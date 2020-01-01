Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 02 січ, 2020 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
shapo написав:С другой стороны с такой ментальностью построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно.
Как раз здесь глупая и насильно навязанная ошибка. Как раз Украину, как в культурном, экономическом, политическом плане,... - эти разногласия объединяют. И только жесткая политическая коррупция - нас разъединяет. "Разделяй и властвуй" - это единственное, в чём приуспели наши ... - чувырлы одним словом, ибо для них это высокоприбыльный бизнес. Бороться с которым можно только радикальным методом. Не позволять ему вырости до таких уровней, что мы имеем. Для этого существуют институты Государственной власти - но маемо, що маемо.
А как же "моя хата с краю"? Это разве коммуняки придумали или нынешние? Да и сравнить выборы гетьмана в Запорожье с выбором ,вернее, коронованием царя в Российской империи или хана в степи.
Теми, кто выжил после 1917-32-33 -39-41-45- 46-47-91....???
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС? Очень характерно высказался. Как всегда "жиды и коммунисты". Наставили бы +, пока не удалили.
lapay это тоже к обсуждавшемуся здесь вопросу о толерантности и отсутствии антисемитизма в Украине.
Ех! "Наша песня хороша..."
Вы бы написали это Пересу.
Я дуже розраховую, що Ви розумна людина і більше ніколи не будете піддаватись спокусі знову, щось доказати в не існуючій проблематиці антисемітизму в Україні. P.s. Мені просто цікаво - у Вас особисто є знайомі антисеміти? І їх багато? Я маю тисячі знайомих в Південній, Західній і Центральній Україні, і кілька десятків в Східній Україні - і серед них жодного яскраво вираженого антисеміта не було і немає. Максимум, що бувало - це колись хтось скаже: він єврей або вона єврейка, ще бува анекдот про євреїв розкажуть (ну то й що - їх розказують і про українців, а особливо про їх різновид, який більше поширений у природі - хохлів, про росіян і чукчів, про молдаван і американців, і т.п.). Чи це вже треба вважати страшенним антисемітизмом? Це мені так повезло, чи Вам так не щастить, що Ви без кінця бідкаєтесь із цим антисемітизмом? Повертайтесь у реальний світ з інтернету і ТБ. І щезне весь антисемітизм навколо Вас. Чи таки антисемітів в Вашому реальному оточенні лічити не перелічити? Тоді мені дійсно цікаво - а скільки ж їх поряд з Вами?
detroytred написав: Ау, модераторы! Может вернёте-то функцию *+1* на ветку?! Просто уберите возможность попадания постов из данной ветки в *Топ постов за неделю*, а функцию *поблагодарить за сообщение* оставьте.
detroytred написав: Ау, модераторы! Может вернёте-то функцию *+1* на ветку?! Просто уберите возможность попадания постов из данной ветки в *Топ постов за неделю*, а функцию *поблагодарить за сообщение* оставьте.
Я это уже предлагал - Ирина непреклонна
Пані Ірино! Не піддавайтесь!!!
И что Вас пугает? В чём угрозу видите? И для кого-чего?
Речь идёт об удобстве для участников дискуссий на ветке. Поблагодарил за сообщение и всё. Причём благодарность в данном случае отнюдь не обязательно должна совпадать с поддержкой думки в сообщении. А, например, за инфо.
freeze написав:Да, золотой период СССР был при Лене Брежневе, скорее тут даже заслуга была больше Косыгина, предсовмина, который собственно рулил экономикой. Зажиточности в современном понимании не было, но в среднем по индексу счастья пенсионеры тех лет были повыше нынешних пенсионеров, которые в основном сейчас достаточно унылы по настроению. Потом пришел Горбачев и все пошло прахом, можно сказать, что модель себя изжила, можно сказать, что цены на нефть упали, можно назвать еще десятки причин. Но как то великий Дэн в Китае смог достойно выйти из подобной ситуации. И создал вполне человеческий и жизнеспособный, если не сказать больше, гибрид из социализма и капитализма. Но это просто воспоминания и сны, которые ничего не дают сейчас. Беда Украины, что благодаря неумным руководителям страна попала в яму идеологического историзма, все эти бесконечные изыскания хороший ли был Бандера, Сталин, Мазепа, Хмельницкий, Жуков, десятки других персонажей, это от неумения наладить современные экономические отношения и заняться экономикой, а не постоянным бла-бла-бла на исторические темы. Постоянно подкидывают населению жирные кости, чтобы оно сралось между собой, для того чтобы умные люди зарабатывали себе хорошие деньги во время драки остальных за тени предков.
1) При СССР пенсионеры были вполне счастливые люди т.к. при пенсии в конце 70-х в 120 рублей могли позволить себе больше чем начинающий инженер с такой же зарплатой, но с вычетом налогов, в т.ч. за бездетность 2) Горбачев был просто дилетант и болтун и все сказки о исчерпании и невозможности реформирования советской системы опровергает Китай который в 1977г после смерти Мао и разгрома банды 4-х был в намного худшем положении, да и нынешняя Украина уже 28 лет пользуется инфраструктурой и многим что осталось от той клятой систенмы. 3) Беда Украины в том, что у нее в принципе на момент распада СССР не было управленческих кадров - все решения принимались в Москве и все лучшие кадры уезжали туда же. А диссиденты с бывшими сотрудниками академических НИИ ставших основой РУХа и перекрасившимися коммунистами типа Кравчука оказались скверными менеджерами. Поэтому и вытаскивают на свет божий исторический хлам, мову, веру, вместо того чтобы заниматься делом. Украинская ментальность с одной стороны не дала сползти в диктатуру как в соседних европейских республиках бывшего СССР не говоря о диком авторитаризме азиатских республик типа Туркмении,Казахстана, Узбекистана( Киргизия из-за 2-х противоположных кланов более напоминает Украину). С другой стороны с такой ментальностью построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно.
Працюємо не покладаючи рук і не жалкуючи клавіш? І все заради того, щоб всі прониклись думкою останнього речення. Більше трешу! Дивно, а чому не згадали вислів одного відомого в світі політика - мовляв Україна, це не країна, а штучне утворення, якась помилка історії і це ненормально? А раптом збудеться Ваше пророцтво , де б Ви хотіли щоб опинилась територія України, в складі якої держави, а може держав (тоді детальніше, яка частина і де)?
ЛАД написав:Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС? Очень характерно высказался. Как всегда "жиды и коммунисты". Наставили бы +, пока не удалили.
lapay это тоже к обсуждавшемуся здесь вопросу о толерантности и отсутствии антисемитизма в Украине.
Ех! "Наша песня хороша..."
Вы бы написали это Пересу.
Я дуже розраховую, що Ви розумна людина і більше ніколи не будете піддаватись спокусі знову, щось доказати в не існуючій проблематиці антисемітизму в Україні. P.s. Мені просто цікаво - у Вас особисто є знайомі антисеміти? І їх багато? Я маю тисячі знайомих в Південній, Західній і Центральній Україні, і кілька десятків в Східній Україні - і серед них жодного яскраво вираженого антисеміта не було і немає. Максимум, що бувало - це колись хтось скаже: він єврей або вона єврейка, ще бува анекдот про євреїв розкажуть (ну то й що - їх розказують і про українців, а особливо про їх різновид, який більше поширений у природі - хохлів, про росіян і чукчів, про молдаван і американців, і т.п.). Чи це вже треба вважати страшенним антисемітизмом? Це мені так повезло, чи Вам так не щастить, що Ви без кінця бідкаєтесь із цим антисемітизмом? Повертайтесь у реальний світ з інтернету і ТБ. І щезне весь антисемітизм навколо Вас. Чи таки антисемітів в Вашому реальному оточенні лічити не перелічити? Тоді мені дійсно цікаво - а скільки ж їх поряд з Вами?[/quote] ))))
Возвращайтесь в реальный мир сами. Знаю десятки людей, страдающих антисемитизмом.
Вы бы просто логически поразмыслили. В таком огромном обществе любых представителей любого анти- имеется тысячи, а то и десятки тысяч. Другое дело -- как он у них проявляется!!!
У тех, кого я знаю лично, в виде -- словесного признания *во всём виноваты ж..* и до почитывания тематической литературки.
Непринятие антисемитизма в обществе является фактором, сдерживающим его развитие. В допустимых рамках. Поэтому реакция на публичные проявления оного вполне нормальна.
Хотя и преувеличивать данное явление до проблемы, вышедшей за рамки, тоже может и не нужно. Тут вопрос дискуссионный. Перебдеть или недобдеть))
И что Вас пугает? В чём угрозу видите? И для кого-чего?
Речь идёт об удобстве для участников дискуссий на ветке. Поблагодарил за сообщение и всё. Причём благодарность в данном случае отнюдь не обязательно должна совпадать с поддержкой думки в сообщении. А, например, за инфо.
Не прикидайтесь таким наївним! Подякувати за інфо можна і словами... І це форумчани тут роблять час від часу. А от як використовуються в інформаційній війні так звані "благодарности" *+1* проплаченими і згуртованими ботами із сусідньої держави і місцевою п*ятою колоною ми за останні 7 років вже дуже-дуже добре знаємо... І навіть до чого це призводить... І до чого ще може призвести...