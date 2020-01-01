Да ладно, черкните сюда или в личку - посмотрю на такую экзотику
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:46
Да ладно, черкните сюда или в личку - посмотрю на такую экзотику
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:48
Как раз здесь глупая и насильно навязанная ошибка.
Как раз Украину, как в культурном, экономическом, политическом плане,...
- эти разногласия объединяют.
И только жесткая политическая коррупция - нас разъединяет.
"Разделяй и властвуй" - это единственное, в чём приуспели наши ... - чувырлы одним словом, ибо для них это высокоприбыльный бизнес.
Бороться с которым можно только радикальным методом. Не позволять ему вырости до таких уровней, что мы имеем.
Для этого существуют институты Государственной власти - но маемо, що маемо.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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