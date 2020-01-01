freeze написав:

Да, золотой период СССР был при Лене Брежневе, скорее тут даже заслуга была больше Косыгина, предсовмина, который собственно рулил экономикой.Зажиточности в современном понимании не было, но в среднем по индексу счастья пенсионеры тех лет были повыше нынешних пенсионеров, которые в основном сейчас достаточно унылы по настроению.Потом пришел Горбачев и все пошло прахом, можно сказать, что модель себя изжила, можно сказать, что цены на нефть упали, можно назвать еще десятки причин. Но как то великий Дэн в Китае смог достойно выйти из подобной ситуации. И создал вполне человеческий и жизнеспособный, если не сказать больше, гибрид из социализма и капитализма.Но это просто воспоминания и сны, которые ничего не дают сейчас.Беда Украины, что благодаря неумным руководителям страна попала в яму идеологического историзма, все эти бесконечные изыскания хороший ли был Бандера, Сталин, Мазепа, Хмельницкий, Жуков, десятки других персонажей, это от неумения наладить современные экономические отношения и заняться экономикой, а не постоянным бла-бла-бла на исторические темы.Постоянно подкидывают населению жирные кости, чтобы оно сралось между собой, для того чтобы умные люди зарабатывали себе хорошие деньги во время драки остальных за тени предков.