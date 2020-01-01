Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: Сухо как то, чувствуется, что вы в душе всегда будете выгораживать определенных преступников, в отличие от меня
Вы выгораживаете того, кто напал на журналиста издания Вежа.
Кто это Вежа ?
боже який не винний погляд. а він і не знав. зате як він гнівиться коли сечею облили прихильника шарія. як же так. це ж тільки прихильникам шарія можна інших духопелити. а в них же боронь боже навіть косий погляд нізя кинути.
yanyura написав:Но здесь была заложена большая мина - их выпустили "под личные обязательства". Теперь в любой момент их могут вызвать, а если они не приедут, возбуждать против них дело уже по вполне законным статьям - за нарушение обязательств по явке, а если приедут, могут опять посадить "по вновь выявленным обстоятельствам". Фактически их выгнали из Украины без права возвращения.
Ну и на их месте лично я, после отсидки 5 лет в камере с неизвестно каким сроком еще сидения, уехал бы куда угодно, лишь бы вырваться из опостылевшей за 5 лет камеры, хоть в ОРДЛО, хоть в Албанию, хоть в Антарктиду. Сомневаюсь, что кто-то из форумчан в подобных условиях заявил бы "Я не поеду на обмен в ОРДЛО, я лучше останусь в камере даже на неопределенный срок".
Все йде до того, що в рамках мирного процесу, таки буде прийнята амністія, для добровольців АТО, комбатантів і силовиків, які виконували накази. Крім, звісно, злочинів проти мирних жителів. Але це в разі реальної, а не паперової, інтеграції Донбасу, по хорватському сценарію. Хоча, можливо, і не буде такого закону, а просто мине строк давності.
yanyura написав:Я про радио, вы про ТВ. Не находите, что это все же разные вещи?
Так через приймач можна слухати українське радіо, в селах так і роблять, бо там дротового радіо давно вже немає. Довгі хвилі на всю Україну.
Востаннє редагувалось lapay в Сер 01 січ, 2020 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Вообще-то больше хочется узнать про выпущенного Пашинского и до сих пор гуляющего Парубия. Но,видимо, это случится уже не при нынешней импотентной власти с порохоботами повсюду - от прокуратуры до кабмина.
Що хочеться взнати - "интриги, сплетни, сенсации"? По справі Гонгадзе були і плівки, і виконавці, а замовника немає. По цій справі взагалі нічого немає - ні доказів, ні виконавців, тільки підозри і чутки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Вообще-то больше хочется узнать про выпущенного Пашинского и до сих пор гуляющего Парубия. Но,видимо, это случится уже не при нынешней импотентной власти с порохоботами повсюду - от прокуратуры до кабмина.
Що хочеться взнати - "интриги, сплетни, сенсации"? По справі Гонгадзе були і плівки, і виконавці, а замовника немає. По цій справі взагалі нічого немає - ні доказів, ні виконавців, тільки підозри і чутки.
Конечно, если прятать улики все 5 лет и имитировать расследования, то и вправду никогда ничего не найдешь. Нужна политическая воля которой не оказалось у нынешних слуг непонятно кого хотя за них проголосовали в частности и для этого ответа.
боже який не винний погляд. а він і не знав. зате як він гнівиться коли сечею облили прихильника шарія.
Нападать нельзя в одинаковой степени ни на кого. Но вот популярность того, или иного медиа может говорить о реальном, или прикрытийном характере журналистской деятельности.
На Ютубе у Шария 2,25 млн подписчиков, у Вежі - 3,4 тыс. На ФБ у Шария 341 тыс, у Вежі - 100 человек. Разница в тысячи раз! Какие еще площадки хочешь сравнить - предлагай!
Низкое количество смотрителей/читателей Вежі может быть прикрытием их маргинальной провокаторской природы - удостоверения журналистов нужны для каких-то других целей. Ну и нападения на представителей таких "СМИ" тоже оооочень маловероятно связаны с журналистской деятельностью - охвата нет, соответственно, и влияния на аудиторию. А вот ходить с корочкой по массовым мероприятиям и мешать работе настоящих журналистов очень даже реально...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 01 січ, 2020 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Сухо как то, чувствуется, что вы в душе всегда будете выгораживать определенных преступников, в отличие от меня
Вы выгораживаете того, кто напал на журналиста издания Вежа.
Кто это Вежа ?
боже який не винний погляд. а він і не знав. зате як він гнівиться коли сечею облили прихильника шарія. як же так. це ж тільки прихильникам шарія можна інших духопелити. а в них же боронь боже навіть косий погляд нізя кинути.