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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5034503550365037
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:40

Ukrainian
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Если "да", то всего лишь 3 из тех же 143 (3,1%).
Замена "FM" на "ФМ" - тот же результат.

не думаю що після літа 2019 фм перестало працювати)по Миколаївській обл

С чего я начал:
эфирное выключили еще в начале лета-2019.

Еще из той статьи
За последнее время Общественное радиовещания получило рекордное количество FM-частот по всей территории Украины. Конечно, это хорошая новость, но она касается преимущественно горожан. О сельских жителей предпочитают почему-то не вспоминать.


Потому и считаю после лета 2019.
yanyura
 
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  #<1 ... 5034503550365037
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