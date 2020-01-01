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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5038503950405041
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 02:20

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:
  ЛАД написав:Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?


Дык и здесь Ukrainian "держит планку" - пенсии в обмен на гимн (рука-лицо)


Если бы каждая страна давала пенсии в обмен на гимн, я бы спел гимны всех 252 стран
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Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 02:21

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:
  ЛАД написав:Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?


Дык и здесь Ukrainian "держит планку" - пенсии в обмен на гимн (рука-лицо)

Знать гимн это плохо?


А речь об этом шла, или о чем-то другом? Ты, шовинист, позорящий украинцев, даже не подумал, что когда речь идет о пенсиях, их получатели чисто по возрасту могут быть с и Альцгеймером, и старческим склерозом, и деменцией, и прочими возрастными нарушениями!
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 02:26

  freeze написав:
pesikot написав:
  freeze написав:Кто это Вежа ?


Вежа - это такое есть издание.
На журналиста этого издания напал сторонник Шария.
Есть судебное производство.

Но вы не осуждаете это криминальное дело

Хотя утверждаете обратное :)


Откуда вы взяли, что я не осуждаю. Решительно осуждаю.
Первым кстати осудил нападение на поливальщика мочой собственно сам Шарий. Он опубликовал это видео с флешки, подброшенной ему, и предварил это словами с решительным осуждением.
Все поливальщики мочой, фекалиями должны быть наказанными, начиная с этого Регора под позывным Мама, зови ментов.


freeze, каюсь, але після Ваших безкінечних згадувань відео Шарія про Регора, я таки порушив своє ж табу на перегляд "творчості" Шарія, дане ще в далекому 2014р. (можливо на початку 2015р.), коли з цікавості глянув кілька його відео, яких виявилось досить, щоб зрозуміти - дивитись це лайно означає самого себе не поважати. Але зрозуміти,що ж там з тим Регором сталося без перегляду відео Шарія було неможливо. Довелось знайти і глянути... Дивно, що Ви не побачили махрового цинізму у виразі обличчя Шарія коли він, як Ви кажете "Первым кстати осудил нападение на поливальщика мочой". Жаль, що не можна було побачити виразу Вашого обличчя, коли Ви писали "Откуда вы взяли, что я не осуждаю. Решительно осуждаю.".
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 02:32

  ЛАД написав:Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?
Очень характерно высказался. Как всегда "жиды и коммунисты".
Наставили бы +, пока не удалили.

lapay это тоже к обсуждавшемуся здесь вопросу о толерантности и отсутствии антисемитизма в Украине.

Ех! "Наша песня хороша..."
Кармелюк
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  #<1 ... 5038503950405041
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