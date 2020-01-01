Если бы каждая страна давала пенсии в обмен на гимн, я бы спел гимны всех 252 стран
Чего не сделаешь ради денег
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 02 січ, 2020 02:20
Re: Політичні дискусії
Если бы каждая страна давала пенсии в обмен на гимн, я бы спел гимны всех 252 стран
Чего не сделаешь ради денег
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 02 січ, 2020 02:21
А речь об этом шла, или о чем-то другом? Ты, шовинист, позорящий украинцев, даже не подумал, что когда речь идет о пенсиях, их получатели чисто по возрасту могут быть с и Альцгеймером, и старческим склерозом, и деменцией, и прочими возрастными нарушениями!
Додано: Чет 02 січ, 2020 02:26
freeze, каюсь, але після Ваших безкінечних згадувань відео Шарія про Регора, я таки порушив своє ж табу на перегляд "творчості" Шарія, дане ще в далекому 2014р. (можливо на початку 2015р.), коли з цікавості глянув кілька його відео, яких виявилось досить, щоб зрозуміти - дивитись це лайно означає самого себе не поважати. Але зрозуміти,що ж там з тим Регором сталося без перегляду відео Шарія було неможливо. Довелось знайти і глянути... Дивно, що Ви не побачили махрового цинізму у виразі обличчя Шарія коли він, як Ви кажете "Первым кстати осудил нападение на поливальщика мочой". Жаль, що не можна було побачити виразу Вашого обличчя, коли Ви писали "Откуда вы взяли, что я не осуждаю. Решительно осуждаю.".
Додано: Чет 02 січ, 2020 02:32
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