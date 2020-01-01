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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5038503950405041> Додано: Чет 02 січ, 2020 01:10 В новом законопроекте правозащитники предлагают отменить обязательное оформление справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и продлить срок прохождения верификации для пенсионеров, проживающих на неподконтрольном украинским властям Донбассе. Об этом рассказала эксперт по адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасия Одинцова.



«Мы ввели отдельную статью – "выплата пенсий лицам, которые проживают на временно оккупированных территориях". Мы должны принять уже то, что оккупация есть, оккупация длится долго и непонятно, сколько еще это будет продолжаться. Мы не можем закрывать на это глаза, поэтому мы предлагаем ввести такое понятие, как выплата лицам, которые проживают на временно оккупированных территориях», – сообщила она.



«Это не означает, что мы будем поставлять "туда" деньги. Пенсионеры просто будут приезжать на подконтрольные территории, [не будут оформлять справку ВПЛ], говорить: "Я проживаю там-то, но я хочу получить свое имущество, которое я заработал, выплачивая соответствующие взносы, я буду обслуживаться в этом пенсионном фонде, я хочу в этом Ощадбанке получить свои деньги и обязуюсь проходить физическую идентификацию каждые 6 месяцев"», – поясняет законодательные инициативы Одинцова.



По ее словам, сейчас в Украине для всех пенсионеров предусмотрена верификация данных, если человек более 6 месяцев не получал свою пенсию, то ее выплата блокируется, пока он не пройдет физическую идентификацию.



«Таким образом мы снизим количество лиц, которые каждый день пересекают КПВВ на линии столкновения, потому что более 60% пересекающих КПВВ – это пожилые люди, которых вынуждают каждые 2 месяца проходить идентификацию, пересекая линию разграничения. Каждые 6 месяцев – это не так часто», – добавила правозащитница.



Эксперт сообщила, что, по состоянию на июль 2019 года долг ПФУ перед пенсионерами, проживающими на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, составил более 62 млрд грн и продолжает расти. При этом правозащитники опасаются, что украинские власти и, в частности, ПФУ, проверив свои дискриминационные механизмы на лишении пенсий жителей неподконтрольного Донбасса и переселенцах, могут применить их и к жителям других регионов страны.



В новом законопроекте правозащитники также предлагают снизить финансовую нагрузку для жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса в вопросе оплаты социальных взносов за потерянный стаж. В документе также разработан механизм погашения задолженности по пенсиям жителям неподконтрольного Донбасса.



«Мы уже представили этот законопроект парламентскому Комитету [по вопросам социальной политики]. На данный момент мы ждем, когда комитет рассмотрит этот законопроект и внесет его в Верховную Раду», – проинформировала представитель БФ «Право на защиту». Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27256 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1897 раз. Подякували: 2074 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 01:19 Козак-характерник

Пропоную таким категоріям проходити верифікацію шляхом цитування гімну України по пам’яті на відео фіксацію "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8497 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 605 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 01:23 freeze написав: Ukrainian



Все эти соросовские каналы Пинчука скатились до постоянного непрекращающегося показа Дизель-шоу. Как жена не щелкает за ужином - всё Дизель-шоу, причем какие-то старые выпуски по кругу. Может быть один раз и смешно, но каждый день одни и те же рожи, какой-то маразм. Вообще, чтобы не обижались наши телевизионщики, эфир всех без исключения наших телеканалов заполнен низкобюджетными сериалами, снятыми на коленке, однотипными кварталами и дизель-шоу с однотипным предсказуемым юмором, и говорящими головами о политике, причем одни и те же люди, говорящие одни и те же слова.

А например 30 одесских каналов, я отношу к разряду полного трэша, полный непрофессионализм вероятно на самом минимальном финансировании.

Хорошо, что есть интернет, смысла в говорильнике-телевизоре нет никакого. Все эти соросовские каналы Пинчука скатились до постоянного непрекращающегося показа Дизель-шоу. Как жена не щелкает за ужином - всё Дизель-шоу, причем какие-то старые выпуски по кругу. Может быть один раз и смешно, но каждый день одни и те же рожи, какой-то маразм. Вообще, чтобы не обижались наши телевизионщики, эфир всех без исключения наших телеканалов заполнен низкобюджетными сериалами, снятыми на коленке, однотипными кварталами и дизель-шоу с однотипным предсказуемым юмором, и говорящими головами о политике, причем одни и те же люди, говорящие одни и те же слова.А например 30 одесских каналов, я отношу к разряду полного трэша, полный непрофессионализм вероятно на самом минимальном финансировании.Хорошо, что есть интернет, смысла в говорильнике-телевизоре нет никакого.

Якщо порівнювати з російськими нтв ртр і тд(ментовскі серіали і обговорення сусідів) то не набагато краще у них але ж дивляться причому масово. Якщо порівнювати з російськими нтв ртр і тд(ментовскі серіали і обговорення сусідів) то не набагато краще у них але ж дивляться причому масово. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8497 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 605 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 01:34 Ukrainian написав: Пропоную таким категоріям проходити верифікацію шляхом цитування гімну України по пам’яті на відео фіксацію Пропоную таким категоріям проходити верифікацію шляхом цитування гімну України по пам’яті на відео фіксацію

Я не проти... Але чому лише для них? Закон має бути універсальним для ВСІХ громадян України. Інакше це дискримінація. Я не проти...Але чому лише для них? Закон має бути універсальним для ВСІХ громадян України.Інакше це дискримінація. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27256 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1897 раз. Подякували: 2074 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 01:39 yanyura написав: ......

Вот, буквально на днях узнал, что на Ютубе есть такая функция, как перевод голоса (да хоть с китайского, не говоря уже об европейских) субтитрами - https://support.google.com/youtube/answ ... l=ru&oco=1 - здесь описание, как это делать соотв. на компе, планшете, телефоне, телевизоре, приставке, в общем на всем том, что может показывать видео с Ютуба. И это тоже может оказаться кому-то полезным. ......Вот, буквально на днях узнал, что на Ютубе есть такая функция, как перевод голоса (да хоть с китайского, не говоря уже об европейских) субтитрами -- здесь описание, как это делать соотв. на компе, планшете, телефоне, телевизоре, приставке, в общем на всем том, что может показывать видео с Ютуба. И это тоже может оказаться кому-то полезным.

Спасибо за наводку!

Очень интересно! Спасибо за наводку!Очень интересно! Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14985 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 01:42 Ukrainian написав: freeze написав: Ukrainian



Все эти соросовские каналы Пинчука скатились до постоянного непрекращающегося показа Дизель-шоу. Как жена не щелкает за ужином - всё Дизель-шоу, причем какие-то старые выпуски по кругу. Может быть один раз и смешно, но каждый день одни и те же рожи, какой-то маразм. Вообще, чтобы не обижались наши телевизионщики, эфир всех без исключения наших телеканалов заполнен низкобюджетными сериалами, снятыми на коленке, однотипными кварталами и дизель-шоу с однотипным предсказуемым юмором, и говорящими головами о политике, причем одни и те же люди, говорящие одни и те же слова.

А например 30 одесских каналов, я отношу к разряду полного трэша, полный непрофессионализм вероятно на самом минимальном финансировании.

Хорошо, что есть интернет, смысла в говорильнике-телевизоре нет никакого. Все эти соросовские каналы Пинчука скатились до постоянного непрекращающегося показа Дизель-шоу. Как жена не щелкает за ужином - всё Дизель-шоу, причем какие-то старые выпуски по кругу. Может быть один раз и смешно, но каждый день одни и те же рожи, какой-то маразм. Вообще, чтобы не обижались наши телевизионщики, эфир всех без исключения наших телеканалов заполнен низкобюджетными сериалами, снятыми на коленке, однотипными кварталами и дизель-шоу с однотипным предсказуемым юмором, и говорящими головами о политике, причем одни и те же люди, говорящие одни и те же слова.А например 30 одесских каналов, я отношу к разряду полного трэша, полный непрофессионализм вероятно на самом минимальном финансировании.Хорошо, что есть интернет, смысла в говорильнике-телевизоре нет никакого.

Якщо порівнювати з російськими нтв ртр і тд(ментовскі серіали і обговорення сусідів) то не набагато краще у них але ж дивляться причому масово. Якщо порівнювати з російськими нтв ртр і тд(ментовскі серіали і обговорення сусідів) то не набагато краще у них але ж дивляться причому масово.



Не знаю, не могу сравнивать с российскими каналами, не смотрел ни разу с 2014 года как пропали из сетки вещания.

По моему мнению, любое телевидение на сегодня - это Средневековье. Даже не представляю как можно смотреть что-то по ТВ - кино, сериал, программу любую или шоу. Тут нашел в интернете, поставил, посмотрел в удобное время, потом поставил на паузу, пошел что-то сделал, вернулся, опять включил, если что-то не понял, то перемотал назад, 21 век всё-таки. Не знаю, не могу сравнивать с российскими каналами, не смотрел ни разу с 2014 года как пропали из сетки вещания.По моему мнению, любое телевидение на сегодня - это Средневековье. Даже не представляю как можно смотреть что-то по ТВ - кино, сериал, программу любую или шоу. Тут нашел в интернете, поставил, посмотрел в удобное время, потом поставил на паузу, пошел что-то сделал, вернулся, опять включил, если что-то не понял, то перемотал назад, 21 век всё-таки. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14496 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3854 раз. Подякували: 5765 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 01:45 freeze написав: Даже не представляю как можно смотреть что-то по ТВ - кино, сериал, программу любую или шоу. Тут нашел в интернете, поставил, посмотрел в удобное время, потом поставил на паузу, пошел что-то сделал, вернулся, опять включил, если что-то не понял, то перемотал назад, 21 век всё-таки. Даже не представляю как можно смотреть что-то по ТВ - кино, сериал, программу любую или шоу. Тут нашел в интернете, поставил, посмотрел в удобное время, потом поставил на паузу, пошел что-то сделал, вернулся, опять включил, если что-то не понял, то перемотал назад, 21 век всё-таки.

Тєлік - це фоновий шум в кімнаті, щоб не відчувати самотність. А дивится цілеспрямовано щось, тільки так, як Ви описали... Тєлік - це фоновий шум в кімнаті, щоб не відчувати самотність.А дивится цілеспрямовано щось, тільки так, як Ви описали... Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27256 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1897 раз. Подякували: 2074 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 01:50 Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?

Очень характерно высказался. Как всегда "жиды и коммунисты".

Наставили бы +, пока не удалили.



lapay это тоже к обсуждавшемуся здесь вопросу о толерантности и отсутствии антисемитизма в Украине. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14985 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 02:14 ЛАД написав: Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?

Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?



Дык и здесь Ukrainian "держит планку" - пенсии в обмен на гимн (рука-лицо) Дык и здесь Ukrainian "держит планку" - пенсии в обмен на гимн (рука-лицо) zРадио

Повідомлень: 4542 З нами з: 02.05.18 Подякував: 870 раз. Подякували: 2012 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 02:17 zРадио написав: ЛАД написав: Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?

Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?



Дык и здесь Ukrainian "держит планку" - пенсии в обмен на гимн (рука-лицо) Дык и здесь Ukrainian "держит планку" - пенсии в обмен на гимн (рука-лицо)

Знать гимн это плохо? Знать гимн это плохо? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8497 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 605 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5038503950405041> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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