так. це ж тільки прихильникам шарія можна інших духопелити.
а в них же боронь боже навіть косий погляд нізя кинути.

https://vezha.vn.ua/chy-spravdi-u-vinnytsi-pobyly-zhurnalista-i-chomu-sharij-znajshov-napadnyka-ranishe-za-politsiyu/

ЗІ
і ви ще будете мені розказувати хто з нас двох зашорений.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:44

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Но здесь была заложена большая мина - их выпустили "под личные обязательства". Теперь в любой момент их могут вызвать, а если они не приедут, возбуждать против них дело уже по вполне законным статьям - за нарушение обязательств по явке, а если приедут, могут опять посадить "по вновь выявленным обстоятельствам". Фактически их выгнали из Украины без права возвращения.

Ну и на их месте лично я, после отсидки 5 лет в камере с неизвестно каким сроком еще сидения, уехал бы куда угодно, лишь бы вырваться из опостылевшей за 5 лет камеры, хоть в ОРДЛО, хоть в Албанию, хоть в Антарктиду. Сомневаюсь, что кто-то из форумчан в подобных условиях заявил бы "Я не поеду на обмен в ОРДЛО, я лучше останусь в камере даже на неопределенный срок".

Все йде до того, що в рамках мирного процесу, таки буде прийнята амністія, для добровольців АТО, комбатантів і силовиків, які виконували накази. Крім, звісно, злочинів проти мирних жителів. Але це в разі реальної, а не паперової, інтеграції Донбасу, по хорватському сценарію.
Хоча, можливо, і не буде такого закону, а просто мине строк давності.
  yanyura написав:Я про радио, вы про ТВ. Не находите, что это все же разные вещи?

Так через приймач можна слухати українське радіо, в селах так і роблять, бо там дротового радіо давно вже немає. Довгі хвилі на всю Україну.
Востаннє редагувалось lapay в Сер 01 січ, 2020 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:48

  Ukrainian написав:
  yanyura написав:Я про радио, вы про ТВ. Не находите, что это все же разные вещи?

В самому низу по ссилці список фм радіостанцій та їх розміщення на Одесчині.
https://ukrtvr.org/fullregions/15

Я там дополнил свой пост, скорее всего выего не прочитали, поэтому продублирую

Найдите здесь Херсонскую, Николаевскую, Запоржскую, Днепропетровскую области (кроме самих областных центров) - https://ukrtvr.org/off/radio
А ведь это тоже юг Украины.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:49

  Ukrainian написав:половина країни дивиться, слухає та поділяє точку зору країни яка вбиває громадян цією країни?

Майдановская пропаганда провалилась.
И это без учета Донбасса и Крыма.
С ними вообще было бы фиаско.
Перекрашивайтесь.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:50

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Вообще-то больше хочется узнать про выпущенного Пашинского и до сих пор гуляющего Парубия.
Но,видимо, это случится уже не при нынешней импотентной власти с порохоботами повсюду - от прокуратуры до кабмина.

Що хочеться взнати - "интриги, сплетни, сенсации"? По справі Гонгадзе були і плівки, і виконавці, а замовника немає.
По цій справі взагалі нічого немає - ні доказів, ні виконавців, тільки підозри і чутки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:51

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Найдите здесь Херсонскую, Николаевскую, Запоржскую, Днепропетровскую области (кроме самих областных центров) -

В самому низу по ссилці
https://ukrtvr.org/fullregions/21
Херсонщина
https://ukrtvr.org/fullregions/14
Миколаївщина
https://ukrtvr.org/fullregions/8
Запоріжска обл
https://ukrtvr.org/fullregions/4
Дніпропетровська
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:53

  lapay написав:
  shapo написав:Вообще-то больше хочется узнать про выпущенного Пашинского и до сих пор гуляющего Парубия.
Но,видимо, это случится уже не при нынешней импотентной власти с порохоботами повсюду - от прокуратуры до кабмина.

Що хочеться взнати - "интриги, сплетни, сенсации"? По справі Гонгадзе були і плівки, і виконавці, а замовника немає.
По цій справі взагалі нічого немає - ні доказів, ні виконавців, тільки підозри і чутки.


Конечно, если прятать улики все 5 лет и имитировать расследования, то и вправду никогда ничего не найдешь.
Нужна политическая воля которой не оказалось у нынешних слуг непонятно кого хотя за них проголосовали в частности и для этого ответа.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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