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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 02 січ, 2020 11:29
shapo написав: lapay написав: shapo написав:
И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать:
Пенсионерам субсидія є, якщо, звісно, діти нормальні. А про щасливе і заможнє життя при Совку краще розповідайте бабкам на лавці - вони з радістю підтримають цю розмову.
У меня мать получила за прошлый месяц субсидию в размере 218грн при пенсии в 3800грн и коммуналке пока ( из-за теплого месяца) в 1200грн, так что эти сказки будете рассказывать там же где мне советуете.
Зажиточной жизни при СССР не было, но роющихся в мусорниках я тогда в упор не помню.
зажиточне життя було при "застої", це десь з 70-90 роки,
а до того часу було животіння, але шапо цього не знає, імпрінтинг
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 11:47
detroytred написав:
Ау, модераторы!
Может вернёте-то функцию *+1* на ветку?!
Просто уберите возможность попадания постов из данной ветки в *Топ постов за неделю*, а функцию *поблагодарить за сообщение* оставьте.
Я это уже предлагал - Ирина непреклонна
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Додано: Чет 02 січ, 2020 12:02
flyman написав: Зажиточной жизни при СССР не было, но роющихся в мусорниках я тогда в упор не помню.
зажиточне життя було при "застої", це десь з 70-90 роки,
а до того часу було животіння, але шапо цього не знає, імпрінтинг[/quote]
Да, золотой период СССР был при Лене Брежневе, скорее тут даже заслуга была больше Косыгина, предсовмина, который собственно рулил экономикой.
Зажиточности в современном понимании не было, но в среднем по индексу счастья пенсионеры тех лет были повыше нынешних пенсионеров, которые в основном сейчас достаточно унылы по настроению.
Потом пришел Горбачев и все пошло прахом, можно сказать, что модель себя изжила, можно сказать, что цены на нефть упали, можно назвать еще десятки причин. Но как то великий Дэн в Китае смог достойно выйти из подобной ситуации. И создал вполне человеческий и жизнеспособный, если не сказать больше, гибрид из социализма и капитализма.
Но это просто воспоминания и сны, которые ничего не дают сейчас.
Беда Украины, что благодаря неумным руководителям страна попала в яму идеологического историзма, все эти бесконечные изыскания хороший ли был Бандера, Сталин, Мазепа, Хмельницкий, Жуков, десятки других персонажей, это от неумения наладить современные экономические отношения и заняться экономикой, а не постоянным бла-бла-бла на исторические темы.
Постоянно подкидывают населению жирные кости, чтобы оно сралось между собой, для того чтобы умные люди зарабатывали себе хорошие деньги во время драки остальных за тени предков.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 12:35
freeze написав:
flyman написав: Зажиточной жизни при СССР не было, но роющихся в мусорниках я тогда в упор не помню.
зажиточне життя було при "застої", це десь з 70-90 роки,
а до того часу було животіння, але шапо цього не знає, імпрінтинг
Да, золотой период СССР был при Лене Брежневе, скорее тут даже заслуга была больше Косыгина, предсовмина, который собственно рулил экономикой.
Зажиточности в современном понимании не было, но в среднем по индексу счастья пенсионеры тех лет были повыше нынешних пенсионеров, которые в основном сейчас достаточно унылы по настроению.
Потом пришел Горбачев и все пошло прахом, можно сказать, что модель себя изжила, можно сказать, что цены на нефть упали, можно назвать еще десятки причин. Но как то великий Дэн в Китае смог достойно выйти из подобной ситуации. И создал вполне человеческий и жизнеспособный, если не сказать больше, гибрид из социализма и капитализма.
Но это просто воспоминания и сны, которые ничего не дают сейчас.
Беда Украины, что благодаря неумным руководителям страна попала в яму идеологического историзма, все эти бесконечные изыскания хороший ли был Бандера, Сталин, Мазепа, Хмельницкий, Жуков, десятки других персонажей, это от неумения наладить современные экономические отношения и заняться экономикой, а не постоянным бла-бла-бла на исторические темы.
Постоянно подкидывают населению жирные кости, чтобы оно сралось между собой, для того чтобы умные люди зарабатывали себе хорошие деньги во время драки остальных за тени предков.[/quote]
так совки після розпаду СРСР ще довгий час були проти НАТО, ЄС та вибирали ідєйних коммі або тіпа Кравчука/Кучму, двічі несудимого, а врешті-решт клоуна.
І тільки при "баризі-хунті" "незаконно скинувшого добро царя ВФЯ" повернулися обличчям до Європи, так "спровокували Путєна" і отримали окупацію гібридну війну.
Цікаво, що ще тре зробити Зе команді, щоб "Путєн перестав стрєлять".
А тут проплачені ольгінці з фабрики тролів піднімають тему "фашиствующого українського націаналізму", витянуту з нафталіна нкаведистами
Розділяй і володарюй, це ваша робота, і нема чого спихати на інших результати свого брудного промислу політичних простітуток.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 02 січ, 2020 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 12:43
freeze написав:
Беда Украины, что благодаря неумным руководителям страна попала в яму идеологического историзма, все эти бесконечные изыскания хороший ли был Бандера, Сталин, Мазепа, Хмельницкий, Жуков, десятки других персонажей, это от неумения наладить современные экономические отношения и заняться экономикой, а не постоянным бла-бла-бла на исторические темы.
Вина руководителей лишь отчасти. Хотя деяния Януковича и Ко по разделению Украины на сорта и регионы трудно переоценить...
Пол страны смотрит росс ОРТ
Поэтому "яма идеологического историзма"
неизбежна.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 13:21
flyman написав:
так совки після розпаду СРСР ще довгий час були проти НАТО, ЄС та вибирали ідєйних коммі або тіпа Кравчука/Кучму, двічі несудимого, а врешті-решт клоуна.
flyman написав:
Розділяй і володарюй, це ваша робота, і нема чого спихати на інших результати свого брудного промислу політичних простітуток.
Точно наша работа "разделяй и властвуй"?
Это как же? Если мы себе спокойно выбирали коммунистов.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 13:23
Ой+ написав:
Так що що переможе чи ідеологія чи зелене "без разницы" побачимо. Як правило ідеї перемагають масу націлену тільки на споживання. Але і бажання споживання мало би тормознути потенційних хнрівців дивлячись на ситуацію в ордлі.
А зачем насаждать людям чуждую идеологию?
Это такие европейские ценности?
Нужно принимать такими как есть и не насаждать.
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