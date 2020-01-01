Додано: Чет 02 січ, 2020 12:35

freeze написав: flyman написав: Зажиточной жизни при СССР не было, но роющихся в мусорниках я тогда в упор не помню.

зажиточне життя було при "застої", це десь з 70-90 роки,

а до того часу було животіння, але шапо цього не знає, імпрінтинг зажиточне життя було при "застої", це десь з 70-90 роки,а до того часу було животіння, але шапо цього не знає, імпрінтинг

Да, золотой период СССР был при Лене Брежневе, скорее тут даже заслуга была больше Косыгина, предсовмина, который собственно рулил экономикой.Зажиточности в современном понимании не было, но в среднем по индексу счастья пенсионеры тех лет были повыше нынешних пенсионеров, которые в основном сейчас достаточно унылы по настроению.Потом пришел Горбачев и все пошло прахом, можно сказать, что модель себя изжила, можно сказать, что цены на нефть упали, можно назвать еще десятки причин. Но как то великий Дэн в Китае смог достойно выйти из подобной ситуации. И создал вполне человеческий и жизнеспособный, если не сказать больше, гибрид из социализма и капитализма.Но это просто воспоминания и сны, которые ничего не дают сейчас.Беда Украины, что благодаря неумным руководителям страна попала в яму идеологического историзма, все эти бесконечные изыскания хороший ли был Бандера, Сталин, Мазепа, Хмельницкий, Жуков, десятки других персонажей, это от неумения наладить современные экономические отношения и заняться экономикой, а не постоянным бла-бла-бла на исторические темы.Постоянно подкидывают населению жирные кости, чтобы оно сралось между собой, для того чтобы умные люди зарабатывали себе хорошие деньги во время драки остальных за тени предков.[/quote]так совки після розпаду СРСР ще довгий час були проти НАТО, ЄС та вибирали ідєйних коммі або тіпа Кравчука/Кучму, двічі несудимого, а врешті-решт клоуна.І тільки при "баризі-хунті" "незаконно скинувшого добро царя ВФЯ" повернулися обличчям до Європи, так "спровокували Путєна" і отримали окупацію гібридну війну.Цікаво, що ще тре зробити Зе команді, щоб "Путєн перестав стрєлять".А тут проплачені ольгінці з фабрики тролів піднімають тему "фашиствующого українського націаналізму", витянуту з нафталіна нкаведистамиРозділяй і володарюй, це ваша робота, і нема чого спихати на інших результати свого брудного промислу політичних простітуток.