Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: Чет 02 січ, 2020 11:29
shapo написав:
lapay написав:
shapo написав:
И если пенсия в 2000-3000 грн при такой коммуналке это лучше советской в 90-120 руб при 10-15 рублевой коммуналке, то тут могу только констатировать:

Пенсионерам субсидія є, якщо, звісно, діти нормальні. А про щасливе і заможнє життя при Совку краще розповідайте бабкам на лавці - вони з радістю підтримають цю розмову. Пенсионерам субсидія є, якщо, звісно, діти нормальні. А про щасливе і заможнє життя при Совку краще розповідайте бабкам на лавці - вони з радістю підтримають цю розмову.



У меня мать получила за прошлый месяц субсидию в размере 218грн при пенсии в 3800грн и коммуналке пока ( из-за теплого месяца) в 1200грн, так что эти сказки будете рассказывать там же где мне советуете.

Зажиточной жизни при СССР не было, но роющихся в мусорниках я тогда в упор не помню. У меня мать получила за прошлый месяц субсидию в размере 218грн при пенсии в 3800грн и коммуналке пока ( из-за теплого месяца) в 1200грн, так что эти сказки будете рассказывать там же где мне советуете.Зажиточной жизни при СССР не было, но роющихся в мусорниках я тогда в упор не помню.

зажиточне життя було при "застої", це десь з 70-90 роки,

зажиточне життя було при "застої", це десь з 70-90 роки,
а до того часу було животіння, але шапо цього не знає, імпрінтинг

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

flyman

Ау, модераторы!

Может вернёте-то функцию *+1* на ветку?!

Просто уберите возможность попадания постов из данной ветки в *Топ постов за неделю*, а функцию *поблагодарить за сообщение* оставьте. Ау, модераторы!Может вернёте-то функцию *+1* на ветку?!Просто уберите возможность попадания постов из данной ветки в *Топ постов за неделю*, а функцию *поблагодарить за сообщение* оставьте.



зажиточне життя було при "застої", це десь з 70-90 роки,

а до того часу було животіння, але шапо цього не знає, імпрінтинг[/quote]



Да, золотой период СССР был при Лене Брежневе, скорее тут даже заслуга была больше Косыгина, предсовмина, который собственно рулил экономикой.

Зажиточности в современном понимании не было, но в среднем по индексу счастья пенсионеры тех лет были повыше нынешних пенсионеров, которые в основном сейчас достаточно унылы по настроению.

Потом пришел Горбачев и все пошло прахом, можно сказать, что модель себя изжила, можно сказать, что цены на нефть упали, можно назвать еще десятки причин. Но как то великий Дэн в Китае смог достойно выйти из подобной ситуации. И создал вполне человеческий и жизнеспособный, если не сказать больше, гибрид из социализма и капитализма.

Но это просто воспоминания и сны, которые ничего не дают сейчас.

Беда Украины, что благодаря неумным руководителям страна попала в яму идеологического историзма, все эти бесконечные изыскания хороший ли был Бандера, Сталин, Мазепа, Хмельницкий, Жуков, десятки других персонажей, это от неумения наладить современные экономические отношения и заняться экономикой, а не постоянным бла-бла-бла на исторические темы.

так совки після розпаду СРСР ще довгий час були проти НАТО, ЄС та вибирали ідєйних коммі або тіпа Кравчука/Кучму, двічі несудимого, а врешті-решт клоуна.



І тільки при "баризі-хунті" "незаконно скинувшого добро царя ВФЯ" повернулися обличчям до Європи, так "спровокували Путєна" і отримали окупацію гібридну війну.

Цікаво, що ще тре зробити Зе команді, щоб "Путєн перестав стрєлять".



А тут проплачені ольгінці з фабрики тролів піднімають тему "фашиствующого українського націаналізму", витянуту з нафталіна нкаведистами



Розділяй і володарюй, це ваша робота, і нема чого спихати на інших результати свого брудного промислу політичних простітуток.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

flyman

Додано: Чет 02 січ, 2020 12:35
freeze написав:
Вина руководителей лишь отчасти. Хотя деяния Януковича и Ко по разделению Украины на сорта и регионы трудно переоценить...
Пол страны смотрит росс ОРТ
Поэтому "яма идеологического историзма" неизбежна.

Подолянин

flyman написав: Розділяй і володарюй, це ваша робота, і нема чого спихати на інших результати свого брудного промислу політичних простітуток. Розділяй і володарюй, це ваша робота, і нема чого спихати на інших результати свого брудного промислу політичних простітуток.

Точно наша работа "разделяй и властвуй"?

Это как же? Если мы себе спокойно выбирали коммунистов.



- Хто всрався?

- Невістка. Точно наша работа "разделяй и властвуй"?Это как же? Если мы себе спокойно выбирали коммунистов.- Хто всрався?- Невістка. M-A-X Повідомлень: 1697 З нами з: 08.10.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 13:23 Ой+ написав: Так що що переможе чи ідеологія чи зелене "без разницы" побачимо. Як правило ідеї перемагають масу націлену тільки на споживання. Але і бажання споживання мало би тормознути потенційних хнрівців дивлячись на ситуацію в ордлі. Так що що переможе чи ідеологія чи зелене "без разницы" побачимо. Як правило ідеї перемагають масу націлену тільки на споживання. Але і бажання споживання мало би тормознути потенційних хнрівців дивлячись на ситуацію в ордлі.

А зачем насаждать людям чуждую идеологию?

Это такие европейские ценности?

Нужно принимать такими как есть и не насаждать. А зачем насаждать людям чуждую идеологию?Это такие европейские ценности?Нужно принимать такими как есть и не насаждать. M-A-X Повідомлень: 1697 З нами з: 08.10.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 13:41 flyman написав: shapo написав: Зажиточной жизни при СССР не было, но роющихся в мусорниках я тогда в упор не помню. Зажиточной жизни при СССР не было, но роющихся в мусорниках я тогда в упор не помню.

зажиточне життя було при "застої", це десь з 70-90 роки,

а до того часу було животіння, але шапо цього не знає, імпрінтинг зажиточне життя було при "застої", це десь з 70-90 роки,а до того часу було животіння, але шапо цього не знає, імпрінтинг



Ха-ха.

Я-то как раз прекрасно помню 60-е годы когда жил в Джезказгане,Казахстан, и мой отец,главный геолог рудника зарабатывал 350 руб, а мать - 180 р., правда и цены там были нехилые - десяток домашних яиц стоил 3 рубля в то время как в Алма-ате - 60 коп. Ха-ха.Я-то как раз прекрасно помню 60-е годы когда жил в Джезказгане,Казахстан, и мой отец,главный геолог рудника зарабатывал 350 руб, а мать - 180 р., правда и цены там были нехилые - десяток домашних яиц стоил 3 рубля в то время как в Алма-ате - 60 коп. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2539 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 13:43 flyman написав:

І тільки при "баризі-хунті" "незаконно скинувшого добро царя ВФЯ" повернулися обличчям до Європи

І тільки при "баризі-хунті" "незаконно скинувшого добро царя ВФЯ" повернулися обличчям до Європи



И в чем это выражается? Размер теневой экономики Порох какой принял, такой отдал. ВВП на душу и среднюю зарплату - какие принял, такие и отдал. Структура экономики стала еще более аграрно-сырьевой, чем была. Из плюсов - разве что за визу в ЕС 30 евро можно не платить. Чем еще "обличчям до Європи" результировало?



flyman написав: А тут проплачені ольгінці з фабрики тролів піднімають тему "фашиствующого українського націаналізму", витянуту з нафталіна нкаведистами



Розділяй і володарюй, це ваша робота, і нема чого спихати на інших результати свого брудного промислу політичних простітуток. А тут проплачені ольгінці з фабрики тролів піднімають тему "фашиствующого українського націаналізму", витянуту з нафталіна нкаведистамиРозділяй і володарюй, це ваша робота, і нема чого спихати на інших результати свого брудного промислу політичних простітуток.



Вообще-то, это твоя работа. И ты неплохо с ней справляешься. А что касается фашистского лица националистов - ну а кто виноват, что оно такое? Я предлагаю всех симпатиков Алоизовича выгнать из рядов националистов. Не уверен, правда, что после этого там много людей останется, но ничего - в перспективе найдутся и с другими взглядами. Свято место пусто не бывает И в чем это выражается? Размер теневой экономики Порох какой принял, такой отдал. ВВП на душу и среднюю зарплату - какие принял, такие и отдал. Структура экономики стала еще более аграрно-сырьевой, чем была. Из плюсов - разве что за визу в ЕС 30 евро можно не платить. Чем еще "обличчям до Європи" результировало?Вообще-то, это твоя работа. И ты неплохо с ней справляешься. А что касается фашистского лица националистов - ну а кто виноват, что оно такое? Я предлагаю всех симпатиков Алоизовича выгнать из рядов националистов. Не уверен, правда, что после этого там много людей останется, но ничего - в перспективе найдутся и с другими взглядами. Свято место пусто не бывает zРадио

Взагалі-то це ти спеціаліст по свастикам і зігам.

