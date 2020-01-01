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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5039504050415042
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:29

  shapo написав:
  lapay написав:
  shapo написав:И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать:

Пенсионерам субсидія є, якщо, звісно, діти нормальні. А про щасливе і заможнє життя при Совку краще розповідайте бабкам на лавці - вони з радістю підтримають цю розмову.


У меня мать получила за прошлый месяц субсидию в размере 218грн при пенсии в 3800грн и коммуналке пока ( из-за теплого месяца) в 1200грн, так что эти сказки будете рассказывать там же где мне советуете.
Зажиточной жизни при СССР не было, но роющихся в мусорниках я тогда в упор не помню.

зажиточне життя було при "застої", це десь з 70-90 роки,
а до того часу було животіння, але шапо цього не знає, імпрінтинг
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:47

  detroytred написав:
Ау, модераторы!
Может вернёте-то функцию *+1* на ветку?!
Просто уберите возможность попадания постов из данной ветки в *Топ постов за неделю*, а функцию *поблагодарить за сообщение* оставьте.


Я это уже предлагал - Ирина непреклонна
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  #<1 ... 5039504050415042
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