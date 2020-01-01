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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5036503750385039
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:05

  shapo написав:............
А вот про израильтян и их поддержке Украины, мягко говоря, не так.
Те, что из России, большинство на стороне Путина.
А те, что из Украины, ранее все были на стороне майдана, сейчас по мере поступления инфы о воровстве на поставках вооружений и т.д. уже давно не 100%.

По моим знакомым такого сказать не могу.
Многие смотрели росс. каналы ТВ и были против "бандеровцев".

detroytred
Мои тоже были против "бандеровцев", об "ихтамнет" особых аргументов не помню.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 січ, 2020 00:24, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:21

  ЛАД написав:
  shapo написав:............
А вот про израильтян и их поддержке Украины, мягко говоря, не так.
Те, что из России, большинство на стороне Путина.
А те, что из Украины, ранее все были на стороне майдана, сейчас по мере поступления инфы о воровстве на поставках вооружений и т.д. уже давно не 100%.

По моим знакомым такого сказать не могу.
Многие смотрели росс. каналы ТВ и были против "бандеровцев".


Тоже сомневаюсь в этом, есть пару знакомых евреев с родственниками, уехавшими в Израиль, откровенно недолюбливают майдан. Во-первых, многие из уехавших смотрят активно самые одиозные российские каналы, во-вторых, не смотрят украинские каналы, потому что не знают украинского языка. А как известно у нас нет телеканала с государственной позицией на аудиторию русскоязычную. В принципе и никакого канала для русскоязычных нет с никакой позицией.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:26

freeze
Мои знакомые украинский знают, но, честно говоря, росс. каналов намного больше, да и их качество получше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:28

  freeze написав:Тоже сомневаюсь в этом, есть пару знакомых евреев с родственниками, уехавшими в Израиль, откровенно недолюбливают майдан. Во-первых, многие из уехавших смотрят активно самые одиозные российские каналы, во-вторых, не смотрят украинские каналы, потому что не знают украинского языка. А как известно у нас нет телеканала с государственной позицией на аудиторию русскоязычную. В принципе и никакого канала для русскоязычных нет с никакой позицией.


Нужно сильно постараться чтобы живя в Украине не понимать украинский.
Хотя если речь идет о Донбассе и Крыме могу согласиться, там принципиально не хотели ни учить,ни понимать украинский.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:31

  ЛАД написав:P.s. "я, в отличие от вас, патриот Украины" было совершенно лишнее. Я бы на Вашем месте извинился. Хотя вряд ли дождусь. :(

Це не образа, скоріше гординя. Просто опонент, з йому лише відомих причин, вирішив, що бути патріотом, це щось, що дозволяє відчути свою зверхність над тим, хто себе патріотом не вважає. Наприклад, я не вважаю себе патріотом. :P Не бути патріотом - це не злочин. Врешті решт Ісус Христос називав своїми учнями всіх тих, поміж якими панує Любов. Без усіляких меж і кордонів. І колись настане Царство істиної справедливості, де не потрібно буде примусу, армії, поліції, кордонів. Всі житимуть в Любові по заповідям Божим. :P А поки Богу - Богове! Кесарю - кесарево!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 02 січ, 2020 00:38, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:37

  freeze написав:
  ЛАД написав:
  shapo написав:............
А вот про израильтян и их поддержке Украины, мягко говоря, не так.
Те, что из России, большинство на стороне Путина.
А те, что из Украины, ранее все были на стороне майдана, сейчас по мере поступления инфы о воровстве на поставках вооружений и т.д. уже давно не 100%.

По моим знакомым такого сказать не могу.
Многие смотрели росс. каналы ТВ и были против "бандеровцев".


Тоже сомневаюсь в этом, есть пару знакомых евреев с родственниками, уехавшими в Израиль, откровенно недолюбливают майдан. Во-первых, многие из уехавших смотрят активно самые одиозные российские каналы, во-вторых, не смотрят украинские каналы, потому что не знают украинского языка. А как известно у нас нет телеканала с государственной позицией на аудиторию русскоязычную. В принципе и никакого канала для русскоязычных нет с никакой позицией.

Спеціально для російськомовної частини створена програма на скільки я розумію


Три мільйони переглядів
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:41

Проекти ictv
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:50

  shapo написав:
  freeze написав:Тоже сомневаюсь в этом, есть пару знакомых евреев с родственниками, уехавшими в Израиль, откровенно недолюбливают майдан. Во-первых, многие из уехавших смотрят активно самые одиозные российские каналы, во-вторых, не смотрят украинские каналы, потому что не знают украинского языка. А как известно у нас нет телеканала с государственной позицией на аудиторию русскоязычную. В принципе и никакого канала для русскоязычных нет с никакой позицией.


Нужно сильно постараться чтобы живя в Украине не понимать украинский.
Хотя если речь идет о Донбассе и Крыме могу согласиться, там принципиально не хотели ни учить,ни понимать украинский.


Одно дело понимать, другое дело владеть на комфортном уровне, если сильно напрячься я и польский немного пойму, хотя никогда не учил. Но когда люди смотрят телевизор, то желания напрягаться у большинства отсутствует. Тем более в Израиле важнее иврит понимать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 01:02

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Все эти соросовские каналы Пинчука скатились до постоянного непрекращающегося показа Дизель-шоу. Как жена не щелкает за ужином - всё Дизель-шоу, причем какие-то старые выпуски по кругу. Может быть один раз и смешно, но каждый день одни и те же рожи, какой-то маразм. Вообще, чтобы не обижались наши телевизионщики, эфир всех без исключения наших телеканалов заполнен низкобюджетными сериалами, снятыми на коленке, однотипными кварталами и дизель-шоу с однотипным предсказуемым юмором, и говорящими головами о политике, причем одни и те же люди, говорящие одни и те же слова.
А например 30 одесских каналов, я отношу к разряду полного трэша, полный непрофессионализм вероятно на самом минимальном финансировании.
Хорошо, что есть интернет, смысла в говорильнике-телевизоре нет никакого.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 02 січ, 2020 01:04, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 01:03

ЛАД
Спасибо за добрые слова в мой адрес.
Я понимаю, что мне не переубедить оппонентов, да и глубоко сомневаюсь, что хоть кто-то из них хотя бы прочитает полностью статью, цитату из которой я выкладываю вместе с ссылкой на сам источник.

Но на этой ветке, да и не только на ней, кроме них, есть ряд людей, которые мне симпатичны, даже если я расхожусь с ними по ряду вопросов, ессно их ники приводить не буду. Вот скорее для них я и пишу, ведь
Нельзя объять необъятное (с)

Что-то из того, что я выкладываю, может быть для них интересно, что-то может оказаться полезным, что-то может оказаться для них дополнительным аргументом в дискуссии (не обязательно на этом сайте). И не каждый знает нюансы поисков нужного в Инете. Мне это как-то проще, все-таки я в нем с 1997-го.

Хотя и сам до сих пор узнаю что-то новое. Вот, буквально на днях узнал, что на Ютубе есть такая функция, как перевод голоса (да хоть с китайского, не говоря уже об европейских) субтитрами - https://support.google.com/youtube/answ ... l=ru&oco=1 - здесь описание, как это делать соотв. на компе, планшете, телефоне, телевизоре, приставке, в общем на всем том, что может показывать видео с Ютуба. И это тоже может оказаться кому-то полезным.
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