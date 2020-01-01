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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5036503750385039> Додано: Сер 01 січ, 2020 22:39 Re: Політичні дискусії detroytred написав: freeze

С *обоснованием* Крыма-то понятно ещё, а вот с агрессией на Донбассе (приведшей и идущей с массовыми гибелями и разрушениями), что глаголят?



Удивитесь, но Крым это одно, а тема Донбасса им не очень интересна была и года три назад, сейчас думаю вообще не вспоминают. Удивитесь, но Крым это одно, а тема Донбасса им не очень интересна была и года три назад, сейчас думаю вообще не вспоминают. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14493 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3854 раз. Подякували: 5765 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 22:41 freeze написав: аргументация, думаю, у всех одинаковая: Крым вернулся на Родину, Хрущев незаконно отобрал, восстановление справедливости.

. аргументация, думаю, у всех одинаковая: Крым вернулся на Родину, Хрущев незаконно отобрал, восстановление справедливости.

Намагаючись посіяти розбрат та неспокій у суспільстві, збурити кримське населення, яке тільки почало оговтуватися від політичних і етнічних протистоянь, вони знову нав'язують своїм виборцям думку про неправомочність рішень вищих законодавчих органів СРСР, РРФСР та УРСР стосовно приєднання Кримської області, називають це "подарком Хрущёва", якого виставляють не те що симпатиком, а затятим українським націоналістом.



Аби внести певну ясність у це питання і покласти край політичним провокаціям, інсинуаціям, спекуляціям і пліткам ще раз повернемося до визначної події, яка відбулася у лютому 1954 року - прийняття рішення про введення Кримської області до складу Української РСР.



Ми свідомо не використовуємо авторитетні джерела, вирішивши поглянути на проблему зсередини, тобто із самого Криму. Для цього нам довелося вдатися до вивчення регіональних статистичних матеріалів та проглянути кримську пресу, що видавалася напередодні передачі області, тобто упродовж всього 1953 року і з початку наступного 1954-го до самого травня.



Опрацювавши ці джерела, дійшли висновку, що витоки рішення про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу Української РСР потрібно шукати в трагічному для півострова 1944 році.



Для Криму Велика Вітчизняна війна скінчилася весною 1944-го. Безперечно, упродовж 1941-1944 років народне господарство країни зазнало величезних збитків, оскільки півостровом двічі прокочувалися руйнівні хвилі війни.



Руйнівні наслідки війни як в Криму, так і в інших регіонах України, Білорусії та в окупованих областях Росії істотно не відрізнялися. Всім їм протягом тривалого часу не вдавалося досягти довоєнного рівня виробництва. Але в Криму економічна та соціальна ситуація у повоєнну добу виявилася надзвичайно складною, навіть катастрофічною.



Значною мірою кризу економіки, особливо сільськогосподарського виробництва, тут спричинила масова депортація кримськотатарського народу, греків, вірменів, чехів та болгар. А в перші дні війни з Криму було вивезено ще й понад 50 тисяч німців, які мешкали тут ще з часів Катерини II.



Отже, загальна кількість вивезеного з Криму люду сягала близько 300 тисяч. Якщо ж урахувати, що доросле чоловіче населення воювало на фронтах і зазнало значних втрат, після депортації кримських татар та інших національних меншин півострів практично обезлюднів.



Офіційна статистика свідчить, що за час війни населення в Криму зменшилося вдвічі і до травня 1944 року становило 780 тисяч осіб, а після депортації кримських татар тут лишилося близько 500 тисяч.



Якщо говорити образно, то всіх післявоєнних мешканців Криму можна було зібрати на територіях сучасного Сімферополя та Феодосії.



Уже в перші дні і місяці після визволення Криму від фашистських окупантів сільське господарство, занедбане війною, зазнало величезних збитків. Сталінсько-беріївські опричники, ніби навмисне, приурочили виселення кримських татар до розпалу весняних робіт, коли повинні були закладатися основи майбутнього урожаю.



У більшості кримських сіл уже влітку не було кому зібрати й мізерні дарунки землі. По моторошно безлюдних, понищених та пограбованих татарських селищах та садибах бродили лише зголоднілі коти та собаки.



Перша хвиля переселенців до Криму з глибинних областей Росії не принесла бажаних наслідків. Люд із лісистої Росії важко приживався в степу і не міг адаптуватися до гірської місцевості.



Ще важче переселенцям давалася вельми складна й специфічна землеробська культура. Сади, виноград, ефіроноси, тютюн, технічні культури, навіть кукурудзу російські переселенці побачили в Криму вперше у своєму житті.



Якщо в 1940 році площа посівів у Криму становила 987,4 тисячі гектарів, то у 1950-му вона зменшилась майже на 100 тисяч (881,9 тис. га).



До війни степовий Крим спеціалізувався на вирощуванні високоякісних сортів цінних пшениць. Площа озимої пшениці в Криму в 1940 році складала 447,5 тис. га, а в 1950-му зменшилася майже вдвічі (257,5 тис. га). Значно скоротилися площі і технічних культур (72,9 тис. га в 1940 році і 53,6 тис. га в 1950 році).



У вельми занедбаному стані опинилися і такі провідні галузі кримської економіки, як садівництво, виноградарство та виноробство.



Порівняно з 1940 роком у всіх категоріях господарств площа садів зменшилась на 6 тисяч гектарів і становила в 1950 році 20 тис. га. На присадибних ділянках фруктові дерева вирубали через непомірні податки, які запровадив батько Сталін, а в колгоспах і радгоспах їх використали на дрова.



Ще невтішніша картина стану сільськогосподарського виробництва Криму у післявоєнні роки вимальовується при знайомстві з офіційними статистичними матеріалами щодо врожайності провідних культур.



Навіть досить побіжне ознайомлення зі статистикою для кожної неупередженої людини переконливо покаже справжню причину "щедрого дарунку Хрущова".



Найрішучішим заходом, виявляється, стало переселення у Крим працьовитих українських селян. Перебуваючи у складі РРФСР, Кримська область лишалася в економічному просторі України. Паливно-енергетичний комплекс, металургія, машинобудування та легка промисловість, залізничний транспорт України і Криму фактично були єдиними.



Україна ще до 1954 року надавала Кримській області велику допомогу у відродженні міст, відбудові заводів та фабрик, у вирішенні проблем водопостачання, будівництва. Ознайомившись із всімв приголомшливими документами, добре поміркуймо ось над чим: є передача Кримської області до складу УРСР "щедрим дарунком" чи накинутим економічним ярмом? Якщо говорити образно, у 1954 році на зруйновану війною Україну Кремль накинув, повторюся, ще одне економічне ярмо, змусивши відбудовувати ще й вкрай занедбаний Російською РФСР Крим.



Швидке економічне піднесення всіх галузей виробництва вже в перше десятиліття після передачі Криму Україні - найвагоміший доказ вирішального внеску українського народу в післявоєнне відродження півострова.



Тож орденом "на грудях планети", за висловом Пабло Неруди, він став уже в складі України.



Детальніше тут https://www.istpravda.com.ua/articles/4d61ab91438ae/ Намагаючись посіяти розбрат та неспокій у суспільстві, збурити кримське населення, яке тільки почало оговтуватися від політичних і етнічних протистоянь, вони знову нав'язують своїм виборцям думку про неправомочність рішень вищих законодавчих органів СРСР, РРФСР та УРСР стосовно приєднання Кримської області, називають це "подарком Хрущёва", якого виставляють не те що симпатиком, а затятим українським націоналістом.Аби внести певну ясність у це питання і покласти край політичним провокаціям, інсинуаціям, спекуляціям і пліткам ще раз повернемося до визначної події, яка відбулася у лютому 1954 року - прийняття рішення про введення Кримської області до складу Української РСР.Ми свідомо не використовуємо авторитетні джерела, вирішивши поглянути на проблему зсередини, тобто із самого Криму. Для цього нам довелося вдатися до вивчення регіональних статистичних матеріалів та проглянути кримську пресу, що видавалася напередодні передачі області, тобто упродовж всього 1953 року і з початку наступного 1954-го до самого травня.Опрацювавши ці джерела, дійшли висновку, що витоки рішення про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу Української РСР потрібно шукати в трагічному для півострова 1944 році.Для Криму Велика Вітчизняна війна скінчилася весною 1944-го. Безперечно, упродовж 1941-1944 років народне господарство країни зазнало величезних збитків, оскільки півостровом двічі прокочувалися руйнівні хвилі війни.Руйнівні наслідки війни як в Криму, так і в інших регіонах України, Білорусії та в окупованих областях Росії істотно не відрізнялися. Всім їм протягом тривалого часу не вдавалося досягти довоєнного рівня виробництва. Але в Криму економічна та соціальна ситуація у повоєнну добу виявилася надзвичайно складною, навіть катастрофічною.Значною мірою кризу економіки, особливо сільськогосподарського виробництва, тут спричинила масова депортація кримськотатарського народу, греків, вірменів, чехів та болгар. А в перші дні війни з Криму було вивезено ще й понад 50 тисяч німців, які мешкали тут ще з часів Катерини II.Отже, загальна кількість вивезеного з Криму люду сягала близько 300 тисяч. Якщо ж урахувати, що доросле чоловіче населення воювало на фронтах і зазнало значних втрат, після депортації кримських татар та інших національних меншин півострів практично обезлюднів.Офіційна статистика свідчить, що за час війни населення в Криму зменшилося вдвічі і до травня 1944 року становило 780 тисяч осіб, а після депортації кримських татар тут лишилося близько 500 тисяч.Якщо говорити образно, то всіх післявоєнних мешканців Криму можна було зібрати на територіях сучасного Сімферополя та Феодосії.Уже в перші дні і місяці після визволення Криму від фашистських окупантів сільське господарство, занедбане війною, зазнало величезних збитків. Сталінсько-беріївські опричники, ніби навмисне, приурочили виселення кримських татар до розпалу весняних робіт, коли повинні були закладатися основи майбутнього урожаю.У більшості кримських сіл уже влітку не було кому зібрати й мізерні дарунки землі. По моторошно безлюдних, понищених та пограбованих татарських селищах та садибах бродили лише зголоднілі коти та собаки.Перша хвиля переселенців до Криму з глибинних областей Росії не принесла бажаних наслідків. Люд із лісистої Росії важко приживався в степу і не міг адаптуватися до гірської місцевості.Ще важче переселенцям давалася вельми складна й специфічна землеробська культура. Сади, виноград, ефіроноси, тютюн, технічні культури, навіть кукурудзу російські переселенці побачили в Криму вперше у своєму житті.Якщо в 1940 році площа посівів у Криму становила 987,4 тисячі гектарів, то у 1950-му вона зменшилась майже на 100 тисяч (881,9 тис. га).До війни степовий Крим спеціалізувався на вирощуванні високоякісних сортів цінних пшениць. Площа озимої пшениці в Криму в 1940 році складала 447,5 тис. га, а в 1950-му зменшилася майже вдвічі (257,5 тис. га). Значно скоротилися площі і технічних культур (72,9 тис. га в 1940 році і 53,6 тис. га в 1950 році).У вельми занедбаному стані опинилися і такі провідні галузі кримської економіки, як садівництво, виноградарство та виноробство.Порівняно з 1940 роком у всіх категоріях господарств площа садів зменшилась на 6 тисяч гектарів і становила в 1950 році 20 тис. га. На присадибних ділянках фруктові дерева вирубали через непомірні податки, які запровадив батько Сталін, а в колгоспах і радгоспах їх використали на дрова.Ще невтішніша картина стану сільськогосподарського виробництва Криму у післявоєнні роки вимальовується при знайомстві з офіційними статистичними матеріалами щодо врожайності провідних культур.Навіть досить побіжне ознайомлення зі статистикою для кожної неупередженої людини переконливо покаже справжню причину "щедрого дарунку Хрущова".Найрішучішим заходом, виявляється, стало переселення у Крим працьовитих українських селян. Перебуваючи у складі РРФСР, Кримська область лишалася в економічному просторі України. Паливно-енергетичний комплекс, металургія, машинобудування та легка промисловість, залізничний транспорт України і Криму фактично були єдиними.Україна ще до 1954 року надавала Кримській області велику допомогу у відродженні міст, відбудові заводів та фабрик, у вирішенні проблем водопостачання, будівництва. Ознайомившись із всімв приголомшливими документами, добре поміркуймо ось над чим: є передача Кримської області до складу УРСР "щедрим дарунком" чи накинутим економічним ярмом? Якщо говорити образно, у 1954 році на зруйновану війною Україну Кремль накинув, повторюся, ще одне економічне ярмо, змусивши відбудовувати ще й вкрай занедбаний Російською РФСР Крим.Швидке економічне піднесення всіх галузей виробництва вже в перше десятиліття після передачі Криму Україні - найвагоміший доказ вирішального внеску українського народу в післявоєнне відродження півострова.Тож орденом "на грудях планети", за висловом Пабло Неруди, він став уже в складі України.Детальніше тут Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27253 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1897 раз. Подякували: 2074 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 22:42 Re: Політичні дискусії lapay написав: Немає відповідного закона про амністію для силовиків. Ні позаминула, ні минула, на теперішня Рада його не прийняли. Очевидно тому, що суспільство до цієї амністії ще не готово. Немає відповідного закона про амністію для силовиків. Ні позаминула, ні минула, на теперішня Рада його не прийняли. Очевидно тому, що суспільство до цієї амністії ще не готово.

А вот это как раз и плохо. Если общество "не готово", то пусть привыкает к мысли, что в случае какого-нибудь ОР"АБВГД"О (условно) силовики ничего делать не будут, помня, что их предшественники, выполняя устный приказ командира, в результате победы ОР"АБВГД"О тут же будут отправлены в СИЗО на долгое время. Ведь амнистия будет только для победивших !



Помнится тут была дискуссия, что военные в 2014-м (?) не выполняли приказ, не имея в кармане соответствующую "бумагу" с печатью и подписью командира. Сколько времени надо, чтобы размножить, проштамповать и подписать число "бумаг" для абсолютно каждого из участников?

К тому времени, возможно, и выполнять приказ не будет смысла, время-то будет упущено... А вот это как раз и плохо. Если общество "не готово", то пусть привыкает к мысли, что в случае какого-нибудь ОР"АБВГД"О (условно) силовики ничего делать не будут, помня, что их предшественники, выполняякомандира, в результате победы ОР"АБВГД"О тут же будут отправлены в СИЗО на долгое время. ВедьПомнится тут была дискуссия, что военные в 2014-м (?) не выполняли приказ, не имея в кармане соответствующую "бумагу" с печатью и подписью командира. Сколько времени надо, чтобы размножить, проштамповать и подписать число "бумаг" для абсолютно каждого из участников?К тому времени, возможно, и выполнять приказ не будет смысла, время-то будет упущено... yanyura Повідомлень: 5199 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1222 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 22:46 19yuriy91 написав: detroytred написав: freeze

С *обоснованием* Крыма-то понятно ещё, а вот с агрессией на Донбассе (приведшей и идущей с массовыми гибелями и разрушениями), что глаголят? freezeС *обоснованием* Крыма-то понятно ещё, а вот с агрессией на Донбассе (приведшей и идущей с массовыми гибелями и разрушениями), что глаголят?

расейские родственники жены, да и другие знакомые там, практически все уверены, что ВСУ убивают жителей дамбаса. ну и вся вина на Украине. расейские родственники жены, да и другие знакомые там, практически все уверены, что ВСУ убивают жителей дамбаса. ну и вся вина на Украине.

Значит мои знакомые самые вменяемые)))

Тупо морозятся -- ихтамнет. Значит мои знакомые самые вменяемые)))Тупо морозятся -- ихтамнет. detroytred

Повідомлень: 22769 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 22:54 Козак-характерник



Я думаю, если бы Сталин в 1922 году в момент образования СССР воткнул Крым в состав УССР, то вопросов по Крыму не было бы, Сталин для них авторитет и собиратель земель, Хрущев - шароварщик и клоун. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14493 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3854 раз. Подякували: 5765 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 23:02 2008 рік freeze написав: Я думаю, если бы Сталин в 1922 году в момент образования СССР воткнул Крым в состав УССР, то вопросов по Крыму не было бы, Сталин для них авторитет и собиратель земель, Хрущев - шароварщик и клоун. Я думаю, если бы Сталин в 1922 году в момент образования СССР воткнул Крым в состав УССР, то вопросов по Крыму не было бы, Сталин для них авторитет и собиратель земель, Хрущев - шароварщик и клоун.

Як би там не було в історіі, на момент розпаду СРСР, РФ визнала ті території українськими, платила за оренду бази флота... Після бійки кулаками не машуть. Якщо були територіальні претензії, то вирішувати їх треба було ще тоді. А тепер смірісь і нє дєрісь!

Як би там не було в історіі, на момент розпаду СРСР, РФ визнала ті території українськими, платила за оренду бази флота...Після бійки кулаками не машуть. Якщо були територіальні претензії, то вирішувати їх треба було ще тоді. А тепер смірісь і нє дєрісь! Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27253 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1897 раз. Подякували: 2074 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 23:18 yanyura

Вы пишете хорошо аргументированные и документированные посты. Тратите время.

А смысл?

Оппонентам плевать на аргументацию и элементарную логику.



Когда "канадо-украинский" мерзавец-провокатор из соцопроса, по кот. хорошо относятся к России 54% населения (при этом к руководству РФ отношение резко хуже - в феврале хорошо относились к России 77% украинцев, а к руководству только 13%), делает вывод - "половина країни дивиться, слухає та поділяє точку зору країни яка вбиває громадян цією країни".

При том, что в самом исследовании по его ссылке ( https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=899&page=1 ) говорится:

І в Україні і в Росії позитивне ставлення до держави зумовлене, перш за все, позитивним ставленням до населення. Так, у лютому 2019 до росіян позитивно ставилося 77% українців, в той час як до керівництва Росії ставлення було різко негативне і лише 13% українців ставилося позитивно. Така сама ситуація зі ставленням росіян до України: 82% росіян (громадян Росії) позитивно ставилося до українців, і тільки 7% росіян – позитивно до керівництва України.



Когда pesikot с наивным видом пишет:



Но что-то другая сторона не согласна

Другая сторона видит объединение, как - вы нам подчинитесь, а мы, может быть, подумаем.

Ніт, объединяемся по общему согласию "Согласие - есть продукт, при полном непротивлении сторон"Но что-то другая сторона не согласнаДругая сторона видит объединение, как - вы нам подчинитесь, а мы, может быть, подумаем.Ніт, объединяемся по общему согласию

"Совершенно незаметно" переходя от объединения внутри страны к объединению с Россией, о кот. никто не помышляет.

А если под "другой стороной" он имеет ввиду "ватанов", то никто из них подчинения не требует. Скорее оппоненты требуют назвать центр. улицу Харькова именем Бандеры и поставить ему памятник - наверно, на площади Независимости (бывшей Дзержинского) вместо бывшего памятника Ленину.



Когда mephala с лёгкостью перекручивает любые слова, совершенно меняя смысл сказанного. И с freeze"ом, и с zРадио. Логики нет? Тем хуже для логики! Не буду приводить примеры, надоело.



Честно говоря не понимаю их и удивляюсь.

Чего они добиваются? Какова их цель?

Доказать, что По умничка и надо его оставить президентом? Так вроде выборы уже прошли, поезд ушёл.

Доказать, что Зе клоун и дерьмо и его надо сместить? Так новые выборы ещё далеко. Или хотят организовать новый майдан? И не понимают, чем это может закончиться? Сомневаюсь, что не понимают.

Единственное реальное объяснение - то, в чём они обвиняют оппонентов. Работа на Пу, стремление расколоть страну изнутри. То, чем занимались чуть ли не все наши политики во время избирательных компаний последние 20 лет, раскалывая страну на запад-восток вопросом языка и тем, кто кого кормит, и где бы***, а где селюки.

Не хочется так думать.

На ветке ДС дважды писал о том, что мне понравилось новогоднее поздравление Зеленского именно тем, что он выступил против раскола страны, за то, чтобы мы все признали друг друга украинцами, несмотря на различие взглядов и подходов. Там почему-то эти посты удалили. Не буду домысливать причины. Вы пишете хорошо аргументированные и документированные посты. Тратите время.А смысл?Оппонентам плевать на аргументацию и элементарную логику.Когда "канадо-украинский" мерзавец-провокатор из соцопроса, по кот. хорошо относятся к России 54% населения (при этом к руководству РФ отношение резко хуже - в феврале хорошо относились к России 77% украинцев, а к руководству только 13%), делает вывод - "половина країни дивиться, слухаєкраїни яка вбиває громадян цією країни".При том, что в самом исследовании по его ссылке () говорится:Когдас наивным видом пишет:"Совершенно незаметно" переходя от объединения внутри страны к объединению с Россией, о кот. никто не помышляет.А если под "другой стороной" он имеет ввиду "ватанов", то никто из них подчинения не требует. Скорее оппоненты требуют назвать центр. улицу Харькова именем Бандеры и поставить ему памятник - наверно, на площади Независимости (бывшей Дзержинского) вместо бывшего памятника Ленину.Когдас лёгкостью перекручивает любые слова, совершенно меняя смысл сказанного. И с"ом, и с. Логики нет? Тем хуже для логики! Не буду приводить примеры, надоело.Честно говоря не понимаю их и удивляюсь.Чего они добиваются? Какова их цель?Доказать, что По умничка и надо его оставить президентом? Так вроде выборы уже прошли, поезд ушёл.Доказать, что Зе клоун и дерьмо и его надо сместить? Так новые выборы ещё далеко. Или хотят организовать новый майдан? И не понимают, чем это может закончиться? Сомневаюсь, что не понимают.Единственное реальное объяснение - то, в чём они обвиняют оппонентов. Работа на Пу, стремление расколоть страну изнутри. То, чем занимались чуть ли не все наши политики во время избирательных компаний последние 20 лет, раскалывая страну на запад-восток вопросом языка и тем, кто кого кормит, и где бы***, а где селюки.Не хочется так думать.На ветке ДС дважды писал о том, что мне понравилось новогоднее поздравление Зеленского именно тем, что он выступил против раскола страны, за то, чтобы мы все признали друг друга украинцами, несмотря на различие взглядов и подходов. Там почему-то эти посты удалили. Не буду домысливать причины. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14982 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 23:24 detroytred написав: Старикан

Чем, если не секрет, они аргументировали свою поддержку агрессии?

Почему спрашиваю? Потому что вменяемые хотя бы тупо отмораживаются - типа настамнет.

А тут поддержка. СтариканЧем, если не секрет, они аргументировали свою поддержку агрессии?Почему спрашиваю? Потому что вменяемые хотя бы тупо отмораживаются - типа настамнет.А тут поддержка.

Я уже плохо помню конкретику, но запомнил фразу: "твоя же мама была на фронте, как ты можешь поддерживать бандеровцев?". Во всяком случае, настамнетых аргументов точно не было, наоборот, "священная война".

Похожая аргументация была от приятелей-евреев, эмигрировавших в Германию.

Но это общеизвестно - эмигранты в Германии на 99% на стороне РФ, в отличие от израильтян. Я уже плохо помню конкретику, но запомнил фразу: "твоя же мама была на фронте, как ты можешь поддерживать бандеровцев?". Во всяком случае, настамнетых аргументов точно не было, наоборот, "священная война".Похожая аргументация была от приятелей-евреев, эмигрировавших в Германию.Но это общеизвестно - эмигранты в Германии на 99% на стороне РФ, в отличие от израильтян. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16530 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1622 раз. Подякували: 2554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 23:56 Starikan написав: ...........

Похожая аргументация была от приятелей-евреев, эмигрировавших в Германию.

Но это общеизвестно - эмигранты в Германии на 99% на стороне РФ, в отличие от израильтян. ...........Похожая аргументация была от приятелей-евреев, эмигрировавших в Германию.Но это общеизвестно - эмигранты в Германии на 99% на стороне РФ, в отличие от израильтян.

В начале (2014-15) в Израиле тоже многие поддерживали РФ. Не берусь судить о %. Да и 99% в Германии тоже сомневаюсь.

А о родственниках и настроениях вообще хороший пример в том же соцопросе ( https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=899&page=1 ), на который ссылался "канадец".

У вересні 2019 року, вперше за роки моніторингу, кількість тих, хто добре ставиться в Росії до України більша, ніж в Україні до Росії – 56%. Погано або дуже погано до України ставляться 31% опитаних, тобто зараз росіяни дещо краще ставляться до України, ніж українці до Росії (56% у порівнянні з 54%, тобто різниця невелика, у 2 відсоткових пункти).

При том, что в феврале 2019 соотношение россиян хорошо/плохо относящихся к Украине было строго обратным - 34% хорошо, 55% плохо.

При этом:

Така сама ситуація зі ставленням росіян до України: 82% росіян (громадян Росії) позитивно ставилося до українців, і тільки 7% росіян – позитивно до керівництва України.

И объяснение этого:



https://gordonua.com/news/politics/puti ... 23995.html ) Але це тільки гіпотеза, до того ж виступ Путіна відбувся після проведення дослідження. За думкою експертки Левада-Центру Карини Піпії, суттєву роль тут зіграв фактор перемоги Зеленського і надії росіян на те, що це приведе до покращення стосунків. Мені здається, що тут також можливі прямі вказівки керівництва Росії щодо інформаційної політики ЗМІ. Наприклад Путін заявляв, що ЗМІ не повинні давати негативну інформацію щодо України (див. Гордон. Путин раскритиковал СМИ РФ, которые выставляют Украину в невыгодном свете) Але це тільки гіпотеза, до того ж виступ Путіна відбувся після проведення дослідження.



Всё это свидетельствует о том, насколько легко манипулировать настроением масс и насколько эти настроения зависят от политики руководства государства и работы СМИ.

Такое резкое изменение настроений за каких-то полгода!

Поэтому я против резкого осуждения россиян, хотя мои родственники тоже вначале высказывались о наших событиях, так скажем, не очень. И я с ними спорил.

Но понимал, что им сложно судить. В любом государстве больше верят своему руководству и своим СМИ, чем каким-то чужим. И это вполне естественно и понятно. Не может существовать государство, в кот. большинство населения больше верит чужакам.



Ну и основания верить у них были. "Москаляку на гилляку" и пр. лозунги, мовний закон, оскорбления и угрозы в адрес жителей Донбасса и Крыма. Даже без фейков о "распятых мальчиках" хватало. Спасибо нашим правым радикалам.



P.s. "я, в отличие от вас , патриот Украины" было совершенно лишнее. Я бы на Вашем месте извинился. Хотя вряд ли дождусь. В начале (2014-15) в Израиле тоже многие поддерживали РФ. Не берусь судить о %. Да и 99% в Германии тоже сомневаюсь.А о родственниках и настроениях вообще хороший пример в том же соцопросе (), на который ссылался "канадец".При том, что в феврале 2019 соотношение россиян хорошо/плохо относящихся к Украине было строго обратным - 34% хорошо, 55% плохо.При этом:И объяснение этого:Всё это свидетельствует о том, насколько легко манипулировать настроением масс и насколько эти настроения зависят от политики руководства государства и работы СМИ.Такое резкое изменение настроений за каких-то полгода!Поэтому я против резкого осуждения россиян, хотя мои родственники тоже вначале высказывались о наших событиях, так скажем, не очень. И я с ними спорил.Но понимал, что им сложно судить. В любом государстве больше верят своему руководству и своим СМИ, чем каким-то чужим. И это вполне естественно и понятно. Не может существовать государство, в кот. большинство населения больше верит чужакам.Ну и основания верить у них были. "Москаляку на гилляку" и пр. лозунги, мовний закон, оскорбления и угрозы в адрес жителей Донбасса и Крыма. Даже без фейков о "распятых мальчиках" хватало. Спасибо нашим правым радикалам.P.s. "я,, патриот Украины" было совершенно лишнее. Я бы на Вашем месте извинился. Хотя вряд ли дождусь. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 січ, 2020 00:01, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14982 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 січ, 2020 23:57 Starikan написав: Я уже плохо помню конкретику, но запомнил фразу: "твоя же мама была на фронте, как ты можешь поддерживать бандеровцев?". Во всяком случае, настамнетых аргументов точно не было, наоборот, "священная война".

Похожая аргументация была от приятелей-евреев, эмигрировавших в Германию.

Но это общеизвестно - эмигранты в Германии на 99% на стороне РФ, в отличие от израильтян. Я уже плохо помню конкретику, но запомнил фразу: "твоя же мама была на фронте, как ты можешь поддерживать бандеровцев?". Во всяком случае, настамнетых аргументов точно не было, наоборот, "священная война".Похожая аргументация была от приятелей-евреев, эмигрировавших в Германию.Но это общеизвестно - эмигранты в Германии на 99% на стороне РФ, в отличие от израильтян.



Насчет евреев в Германии не знаю т.к. мои дальние родственники не интересуются политикой в силу возраста.

А вот про израильтян и их поддержке Украины, мягко говоря, не так.

Те, что из России, большинство на стороне Путина.

А те, что из Украины, ранее все были на стороне майдана, сейчас по мере поступления инфы о воровстве на поставках вооружений и т.д. уже давно не 100%. Насчет евреев в Германии не знаю т.к. мои дальние родственники не интересуются политикой в силу возраста.А вот про израильтян и их поддержке Украины, мягко говоря, не так.Те, что из России, большинство на стороне Путина.А те, что из Украины, ранее все были на стороне майдана, сейчас по мере поступления инфы о воровстве на поставках вооружений и т.д. уже давно не 100%. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2534 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5036503750385039> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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