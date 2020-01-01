yanyura написав:

Но здесь была заложена большая мина - их выпустили "под личные обязательства". Теперь в любой момент их могут вызвать, а если они не приедут, возбуждать против них дело уже по вполне законным статьям - за нарушение обязательств по явке, а если приедут, могут опять посадить "по вновь выявленным обстоятельствам". Фактически их выгнали из Украины без права возвращения.Ну и на их месте лично я, после отсидки 5 лет в камере с неизвестно каким сроком еще сидения, уехал бы куда угодно, лишь бы вырваться из опостылевшей за 5 лет камеры, хоть в ОРДЛО, хоть в Албанию, хоть в Антарктиду. Сомневаюсь, что кто-то из форумчан в подобных условиях заявил бы "Я не поеду на обмен в ОРДЛО, я лучше останусь в камере даже на неопределенный срок".