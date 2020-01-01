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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5041504250435044 Додано: Чет 02 січ, 2020 15:05 shapo написав: Kudrjavuy написав: shapo написав: Разве такие съезды бывают?

И кого они представляют и сколько их посещают? Разве такие съезды бывают?И кого они представляют и сколько их посещают?

Батенька, на параллельной ветке я даже выставлял видео этого заявления с форума. с ютуба.

Не заставляйте возвращаться. Батенька, на параллельной ветке я даже выставлял видео этого заявления с форума. с ютуба.Не заставляйте возвращаться.



Да ладно, черкните сюда или в личку - посмотрю на такую экзотику Да ладно, черкните сюда или в личку - посмотрю на такую экзотику

Увы, это перевернуть весь форум:

К тому же мондер питает особое чувство, ибо я часто пользуюсь объяснениями и трактовкой не всегда имеющей политические мотивы.



Полистайте лучше http://dveri.com.ua/forum/lofiversion/i ... 264-0.html Увы, это перевернуть весь форум: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения? К тому же мондер питает особое чувство, ибо я часто пользуюсь объяснениями и трактовкой не всегда имеющей политические мотивы.Полистайте лучше Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 02 січ, 2020 15:13, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7473 З нами з: 20.09.12 Подякував: 656 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 15:12 shapo написав: Kudrjavuy написав: shapo написав: С другой стороны с такой ментальностью построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно. С другой стороны с такой ментальностью построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно.

Как раз здесь глупая и насильно навязанная ошибка.

Как раз Украину, как в культурном, экономическом, политическом плане,...

- эти разногласия объединяют.

И только жесткая политическая коррупция - нас разъединяет.

"Разделяй и властвуй" - это единственное, в чём приуспели наши ... - чувырлы одним словом, ибо для них это высокоприбыльный бизнес.

Бороться с которым можно только радикальным методом. Не позволять ему вырости до таких уровней, что мы имеем.

Для этого существуют институты Государственной власти - но маемо, що маемо. Как раз здесь глупая и насильно навязанная ошибка.Как раз Украину, как в культурном, экономическом, политическом плане,...- эти разногласия объединяют.И только жесткая политическая коррупция - нас разъединяет."Разделяй и властвуй" - это единственное, в чём приуспели наши ... - чувырлы одним словом, ибо для них это высокоприбыльный бизнес.Бороться с которым можно только радикальным методом. Не позволять ему вырости до таких уровней, что мы имеем.Для этого существуют институты Государственной власти - но маемо, що маемо.



А как же "моя хата с краю"? Это разве коммуняки придумали или нынешние?

Да и сравнить выборы гетьмана в Запорожье с выбором ,вернее, коронованием царя в Российской империи или хана в степи. А как же "моя хата с краю"? Это разве коммуняки придумали или нынешние?Да и сравнить выборы гетьмана в Запорожье с выбором ,вернее, коронованием царя в Российской империи или хана в степи.

Теми, кто выжил после 1917-32-33 -39-41-45- 46-47-91....??? Теми, кто выжил после 1917-32-33 -39-41-45- 46-47-91....??? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7473 З нами з: 20.09.12 Подякував: 656 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 15:31 ЛАД написав: Кармелюк написав: ЛАД написав: Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?

Очень характерно высказался. Как всегда "жиды и коммунисты".

Наставили бы +, пока не удалили.



lapay это тоже к обсуждавшемуся здесь вопросу о толерантности и отсутствии антисемитизма в Украине. Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?Очень характерно высказался. Как всегда "жиды и коммунисты".Наставили бы +, пока не удалили.это тоже к обсуждавшемуся здесь вопросу о толерантности и отсутствии антисемитизма в Украине.

Ех! "Наша песня хороша..." Ех! "Наша песня хороша..."

Вы бы написали это Пересу. Вы бы написали это Пересу.

Я дуже розраховую, що Ви розумна людина і більше ніколи не будете піддаватись спокусі знову, щось доказати в не існуючій проблематиці антисемітизму в Україні.

P.s. Мені просто цікаво - у Вас особисто є знайомі антисеміти? І їх багато? Я маю тисячі знайомих в Південній, Західній і Центральній Україні, і кілька десятків в Східній Україні - і серед них жодного яскраво вираженого антисеміта не було і немає. Максимум, що бувало - це колись хтось скаже: він єврей або вона єврейка, ще бува анекдот про євреїв розкажуть (ну то й що - їх розказують і про українців, а особливо про їх різновид, який більше поширений у природі - хохлів, про росіян і чукчів, про молдаван і американців, і т.п.). Чи це вже треба вважати страшенним антисемітизмом? Це мені так повезло, чи Вам так не щастить, що Ви без кінця бідкаєтесь із цим антисемітизмом?

Повертайтесь у реальний світ з інтернету і ТБ. І щезне весь антисемітизм навколо Вас. Чи таки антисемітів в Вашому реальному оточенні лічити не перелічити? Тоді мені дійсно цікаво - а скільки ж їх поряд з Вами? Я дуже розраховую, що Ви розумна людина і більше ніколи не будете піддаватись спокусі знову, щось доказати в не існуючій проблематиці антисемітизму в Україні.P.s. Мені просто цікаво - у Вас особисто є знайомі антисеміти? І їх багато? Я маю тисячі знайомих в Південній, Західній і Центральній Україні, і кілька десятків в Східній Україні - і серед них жодного яскраво вираженого антисеміта не було і немає. Максимум, що бувало - це колись хтось скаже: він єврей або вона єврейка, ще бува анекдот про євреїв розкажуть (ну то й що - їх розказують і про українців, а особливо про їх різновид, який більше поширений у природі - хохлів, про росіян і чукчів, про молдаван і американців, і т.п.). Чи це вже треба вважати страшенним антисемітизмом? Це мені так повезло, чи Вам так не щастить, що Ви без кінця бідкаєтесь із цим антисемітизмом?Повертайтесь у реальний світ з інтернету і ТБ. І щезне весь антисемітизм навколо Вас. Чи таки антисемітів в Вашому реальному оточенні лічити не перелічити? Тоді мені дійсно цікаво - а скільки ж їх поряд з Вами? Кармелюк 1

Повідомлень: 589 З нами з: 26.08.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 15:39 zРадио написав: detroytred написав:

Ау, модераторы!

Может вернёте-то функцию *+1* на ветку?!

Просто уберите возможность попадания постов из данной ветки в *Топ постов за неделю*, а функцию *поблагодарить за сообщение* оставьте. Ау, модераторы!Может вернёте-то функцию *+1* на ветку?!Просто уберите возможность попадания постов из данной ветки в *Топ постов за неделю*, а функцию *поблагодарить за сообщение* оставьте.



Я это уже предлагал - Ирина непреклонна Я это уже предлагал - Ирина непреклонна

Пані Ірино! Не піддавайтесь!!! Пані Ірино! Не піддавайтесь!!! Кармелюк 1

Повідомлень: 589 З нами з: 26.08.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 16:02 Кармелюк написав: zРадио написав: detroytred написав:

Ау, модераторы!

Может вернёте-то функцию *+1* на ветку?!

Просто уберите возможность попадания постов из данной ветки в *Топ постов за неделю*, а функцию *поблагодарить за сообщение* оставьте. Ау, модераторы!Может вернёте-то функцию *+1* на ветку?!Просто уберите возможность попадания постов из данной ветки в *Топ постов за неделю*, а функцию *поблагодарить за сообщение* оставьте.



Я это уже предлагал - Ирина непреклонна Я это уже предлагал - Ирина непреклонна

Пані Ірино! Не піддавайтесь!!! Пані Ірино! Не піддавайтесь!!!

И что Вас пугает?

В чём угрозу видите?

И для кого-чего?



Речь идёт об удобстве для участников дискуссий на ветке.

Поблагодарил за сообщение и всё.

Причём благодарность в данном случае отнюдь не обязательно должна совпадать с поддержкой думки в сообщении.

А, например, за инфо. И что Вас пугает?В чём угрозу видите?И для кого-чего?Речь идёт об удобстве для участников дискуссий на ветке.Поблагодарил за сообщение и всё.Причём благодарность в данном случае отнюдь не обязательно должна совпадать с поддержкой думки в сообщении.А, например, за инфо. detroytred

Повідомлень: 22772 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 16:05 shapo написав: freeze написав: Да, золотой период СССР был при Лене Брежневе, скорее тут даже заслуга была больше Косыгина, предсовмина, который собственно рулил экономикой.

Зажиточности в современном понимании не было, но в среднем по индексу счастья пенсионеры тех лет были повыше нынешних пенсионеров, которые в основном сейчас достаточно унылы по настроению.

Потом пришел Горбачев и все пошло прахом, можно сказать, что модель себя изжила, можно сказать, что цены на нефть упали, можно назвать еще десятки причин. Но как то великий Дэн в Китае смог достойно выйти из подобной ситуации. И создал вполне человеческий и жизнеспособный, если не сказать больше, гибрид из социализма и капитализма.

Но это просто воспоминания и сны, которые ничего не дают сейчас.

Беда Украины, что благодаря неумным руководителям страна попала в яму идеологического историзма, все эти бесконечные изыскания хороший ли был Бандера, Сталин, Мазепа, Хмельницкий, Жуков, десятки других персонажей, это от неумения наладить современные экономические отношения и заняться экономикой, а не постоянным бла-бла-бла на исторические темы.

Постоянно подкидывают населению жирные кости, чтобы оно сралось между собой, для того чтобы умные люди зарабатывали себе хорошие деньги во время драки остальных за тени предков. Да, золотой период СССР был при Лене Брежневе, скорее тут даже заслуга была больше Косыгина, предсовмина, который собственно рулил экономикой.Зажиточности в современном понимании не было, но в среднем по индексу счастья пенсионеры тех лет были повыше нынешних пенсионеров, которые в основном сейчас достаточно унылы по настроению.Потом пришел Горбачев и все пошло прахом, можно сказать, что модель себя изжила, можно сказать, что цены на нефть упали, можно назвать еще десятки причин. Но как то великий Дэн в Китае смог достойно выйти из подобной ситуации. И создал вполне человеческий и жизнеспособный, если не сказать больше, гибрид из социализма и капитализма.Но это просто воспоминания и сны, которые ничего не дают сейчас.Беда Украины, что благодаря неумным руководителям страна попала в яму идеологического историзма, все эти бесконечные изыскания хороший ли был Бандера, Сталин, Мазепа, Хмельницкий, Жуков, десятки других персонажей, это от неумения наладить современные экономические отношения и заняться экономикой, а не постоянным бла-бла-бла на исторические темы.Постоянно подкидывают населению жирные кости, чтобы оно сралось между собой, для того чтобы умные люди зарабатывали себе хорошие деньги во время драки остальных за тени предков.



1) При СССР пенсионеры были вполне счастливые люди т.к. при пенсии в конце 70-х в 120 рублей могли позволить себе больше чем начинающий инженер с такой же зарплатой, но с вычетом налогов, в т.ч. за бездетность

2) Горбачев был просто дилетант и болтун и все сказки о исчерпании и невозможности реформирования советской системы опровергает Китай который в 1977г после смерти Мао и разгрома банды 4-х был в намного худшем положении, да и нынешняя Украина уже 28 лет пользуется инфраструктурой и многим что осталось от той клятой систенмы.

3) Беда Украины в том, что у нее в принципе на момент распада СССР не было управленческих кадров - все решения принимались в Москве и все лучшие кадры уезжали туда же.

А диссиденты с бывшими сотрудниками академических НИИ ставших основой РУХа и перекрасившимися коммунистами типа Кравчука оказались скверными менеджерами.

Поэтому и вытаскивают на свет божий исторический хлам, мову, веру, вместо того чтобы заниматься делом.

Украинская ментальность с одной стороны не дала сползти в диктатуру как в соседних европейских республиках бывшего СССР не говоря о диком авторитаризме азиатских республик типа Туркмении,Казахстана, Узбекистана( Киргизия из-за 2-х противоположных кланов более напоминает Украину).

С другой стороны с такой ментальностью построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно. 1) При СССР пенсионеры были вполне счастливые люди т.к. при пенсии в конце 70-х в 120 рублей могли позволить себе больше чем начинающий инженер с такой же зарплатой, но с вычетом налогов, в т.ч. за бездетность2) Горбачев был просто дилетант и болтун и все сказки о исчерпании и невозможности реформирования советской системы опровергает Китай который в 1977г после смерти Мао и разгрома банды 4-х был в намного худшем положении, да и нынешняя Украина уже 28 лет пользуется инфраструктурой и многим что осталось от той клятой систенмы.3) Беда Украины в том, что у нее в принципе на момент распада СССР не было управленческих кадров - все решения принимались в Москве и все лучшие кадры уезжали туда же.А диссиденты с бывшими сотрудниками академических НИИ ставших основой РУХа и перекрасившимися коммунистами типа Кравчука оказались скверными менеджерами.Поэтому и вытаскивают на свет божий исторический хлам, мову, веру, вместо того чтобы заниматься делом.Украинская ментальность с одной стороны не дала сползти в диктатуру как в соседних европейских республиках бывшего СССР не говоря о диком авторитаризме азиатских республик типа Туркмении,Казахстана, Узбекистана( Киргизия из-за 2-х противоположных кланов более напоминает Украину).С другой стороны с такой ментальностью построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно.

Працюємо не покладаючи рук і не жалкуючи клавіш? І все заради того, щоб всі прониклись думкою останнього речення. Більше трешу! Дивно, а чому не згадали вислів одного відомого в світі політика - мовляв Україна, це не країна, а штучне утворення, якась помилка історії і це ненормально? А раптом збудеться Ваше пророцтво , де б Ви хотіли щоб опинилась територія України, в складі якої держави, а може держав (тоді детальніше, яка частина і де)? Працюємо не покладаючи рук і не жалкуючи клавіш? І все заради того, щоб всі прониклись думкою останнього речення. Більше трешу! Дивно, а чому не згадали вислів одного відомого в світі політика - мовляв Україна, це не країна, а штучне утворення, якась помилка історії і це ненормально? А раптом збудеться Ваше пророцтво , де б Ви хотіли щоб опинилась територія України, в складі якої держави, а може держав (тоді детальніше, яка частина і де)? Кармелюк 1

Повідомлень: 589 З нами з: 26.08.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 16:14 Кармелюк написав: ЛАД"[quote="4832115:Кармелюк написав: ЛАД написав: Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?

Очень характерно высказался. Как всегда "жиды и коммунисты".

Наставили бы +, пока не удалили.



lapay это тоже к обсуждавшемуся здесь вопросу о толерантности и отсутствии антисемитизма в Украине. Да, "вечно вчерашние", почему не поддерживаете Переса на ветке ДС?Очень характерно высказался. Как всегда "жиды и коммунисты".Наставили бы +, пока не удалили.это тоже к обсуждавшемуся здесь вопросу о толерантности и отсутствии антисемитизма в Украине.

Ех! "Наша песня хороша..." Ех! "Наша песня хороша..."

Вы бы написали это Пересу. Вы бы написали это Пересу.

Я дуже розраховую, що Ви розумна людина і більше ніколи не будете піддаватись спокусі знову, щось доказати в не існуючій проблематиці антисемітизму в Україні.

P.s. Мені просто цікаво - у Вас особисто є знайомі антисеміти? І їх багато? Я маю тисячі знайомих в Південній, Західній і Центральній Україні, і кілька десятків в Східній Україні - і серед них жодного яскраво вираженого антисеміта не було і немає. Максимум, що бувало - це колись хтось скаже: він єврей або вона єврейка, ще бува анекдот про євреїв розкажуть (ну то й що - їх розказують і про українців, а особливо про їх різновид, який більше поширений у природі - хохлів, про росіян і чукчів, про молдаван і американців, і т.п.). Чи це вже треба вважати страшенним антисемітизмом? Це мені так повезло, чи Вам так не щастить, що Ви без кінця бідкаєтесь із цим антисемітизмом?

Повертайтесь у реальний світ з інтернету і ТБ. І щезне весь антисемітизм навколо Вас. Чи таки антисемітів в Вашому реальному оточенні лічити не перелічити? Тоді мені дійсно цікаво - а скільки ж їх поряд з Вами?[/quote]

))))



Возвращайтесь в реальный мир сами.

Знаю десятки людей, страдающих антисемитизмом.



Вы бы просто логически поразмыслили. В таком огромном обществе любых представителей любого анти- имеется тысячи, а то и десятки тысяч.

Другое дело -- как он у них проявляется!!!



У тех, кого я знаю лично, в виде -- словесного признания *во всём виноваты ж..* и до почитывания тематической литературки.



Непринятие антисемитизма в обществе является фактором, сдерживающим его развитие.

В допустимых рамках.

Поэтому реакция на публичные проявления оного вполне нормальна.





Хотя и преувеличивать данное явление до проблемы, вышедшей за рамки, тоже может и не нужно.

Тут вопрос дискуссионный.

Перебдеть или недобдеть)) Я дуже розраховую, що Ви розумна людина і більше ніколи не будете піддаватись спокусі знову, щось доказати в не існуючій проблематиці антисемітизму в Україні.P.s. Мені просто цікаво - у Вас особисто є знайомі антисеміти? І їх багато? Я маю тисячі знайомих в Південній, Західній і Центральній Україні, і кілька десятків в Східній Україні - і серед них жодного яскраво вираженого антисеміта не було і немає. Максимум, що бувало - це колись хтось скаже: він єврей або вона єврейка, ще бува анекдот про євреїв розкажуть (ну то й що - їх розказують і про українців, а особливо про їх різновид, який більше поширений у природі - хохлів, про росіян і чукчів, про молдаван і американців, і т.п.). Чи це вже треба вважати страшенним антисемітизмом? Це мені так повезло, чи Вам так не щастить, що Ви без кінця бідкаєтесь із цим антисемітизмом?Повертайтесь у реальний світ з інтернету і ТБ. І щезне весь антисемітизм навколо Вас. Чи таки антисемітів в Вашому реальному оточенні лічити не перелічити? Тоді мені дійсно цікаво - а скільки ж їх поряд з Вами?[/quote]))))Возвращайтесь в реальный мир сами.Знаю десятки людей, страдающих антисемитизмом.Вы бы просто логически поразмыслили. В таком огромном обществе любых представителей любого анти- имеется тысячи, а то и десятки тысяч.Другое дело -- как он у них проявляется!!!У тех, кого я знаю лично, в виде -- словесного признания *во всём виноваты ж..* и до почитывания тематической литературки.Непринятие антисемитизма в обществе является фактором, сдерживающим его развитие.В допустимых рамках.Поэтому реакция на публичные проявления оного вполне нормальна.Хотя и преувеличивать данное явление до проблемы, вышедшей за рамки, тоже может и не нужно.Тут вопрос дискуссионный.Перебдеть или недобдеть)) detroytred

Повідомлень: 22772 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 16:23 detroytred написав: Кармелюк написав: zРадио написав:





Я это уже предлагал - Ирина непреклонна Я это уже предлагал - Ирина непреклонна

Пані Ірино! Не піддавайтесь!!! Пані Ірино! Не піддавайтесь!!!

И что Вас пугает?

В чём угрозу видите?

И для кого-чего?



Речь идёт об удобстве для участников дискуссий на ветке.

Поблагодарил за сообщение и всё.

Причём благодарность в данном случае отнюдь не обязательно должна совпадать с поддержкой думки в сообщении.

А, например, за инфо. И что Вас пугает?В чём угрозу видите?И для кого-чего?Речь идёт об удобстве для участников дискуссий на ветке.Поблагодарил за сообщение и всё.Причём благодарность в данном случае отнюдь не обязательно должна совпадать с поддержкой думки в сообщении.А, например, за инфо.

Не прикидайтесь таким наївним! Подякувати за інфо можна і словами... І це форумчани тут роблять час від часу. А от як використовуються в інформаційній війні так звані "благодарности" *+1* проплаченими і згуртованими ботами із сусідньої держави і місцевою п*ятою колоною ми за останні 7 років вже дуже-дуже добре знаємо... І навіть до чого це призводить... І до чого ще може призвести... Не прикидайтесь таким наївним! Подякувати за інфо можна і словами... І це форумчани тут роблять час від часу. А от як використовуються в інформаційній війні так звані "благодарности" *+1* проплаченими і згуртованими ботами із сусідньої держави і місцевою п*ятою колоною ми за останні 7 років вже дуже-дуже добре знаємо... І навіть до чого це призводить... І до чого ще може призвести... Кармелюк 1

Повідомлень: 589 З нами з: 26.08.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 16:31 detroytred написав: Вы бы просто логически поразмыслили. В таком огромном обществе любых представителей любого анти- имеется тысячи, а то и десятки тысяч.

Другое дело -- как он у них проявляется!!!



У тех, кого я знаю лично, в виде -- словесного признания *во всём виноваты ж..* и до почитывания тематической литературки. Вы бы просто логически поразмыслили. В таком огромном обществе любых представителей любого анти- имеется тысячи, а то и десятки тысяч.Другое дело -- как он у них проявляется!!!У тех, кого я знаю лично, в виде -- словесного признания *во всём виноваты ж..* и до почитывания тематической литературки.



Антисемитов реальных в Украине очень мало, просто они гиперактивны ))) И поэтому постоянно попадают в поле зрения СМИ и интернета.

По моим наблюдениям три категории антисемитов - некоторые представители так называемых ультранационалистических организаций, например одесские ребята и девчата из Правого Сектора, не раз засветились в соответствующих роликах в интернете, их и здесь на ветке выкладывали, вторая представители низов - так называемый люмпен-гопник, в третьих городские сумасшедшие - недавно проехал в трамвайчике, так одна бабка орала беспрерывно всю поездку, что евреи во всем виноваты Порошенко и Зеленский ))) Может за день встретил несколько тысяч нормальных людей, но вот бабка запомнилась. Антисемитов реальных в Украине очень мало, просто они гиперактивны ))) И поэтому постоянно попадают в поле зрения СМИ и интернета.По моим наблюдениям три категории антисемитов - некоторые представители так называемых ультранационалистических организаций, например одесские ребята и девчата из Правого Сектора, не раз засветились в соответствующих роликах в интернете, их и здесь на ветке выкладывали, вторая представители низов - так называемый люмпен-гопник, в третьих городские сумасшедшие - недавно проехал в трамвайчике, так одна бабка орала беспрерывно всю поездку, что евреи во всем виноваты Порошенко и Зеленский ))) Может за день встретил несколько тысяч нормальных людей, но вот бабка запомнилась. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14505 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3854 раз. Подякували: 5767 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5041504250435044 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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