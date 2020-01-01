Додано: Сер 01 січ, 2020 22:00

ЛАД написав: Starikan написав: .....

С первым согласен. Я ненавижу путинскую Россию и давно порвал со всеми тамошними родственниками.

...... .....С первым согласен. Я ненавижу путинскую Россию и давно порвал со всеми тамошними родственниками....... Их вина только в том, что живут в России?

Они пошли добровольцами в ЛДНР?

К сожалению, учёные тоже могут поддаваться пропаганде и массовой истерии. Их вина только в том, что живут в России?Они пошли добровольцами в ЛДНР?К сожалению, учёные тоже могут поддаваться пропаганде и массовой истерии.

Нет, их вина была в поддержке путинской агрессии в 2014 году, которую они выразили в разговорах со мной. Причем разговоры типа "крымнаш" они вели еще при СССР.А я, в отличие от вас, патриот Украины и не стесняюсь этого.И прошу больше не комментировать мои посты, а я обязуюсь не комментировать ваши. Подобный "пакт" мы заключили с Волгарем (кажется, еще до начала войны, в рамках мортимеровской ветки) и придерживаемся этого неукоснительно. Это лучше, чем обычный бан, поскольку иногда в постах проскакивает полезная информация.