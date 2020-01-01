Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Если "да", то всего лишь 3 из тех же 143 (3,1%). Замена "FM" на "ФМ" - тот же результат.
не думаю що після літа 2019 фм перестало працювати)по Миколаївській обл
С чего я начал:
эфирное выключили еще в начале лета-2019.
Еще из той статьи
За последнее время Общественное радиовещания получило рекордное количество FM-частот по всей территории Украины. Конечно, это хорошая новость, но она касается преимущественно горожан. О сельских жителей предпочитают почему-то не вспоминать.