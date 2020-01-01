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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5039504050415042 Додано: Чет 02 січ, 2020 11:29 shapo написав: lapay написав: shapo написав: И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать: И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать:

Пенсионерам субсидія є, якщо, звісно, діти нормальні. А про щасливе і заможнє життя при Совку краще розповідайте бабкам на лавці - вони з радістю підтримають цю розмову. Пенсионерам субсидія є, якщо, звісно, діти нормальні. А про щасливе і заможнє життя при Совку краще розповідайте бабкам на лавці - вони з радістю підтримають цю розмову.



У меня мать получила за прошлый месяц субсидию в размере 218грн при пенсии в 3800грн и коммуналке пока ( из-за теплого месяца) в 1200грн, так что эти сказки будете рассказывать там же где мне советуете.

Зажиточной жизни при СССР не было, но роющихся в мусорниках я тогда в упор не помню. У меня мать получила за прошлый месяц субсидию в размере 218грн при пенсии в 3800грн и коммуналке пока ( из-за теплого месяца) в 1200грн, так что эти сказки будете рассказывать там же где мне советуете.Зажиточной жизни при СССР не было, но роющихся в мусорниках я тогда в упор не помню.

зажиточне життя було при "застої", це десь з 70-90 роки,

а до того часу було животіння, але шапо цього не знає, імпрінтинг зажиточне життя було при "застої", це десь з 70-90 роки,а до того часу було животіння, але шапо цього не знає, імпрінтинг Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17049 З нами з: 09.03.14 Подякував: 988 раз. Подякували: 1027 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 11:47 detroytred написав:

Ау, модераторы!

Может вернёте-то функцию *+1* на ветку?!

Просто уберите возможность попадания постов из данной ветки в *Топ постов за неделю*, а функцию *поблагодарить за сообщение* оставьте. Ау, модераторы!Может вернёте-то функцию *+1* на ветку?!Просто уберите возможность попадания постов из данной ветки в *Топ постов за неделю*, а функцию *поблагодарить за сообщение* оставьте.



Я это уже предлагал - Ирина непреклонна Я это уже предлагал - Ирина непреклонна zРадио

Повідомлень: 4542 З нами з: 02.05.18 Подякував: 870 раз. Подякували: 2011 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5039504050415042 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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