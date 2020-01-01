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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5034503550365037> Додано: Сер 01 січ, 2020 21:03 freeze

взагалі то я кажу не про поливателів і нападників.

ви настільки закостенілі що навіть не можете зрозуміти про що я кажу.

ви порахуйте скільки раз ви написали про те як напали на журналіста шарія нет з сечею і скільки разів ви написали про те як нападають прихильники шарія на інших журналістів з побиттям. ви навіть ступінь нападу не відрізняєте і не бажаєте бачити хто перший почав нападати.

ось це і є робота пропагандона. коли він кількістю згадувань та тематикою викривляє інформаційний простір. про що я вказав вам ще коли ви згадали шеремета та бузину. mephala Повідомлень: 6210 З нами з: 07.04.14 Подякував: 114 раз. Подякували: 694 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 21:09 Schmit

Повідомлень: 846 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 21:12 zРадио написав: Но вот популярность того, или иного медиа может говорить о реальном, или прикрытийном характере журналистской деятельности.



На Ютубе у Шария 2,25 млн подписчиков, у Вежі - 3,4 тыс. На ФБ у Шария 341 тыс, у Вежі - 100 человек. Разница в тысячи раз! Какие еще площадки хочешь сравнить - предлагай!



Низкое количество смотрителей/читателей Вежі может быть прикрытием их маргинальной провокаторской природы - удостоверения журналистов нужны для каких-то других целей. Ну и нападения на представителей таких "СМИ" тоже оооочень маловероятно связаны с журналистской деятельностью - охвата нет, соответственно, и влияния на аудиторию. А вот ходить с корочкой по массовым мероприятиям и мешать работе настоящих журналистов очень даже реально... Но вот популярность того, или иного медиа может говорить о реальном, или прикрытийном характере журналистской деятельности.На Ютубе у Шария 2,25 млн подписчиков, у Вежі - 3,4 тыс. На ФБ у Шария 341 тыс, у Вежі - 100 человек. Разница в тысячи раз! Какие еще площадки хочешь сравнить - предлагай!Низкое количество смотрителей/читателей Вежі может быть прикрытием их маргинальной провокаторской природы - удостоверения журналистов нужны для каких-то других целей. Ну и нападения на представителей таких "СМИ" тоже оооочень маловероятно связаны с журналистской деятельностью - охвата нет, соответственно, и влияния на аудиторию. А вот ходить с корочкой по массовым мероприятиям и мешать работе настоящих журналистов очень даже реально...

А ось це потрібно залишити в меморіз.

Як зрадіо лише на обмеженій кількості переглядів вже виніс вирок і оголосив їх злочинцями.

І ці люди ще будуть інших повчати лояльності та навчати законності та справедливості.

Таких в НКВД з радістю б прийняли як зрадіо - боротися з інакомислячими. А ось це потрібно залишити в меморіз.Як зрадіо лише на обмеженій кількості переглядів вже виніс вирок і оголосив їх злочинцями.І ці люди ще будуть інших повчати лояльності та навчати законності та справедливості.Таких в НКВД з радістю б прийняли як зрадіо - боротися з інакомислячими. Востаннє редагувалось mephala в Сер 01 січ, 2020 21:13, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 6210 З нами з: 07.04.14 Подякував: 114 раз. Подякували: 694 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 21:15 mephala написав: zРадио написав: Но вот популярность того, или иного медиа может говорить о реальном, или прикрытийном характере журналистской деятельности.



На Ютубе у Шария 2,25 млн подписчиков, у Вежі - 3,4 тыс. На ФБ у Шария 341 тыс, у Вежі - 100 человек. Разница в тысячи раз! Какие еще площадки хочешь сравнить - предлагай!



Низкое количество смотрителей/читателей Вежі может быть прикрытием их маргинальной провокаторской природы - удостоверения журналистов нужны для каких-то других целей. Ну и нападения на представителей таких "СМИ" тоже оооочень маловероятно связаны с журналистской деятельностью - охвата нет, соответственно, и влияния на аудиторию. А вот ходить с корочкой по массовым мероприятиям и мешать работе настоящих журналистов очень даже реально... Но вот популярность того, или иного медиа может говорить о реальном, или прикрытийном характере журналистской деятельности.На Ютубе у Шария 2,25 млн подписчиков, у Вежі - 3,4 тыс. На ФБ у Шария 341 тыс, у Вежі - 100 человек. Разница в тысячи раз! Какие еще площадки хочешь сравнить - предлагай!Низкое количество смотрителей/читателей Вежі может быть прикрытием их маргинальной провокаторской природы - удостоверения журналистов нужны для каких-то других целей. Ну и нападения на представителей таких "СМИ" тоже оооочень маловероятно связаны с журналистской деятельностью - охвата нет, соответственно, и влияния на аудиторию. А вот ходить с корочкой по массовым мероприятиям и мешать работе настоящих журналистов очень даже реально...

А ось це потрібно залишити в меморіз.

Як зрадіо лише на обмеженій кількості переглядів вже виніс вирок і оголосив їх злочинцями.

І ці люди ще будуть інших повчати лояльності та навчати законності та справедливості.

Таких в НКВД з радістю б прийняли як зрадіо - боротися з інакомислячими. А ось це потрібно залишити в меморіз.Як зрадіо лише на обмеженій кількості переглядів вже виніс вирок і оголосив їх злочинцями.І ці люди ще будуть інших повчати лояльності та навчати законності та справедливості.Таких в НКВД з радістю б прийняли як зрадіо - боротися з інакомислячими.



Я пишу о "может быть" и "вероятности", ничего не утверждая. Троллище ты НКВД-шное! Я пишу о "может быть" и "вероятности", ничего не утверждая. Троллище ты НКВД-шное! zРадио

Повідомлень: 4537 З нами з: 02.05.18 Подякував: 870 раз. Подякували: 2011 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 21:16 Ukrainian написав: yanyura написав: Найдите здесь Херсонскую, Николаевскую, Запоржскую, Днепропетровскую области (кроме самих областных центров) - Найдите здесь Херсонскую, Николаевскую, Запоржскую, Днепропетровскую области (кроме самих областных центров) -

В самому низу по ссилці

https://ukrtvr.org/fullregions/21

Херсонщина

https://ukrtvr.org/fullregions/14

Миколаївщина

https://ukrtvr.org/fullregions/8

Запоріжска обл

https://ukrtvr.org/fullregions/4

Дніпропетровська В самому низу по ссилціХерсонщинаМиколаївщинаЗапоріжска облДніпропетровська

Спасибо.

Смотрим последнюю графу "Подтверждено" и дату после лета 2019:

- Херсонская обл. - 29 из 197 (14,7%)

- Николаевская обл. - 4 из 143 (2,8%)

- Запорожская обл. - 7 из 185 (3,8%)

- Днепропетровская - 15 из 227 (6,6%)



Это вы считаете хорошим покрытием и приемом? Спасибо.Смотрим последнюю графуи дату после лета 2019:- Херсонская обл. -- Николаевская обл. -- Запорожская обл. -- Днепропетровская -Это вы считаете хорошим покрытием и приемом? yanyura Повідомлень: 5197 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1222 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 21:21 zРадио написав: mephala написав: zРадио написав: Но вот популярность того, или иного медиа может говорить о реальном, или прикрытийном характере журналистской деятельности.



На Ютубе у Шария 2,25 млн подписчиков, у Вежі - 3,4 тыс. На ФБ у Шария 341 тыс, у Вежі - 100 человек. Разница в тысячи раз! Какие еще площадки хочешь сравнить - предлагай!



Низкое количество смотрителей/читателей Вежі может быть прикрытием их маргинальной провокаторской природы - удостоверения журналистов нужны для каких-то других целей. Ну и нападения на представителей таких "СМИ" тоже оооочень маловероятно связаны с журналистской деятельностью - охвата нет, соответственно, и влияния на аудиторию. А вот ходить с корочкой по массовым мероприятиям и мешать работе настоящих журналистов очень даже реально... Но вот популярность того, или иного медиа может говорить о реальном, или прикрытийном характере журналистской деятельности.На Ютубе у Шария 2,25 млн подписчиков, у Вежі - 3,4 тыс. На ФБ у Шария 341 тыс, у Вежі - 100 человек. Разница в тысячи раз! Какие еще площадки хочешь сравнить - предлагай!Низкое количество смотрителей/читателей Вежі может быть прикрытием их маргинальной провокаторской природы - удостоверения журналистов нужны для каких-то других целей. Ну и нападения на представителей таких "СМИ" тоже оооочень маловероятно связаны с журналистской деятельностью - охвата нет, соответственно, и влияния на аудиторию. А вот ходить с корочкой по массовым мероприятиям и мешать работе настоящих журналистов очень даже реально...

А ось це потрібно залишити в меморіз.

Як зрадіо лише на обмеженій кількості переглядів вже виніс вирок і оголосив їх злочинцями.

І ці люди ще будуть інших повчати лояльності та навчати законності та справедливості.

Таких в НКВД з радістю б прийняли як зрадіо - боротися з інакомислячими. А ось це потрібно залишити в меморіз.Як зрадіо лише на обмеженій кількості переглядів вже виніс вирок і оголосив їх злочинцями.І ці люди ще будуть інших повчати лояльності та навчати законності та справедливості.Таких в НКВД з радістю б прийняли як зрадіо - боротися з інакомислячими.



Я пишу о "может быть" и "вероятности", ничего не утверждая. Троллище ты НКВД-шное! Я пишу о "может быть" и "вероятности", ничего не утверждая. Троллище ты НКВД-шное!

своїми "может быть" и "вероятности" ти почав виправдовувати нападників

чому таких самих "может быть" и "вероятности" я не чув з приводу того як облили сечею?

подвійні стандарти чи нквдешна натура? своїми "может быть" и "вероятности" ти почав виправдовувати нападниківчому таких самих "может быть" и "вероятности" я не чув з приводу того як облили сечею?подвійні стандарти чи нквдешна натура? mephala Повідомлень: 6210 З нами з: 07.04.14 Подякував: 114 раз. Подякували: 694 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 21:26 yanyura написав: Ukrainian написав: yanyura написав: Найдите здесь Херсонскую, Николаевскую, Запоржскую, Днепропетровскую области (кроме самих областных центров) - Найдите здесь Херсонскую, Николаевскую, Запоржскую, Днепропетровскую области (кроме самих областных центров) -

В самому низу по ссилці

https://ukrtvr.org/fullregions/21

Херсонщина

https://ukrtvr.org/fullregions/14

Миколаївщина

https://ukrtvr.org/fullregions/8

Запоріжска обл

https://ukrtvr.org/fullregions/4

Дніпропетровська В самому низу по ссилціХерсонщинаМиколаївщинаЗапоріжска облДніпропетровська

Спасибо.

Смотрим последнюю графу "Подтверждено" и дату после лета 2019:

- Херсонская обл. - 29 из 197 (14,7%)

- Николаевская обл. - 4 из 143 (2,8%)

- Запорожская обл. - 7 из 185 (3,8%)

- Днепропетровская - 15 из 227 (6,6%)



Это вы считаете хорошим покрытием и приемом? Спасибо.Смотрим последнюю графуи дату после лета 2019:- Херсонская обл. -- Николаевская обл. -- Запорожская обл. -- Днепропетровская -Это вы считаете хорошим покрытием и приемом?

Ще раз порахуйте будь-ласка не укх а фм діапазон (зараз на ринку приймачів на укх діапазон майже немає усі фм) так от фм я нарахував 31 підтверджених (за весь період не думаю що після літа 2019 фм перестало працювати)по Миколаївській обл Ще раз порахуйте будь-ласка не укх а фм діапазон (зараз на ринку приймачів на укх діапазон майже немає усі фм) так от фм я нарахував 31 підтверджених (за весь період не думаю що після літа 2019 фм перестало працювати)по Миколаївській обл Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 01 січ, 2020 21:28, всього редагувалось 1 раз. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8489 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 605 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 21:26 mephala написав: своїми "может быть" и "вероятности" ти почав виправдовувати нападників

чому таких самих "может быть" и "вероятности" я не чув з приводу того як облили сечею?

подвійні стандарти чи нквдешна натура? своїми "может быть" и "вероятности" ти почав виправдовувати нападниківчому таких самих "может быть" и "вероятности" я не чув з приводу того як облили сечею?подвійні стандарти чи нквдешна натура?



Геббельсовская натура, в самом начале своего поста я написал, что нападать нельзя ни на кого. Дальнейшие рассуждения в форме допущений (!!!) касались вопроса, связано ли нападение на представителя Вежі с его журналистской деятельностью, или нет Геббельсовская натура, в самом начале своего поста я написал, что нападать нельзя ни на кого. Дальнейшие рассуждения в форме допущений (!!!) касались вопроса, связано ли нападение на представителя Вежі с его журналистской деятельностью, или нет zРадио

Повідомлень: 4537 З нами з: 02.05.18 Подякував: 870 раз. Подякували: 2011 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 21:33 Re: Політичні дискусії mephala написав: freeze

взагалі то я кажу не про поливателів і нападників.

ви настільки закостенілі що навіть не можете зрозуміти про що я кажу.

ви порахуйте скільки раз ви написали про те як напали на журналіста шарія нет з сечею і скільки разів ви написали про те як нападають прихильники шарія на інших журналістів з побиттям.



Вам совет из Библии - По делам своим судимы будете.

Не обливали бы это мудачье людей мочой, и не пило бы после этого чужую мочу.

Не находите, что есть причинно-следственная связь между событиями ? Или реально глуповаты ?



А про к какие нападения сторонников Шария вы тут плетете )))

Я так понимаю известный случай, когда один малокультурный человек нажрался в хлам в ресторане начал материться и приставать к женщинам и нашелся мужик, который дал быдлу промеж глаз ))) Было же уже видео очевидцев этих событий, которые рассказывали об этом. Насилие это плохо, но иногда у мужчины нет выхода кроме того как дать промеж рогов хаму.



Еще события какие то напомните ? Вам совет из Библии - По делам своим судимы будете.Не обливали бы это мудачье людей мочой, и не пило бы после этого чужую мочу.Не находите, что есть причинно-следственная связь между событиями ? Или реально глуповаты ?А про к какие нападения сторонников Шария вы тут плетете )))Я так понимаю известный случай, когда один малокультурный человек нажрался в хлам в ресторане начал материться и приставать к женщинам и нашелся мужик, который дал быдлу промеж глаз ))) Было же уже видео очевидцев этих событий, которые рассказывали об этом. Насилие это плохо, но иногда у мужчины нет выхода кроме того как дать промеж рогов хаму.Еще события какие то напомните ? Востаннє редагувалось freeze в Сер 01 січ, 2020 21:47, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14486 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3854 раз. Подякували: 5762 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 21:36 lapay написав: yanyura

Так тут деякі учасники гілки весь час закидають - чому не проводится розслідування, по вбивствам силовиків на Майдані? Тому і не проводяться, або проводяться дуже кволо, що є закон про амністію для майданівців.

Для силовиків такого закону немає, але є фактична амністія, через обмін заручників. Як незаконно сиділи наші військові в ОРДЛО, так "незаконно" сиділи беркутівці в нас. Хоча і ті, і інші просто виконували свої обов'язки.

Можливо, з перевищенням повноважень, але не по своїй волі, а по наказу командирів. Родичам загиблих важко змиритись, що потенційних вбивц відпускають, але на те і є формальна чи фактична амністія - щоб загасити старий конфлікт, і не було нових жертв.

Так само є фактична амністія і для одеських подій. Можливо, буде і для донбаського конфлікту. Так тут деякі учасники гілки весь час закидають - чому не проводится розслідування, по вбивствам силовиків на Майдані? Тому і не проводяться, або проводяться дуже кволо, що є закон про амністію для майданівців.Для силовиків такого закону немає, але є фактична амністія, через обмін заручників. Як незаконно сиділи наші військові в ОРДЛО, так "незаконно" сиділи беркутівці в нас. Хоча і ті, і інші просто виконували свої обов'язки.Можливо, з перевищенням повноважень, але не по своїй волі, а по наказу командирів. Родичам загиблих важко змиритись, що потенційних вбивц відпускають, але на те і є формальна чи фактична амністія - щоб загасити старий конфлікт, і не було нових жертв.Так само є фактична амністія і для одеських подій. Можливо, буде і для донбаського конфлікту.

Простите, но это демагогия и подтасовка.

В результате формальной амнистии участники Майдана (в т.ч. совершившие преступления) спокойно живут в своей стране. В результате "фактической" беркутовцы отсидели в СИЗО по 5 лет и вынуждены для освобождения покинуть родину.

Наши военные в ОРДЛО это реальные пленные, участвовавшие в реальных боевых действиях. Почему их больше, чем ордловских пленных у нас, мне не понятно, но это пленные. И с пленными речь идёт именно об обмене без всяких амнистий.

Так что не надо смешивать реальную и "фактическую" амнистию.

Мы удивлялись действиям (точнее, бездействию) милиции в 2014. Но что можно было от них требовать после того, как они видели разгромы райотделов на зап. Украине, постановку милиционеров на колени на центральных площадях, обвинения в адрес того же "Беркута" и ОМОНа и полное отсутствие защиты со стороны центр. органов власти. При этом я не отрицаю наличие в рядах милиции пророссийски настроенных людей. Простите, но это демагогия и подтасовка.В результатеамнистии участники Майдана (в т.ч. совершившие преступления) спокойно живут в своей стране. В результате "фактической" беркутовцы отсидели в СИЗО по 5 лет и вынуждены для освобождения покинуть родину.Наши военные в ОРДЛО это реальные пленные, участвовавшие в реальных боевых действиях. Почему их больше, чем ордловских пленных у нас, мне не понятно, но это пленные. И с пленными речь идёт именно об обмене без всяких амнистий.Так что не надо смешивать реальную и "фактическую" амнистию.Мы удивлялись действиям (точнее, бездействию) милиции в 2014. Но что можно было от них требовать после того, как они видели разгромы райотделов на зап. Украине, постановку милиционеров на колени на центральных площадях, обвинения в адрес того же "Беркута" и ОМОНа и полное отсутствие защиты со стороны центр. органов власти. При этом я не отрицаю наличие в рядах милиции пророссийски настроенных людей. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14978 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5034503550365037> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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