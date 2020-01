Додано: Чет 02 січ, 2020 11:29

Пенсионерам субсидія є, якщо, звісно, діти нормальні. А про щасливе і заможнє життя при Совку краще розповідайте бабкам на лавці - вони з радістю підтримають цю розмову. Пенсионерам субсидія є, якщо, звісно, діти нормальні. А про щасливе і заможнє життя при Совку краще розповідайте бабкам на лавці - вони з радістю підтримають цю розмову.



У меня мать получила за прошлый месяц субсидию в размере 218грн при пенсии в 3800грн и коммуналке пока ( из-за теплого месяца) в 1200грн, так что эти сказки будете рассказывать там же где мне советуете.

Зажиточной жизни при СССР не было, но роющихся в мусорниках я тогда в упор не помню. У меня мать получила за прошлый месяц субсидию в размере 218грн при пенсии в 3800грн и коммуналке пока ( из-за теплого месяца) в 1200грн, так что эти сказки будете рассказывать там же где мне советуете.Зажиточной жизни при СССР не было, но роющихся в мусорниках я тогда в упор не помню.

зажиточне життя було при "застої", це десь з 70-90 роки,

а до того часу було животіння, але шапо цього не знає, імпрінтинг зажиточне життя було при "застої", це десь з 70-90 роки,а до того часу було животіння, але шапо цього не знає, імпрінтинг

