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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 січ, 2020 21:03
freeze
взагалі то я кажу не про поливателів і нападників.
ви настільки закостенілі що навіть не можете зрозуміти про що я кажу.
ви порахуйте скільки раз ви написали про те як напали на журналіста шарія нет з сечею і скільки разів ви написали про те як нападають прихильники шарія на інших журналістів з побиттям. ви навіть ступінь нападу не відрізняєте і не бажаєте бачити хто перший почав нападати.
ось це і є робота пропагандона. коли він кількістю згадувань та тематикою викривляє інформаційний простір. про що я вказав вам ще коли ви згадали шеремета та бузину.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 21:09
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Додано: Сер 01 січ, 2020 21:12
zРадио написав:
Но вот популярность того, или иного медиа может говорить о реальном, или прикрытийном характере журналистской деятельности.
На Ютубе у Шария 2,25 млн подписчиков, у Вежі - 3,4 тыс. На ФБ у Шария 341 тыс, у Вежі - 100 человек. Разница в тысячи раз! Какие еще площадки хочешь сравнить - предлагай!
Низкое количество смотрителей/читателей Вежі может быть прикрытием их маргинальной провокаторской природы - удостоверения журналистов нужны для каких-то других целей. Ну и нападения на представителей таких "СМИ" тоже оооочень маловероятно связаны с журналистской деятельностью - охвата нет, соответственно, и влияния на аудиторию. А вот ходить с корочкой по массовым мероприятиям и мешать работе настоящих журналистов очень даже реально...
А ось це потрібно залишити в меморіз.
Як зрадіо лише на обмеженій кількості переглядів вже виніс вирок і оголосив їх злочинцями.
І ці люди ще будуть інших повчати лояльності та навчати законності та справедливості.
Таких в НКВД з радістю б прийняли як зрадіо - боротися з інакомислячими.
Востаннє редагувалось mephala
в Сер 01 січ, 2020 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 21:15
mephala написав: zРадио написав:
Но вот популярность того, или иного медиа может говорить о реальном, или прикрытийном характере журналистской деятельности.
На Ютубе у Шария 2,25 млн подписчиков, у Вежі - 3,4 тыс. На ФБ у Шария 341 тыс, у Вежі - 100 человек. Разница в тысячи раз! Какие еще площадки хочешь сравнить - предлагай!
Низкое количество смотрителей/читателей Вежі может быть прикрытием их маргинальной провокаторской природы - удостоверения журналистов нужны для каких-то других целей. Ну и нападения на представителей таких "СМИ" тоже оооочень маловероятно связаны с журналистской деятельностью - охвата нет, соответственно, и влияния на аудиторию. А вот ходить с корочкой по массовым мероприятиям и мешать работе настоящих журналистов очень даже реально...
А ось це потрібно залишити в меморіз.
Як зрадіо лише на обмеженій кількості переглядів вже виніс вирок і оголосив їх злочинцями.
І ці люди ще будуть інших повчати лояльності та навчати законності та справедливості.
Таких в НКВД з радістю б прийняли як зрадіо - боротися з інакомислячими.
Я пишу о "может быть" и "вероятности", ничего не утверждая. Троллище ты НКВД-шное!
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zРадио
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Додано: Сер 01 січ, 2020 21:16
Спасибо.
Смотрим последнюю графу "Подтверждено"
и дату после лета 2019:
- Херсонская обл. - 29 из 197 (14,7%)
- Николаевская обл. - 4 из 143 (2,8%)
- Запорожская обл. - 7 из 185 (3,8%)
- Днепропетровская - 15 из 227 (6,6%)
Это вы считаете хорошим покрытием и приемом?
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yanyura
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Додано: Сер 01 січ, 2020 21:21
zРадио написав: mephala написав: zРадио написав:
Но вот популярность того, или иного медиа может говорить о реальном, или прикрытийном характере журналистской деятельности.
На Ютубе у Шария 2,25 млн подписчиков, у Вежі - 3,4 тыс. На ФБ у Шария 341 тыс, у Вежі - 100 человек. Разница в тысячи раз! Какие еще площадки хочешь сравнить - предлагай!
Низкое количество смотрителей/читателей Вежі может быть прикрытием их маргинальной провокаторской природы - удостоверения журналистов нужны для каких-то других целей. Ну и нападения на представителей таких "СМИ" тоже оооочень маловероятно связаны с журналистской деятельностью - охвата нет, соответственно, и влияния на аудиторию. А вот ходить с корочкой по массовым мероприятиям и мешать работе настоящих журналистов очень даже реально...
А ось це потрібно залишити в меморіз.
Як зрадіо лише на обмеженій кількості переглядів вже виніс вирок і оголосив їх злочинцями.
І ці люди ще будуть інших повчати лояльності та навчати законності та справедливості.
Таких в НКВД з радістю б прийняли як зрадіо - боротися з інакомислячими.
Я пишу о "может быть" и "вероятности", ничего не утверждая. Троллище ты НКВД-шное!
своїми "может быть" и "вероятности" ти почав виправдовувати нападників
чому таких самих "может быть" и "вероятности" я не чув з приводу того як облили сечею?
подвійні стандарти чи нквдешна натура?
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Додано: Сер 01 січ, 2020 21:26
yanyura написав:
Спасибо.
Смотрим последнюю графу "Подтверждено"
и дату после лета 2019:
- Херсонская обл. - 29 из 197 (14,7%)
- Николаевская обл. - 4 из 143 (2,8%)
- Запорожская обл. - 7 из 185 (3,8%)
- Днепропетровская - 15 из 227 (6,6%)
Это вы считаете хорошим покрытием и приемом?
Ще раз порахуйте будь-ласка не укх а фм діапазон (зараз на ринку приймачів на укх діапазон майже немає усі фм) так от фм я нарахував 31 підтверджених (за весь період не думаю що після літа 2019 фм перестало працювати)по Миколаївській обл
Востаннє редагувалось Ukrainian
в Сер 01 січ, 2020 21:28, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Сер 01 січ, 2020 21:26
mephala написав:
своїми "может быть" и "вероятности" ти почав виправдовувати нападників
чому таких самих "может быть" и "вероятности" я не чув з приводу того як облили сечею?
подвійні стандарти чи нквдешна натура?
Геббельсовская натура, в самом начале своего поста я написал, что нападать нельзя ни на кого. Дальнейшие рассуждения в форме допущений (!!!) касались вопроса, связано ли нападение на представителя Вежі с его журналистской деятельностью, или нет
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Додано: Сер 01 січ, 2020 21:33
mephala написав:freeze
взагалі то я кажу не про поливателів і нападників.
ви настільки закостенілі що навіть не можете зрозуміти про що я кажу.
ви порахуйте скільки раз ви написали про те як напали на журналіста шарія нет з сечею і скільки разів ви написали про те як нападають прихильники шарія на інших журналістів з побиттям.
Вам совет из Библии - По делам своим судимы будете.
Не обливали бы это мудачье людей мочой, и не пило бы после этого чужую мочу.
Не находите, что есть причинно-следственная связь между событиями ? Или реально глуповаты ?
А про к какие нападения сторонников Шария вы тут плетете )))
Я так понимаю известный случай, когда один малокультурный человек нажрался в хлам в ресторане начал материться и приставать к женщинам и нашелся мужик, который дал быдлу промеж глаз ))) Было же уже видео очевидцев этих событий, которые рассказывали об этом. Насилие это плохо, но иногда у мужчины нет выхода кроме того как дать промеж рогов хаму.
Еще события какие то напомните ?
Востаннє редагувалось freeze
в Сер 01 січ, 2020 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 21:36
lapay написав:yanyura
Так тут деякі учасники гілки весь час закидають - чому не проводится розслідування, по вбивствам силовиків на Майдані? Тому і не проводяться, або проводяться дуже кволо, що є закон про амністію для майданівців.
Для силовиків такого закону немає, але є фактична амністія, через обмін заручників. Як незаконно сиділи наші військові в ОРДЛО, так "незаконно" сиділи беркутівці в нас. Хоча і ті, і інші просто виконували свої обов'язки.
Можливо, з перевищенням повноважень, але не по своїй волі, а по наказу командирів. Родичам загиблих важко змиритись, що потенційних вбивц відпускають, але на те і є формальна чи фактична амністія - щоб загасити старий конфлікт, і не було нових жертв.
Так само є фактична амністія і для одеських подій. Можливо, буде і для донбаського конфлікту.
Простите, но это демагогия и подтасовка.
В результате формальной
амнистии участники Майдана (в т.ч. совершившие преступления) спокойно живут в своей стране. В результате "фактической" беркутовцы отсидели в СИЗО по 5 лет и вынуждены для освобождения покинуть родину.
Наши военные в ОРДЛО это реальные пленные, участвовавшие в реальных боевых действиях. Почему их больше, чем ордловских пленных у нас, мне не понятно, но это пленные. И с пленными речь идёт именно об обмене без всяких амнистий.
Так что не надо смешивать реальную и "фактическую" амнистию.
Мы удивлялись действиям (точнее, бездействию) милиции в 2014. Но что можно было от них требовать после того, как они видели разгромы райотделов на зап. Украине, постановку милиционеров на колени на центральных площадях, обвинения в адрес того же "Беркута" и ОМОНа и полное отсутствие защиты со стороны центр. органов власти. При этом я не отрицаю наличие в рядах милиции пророссийски настроенных людей.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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