Додано: Чет 02 січ, 2020 10:32

yanyura написав: detroytred

А мне другое режет слух:

Україна залишаеться оточеною ворогом і його сателітами з чотирьох боків

(0:28)

Одна из 4-х сторон Украины - ее западная граница, граница со странами ЕС и членами НАТО. Выходит, что они тоже враги?!!

Т.е. курс Украины, объявленный предыдущими Президентами на членство в ЕС и НАТО был курсом на сближение с врагами Украины? А мне другое режет слух:Одна из 4-х сторон Украины - ее западная граница, граница со странами ЕС и членами НАТО. Выходит, что они тоже враги?!!Т.е. курс Украины, объявленный предыдущими Президентами на членство в ЕС и НАТО был курсом на сближение с врагами Украины?

РФ, Білорусія, Придністров"я.

І відносно невелика смуга кордону із Румунією, Угорщиною, Польщею, Словаччиною, Молдовою РФ, Білорусія, Придністров"я.І відносно невелика смуга кордону із Румунією, Угорщиною, Польщею, Словаччиною, Молдовою

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/