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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5036503750385039 Додано: Чет 02 січ, 2020 00:05 shapo написав: ............

А вот про израильтян и их поддержке Украины, мягко говоря, не так.

Те, что из России, большинство на стороне Путина.

А те, что из Украины, ранее все были на стороне майдана , сейчас по мере поступления инфы о воровстве на поставках вооружений и т.д. уже давно не 100%. ............А вот про израильтян и их поддержке Украины, мягко говоря, не так.Те, что из России, большинство на стороне Путина.А те, что из Украины,, сейчас по мере поступления инфы о воровстве на поставках вооружений и т.д. уже давно не 100%.

По моим знакомым такого сказать не могу.

Многие смотрели росс. каналы ТВ и были против "бандеровцев".



detroytred

Мои тоже были против "бандеровцев", об "ихтамнет" особых аргументов не помню. По моим знакомым такого сказать не могу.Многие смотрели росс. каналы ТВ и были против "бандеровцев".Мои тоже были против "бандеровцев", об "ихтамнет" особых аргументов не помню. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 січ, 2020 00:24, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14982 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 00:21 ЛАД написав: shapo написав: ............

А вот про израильтян и их поддержке Украины, мягко говоря, не так.

Те, что из России, большинство на стороне Путина.

А те, что из Украины, ранее все были на стороне майдана , сейчас по мере поступления инфы о воровстве на поставках вооружений и т.д. уже давно не 100%. ............А вот про израильтян и их поддержке Украины, мягко говоря, не так.Те, что из России, большинство на стороне Путина.А те, что из Украины,, сейчас по мере поступления инфы о воровстве на поставках вооружений и т.д. уже давно не 100%.

По моим знакомым такого сказать не могу.

Многие смотрели росс. каналы ТВ и были против "бандеровцев". По моим знакомым такого сказать не могу.Многие смотрели росс. каналы ТВ и были против "бандеровцев".



Тоже сомневаюсь в этом, есть пару знакомых евреев с родственниками, уехавшими в Израиль, откровенно недолюбливают майдан. Во-первых, многие из уехавших смотрят активно самые одиозные российские каналы, во-вторых, не смотрят украинские каналы, потому что не знают украинского языка. А как известно у нас нет телеканала с государственной позицией на аудиторию русскоязычную. В принципе и никакого канала для русскоязычных нет с никакой позицией. Тоже сомневаюсь в этом, есть пару знакомых евреев с родственниками, уехавшими в Израиль, откровенно недолюбливают майдан. Во-первых, многие из уехавших смотрят активно самые одиозные российские каналы, во-вторых, не смотрят украинские каналы, потому что не знают украинского языка. А как известно у нас нет телеканала с государственной позицией на аудиторию русскоязычную. В принципе и никакого канала для русскоязычных нет с никакой позицией. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14493 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3854 раз. Подякували: 5765 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 00:26 freeze

Мои знакомые украинский знают, но, честно говоря, росс. каналов намного больше, да и их качество получше. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14982 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 00:28 freeze написав: Тоже сомневаюсь в этом, есть пару знакомых евреев с родственниками, уехавшими в Израиль, откровенно недолюбливают майдан. Во-первых, многие из уехавших смотрят активно самые одиозные российские каналы, во-вторых, не смотрят украинские каналы, потому что не знают украинского языка. А как известно у нас нет телеканала с государственной позицией на аудиторию русскоязычную. В принципе и никакого канала для русскоязычных нет с никакой позицией. Тоже сомневаюсь в этом, есть пару знакомых евреев с родственниками, уехавшими в Израиль, откровенно недолюбливают майдан. Во-первых, многие из уехавших смотрят активно самые одиозные российские каналы, во-вторых, не смотрят украинские каналы, потому что не знают украинского языка. А как известно у нас нет телеканала с государственной позицией на аудиторию русскоязычную. В принципе и никакого канала для русскоязычных нет с никакой позицией.



Нужно сильно постараться чтобы живя в Украине не понимать украинский.

Хотя если речь идет о Донбассе и Крыме могу согласиться, там принципиально не хотели ни учить,ни понимать украинский. Нужно сильно постараться чтобы живя в Украине не понимать украинский.Хотя если речь идет о Донбассе и Крыме могу согласиться, там принципиально не хотели ни учить,ни понимать украинский. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2534 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 00:31 ЛАД написав: P.s. "я, в отличие от вас , патриот Украины" было совершенно лишнее. Я бы на Вашем месте извинился. Хотя вряд ли дождусь. P.s. "я,, патриот Украины" было совершенно лишнее. Я бы на Вашем месте извинился. Хотя вряд ли дождусь.

Це не образа, скоріше гординя. Просто опонент, з йому лише відомих причин, вирішив, що бути патріотом, це щось, що дозволяє відчути свою зверхність над тим, хто себе патріотом не вважає. Наприклад, я не вважаю себе патріотом. Не бути патріотом - це не злочин. Врешті решт Ісус Христос називав своїми учнями всіх тих, поміж якими панує Любов. Без усіляких меж і кордонів. І колись настане Царство істиної справедливості, де не потрібно буде примусу, армії, поліції, кордонів. Всі житимуть в Любові по заповідям Божим. А поки Богу - Богове! Кесарю - кесарево!

Це не образа, скоріше гординя. Просто опонент, з йому лише відомих причин, вирішив, що бути патріотом, це щось, що дозволяє відчути свою зверхність над тим, хто себе патріотом не вважає. Наприклад, я не вважаю себе патріотом.Не бути патріотом - це не злочин. Врешті решт Ісус Христос називав своїми учнями всіх тих, поміж якими панує Любов. Без усіляких меж і кордонів. І колись настане Царство істиної справедливості, де не потрібно буде примусу, армії, поліції, кордонів. Всі житимуть в Любові по заповідям Божим.А поки Богу - Богове! Кесарю - кесарево! Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 02 січ, 2020 00:38, всього редагувалось 1 раз. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27253 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1897 раз. Подякували: 2074 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 00:37 freeze написав: ЛАД написав: shapo написав: ............

А вот про израильтян и их поддержке Украины, мягко говоря, не так.

Те, что из России, большинство на стороне Путина.

А те, что из Украины, ранее все были на стороне майдана , сейчас по мере поступления инфы о воровстве на поставках вооружений и т.д. уже давно не 100%. ............А вот про израильтян и их поддержке Украины, мягко говоря, не так.Те, что из России, большинство на стороне Путина.А те, что из Украины,, сейчас по мере поступления инфы о воровстве на поставках вооружений и т.д. уже давно не 100%.

По моим знакомым такого сказать не могу.

Многие смотрели росс. каналы ТВ и были против "бандеровцев". По моим знакомым такого сказать не могу.Многие смотрели росс. каналы ТВ и были против "бандеровцев".



Тоже сомневаюсь в этом, есть пару знакомых евреев с родственниками, уехавшими в Израиль, откровенно недолюбливают майдан. Во-первых, многие из уехавших смотрят активно самые одиозные российские каналы, во-вторых, не смотрят украинские каналы, потому что не знают украинского языка. А как известно у нас нет телеканала с государственной позицией на аудиторию русскоязычную. В принципе и никакого канала для русскоязычных нет с никакой позицией. Тоже сомневаюсь в этом, есть пару знакомых евреев с родственниками, уехавшими в Израиль, откровенно недолюбливают майдан. Во-первых, многие из уехавших смотрят активно самые одиозные российские каналы, во-вторых, не смотрят украинские каналы, потому что не знают украинского языка. А как известно у нас нет телеканала с государственной позицией на аудиторию русскоязычную. В принципе и никакого канала для русскоязычных нет с никакой позицией.

Спеціально для російськомовної частини створена програма на скільки я розумію





Три мільйони переглядів

Спеціально для російськомовної частини створена програма на скільки я розуміюТри мільйони переглядів "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8492 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 605 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 00:41 Проекти ictv

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8492 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 605 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 00:50 shapo написав: freeze написав: Тоже сомневаюсь в этом, есть пару знакомых евреев с родственниками, уехавшими в Израиль, откровенно недолюбливают майдан. Во-первых, многие из уехавших смотрят активно самые одиозные российские каналы, во-вторых, не смотрят украинские каналы, потому что не знают украинского языка. А как известно у нас нет телеканала с государственной позицией на аудиторию русскоязычную. В принципе и никакого канала для русскоязычных нет с никакой позицией. Тоже сомневаюсь в этом, есть пару знакомых евреев с родственниками, уехавшими в Израиль, откровенно недолюбливают майдан. Во-первых, многие из уехавших смотрят активно самые одиозные российские каналы, во-вторых, не смотрят украинские каналы, потому что не знают украинского языка. А как известно у нас нет телеканала с государственной позицией на аудиторию русскоязычную. В принципе и никакого канала для русскоязычных нет с никакой позицией.



Нужно сильно постараться чтобы живя в Украине не понимать украинский.

Хотя если речь идет о Донбассе и Крыме могу согласиться, там принципиально не хотели ни учить,ни понимать украинский. Нужно сильно постараться чтобы живя в Украине не понимать украинский.Хотя если речь идет о Донбассе и Крыме могу согласиться, там принципиально не хотели ни учить,ни понимать украинский.



Одно дело понимать, другое дело владеть на комфортном уровне, если сильно напрячься я и польский немного пойму, хотя никогда не учил. Но когда люди смотрят телевизор, то желания напрягаться у большинства отсутствует. Тем более в Израиле важнее иврит понимать. Одно дело понимать, другое дело владеть на комфортном уровне, если сильно напрячься я и польский немного пойму, хотя никогда не учил. Но когда люди смотрят телевизор, то желания напрягаться у большинства отсутствует. Тем более в Израиле важнее иврит понимать. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14493 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3854 раз. Подякували: 5765 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 01:02 Ukrainian



Все эти соросовские каналы Пинчука скатились до постоянного непрекращающегося показа Дизель-шоу. Как жена не щелкает за ужином - всё Дизель-шоу, причем какие-то старые выпуски по кругу. Может быть один раз и смешно, но каждый день одни и те же рожи, какой-то маразм. Вообще, чтобы не обижались наши телевизионщики, эфир всех без исключения наших телеканалов заполнен низкобюджетными сериалами, снятыми на коленке, однотипными кварталами и дизель-шоу с однотипным предсказуемым юмором, и говорящими головами о политике, причем одни и те же люди, говорящие одни и те же слова.

А например 30 одесских каналов, я отношу к разряду полного трэша, полный непрофессионализм вероятно на самом минимальном финансировании.

Хорошо, что есть интернет, смысла в говорильнике-телевизоре нет никакого. Востаннє редагувалось freeze в Чет 02 січ, 2020 01:04, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14493 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3854 раз. Подякували: 5765 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 01:03 ЛАД

Спасибо за добрые слова в мой адрес.

Я понимаю, что мне не переубедить оппонентов, да и глубоко сомневаюсь, что хоть кто-то из них хотя бы прочитает полностью статью, цитату из которой я выкладываю вместе с ссылкой на сам источник.



Но на этой ветке, да и не только на ней, кроме них, есть ряд людей, которые мне симпатичны, даже если я расхожусь с ними по ряду вопросов, ессно их ники приводить не буду. Вот скорее для них я и пишу, ведь

Нельзя объять необъятное (с)

Что-то из того, что я выкладываю, может быть для них интересно, что-то может оказаться полезным, что-то может оказаться для них дополнительным аргументом в дискуссии (не обязательно на этом сайте). И не каждый знает нюансы поисков нужного в Инете. Мне это как-то проще, все-таки я в нем с 1997-го.



Хотя и сам до сих пор узнаю что-то новое. Вот, буквально на днях узнал, что на Ютубе есть такая функция, как перевод голоса (да хоть с китайского, не говоря уже об европейских) субтитрами - https://support.google.com/youtube/answ ... l=ru&oco=1 - здесь описание, как это делать соотв. на компе, планшете, телефоне, телевизоре, приставке, в общем на всем том, что может показывать видео с Ютуба. И это тоже может оказаться кому-то полезным. Спасибо за добрые слова в мой адрес.Я понимаю, что мне не переубедить оппонентов, да и глубоко сомневаюсь, что хоть кто-то из них хотя бы прочитает полностью статью, цитату из которой я выкладываю вместе с ссылкой на сам источник.Но на этой ветке, да и не только на ней, кроме них, есть ряд людей, которые мне симпатичны, даже если я расхожусь с ними по ряду вопросов, ессно их ники приводить не буду. Вот скорее для них я и пишу, ведьЧто-то из того, что я выкладываю, может быть для них интересно, что-то может оказаться полезным, что-то может оказаться для них дополнительным аргументом в дискуссии (не обязательно на этом сайте). И не каждый знает нюансы поисков нужного в Инете. Мне это как-то проще, все-таки я в нем с 1997-го.Хотя и сам до сих пор узнаю что-то новое. Вот, буквально на днях узнал, что на Ютубе есть такая функция, как перевод голоса (да хоть с китайского, не говоря уже об европейских) субтитрами -- здесь описание, как это делать соотв. на компе, планшете, телефоне, телевизоре, приставке, в общем на всем том, что может показывать видео с Ютуба. И это тоже может оказаться кому-то полезным. yanyura Повідомлень: 5199 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1222 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 5036503750385039 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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