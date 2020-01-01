Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Если "да", то всего лишь 3 из тех же 143 (3,1%). Замена "FM" на "ФМ" - тот же результат.
не думаю що після літа 2019 фм перестало працювати)по Миколаївській обл
С чего я начал:
эфирное выключили еще в начале лета-2019.
Еще из той статьи
За последнее время Общественное радиовещания получило рекордное количество FM-частот по всей территории Украины. Конечно, это хорошая новость, но она касается преимущественно горожан. О сельских жителей предпочитают почему-то не вспоминать.
Starikan написав:..... С первым согласен. Я ненавижу путинскую Россию и давно порвал со всеми тамошними родственниками. ......
Их вина только в том, что живут в России? Они пошли добровольцами в ЛДНР? К сожалению, учёные тоже могут поддаваться пропаганде и массовой истерии.
Нет, их вина была в поддержке путинской агрессии в 2014 году, которую они выразили в разговорах со мной. Причем разговоры типа "крымнаш" они вели еще при СССР. А я, в отличие от вас, патриот Украины и не стесняюсь этого.
И прошу больше не комментировать мои посты, а я обязуюсь не комментировать ваши. Подобный "пакт" мы заключили с Волгарем (кажется, еще до начала войны, в рамках мортимеровской ветки) и придерживаемся этого неукоснительно. Это лучше, чем обычный бан, поскольку иногда в постах проскакивает полезная информация.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
ЛАД написав:В результате формальной амнистии участники Майдана (в т.ч. совершившие преступления) спокойно живут в своей стране. В результате "фактической" беркутовцы отсидели в СИЗО по 5 лет и вынуждены для освобождения покинуть родину.
Немає відповідного закона про амністію для силовиків. Ні позаминула, ні минула, на теперішня Рада його не прийняли. Очевидно тому, що суспільство до цієї амністії ще не готово.
ЛАД написав:Наши военные в ОРДЛО это реальные пленные, участвовавшие в реальных боевых действиях. Почему их больше, чем ордловских пленных у нас, мне не понятно, но это пленные. И с пленными речь идёт именно об обмене без всяких амнистий.
Наших не більше, всього 12, з усіх обміняних. І наші там, і їхні тут, сиділи по кримінальним статтям, чи в якості підозрюваних, а не як військовополонені.
ЛАД написав:Так что не надо смешивать реальную и "фактическую" амнистию. Мы удивлялись действиям (точнее, бездействию) милиции в 2014. Но что можно было от них требовать после того, как они видели разгромы райотделов на зап. Украине, постановку милиционеров на колени на центральных площадях, обвинения в адрес того же "Беркута" и ОМОНа и полное отсутствие защиты со стороны центр. органов власти. При этом я не отрицаю наличие в рядах милиции пророссийски настроенных людей.
Фактична амністія знімає напругу в суспільстві. Неможливо припинити конфлікт, громадянський чи навіть міжнародний, без обміну утримуваними.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
yanyura Не можу сто відсотків говорити за Миколаївщину але на Черкащині (сільська місцевість далеко від обл центру)зникли українські радіо канали на укх діапазоні але збільшилось їх число на ФМ (укр радіо 1; промінь;культура мінімум на двох частотах кожне в фм діапазоні ) Цифрове ТВ теж прекрасний прийом 29-30 каналів (обіцяних 32 поки що немає)
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
ЛАД написав:В результате формальной амнистии участники Майдана (в т.ч. совершившие преступления) спокойно живут в своей стране.
Понимаю, что вы писали не об этом, но и после майдана амнистированные спокойно не жили - до сих по не живут. Сначала они по заветам коммунистов грабили награбленное в Межигорье, доме Пшонки, автостоянках Саши Стоматолога и т.д., затем кошмарили старые элиты, проводя т.н. мусорные люстрации, после - сделались "активистами", разгоняя протесты против пост-майданной власти и запугивая оппозиционных журналистов, сегодня - сами устраивают и провоцируют протесты... В общем, не скучают...
detroytred написав:Чем, если не секрет, они аргументировали свою поддержку агрессии?
Почему спрашиваю? Потому что вменяемые хотя бы тупо отмораживаются - типа настамнет. А тут поддержка.
Мои знакомые оттуда тоже все однозначно поддержали, аргументация, думаю, у всех одинаковая: Крым вернулся на Родину, Хрущев незаконно отобрал, восстановление справедливости. Общение с ними сейчас как бы отсутствует, раньше приезжали в отпуска погреться на море, сейчас боятся бандеровцев, ездят отдыхать в другие места. Когда нет общих интересов, то общение само по себе затухает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.