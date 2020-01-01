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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5041504250435044> Додано: Чет 02 січ, 2020 13:58 Re: Політичні дискусії flyman написав: так совки після розпаду СРСР ще довгий час були проти НАТО, ЄС та вибирали ідєйних коммі або тіпа Кравчука/Кучму, двічі несудимого, а врешті-решт клоуна.



І тільки при "баризі-хунті" "незаконно скинувшого добро царя ВФЯ" повернулися обличчям до Європи так совки після розпаду СРСР ще довгий час були проти НАТО, ЄС та вибирали ідєйних коммі або тіпа Кравчука/Кучму, двічі несудимого, а врешті-решт клоуна.І тільки при "баризі-хунті" "незаконно скинувшого добро царя ВФЯ" повернулися обличчям до Європи

А почему вы пропустили в этом ряду

- создателя Института национальной памяти,

- инициатора темы Голодомора,

- реабилитатора ОУН-УПА,

- первого, повернувшего Украину в сторону Европы (в ЕС и НАТО),

- первого, кто начал договариваться с Варфоломеем о Томосе для Украины,

- Президента, при котором Украина вступила в СОТ,

Виктора Ющенко?



Ведь Порошенко всего лишь повторял эти идеи и дела Ющенко.



И кто такие выбранные

ідєйні коммі

если дальше вы перечисляете

Кравчука

Кучму

Януковича

Зеленского

?

Неужели "идейный комми" это Ющенко? Ведь он единственный, кого вы не перечислили. А почему вы пропустили в этом рядуИнститута национальной памяти,темы Голодомора,ОУН-УПА,- первого,Украину в сторону Европы (в ЕС и НАТО),- первого, кто начал договариваться с Варфоломеем одля Украины,- Президента, при котором УкраинаВедь Порошенко всего лишь повторял эти идеи и дела Ющенко.И кто такие выбранныеесли дальше вы перечисляетеКравчукаКучмуЯнуковичаЗеленскогоНеужели "идейный комми" это Ющенко? Ведь он единственный, кого вы не перечислили. Востаннє редагувалось yanyura в Чет 02 січ, 2020 14:04, всього редагувалось 1 раз. yanyura Повідомлень: 5200 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1222 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 14:02 Re: Політичні дискусії yanyura написав: Ведь Порошенко всего лишь повторял эти идеи и дела Ющенко. Ведь Порошенко всего лишь повторял эти идеи и дела Ющенко.

Розширив і поглибив - асоціація, безвіз, реверс, рекордний експорт в ЄС. Розширив і поглибив - асоціація, безвіз, реверс, рекордний експорт в ЄС. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9443 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1088 раз. Подякували: 1190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 14:04 freeze написав: Да, золотой период СССР был при Лене Брежневе, скорее тут даже заслуга была больше Косыгина, предсовмина, который собственно рулил экономикой.

Зажиточности в современном понимании не было, но в среднем по индексу счастья пенсионеры тех лет были повыше нынешних пенсионеров, которые в основном сейчас достаточно унылы по настроению.

Потом пришел Горбачев и все пошло прахом, можно сказать, что модель себя изжила, можно сказать, что цены на нефть упали, можно назвать еще десятки причин. Но как то великий Дэн в Китае смог достойно выйти из подобной ситуации. И создал вполне человеческий и жизнеспособный, если не сказать больше, гибрид из социализма и капитализма.

Но это просто воспоминания и сны, которые ничего не дают сейчас.

Беда Украины, что благодаря неумным руководителям страна попала в яму идеологического историзма, все эти бесконечные изыскания хороший ли был Бандера, Сталин, Мазепа, Хмельницкий, Жуков, десятки других персонажей, это от неумения наладить современные экономические отношения и заняться экономикой, а не постоянным бла-бла-бла на исторические темы.

Постоянно подкидывают населению жирные кости, чтобы оно сралось между собой, для того чтобы умные люди зарабатывали себе хорошие деньги во время драки остальных за тени предков. Да, золотой период СССР был при Лене Брежневе, скорее тут даже заслуга была больше Косыгина, предсовмина, который собственно рулил экономикой.Зажиточности в современном понимании не было, но в среднем по индексу счастья пенсионеры тех лет были повыше нынешних пенсионеров, которые в основном сейчас достаточно унылы по настроению.Потом пришел Горбачев и все пошло прахом, можно сказать, что модель себя изжила, можно сказать, что цены на нефть упали, можно назвать еще десятки причин. Но как то великий Дэн в Китае смог достойно выйти из подобной ситуации. И создал вполне человеческий и жизнеспособный, если не сказать больше, гибрид из социализма и капитализма.Но это просто воспоминания и сны, которые ничего не дают сейчас.Беда Украины, что благодаря неумным руководителям страна попала в яму идеологического историзма, все эти бесконечные изыскания хороший ли был Бандера, Сталин, Мазепа, Хмельницкий, Жуков, десятки других персонажей, это от неумения наладить современные экономические отношения и заняться экономикой, а не постоянным бла-бла-бла на исторические темы.Постоянно подкидывают населению жирные кости, чтобы оно сралось между собой, для того чтобы умные люди зарабатывали себе хорошие деньги во время драки остальных за тени предков.



1) При СССР пенсионеры были вполне счастливые люди т.к. при пенсии в конце 70-х в 120 рублей могли позволить себе больше чем начинающий инженер с такой же зарплатой, но с вычетом налогов, в т.ч. за бездетность

2) Горбачев был просто дилетант и болтун и все сказки о исчерпании и невозможности реформирования советской системы опровергает Китай который в 1977г после смерти Мао и разгрома банды 4-х был в намного худшем положении, да и нынешняя Украина уже 28 лет пользуется инфраструктурой и многим что осталось от той клятой систенмы.

3) Беда Украины в том, что у нее в принципе на момент распада СССР не было управленческих кадров - все решения принимались в Москве и все лучшие кадры уезжали туда же.

А диссиденты с бывшими сотрудниками академических НИИ ставших основой РУХа и перекрасившимися коммунистами типа Кравчука оказались скверными менеджерами.

Поэтому и вытаскивают на свет божий исторический хлам, мову, веру, вместо того чтобы заниматься делом.

Украинская ментальность с одной стороны не дала сползти в диктатуру как в соседних европейских республиках бывшего СССР не говоря о диком авторитаризме азиатских республик типа Туркмении,Казахстана, Узбекистана( Киргизия из-за 2-х противоположных кланов более напоминает Украину).

С другой стороны с такой ментальностью построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно. 1) При СССР пенсионеры были вполне счастливые люди т.к. при пенсии в конце 70-х в 120 рублей могли позволить себе больше чем начинающий инженер с такой же зарплатой, но с вычетом налогов, в т.ч. за бездетность2) Горбачев был просто дилетант и болтун и все сказки о исчерпании и невозможности реформирования советской системы опровергает Китай который в 1977г после смерти Мао и разгрома банды 4-х был в намного худшем положении, да и нынешняя Украина уже 28 лет пользуется инфраструктурой и многим что осталось от той клятой систенмы.3) Беда Украины в том, что у нее в принципе на момент распада СССР не было управленческих кадров - все решения принимались в Москве и все лучшие кадры уезжали туда же.А диссиденты с бывшими сотрудниками академических НИИ ставших основой РУХа и перекрасившимися коммунистами типа Кравчука оказались скверными менеджерами.Поэтому и вытаскивают на свет божий исторический хлам, мову, веру, вместо того чтобы заниматься делом.Украинская ментальность с одной стороны не дала сползти в диктатуру как в соседних европейских республиках бывшего СССР не говоря о диком авторитаризме азиатских республик типа Туркмении,Казахстана, Узбекистана( Киргизия из-за 2-х противоположных кланов более напоминает Украину).С другой стороны с такой ментальностью построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2539 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 14:09 Re: Політичні дискусії lapay написав: yanyura написав: Ведь Порошенко всего лишь повторял эти идеи и дела Ющенко. Ведь Порошенко всего лишь повторял эти идеи и дела Ющенко.

Розширив і поглибив - асоціація, безвіз, реверс, рекордний експорт в ЄС. Розширив і поглибив - асоціація, безвіз, реверс, рекордний експорт в ЄС.



Основную подготовку к ассоциации с ЕС сделал Янукович, но как только он решил еще поторговаться со всеми сторонами в поддержку национального производителя и выбить для них больше преференций, его быстренько убрали.

Что впрочем не отрицает, что человек гнилой был по своей сути. Основную подготовку к ассоциации с ЕС сделал Янукович, но как только он решил еще поторговаться со всеми сторонами в поддержку национального производителя и выбить для них больше преференций, его быстренько убрали.Что впрочем не отрицает, что человек гнилой был по своей сути. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14503 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3854 раз. Подякували: 5767 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 14:09 lapay написав: yanyura написав: Ведь Порошенко всего лишь повторял эти идеи и дела Ющенко. Ведь Порошенко всего лишь повторял эти идеи и дела Ющенко.

Розширив і поглибив - асоціація, безвіз, реверс, рекордний експорт в ЄС. Розширив і поглибив - асоціація, безвіз, реверс, рекордний експорт в ЄС.



Безвиз есть у таких стран как Боливия, Аргентина,Албания,Гондурас и т.д.

Ассоциация - у Алжира,Египта,Марокко.

Реверс фантомный, а экспорт в ЕС поднялся, зато в других направлениях упал и упал в целом. Безвиз есть у таких стран как Боливия, Аргентина,Албания,Гондурас и т.д.Ассоциация - у Алжира,Египта,Марокко.Реверс фантомный, а экспорт в ЕС поднялся, зато в других направлениях упал и упал в целом. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2539 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 14:26 shapo написав: freeze написав: Да, золотой период СССР был при Лене Брежневе, скорее тут даже заслуга была больше Косыгина, предсовмина, который собственно рулил экономикой.

Зажиточности в современном понимании не было, но в среднем по индексу счастья пенсионеры тех лет были повыше нынешних пенсионеров, которые в основном сейчас достаточно унылы по настроению.

Потом пришел Горбачев и все пошло прахом, можно сказать, что модель себя изжила, можно сказать, что цены на нефть упали, можно назвать еще десятки причин. Но как то великий Дэн в Китае смог достойно выйти из подобной ситуации. И создал вполне человеческий и жизнеспособный, если не сказать больше, гибрид из социализма и капитализма.

Но это просто воспоминания и сны, которые ничего не дают сейчас.

Беда Украины, что благодаря неумным руководителям страна попала в яму идеологического историзма, все эти бесконечные изыскания хороший ли был Бандера, Сталин, Мазепа, Хмельницкий, Жуков, десятки других персонажей, это от неумения наладить современные экономические отношения и заняться экономикой, а не постоянным бла-бла-бла на исторические темы.

Постоянно подкидывают населению жирные кости, чтобы оно сралось между собой, для того чтобы умные люди зарабатывали себе хорошие деньги во время драки остальных за тени предков. Да, золотой период СССР был при Лене Брежневе, скорее тут даже заслуга была больше Косыгина, предсовмина, который собственно рулил экономикой.Зажиточности в современном понимании не было, но в среднем по индексу счастья пенсионеры тех лет были повыше нынешних пенсионеров, которые в основном сейчас достаточно унылы по настроению.Потом пришел Горбачев и все пошло прахом, можно сказать, что модель себя изжила, можно сказать, что цены на нефть упали, можно назвать еще десятки причин. Но как то великий Дэн в Китае смог достойно выйти из подобной ситуации. И создал вполне человеческий и жизнеспособный, если не сказать больше, гибрид из социализма и капитализма.Но это просто воспоминания и сны, которые ничего не дают сейчас.Беда Украины, что благодаря неумным руководителям страна попала в яму идеологического историзма, все эти бесконечные изыскания хороший ли был Бандера, Сталин, Мазепа, Хмельницкий, Жуков, десятки других персонажей, это от неумения наладить современные экономические отношения и заняться экономикой, а не постоянным бла-бла-бла на исторические темы.Постоянно подкидывают населению жирные кости, чтобы оно сралось между собой, для того чтобы умные люди зарабатывали себе хорошие деньги во время драки остальных за тени предков.



1) При СССР пенсионеры были вполне счастливые люди т.к. при пенсии в конце 70-х в 120 рублей могли позволить себе больше чем начинающий инженер с такой же зарплатой, но с вычетом налогов, в т.ч. за бездетность

2) Горбачев был просто дилетант и болтун и все сказки о исчерпании и невозможности реформирования советской системы опровергает Китай который в 1977г после смерти Мао и разгрома банды 4-х был в намного худшем положении, да и нынешняя Украина уже 28 лет пользуется инфраструктурой и многим что осталось от той клятой систенмы.

3) Беда Украины в том, что у нее в принципе на момент распада СССР не было управленческих кадров - все решения принимались в Москве и все лучшие кадры уезжали туда же.

А диссиденты с бывшими сотрудниками академических НИИ ставших основой РУХа и перекрасившимися коммунистами типа Кравчука оказались скверными менеджерами.

Поэтому и вытаскивают на свет божий исторический хлам, мову, веру, вместо того чтобы заниматься делом.

Украинская ментальность с одной стороны не дала сползти в диктатуру как в соседних европейских республиках бывшего СССР не говоря о диком авторитаризме азиатских республик типа Туркмении,Казахстана, Узбекистана( Киргизия из-за 2-х противоположных кланов более напоминает Украину).

С другой стороны с такой ментальностью построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно. 1) При СССР пенсионеры были вполне счастливые люди т.к. при пенсии в конце 70-х в 120 рублей могли позволить себе больше чем начинающий инженер с такой же зарплатой, но с вычетом налогов, в т.ч. за бездетность2) Горбачев был просто дилетант и болтун и все сказки о исчерпании и невозможности реформирования советской системы опровергает Китай который в 1977г после смерти Мао и разгрома банды 4-х был в намного худшем положении, да и нынешняя Украина уже 28 лет пользуется инфраструктурой и многим что осталось от той клятой систенмы.3) Беда Украины в том, что у нее в принципе на момент распада СССР не было управленческих кадров - все решения принимались в Москве и все лучшие кадры уезжали туда же.А диссиденты с бывшими сотрудниками академических НИИ ставших основой РУХа и перекрасившимися коммунистами типа Кравчука оказались скверными менеджерами.Поэтому и вытаскивают на свет божий исторический хлам, мову, веру, вместо того чтобы заниматься делом.Украинская ментальность с одной стороны не дала сползти в диктатуру как в соседних европейских республиках бывшего СССР не говоря о диком авторитаризме азиатских республик типа Туркмении,Казахстана, Узбекистана( Киргизия из-за 2-х противоположных кланов более напоминает Украину).С другой стороны с такой ментальностью построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно.

Браво!

Вы только издали предпринимаете попытку взглянуть на основу проблем.



Я же могу только поприветствовать Зе, что после всей "политики" - предпринял робкие радикальные шаги по ликвидации организованной системы криминала от Государственной власти.

Это не только легализация добычи янтаря - там много его реализации, переработки, торговли,... - валюты.

Закрытие игровых залов, .....

..................................................................

С 90 чётко и безапелляционно заложенно в головах и государственной системе, что "бизнес" это есть только крышуемая(возглавляемая) часть от институтов Государственной власти Украины.



На съезде украинцев и евреев США, эмигрантов из Украины - это было озвучено, как "третья Хазария". Браво!Вы только издали предпринимаете попытку взглянуть на основу проблем.Я же могу только поприветствовать Зе, что после всей "политики" - предпринял робкие радикальные шаги по ликвидации организованной системы криминала от Государственной власти.Это не только легализация добычи янтаря - там много его реализации, переработки, торговли,... - валюты.Закрытие игровых залов, .......................................................................С 90 чётко и безапелляционно заложенно в головах и государственной системе, что "бизнес" это есть только крышуемая(возглавляемая) часть от институтов Государственной власти Украины.На съезде украинцев и евреев США, эмигрантов из Украины - это было озвучено, как "третья Хазария". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7475 З нами з: 20.09.12 Подякував: 656 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 14:30 Kudrjavuy написав: Браво!

Вы только издали предпринимаете попытку взглянуть на основу проблем. Браво!Вы только издали предпринимаете попытку взглянуть на основу проблем.



Совсем не издалека, а именно изнутри наблюдал на уровне отдела работу Совмина УкрССР в 1989г , а потом Кабмина Украины в 1995-97гг, видел кто и как там работает и как принимаются решения.



Kudrjavuy написав: На съезде украинцев и евреев США, эмигрантов из Украины - это было озвучено, как "третья Хазария". На съезде украинцев и евреев США, эмигрантов из Украины - это было озвучено, как "третья Хазария".



Разве такие съезды бывают?

И кого они представляют и сколько их посещают? Совсем не издалека, а именно изнутри наблюдал на уровне отдела работу Совмина УкрССР в 1989г , а потом Кабмина Украины в 1995-97гг, видел кто и как там работает и как принимаются решения.Разве такие съезды бывают?И кого они представляют и сколько их посещают? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2539 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 14:33 freeze написав: lapay написав: yanyura написав: Ведь Порошенко всего лишь повторял эти идеи и дела Ющенко. Ведь Порошенко всего лишь повторял эти идеи и дела Ющенко.

Розширив і поглибив - асоціація, безвіз, реверс, рекордний експорт в ЄС. Розширив і поглибив - асоціація, безвіз, реверс, рекордний експорт в ЄС.



Основную подготовку к ассоциации с ЕС сделал Янукович, но как только он решил еще поторговаться со всеми сторонами в поддержку национального производителя и выбить для них больше преференций, его быстренько убрали.

Что впрочем не отрицает, что человек гнилой был по своей сути. Основную подготовку к ассоциации с ЕС сделал Янукович, но как только он решил еще поторговаться со всеми сторонами в поддержку национального производителя и выбить для них больше преференций, его быстренько убрали.Что впрочем не отрицает, что человек гнилой был по своей сути.

У Вас интересная трактовка .

Именно Правительство Азарова на 100% правильно заложила все действия.

За одним маленьким ньюансом - с каждого, или вернее в каждом работающем бизнесе должна была быть их "доля".

Большей частию это шло через "деток". У Вас интересная трактовкаИменно Правительство Азарова на 100% правильно заложила все действия.За одним маленьким ньюансом - с каждого, или вернее в каждом работающем бизнесе должна была быть их "доля".Большей частию это шло через "деток". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7475 З нами з: 20.09.12 Подякував: 656 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 14:36 shapo написав: Kudrjavuy написав: На съезде украинцев и евреев США, эмигрантов из Украины - это было озвучено, как "третья Хазария". На съезде украинцев и евреев США, эмигрантов из Украины - это было озвучено, как "третья Хазария".



Разве такие съезды бывают?

И кого они представляют и сколько их посещают? Разве такие съезды бывают?И кого они представляют и сколько их посещают?

Батенька, на параллельной ветке я даже выставлял видео этого заявления с форума. с ютуба.

Не заставляйте возвращаться. Батенька, на параллельной ветке я даже выставлял видео этого заявления с форума. с ютуба.Не заставляйте возвращаться. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7475 З нами з: 20.09.12 Подякував: 656 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 14:43 Kudrjavuy написав: У Вас интересная трактовка .

Именно Правительство Азарова на 100% правильно заложила все действия.

За одним маленьким ньюансом - с каждого, или вернее в каждом работающем бизнесе должна была быть их "доля".

Большей частию это шло через "деток". У Вас интересная трактовка .Именно Правительство Азарова на 100% правильно заложила все действия.За одним маленьким ньюансом - с каждого, или вернее в каждом работающем бизнесе должна была быть их "доля".Большей частию это шло через "деток".



Это известная тема.

Воровать из прибылей, и воровать из убытков по нашему менталитету это совсем разные степени воровства.

Порошенко разгромно пролетел на выборах всего лишь из подозрения, что он воровал из убытков, даже если и в небольших количествах. Это большой грех. Экономика бы цвела и пахла, карманы бы пухли у пересичного, отношение к воровству было бы достаточно терпимым, прямо как к премиям Нафтогаза у многих, просто неофициальный премиальный процент руководству страны, типа старался и заработал и все заработали. Это известная тема.Воровать из прибылей, и воровать из убытков по нашему менталитету это совсем разные степени воровства.Порошенко разгромно пролетел на выборах всего лишь из подозрения, что он воровал из убытков, даже если и в небольших количествах. Это большой грех. Экономика бы цвела и пахла, карманы бы пухли у пересичного, отношение к воровству было бы достаточно терпимым, прямо как к премиям Нафтогаза у многих, просто неофициальный премиальный процент руководству страны, типа старался и заработал и все заработали. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14503 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3854 раз. Подякували: 5767 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5041504250435044> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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