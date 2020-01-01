В самому низу по ссилці список фм радіостанцій та їх розміщення на Одесчині.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:43
Re: Політичні дискусії
В самому низу по ссилці список фм радіостанцій та їх розміщення на Одесчині.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:43
боже який не винний погляд. а він і не знав.
зате як він гнівиться коли сечею облили прихильника шарія.
як же так. це ж тільки прихильникам шарія можна інших духопелити.
а в них же боронь боже навіть косий погляд нізя кинути.
ЗІ
і ви ще будете мені розказувати хто з нас двох зашорений.
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:44
Re: Політичні дискусії
Все йде до того, що в рамках мирного процесу, таки буде прийнята амністія, для добровольців АТО, комбатантів і силовиків, які виконували накази. Крім, звісно, злочинів проти мирних жителів. Але це в разі реальної, а не паперової, інтеграції Донбасу, по хорватському сценарію.
Хоча, можливо, і не буде такого закону, а просто мине строк давності.
Так через приймач можна слухати українське радіо, в селах так і роблять, бо там дротового радіо давно вже немає. Довгі хвилі на всю Україну.
Востаннє редагувалось lapay в Сер 01 січ, 2020 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:48
Я там дополнил свой пост, скорее всего выего не прочитали, поэтому продублирую
Найдите здесь Херсонскую, Николаевскую, Запоржскую, Днепропетровскую области (кроме самих областных центров) -
А ведь это тоже юг Украины.
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:49
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:50
Re: Політичні дискусії
Що хочеться взнати - "интриги, сплетни, сенсации"? По справі Гонгадзе були і плівки, і виконавці, а замовника немає.
По цій справі взагалі нічого немає - ні доказів, ні виконавців, тільки підозри і чутки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:51
Re: Політичні дискусії
В самому низу по ссилці
Херсонщина
Миколаївщина
Запоріжска обл
Дніпропетровська
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:53
Конечно, если прятать улики все 5 лет и имитировать расследования, то и вправду никогда ничего не найдешь.
Нужна политическая воля которой не оказалось у нынешних слуг непонятно кого хотя за них проголосовали в частности и для этого ответа.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:55
Re: Політичні дискусії
Ну якщо до війни відношення до Росії в тому числі в мене було як до братської країни то після Криму і ножа в спину брату на Донбасі не можу я їх вважати братською країною
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:55
Нападать нельзя в одинаковой степени ни на кого. Но вот популярность того, или иного медиа может говорить о реальном, или прикрытийном характере журналистской деятельности.
На Ютубе у Шария 2,25 млн подписчиков, у Вежі - 3,4 тыс. На ФБ у Шария 341 тыс, у Вежі - 100 человек. Разница в тысячи раз! Какие еще площадки хочешь сравнить - предлагай!
Низкое количество смотрителей/читателей Вежі может быть прикрытием их маргинальной провокаторской природы - удостоверения журналистов нужны для каких-то других целей. Ну и нападения на представителей таких "СМИ" тоже оооочень маловероятно связаны с журналистской деятельностью - охвата нет, соответственно, и влияния на аудиторию. А вот ходить с корочкой по массовым мероприятиям и мешать работе настоящих журналистов очень даже реально...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 01 січ, 2020 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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