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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5039504050415042> Додано: Чет 02 січ, 2020 02:20 Re: Політичні дискусії zРадио написав: ЛАД написав: Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?

Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?



Дык и здесь Ukrainian "держит планку" - пенсии в обмен на гимн (рука-лицо) Дык и здесь Ukrainian "держит планку" - пенсии в обмен на гимн (рука-лицо)



Если бы каждая страна давала пенсии в обмен на гимн, я бы спел гимны всех 252 стран

Чего не сделаешь ради денег Если бы каждая страна давала пенсии в обмен на гимн, я бы спел гимны всех 252 странЧего не сделаешь ради денег Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14495 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3854 раз. Подякували: 5766 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 02:21 Ukrainian написав: zРадио написав: ЛАД написав: Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?

Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?



Дык и здесь Ukrainian "держит планку" - пенсии в обмен на гимн (рука-лицо) Дык и здесь Ukrainian "держит планку" - пенсии в обмен на гимн (рука-лицо)

Знать гимн это плохо? Знать гимн это плохо?



А речь об этом шла, или о чем-то другом? Ты, шовинист, позорящий украинцев, даже не подумал, что когда речь идет о пенсиях, их получатели чисто по возрасту могут быть с и Альцгеймером, и старческим склерозом, и деменцией, и прочими возрастными нарушениями! А речь об этом шла, или о чем-то другом? Ты, шовинист, позорящий украинцев, даже не подумал, что когда речь идет о пенсиях, их получатели чисто по возрасту могут быть с и Альцгеймером, и старческим склерозом, и деменцией, и прочими возрастными нарушениями! zРадио

Повідомлень: 4542 З нами з: 02.05.18 Подякував: 870 раз. Подякували: 2011 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 02:26 freeze написав: pesikot написав: freeze написав: Кто это Вежа ? Кто это Вежа ?



Вежа - это такое есть издание.

На журналиста этого издания напал сторонник Шария.

Есть судебное производство.



Но вы не осуждаете это криминальное дело



Хотя утверждаете обратное Вежа - это такое есть издание.На журналиста этого издания напал сторонник Шария.Есть судебное производство.Но вы не осуждаете это криминальное делоХотя утверждаете обратное



Откуда вы взяли, что я не осуждаю. Решительно осуждаю.

Первым кстати осудил нападение на поливальщика мочой собственно сам Шарий. Он опубликовал это видео с флешки, подброшенной ему, и предварил это словами с решительным осуждением.

Все поливальщики мочой, фекалиями должны быть наказанными, начиная с этого Регора под позывным Мама, зови ментов. Откуда вы взяли, что я не осуждаю. Решительно осуждаю.Первым кстати осудил нападение на поливальщика мочой собственно сам Шарий. Он опубликовал это видео с флешки, подброшенной ему, и предварил это словами с решительным осуждением.Все поливальщики мочой, фекалиями должны быть наказанными, начиная с этого Регора под позывным Мама, зови ментов.



freeze, каюсь, але після Ваших безкінечних згадувань відео Шарія про Регора, я таки порушив своє ж табу на перегляд "творчості" Шарія, дане ще в далекому 2014р. (можливо на початку 2015р.), коли з цікавості глянув кілька його відео, яких виявилось досить, щоб зрозуміти - дивитись це лайно означає самого себе не поважати. Але зрозуміти,що ж там з тим Регором сталося без перегляду відео Шарія було неможливо. Довелось знайти і глянути... Дивно, що Ви не побачили махрового цинізму у виразі обличчя Шарія коли він, як Ви кажете "Первым кстати осудил нападение на поливальщика мочой". Жаль, що не можна було побачити виразу Вашого обличчя, коли Ви писали "Откуда вы взяли, что я не осуждаю. Решительно осуждаю.". freeze, каюсь, але після Ваших безкінечних згадувань відео Шарія про Регора, я таки порушив своє ж табу на перегляд "творчості" Шарія, дане ще в далекому 2014р. (можливо на початку 2015р.), коли з цікавості глянув кілька його відео, яких виявилось досить, щоб зрозуміти - дивитись це лайно означає самого себе не поважати. Але зрозуміти,що ж там з тим Регором сталося без перегляду відео Шарія було неможливо. Довелось знайти і глянути... Дивно, що Ви не побачили махрового цинізму у виразі обличчя Шарія коли він, як Ви кажете "Первым кстати осудил нападение на поливальщика мочой". Жаль, що не можна було побачити виразу Вашого обличчя, коли Ви писали "Откуда вы взяли, что я не осуждаю. Решительно осуждаю.". Кармелюк 1

Повідомлень: 585 З нами з: 26.08.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 02:32 ЛАД написав: Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?

Очень характерно высказался. Как всегда "жиды и коммунисты".

Наставили бы +, пока не удалили.



lapay это тоже к обсуждавшемуся здесь вопросу о толерантности и отсутствии антисемитизма в Украине. Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?Очень характерно высказался. Как всегда "жиды и коммунисты".Наставили бы +, пока не удалили.это тоже к обсуждавшемуся здесь вопросу о толерантности и отсутствии антисемитизма в Украине.

Ех! "Наша песня хороша..." Ех! "Наша песня хороша..." Кармелюк 1

Повідомлень: 585 З нами з: 26.08.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 07:51 ЛАД написав: Ой+ написав: З леніним-сталіном Ви трошки припізнилися, вони вже на смітнику історії. Не говорячи про пряму заборону.

Ідеї Бандери живуть і перемагають, скоро і в Харкові центральну вулицю назвуть його іменем і встановлять пам'ятник. З леніним-сталіном Ви трошки припізнилися, вони вже на смітнику історії. Не говорячи про пряму заборону.Ідеї Бандери живуть і перемагають, скоро і в Харкові центральну вулицю назвуть його іменем і встановлять пам'ятник.

Насчёт смитника Вы несколько ошибаетесь. Украина - не весь мир. И запрет коммунизма (марксизма) в Украине позорит только Украину. Думаю, Вы знаете в каких странах и какие правители запрещали марксизм. В некоторых даже жгли его книги.

Насчёт центральной улицы и памятника в Харькове, думаю, Вы ошибаетесь. Или Вам очень хочется получить всё же ещё и ХНР? Надеюсь, нет. Поэтому не стоит провоцировать. Насчёт смитника Вы несколько ошибаетесь. Украина - не весь мир. И запрет коммунизма (марксизма) в Украине позорит только Украину. Думаю, Вы знаете в каких странах и какие правители запрещали марксизм. В некоторых даже жгли его книги.Насчёт центральной улицы и памятника в Харькове, думаю, Вы ошибаетесь. Или Вам очень хочется получить всё же ещё и ХНР? Надеюсь, нет. Поэтому не стоит провоцировать.



Ленінізм-сталінізм при чому до марксизму?

Що буде поживемо побачимо.

А то як в анекдоті:

Туристи знаходять в Карпатах старий схрон, з нього виповзає сторічний дід з машинґвером:

- Cлава Ісу. Ну, які новини?

- Та війна, діду.

- Із ким воюємо?

- З Москвою.

- А де саме воюємо?

- На Донбасі.

- Ну що... нормально хлопці просунулися...



Минулого року мій пост в цій гілці з відзначенням 110-річчя Бандери взагалі стерли, хоча на той час була постанова ВРУ про відзначення на державному рівні його ювілею. Вчора читаю про наміри в Конотопі на кордоні з РФ встановити пам'ятник Бандері. Так що що переможе чи ідеологія чи зелене "без разницы" побачимо. Як правило ідеї перемагають масу націлену тільки на споживання. Але і бажання споживання мало би тормознути потенційних хнрівців дивлячись на ситуацію в ордлі. Ленінізм-сталінізм при чому до марксизму?Що буде поживемо побачимо.А то як в анекдоті:Минулого року мій пост в цій гілці з відзначенням 110-річчя Бандери взагалі стерли, хоча на той час була постанова ВРУ про відзначення на державному рівні його ювілею. Вчора читаю про наміри в Конотопі на кордоні з РФ встановити пам'ятник Бандері. Так що що переможе чи ідеологія чи зелене "без разницы" побачимо. Як правило ідеї перемагають масу націлену тільки на споживання. Але і бажання споживання мало би тормознути потенційних хнрівців дивлячись на ситуацію в ордлі. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3098 З нами з: 19.04.12 Подякував: 39 раз. Подякували: 376 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 09:54 Кармелюк написав: ЛАД написав: Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?

Очень характерно высказался. Как всегда "жиды и коммунисты".

Наставили бы +, пока не удалили.



lapay это тоже к обсуждавшемуся здесь вопросу о толерантности и отсутствии антисемитизма в Украине. Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?Очень характерно высказался. Как всегда "жиды и коммунисты".Наставили бы +, пока не удалили.это тоже к обсуждавшемуся здесь вопросу о толерантности и отсутствии антисемитизма в Украине.

Ех! "Наша песня хороша..." Ех! "Наша песня хороша..."

Вы бы написали это Пересу. Вы бы написали это Пересу. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14988 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 10:11 Ой+ написав: ЛАД написав: Ой+ написав: З леніним-сталіном Ви трошки припізнилися, вони вже на смітнику історії. Не говорячи про пряму заборону.

Ідеї Бандери живуть і перемагають, скоро і в Харкові центральну вулицю назвуть його іменем і встановлять пам'ятник. З леніним-сталіном Ви трошки припізнилися, вони вже на смітнику історії. Не говорячи про пряму заборону.Ідеї Бандери живуть і перемагають, скоро і в Харкові центральну вулицю назвуть його іменем і встановлять пам'ятник.

Насчёт смитника Вы несколько ошибаетесь. Украина - не весь мир. И запрет коммунизма (марксизма) в Украине позорит только Украину. Думаю, Вы знаете в каких странах и какие правители запрещали марксизм. В некоторых даже жгли его книги.

Насчёт центральной улицы и памятника в Харькове, думаю, Вы ошибаетесь. Или Вам очень хочется получить всё же ещё и ХНР? Надеюсь, нет. Поэтому не стоит провоцировать. Насчёт смитника Вы несколько ошибаетесь. Украина - не весь мир. И запрет коммунизма (марксизма) в Украине позорит только Украину. Думаю, Вы знаете в каких странах и какие правители запрещали марксизм. В некоторых даже жгли его книги.Насчёт центральной улицы и памятника в Харькове, думаю, Вы ошибаетесь. Или Вам очень хочется получить всё же ещё и ХНР? Надеюсь, нет. Поэтому не стоит провоцировать.



Ленінізм-сталінізм при чому до марксизму?

Що буде поживемо побачимо. Ленінізм-сталінізм при чому до марксизму?Що буде поживемо побачимо.

1. У нас запретили не ленинизм-сталинизм, а компартию, т.е. марксизм.

2. Может не стоит следовать советским традициям сталинских времён и объединять Ленина и Сталина?



Минулого року мій пост в цій гілці з відзначенням 110-річчя Бандери взагалі стерли, хоча на той час була постанова ВРУ про відзначення на державному рівні його ювілею. Вчора читаю про наміри в Конотопі на кордоні з РФ встановити пам'ятник Бандері. Так що що переможе чи ідеологія чи зелене "без разницы" побачимо. Як правило ідеї перемагають масу націлену тільки на споживання. Але і бажання споживання мало би тормознути потенційних хнрівців дивлячись на ситуацію в ордлі.



Просто людям надоело жаловаться.

Хочется Вам отмечать ДР Бандеры, дерните дома 100 граммов и успокойтесь.

А насчёт "перемог ідеології" - когда-то в одной стране к западу от нас и нацизм переміг. Чем это закончилось, полагаю, рассказывать не надо.

И насчёт "тормознути" - когда сильно достаёт, бывает плюют на "споживання" ради идеи. Лучше не проверять, что победит, и не испытывать терпение. 1. У нас запретили не ленинизм-сталинизм, а компартию, т.е. марксизм.2. Может не стоит следовать советским традициям сталинских времён и объединять Ленина и Сталина?Просто людям надоело жаловаться.Хочется Вам отмечать ДР Бандеры, дерните дома 100 граммов и успокойтесь.А насчёт "перемог ідеології" - когда-то в одной стране к западу от нас и нацизм переміг. Чем это закончилось, полагаю, рассказывать не надо.И насчёт "тормознути" - когда сильно достаёт, бывает плюют на "споживання" ради идеи. Лучше не проверять, что победит, и не испытывать терпение. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14988 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 10:18 Ukrainian написав: Три мільйони переглядів

Три мільйони переглядів





justit Повідомлень: 4928 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1482 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 10:32 yanyura написав: detroytred

А мне другое режет слух:

Україна залишаеться оточеною ворогом і його сателітами з чотирьох боків

(0:28)

Одна из 4-х сторон Украины - ее западная граница, граница со странами ЕС и членами НАТО. Выходит, что они тоже враги?!!

Т.е. курс Украины, объявленный предыдущими Президентами на членство в ЕС и НАТО был курсом на сближение с врагами Украины? А мне другое режет слух:Одна из 4-х сторон Украины - ее западная граница, граница со странами ЕС и членами НАТО. Выходит, что они тоже враги?!!Т.е. курс Украины, объявленный предыдущими Президентами на членство в ЕС и НАТО был курсом на сближение с врагами Украины?

РФ, Білорусія, Придністров"я.

І відносно невелика смуга кордону із Румунією, Угорщиною, Польщею, Словаччиною, Молдовою РФ, Білорусія, Придністров"я.І відносно невелика смуга кордону із Румунією, Угорщиною, Польщею, Словаччиною, Молдовою Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17049 З нами з: 09.03.14 Подякував: 988 раз. Подякували: 1027 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 10:34 yanyura написав: ЛАД

Спасибо за добрые слова в мой адрес.

Я понимаю, что мне не переубедить оппонентов, да и глубоко сомневаюсь, что хоть кто-то из них хотя бы прочитает полностью статью, цитату из которой я выкладываю вместе с ссылкой на сам источник.



Но на этой ветке, да и не только на ней, кроме них, есть ряд людей, которые мне симпатичны, даже если я расхожусь с ними по ряду вопросов, ессно их ники приводить не буду. Вот скорее для них я и пишу, ведь

Нельзя объять необъятное (с)

Что-то из того, что я выкладываю, может быть для них интересно, что-то может оказаться полезным, что-то может оказаться для них дополнительным аргументом в дискуссии (не обязательно на этом сайте). И не каждый знает нюансы поисков нужного в Инете. Мне это как-то проще, все-таки я в нем с 1997-го.



Хотя и сам до сих пор узнаю что-то новое. Вот, буквально на днях узнал, что на Ютубе есть такая функция, как перевод голоса (да хоть с китайского, не говоря уже об европейских) субтитрами - https://support.google.com/youtube/answ ... l=ru&oco=1 - здесь описание, как это делать соотв. на компе, планшете, телефоне, телевизоре, приставке, в общем на всем том, что может показывать видео с Ютуба. И это тоже может оказаться кому-то полезным. Спасибо за добрые слова в мой адрес.Я понимаю, что мне не переубедить оппонентов, да и глубоко сомневаюсь, что хоть кто-то из них хотя бы прочитает полностью статью, цитату из которой я выкладываю вместе с ссылкой на сам источник.Но на этой ветке, да и не только на ней, кроме них, есть ряд людей, которые мне симпатичны, даже если я расхожусь с ними по ряду вопросов, ессно их ники приводить не буду. Вот скорее для них я и пишу, ведьЧто-то из того, что я выкладываю, может быть для них интересно, что-то может оказаться полезным, что-то может оказаться для них дополнительным аргументом в дискуссии (не обязательно на этом сайте). И не каждый знает нюансы поисков нужного в Инете. Мне это как-то проще, все-таки я в нем с 1997-го.Хотя и сам до сих пор узнаю что-то новое. Вот, буквально на днях узнал, что на Ютубе есть такая функция, как перевод голоса (да хоть с китайского, не говоря уже об европейских) субтитрами -- здесь описание, как это делать соотв. на компе, планшете, телефоне, телевизоре, приставке, в общем на всем том, что может показывать видео с Ютуба. И это тоже может оказаться кому-то полезным.

+1000500



Ау, модераторы!

Может вернёте-то функцию *+1* на ветку?!

Просто уберите возможность попадания постов из данной ветки в *Топ постов за неделю*, а функцию *поблагодарить за сообщение* оставьте. +1000500Ау, модераторы!Может вернёте-то функцию *+1* на ветку?!Просто уберите возможность попадания постов из данной ветки в *Топ постов за неделю*, а функцию *поблагодарить за сообщение* оставьте. detroytred

Повідомлень: 22770 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5039504050415042> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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