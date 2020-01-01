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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 02 січ, 2020 02:20
zРадио написав: ЛАД написав:
Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?
Дык и здесь Ukrainian "держит планку" - пенсии в обмен на гимн (рука-лицо)
Если бы каждая страна давала пенсии в обмен на гимн, я бы спел гимны всех 252 стран
Чего не сделаешь ради денег
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 02:21
Ukrainian написав: zРадио написав: ЛАД написав:
Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?
Дык и здесь Ukrainian "держит планку" - пенсии в обмен на гимн (рука-лицо)
Знать гимн это плохо?
А речь об этом шла, или о чем-то другом? Ты, шовинист, позорящий украинцев, даже не подумал, что когда речь идет о пенсиях, их получатели чисто по возрасту могут быть с и Альцгеймером, и старческим склерозом, и деменцией, и прочими возрастными нарушениями!
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Додано: Чет 02 січ, 2020 02:26
freeze написав: pesikot написав: freeze написав:
Кто это Вежа ?
Вежа - это такое есть издание.
На журналиста этого издания напал сторонник Шария.
Есть судебное производство.
Но вы не осуждаете это криминальное дело
Хотя утверждаете обратное
Откуда вы взяли, что я не осуждаю. Решительно осуждаю.
Первым кстати осудил нападение на поливальщика мочой собственно сам Шарий. Он опубликовал это видео с флешки, подброшенной ему, и предварил это словами с решительным осуждением.
Все поливальщики мочой, фекалиями должны быть наказанными, начиная с этого Регора под позывным Мама, зови ментов.
freeze, каюсь, але після Ваших безкінечних згадувань відео Шарія про Регора, я таки порушив своє ж табу на перегляд "творчості" Шарія, дане ще в далекому 2014р. (можливо на початку 2015р.), коли з цікавості глянув кілька його відео, яких виявилось досить, щоб зрозуміти - дивитись це лайно означає самого себе не поважати. Але зрозуміти,що ж там з тим Регором сталося без перегляду відео Шарія було неможливо. Довелось знайти і глянути... Дивно, що Ви не побачили махрового цинізму у виразі обличчя Шарія коли він, як Ви кажете "Первым кстати осудил нападение на поливальщика мочой". Жаль, що не можна було побачити виразу Вашого обличчя, коли Ви писали "Откуда вы взяли, что я не осуждаю. Решительно осуждаю.".
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Додано: Чет 02 січ, 2020 02:32
ЛАД написав:
Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?
Очень характерно высказался. Как всегда "жиды и коммунисты".
Наставили бы +, пока не удалили.lapay
это тоже к обсуждавшемуся здесь вопросу о толерантности и отсутствии антисемитизма в Украине.
Ех! "Наша песня хороша..."
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Додано: Чет 02 січ, 2020 07:51
ЛАД написав: Ой+ написав:
З леніним-сталіном Ви трошки припізнилися, вони вже на смітнику історії. Не говорячи про пряму заборону.
Ідеї Бандери живуть і перемагають, скоро і в Харкові центральну вулицю назвуть його іменем і встановлять пам'ятник.
Насчёт смитника Вы несколько ошибаетесь. Украина - не весь мир. И запрет коммунизма (марксизма) в Украине позорит только Украину. Думаю, Вы знаете в каких странах и какие правители запрещали марксизм. В некоторых даже жгли его книги.
Насчёт центральной улицы и памятника в Харькове, думаю, Вы ошибаетесь. Или Вам очень хочется получить всё же ещё и ХНР? Надеюсь, нет. Поэтому не стоит провоцировать.
Ленінізм-сталінізм при чому до марксизму?
Що буде поживемо побачимо.
А то як в анекдоті:
Туристи знаходять в Карпатах старий схрон, з нього виповзає сторічний дід з машинґвером:
- Cлава Ісу. Ну, які новини?
- Та війна, діду.
- Із ким воюємо?
- З Москвою.
- А де саме воюємо?
- На Донбасі.
- Ну що... нормально хлопці просунулися...
Минулого року мій пост в цій гілці з відзначенням 110-річчя Бандери взагалі стерли, хоча на той час була постанова ВРУ про відзначення на державному рівні його ювілею. Вчора читаю про наміри в Конотопі на кордоні з РФ встановити пам'ятник Бандері. Так що що переможе чи ідеологія чи зелене "без разницы" побачимо. Як правило ідеї перемагають масу націлену тільки на споживання. Але і бажання споживання мало би тормознути потенційних хнрівців дивлячись на ситуацію в ордлі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 09:54
Кармелюк написав: ЛАД написав:
Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?
Очень характерно высказался. Как всегда "жиды и коммунисты".
Наставили бы +, пока не удалили.lapay
это тоже к обсуждавшемуся здесь вопросу о толерантности и отсутствии антисемитизма в Украине.
Ех! "Наша песня хороша..."
Вы бы написали это Пересу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 10:11
Ой+ написав: ЛАД написав: Ой+ написав:
З леніним-сталіном Ви трошки припізнилися, вони вже на смітнику історії. Не говорячи про пряму заборону.
Ідеї Бандери живуть і перемагають, скоро і в Харкові центральну вулицю назвуть його іменем і встановлять пам'ятник.
Насчёт смитника Вы несколько ошибаетесь. Украина - не весь мир. И запрет коммунизма (марксизма) в Украине позорит только Украину. Думаю, Вы знаете в каких странах и какие правители запрещали марксизм. В некоторых даже жгли его книги.
Насчёт центральной улицы и памятника в Харькове, думаю, Вы ошибаетесь. Или Вам очень хочется получить всё же ещё и ХНР? Надеюсь, нет. Поэтому не стоит провоцировать.
Ленінізм-сталінізм при чому до марксизму?
Що буде поживемо побачимо.
1. У нас запретили не ленинизм-сталинизм, а компартию, т.е. марксизм.
2. Может не стоит следовать советским традициям сталинских времён и объединять Ленина и Сталина?
Минулого року мій пост в цій гілці з відзначенням 110-річчя Бандери взагалі стерли, хоча на той час була постанова ВРУ про відзначення на державному рівні його ювілею. Вчора читаю про наміри в Конотопі на кордоні з РФ встановити пам'ятник Бандері. Так що що переможе чи ідеологія чи зелене "без разницы" побачимо. Як правило ідеї перемагають масу націлену тільки на споживання. Але і бажання споживання мало би тормознути потенційних хнрівців дивлячись на ситуацію в ордлі.
Просто людям надоело жаловаться.
Хочется Вам отмечать ДР Бандеры, дерните дома 100 граммов и успокойтесь.
А насчёт "перемог ідеології" - когда-то в одной стране к западу от нас и нацизм переміг. Чем это закончилось, полагаю, рассказывать не надо.
И насчёт "тормознути" - когда сильно достаёт, бывает плюют на "споживання" ради идеи. Лучше не проверять, что победит, и не испытывать терпение.
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