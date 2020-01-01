Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5043504450455046> Додано: Чет 02 січ, 2020 16:33 detroytred написав:

Возвращайтесь в реальный мир сами.

Знаю десятки людей, страдающих антисемитизмом.



Вы бы просто логически поразмыслили. В таком огромном обществе любых представителей любого анти- имеется тысячи, а то и десятки тысяч.

Другое дело -- как он у них проявляется!!!



У тех, кого я знаю лично, в виде -- словесного признания *во всём виноваты ж..* и до почитывания тематической литературки.



Непринятие антисемитизма в обществе является фактором, сдерживающим его развитие.

В допустимых рамках.

Поэтому реакция на публичные проявления оного вполне нормальна.





Хотя и преувеличивать данное явление до проблемы, вышедшей за рамки, тоже может и не нужно.

Тут вопрос дискуссионный.

Перебдеть или недобдеть)) Возвращайтесь в реальный мир сами.Знаю десятки людей, страдающих антисемитизмом.Вы бы просто логически поразмыслили. В таком огромном обществе любых представителей любого анти- имеется тысячи, а то и десятки тысяч.Другое дело -- как он у них проявляется!!!У тех, кого я знаю лично, в виде -- словесного признания *во всём виноваты ж..* и до почитывания тематической литературки.Непринятие антисемитизма в обществе является фактором, сдерживающим его развитие.В допустимых рамках.Поэтому реакция на публичные проявления оного вполне нормальна.Хотя и преувеличивать данное явление до проблемы, вышедшей за рамки, тоже может и не нужно.Тут вопрос дискуссионный.Перебдеть или недобдеть))

А скільки у Вас знайомих? Якщо сотня, то це таки проблема - бо тоді десятки антисемінів в оточенні дійсно створюють проблему в Вашому житті. Але зазвичай пересічні люди знайомі з тисячами людей і тоді цих кілька, як Ви кажете, десятків проблеми не становлять. Чи ці кілька десятків якраз і складають Ваше близьке оточення? Оце тоді Ви попали! Співчуваю... А скільки у Вас знайомих? Якщо сотня, то це таки проблема - бо тоді десятки антисемінів в оточенні дійсно створюють проблему в Вашому житті. Але зазвичай пересічні люди знайомі з тисячами людей і тоді цих кілька, як Ви кажете, десятків проблеми не становлять. Чи ці кілька десятків якраз і складають Ваше близьке оточення? Оце тоді Ви попали! Співчуваю... Востаннє редагувалось Кармелюк в Чет 02 січ, 2020 16:39, всього редагувалось 1 раз. Кармелюк 1

Повідомлень: 592 З нами з: 26.08.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 16:37 Кармелюк написав: detroytred"[quote="4832397:Кармелюк написав: zРадио написав:





Я это уже предлагал - Ирина непреклонна Я это уже предлагал - Ирина непреклонна

Пані Ірино! Не піддавайтесь!!! Пані Ірино! Не піддавайтесь!!!

И что Вас пугает?

В чём угрозу видите?

И для кого-чего?



Речь идёт об удобстве для участников дискуссий на ветке.

Поблагодарил за сообщение и всё.

Причём благодарность в данном случае отнюдь не обязательно должна совпадать с поддержкой думки в сообщении.

А, например, за инфо. И что Вас пугает?В чём угрозу видите?И для кого-чего?Речь идёт об удобстве для участников дискуссий на ветке.Поблагодарил за сообщение и всё.Причём благодарность в данном случае отнюдь не обязательно должна совпадать с поддержкой думки в сообщении.А, например, за инфо.

Не прикидайтесь таким наївним! Подякувати за інфо можна і словами... І це форумчани тут роблять час від часу. А от як використовуються в інформаційній війні так звані "благодарности" *+1* проплаченими і згуртованими ботами із сусідньої держави і місцевою п*ятою колоною ми за останні 7 років вже дуже-дуже добре знаємо... І навіть до чого це призводить... І до чого ще може призвести...[/quote]

Почему это я прикидываюсь-то?

Я Вас прямо спрашиваю, а Вы в ответ какими намёками отвечает!



Мне лично очень удобно вместо написания спасибо поблагодарить за сообщение.

А словами -- это уже отдельное спасибо и с пояснением за что и почему.



Так в чем угроза-то?!))))))))))))))

И к чему такому ужасному это привело и приведёт? Не прикидайтесь таким наївним! Подякувати за інфо можна і словами... І це форумчани тут роблять час від часу. А от як використовуються в інформаційній війні так звані "благодарности" *+1* проплаченими і згуртованими ботами із сусідньої держави і місцевою п*ятою колоною ми за останні 7 років вже дуже-дуже добре знаємо... І навіть до чого це призводить... І до чого ще може призвести...[/quote]Почему это я прикидываюсь-то?Я Вас прямо спрашиваю, а Вы в ответ какими намёками отвечает!Мне лично очень удобно вместо написания спасибо поблагодарить за сообщение.А словами -- это уже отдельное спасибо и с пояснением за что и почему.Так в чем угроза-то?!))))))))))))))И к чему такому ужасному это привело и приведёт? Востаннє редагувалось detroytred в Чет 02 січ, 2020 16:38, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 22775 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 16:38 shapo написав: 1) При СССР пенсионеры были вполне счастливые люди т.к. при пенсии в конце 70-х в 120 рублей могли позволить себе больше чем начинающий инженер с такой же зарплатой, но с вычетом налогов, в т.ч. за бездетность

2) Горбачев был просто дилетант и болтун и все сказки о исчерпании и невозможности реформирования советской системы опровергает Китай который в 1977г после смерти Мао и разгрома банды 4-х был в намного худшем положении, да и нынешняя Украина уже 28 лет пользуется инфраструктурой и многим что осталось от той клятой систенмы.

3) Беда Украины в том, что у нее в принципе на момент распада СССР не было управленческих кадров - все решения принимались в Москве и все лучшие кадры уезжали туда же.

А диссиденты с бывшими сотрудниками академических НИИ ставших основой РУХа и перекрасившимися коммунистами типа Кравчука оказались скверными менеджерами.

Поэтому и вытаскивают на свет божий исторический хлам, мову, веру, вместо того чтобы заниматься делом.

Украинская ментальность с одной стороны не дала сползти в диктатуру как в соседних европейских республиках бывшего СССР не говоря о диком авторитаризме азиатских республик типа Туркмении,Казахстана, Узбекистана( Киргизия из-за 2-х противоположных кланов более напоминает Украину).

С другой стороны с такой ментальностью построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно. 1) При СССР пенсионеры были вполне счастливые люди т.к. при пенсии в конце 70-х в 120 рублей могли позволить себе больше чем начинающий инженер с такой же зарплатой, но с вычетом налогов, в т.ч. за бездетность2) Горбачев был просто дилетант и болтун и все сказки о исчерпании и невозможности реформирования советской системы опровергает Китай который в 1977г после смерти Мао и разгрома банды 4-х был в намного худшем положении, да и нынешняя Украина уже 28 лет пользуется инфраструктурой и многим что осталось от той клятой систенмы.3) Беда Украины в том, что у нее в принципе на момент распада СССР не было управленческих кадров - все решения принимались в Москве и все лучшие кадры уезжали туда же.А диссиденты с бывшими сотрудниками академических НИИ ставших основой РУХа и перекрасившимися коммунистами типа Кравчука оказались скверными менеджерами.Поэтому и вытаскивают на свет божий исторический хлам, мову, веру, вместо того чтобы заниматься делом.Украинская ментальность с одной стороны не дала сползти в диктатуру как в соседних европейских республиках бывшего СССР не говоря о диком авторитаризме азиатских республик типа Туркмении,Казахстана, Узбекистана( Киргизия из-за 2-х противоположных кланов более напоминает Украину).С другой стороны с такой ментальностью построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно.



Кармелюк написав: Працюємо не покладаючи рук і не жалкуючи клавіш? І все заради того, щоб всі прониклись думкою останнього речення. Більше трешу! Дивно, а чому не згадали вислів одного відомого в світі політика - мовляв Україна, це не країна, а штучне утворення, якась помилка історії і це ненормально? А раптом збудеться Ваше пророцтво , де б Ви хотіли щоб опинилась територія України, в складі якої держави, а може держав (тоді детальніше, яка частина і де)? Працюємо не покладаючи рук і не жалкуючи клавіш? І все заради того, щоб всі прониклись думкою останнього речення. Більше трешу! Дивно, а чому не згадали вислів одного відомого в світі політика - мовляв Україна, це не країна, а штучне утворення, якась помилка історії і це ненормально? А раптом збудеться Ваше пророцтво , де б Ви хотіли щоб опинилась територія України, в складі якої держави, а може держав (тоді детальніше, яка частина і де)?



Я здесь не работаю, а развлекаюсь в свободное время которого стало последнее время много.

Видимо, для вас это работа.

Что касается того какой я хотел бы видеть Украину, то мне уже все равно, т.к. сын с семьей уехал почти 10 лет назад как и миллионы других и сюда не вернется.

Был здесь неделю перед Новым годом и только укрепился в своем решении.

А случилось это благодаря множеству обстоятельств, в т.ч. не в последнюю очередь и благодаря деятельности таких "патриотов" как вы.

Про отсутствие антисемитизма в Украине совсем смешно.

Начиная с речей таких публичных людей как убогая героиня Украины Н.Савченко до осквернения могильных памятников и бытового антисемитизма.

Это - статистика

https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine ... sledovanie

Или это - https://www.youtube.com/watch?v=3zM0frP1EEI

Особенно характерны комментарии к нему Я здесь не работаю, а развлекаюсь в свободное время которого стало последнее время много.Видимо, для вас это работа.Что касается того какой я хотел бы видеть Украину, то мне уже все равно, т.к. сын с семьей уехал почти 10 лет назад как и миллионы других и сюда не вернется.Был здесь неделю перед Новым годом и только укрепился в своем решении.А случилось это благодаря множеству обстоятельств, в т.ч. не в последнюю очередь и благодаря деятельности таких "патриотов" как вы.Про отсутствие антисемитизма в Украине совсем смешно.Начиная с речей таких публичных людей как убогая героиня Украины Н.Савченко до осквернения могильных памятников и бытового антисемитизма.Это - статистикаИли это -Особенно характерны комментарии к нему Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2541 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 16:41 Кармелюк написав: Не прикидайтесь таким наївним! Подякувати за інфо можна і словами... І це форумчани тут роблять час від часу. А от як використовуються в інформаційній війні так звані "благодарности" *+1* проплаченими і згуртованими ботами із сусідньої держави і місцевою п*ятою колоною ми за останні 7 років вже дуже-дуже добре знаємо... І навіть до чого це призводить... І до чого ще може призвести... Не прикидайтесь таким наївним! Подякувати за інфо можна і словами... І це форумчани тут роблять час від часу. А от як використовуються в інформаційній війні так звані "благодарности" *+1* проплаченими і згуртованими ботами із сусідньої держави і місцевою п*ятою колоною ми за останні 7 років вже дуже-дуже добре знаємо... І навіть до чого це призводить... І до чого ще може призвести...



А в Фейсбуке то и не знают, как с российскими ботами бороться... Напиши Цукербергу, а то он по решению Сената США десятки миллионов долларов тратит на сложные алгоритмы, когда простое и действенное решение - прям под ногами А в Фейсбуке то и не знают, как с российскими ботами бороться... Напиши Цукербергу, а то он по решению Сената США десятки миллионов долларов тратит на сложные алгоритмы, когда простое и действенное решение - прям под ногами zРадио

Повідомлень: 4545 З нами з: 02.05.18 Подякував: 870 раз. Подякували: 2011 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 16:42 Кармелюк написав: detroytred написав:

Возвращайтесь в реальный мир сами.

Знаю десятки людей, страдающих антисемитизмом.



Вы бы просто логически поразмыслили. В таком огромном обществе любых представителей любого анти- имеется тысячи, а то и десятки тысяч.

Другое дело -- как он у них проявляется!!!



У тех, кого я знаю лично, в виде -- словесного признания *во всём виноваты ж..* и до почитывания тематической литературки.



Непринятие антисемитизма в обществе является фактором, сдерживающим его развитие.

В допустимых рамках.

Поэтому реакция на публичные проявления оного вполне нормальна.





Хотя и преувеличивать данное явление до проблемы, вышедшей за рамки, тоже может и не нужно.

Тут вопрос дискуссионный.

Перебдеть или недобдеть)) Возвращайтесь в реальный мир сами.Знаю десятки людей, страдающих антисемитизмом.Вы бы просто логически поразмыслили. В таком огромном обществе любых представителей любого анти- имеется тысячи, а то и десятки тысяч.Другое дело -- как он у них проявляется!!!У тех, кого я знаю лично, в виде -- словесного признания *во всём виноваты ж..* и до почитывания тематической литературки.Непринятие антисемитизма в обществе является фактором, сдерживающим его развитие.В допустимых рамках.Поэтому реакция на публичные проявления оного вполне нормальна.Хотя и преувеличивать данное явление до проблемы, вышедшей за рамки, тоже может и не нужно.Тут вопрос дискуссионный.Перебдеть или недобдеть))

А скільки у Вас знайомих? Якщо сотня, то це таки проблема - бо тоді десятки антисемінів в оточенні дійсно створюють проблему в Вашому житті. Але зазвичай пересічні люди знайомі з тисячами людей і тоді цих кілька, як Ви кажете, деятків проблеми не становлять. Чи ці кілька десятків якраз і складають Ваше близьке оточення? Оце тоді Ви попали! Співчуваю... А скільки у Вас знайомих? Якщо сотня, то це таки проблема - бо тоді десятки антисемінів в оточенні дійсно створюють проблему в Вашому житті. Але зазвичай пересічні люди знайомі з тисячами людей і тоді цих кілька, як Ви кажете, деятків проблеми не становлять. Чи ці кілька десятків якраз і складають Ваше близьке оточення? Оце тоді Ви попали! Співчуваю...

Я из разряда *зазвичай*.



И раз Вы так видите это *зазвичай*, то тем более удивителен Ваш пост с пожеланием оппоненту возвращаться в реальный мир. Я из разряда *зазвичай*.И раз Вы так видите это *зазвичай*, то тем более удивителен Ваш пост с пожеланием оппоненту возвращаться в реальный мир. detroytred

Повідомлень: 22775 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 16:55 Кармелюк написав: ЛАД написав: Кармелюк написав: ............

Ех! "Наша песня хороша..." ............Ех! "Наша песня хороша..."

Вы бы написали это Пересу. Вы бы написали это Пересу.

Я дуже розраховую, що Ви розумна людина і більше ніколи не будете піддаватись спокусі знову, щось доказати в не існуючій проблематиці антисемітизму в Україні.

P.s. Мені просто цікаво - у Вас особисто є знайомі антисеміти? І їх багато? Я маю тисячі знайомих в Південній, Західній і Центральній Україні, і кілька десятків в Східній Україні - і серед них жодного яскраво вираженого антисеміта не було і немає. Максимум, що бувало - це колись хтось скаже: він єврей або вона єврейка, ще бува анекдот про євреїв розкажуть (ну то й що - їх розказують і про українців, а особливо про їх різновид, який більше поширений у природі - хохлів, про росіян і чукчів, про молдаван і американців, і т.п.). Чи це вже треба вважати страшенним антисемітизмом? Це мені так повезло, чи Вам так не щастить, що Ви без кінця бідкаєтесь із цим антисемітизмом?

Повертайтесь у реальний світ з інтернету і ТБ. І щезне весь антисемітизм навколо Вас. Чи таки антисемітів в Вашому реальному оточенні лічити не перелічити? Тоді мені дійсно цікаво - а скільки ж їх поряд з Вами? Я дуже розраховую, що Ви розумна людина і більше ніколи не будете піддаватись спокусі знову, щось доказати в не існуючій проблематиці антисемітизму в Україні.P.s. Мені просто цікаво - у Вас особисто є знайомі антисеміти? І їх багато? Я маю тисячі знайомих в Південній, Західній і Центральній Україні, і кілька десятків в Східній Україні - і серед них жодного яскраво вираженого антисеміта не було і немає. Максимум, що бувало - це колись хтось скаже: він єврей або вона єврейка, ще бува анекдот про євреїв розкажуть (ну то й що - їх розказують і про українців, а особливо про їх різновид, який більше поширений у природі - хохлів, про росіян і чукчів, про молдаван і американців, і т.п.). Чи це вже треба вважати страшенним антисемітизмом? Це мені так повезло, чи Вам так не щастить, що Ви без кінця бідкаєтесь із цим антисемітизмом?Повертайтесь у реальний світ з інтернету і ТБ. І щезне весь антисемітизм навколо Вас. Чи таки антисемітів в Вашому реальному оточенні лічити не перелічити? Тоді мені дійсно цікаво - а скільки ж їх поряд з Вами?

А у Вас "особисто є знайомі семіти?"

О наличии-отсутствии анти- лучше спрашивать у них.

Что Вы называете "яскраво вираженим антисемітом"? Человека, кричащего "бей жидов, спасай Россию (Украину)"? Или "яскраво вираженим (страшенним) антисемітизмом" Вы считаете исключительно погромы?

Такого, к счастью, нет.

Государственного антисемитизма сегодня, вроде, нет. Но бытовой существует. Вы, например, возьмётесь утверждать, что все Ваши "тисячі знайомих" согласятся, чтобы их дочка вышла замуж за еврея (цыгана, негра)?

Вы возьмётесь утверждать, что нет антицыганских и антинегритянских настроений? На основе того, что у нас нет ку-клукс-клана. Термин "черножопые" не слышали никогда? Или это ласковое название?

У нас просто мало негров и нет "наверху" цыган. Но объяснения наших "успехов" "засильем" в верхушке евреев, надеюсь, Вы слышали.

Ночной пост Переса прочитать успели? Это тоже не антисемитизм?

Вашу реакцию на мой пост я вижу. А на пост Переса? Его пост не прокомментируете?



Я никогда не писал, что ксенофобия в разных видах у нас зашкаливает. Боюсь, в Польше, например, она значительно выше. Но точно так же я против полного отрицания её существования в Украине. Это явление, если с ним не бороться, имеет свойство расти очень быстро и давать весьма ядовитые всходы.



Ещё раз - почему Вы среагировали на мой пост и не среагировали на пост Переса?

И обратите внимание, я, как правило, поднимаю эти вопросы в ответ на какие-то посты. А у Вас "особисто є знайомі семіти?"О наличии-отсутствии анти- лучше спрашивать у них.Что Вы называете "яскраво вираженим антисемітом"? Человека, кричащего "бей жидов, спасай Россию (Украину)"? Или "яскраво вираженим (страшенним) антисемітизмом" Вы считаете исключительно погромы?Такого, к счастью, нет.Государственного антисемитизма сегодня, вроде, нет. Но бытовой существует. Вы, например, возьмётесь утверждать, что все Ваши "тисячі знайомих" согласятся, чтобы их дочка вышла замуж за еврея (цыгана, негра)?Вы возьмётесь утверждать, что нет антицыганских и антинегритянских настроений? На основе того, что у нас нет ку-клукс-клана. Термин "черножопые" не слышали никогда? Или это ласковое название?У нас просто мало негров и нет "наверху" цыган. Но объяснения наших "успехов" "засильем" в верхушке евреев, надеюсь, Вы слышали.Ночной пост Переса прочитать успели? Это тоже не антисемитизм?Вашу реакцию на мой пост я вижу. А на пост Переса? Его пост не прокомментируете?Я никогда не писал, что ксенофобия в разных видах у нас зашкаливает. Боюсь, в Польше, например, она значительно выше. Но точно так же я против полного отрицания её существования в Украине. Это явление, если с ним не бороться, имеет свойство расти очень быстро и давать весьма ядовитые всходы.Ещё раз - почему Вы среагировали на мой пост и не среагировали на пост Переса?И обратите внимание, я, как правило, поднимаю эти вопросы в ответ на какие-то посты. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14991 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 16:58 shapo написав: shapo написав: 1) При СССР пенсионеры были вполне счастливые люди т.к. при пенсии в конце 70-х в 120 рублей могли позволить себе больше чем начинающий инженер с такой же зарплатой, но с вычетом налогов, в т.ч. за бездетность

2) Горбачев был просто дилетант и болтун и все сказки о исчерпании и невозможности реформирования советской системы опровергает Китай который в 1977г после смерти Мао и разгрома банды 4-х был в намного худшем положении, да и нынешняя Украина уже 28 лет пользуется инфраструктурой и многим что осталось от той клятой систенмы.

3) Беда Украины в том, что у нее в принципе на момент распада СССР не было управленческих кадров - все решения принимались в Москве и все лучшие кадры уезжали туда же.

А диссиденты с бывшими сотрудниками академических НИИ ставших основой РУХа и перекрасившимися коммунистами типа Кравчука оказались скверными менеджерами.

Поэтому и вытаскивают на свет божий исторический хлам, мову, веру, вместо того чтобы заниматься делом.

Украинская ментальность с одной стороны не дала сползти в диктатуру как в соседних европейских республиках бывшего СССР не говоря о диком авторитаризме азиатских республик типа Туркмении,Казахстана, Узбекистана( Киргизия из-за 2-х противоположных кланов более напоминает Украину).

С другой стороны с такой ментальностью построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно. 1) При СССР пенсионеры были вполне счастливые люди т.к. при пенсии в конце 70-х в 120 рублей могли позволить себе больше чем начинающий инженер с такой же зарплатой, но с вычетом налогов, в т.ч. за бездетность2) Горбачев был просто дилетант и болтун и все сказки о исчерпании и невозможности реформирования советской системы опровергает Китай который в 1977г после смерти Мао и разгрома банды 4-х был в намного худшем положении, да и нынешняя Украина уже 28 лет пользуется инфраструктурой и многим что осталось от той клятой систенмы.3) Беда Украины в том, что у нее в принципе на момент распада СССР не было управленческих кадров - все решения принимались в Москве и все лучшие кадры уезжали туда же.А диссиденты с бывшими сотрудниками академических НИИ ставших основой РУХа и перекрасившимися коммунистами типа Кравчука оказались скверными менеджерами.Поэтому и вытаскивают на свет божий исторический хлам, мову, веру, вместо того чтобы заниматься делом.Украинская ментальность с одной стороны не дала сползти в диктатуру как в соседних европейских республиках бывшего СССР не говоря о диком авторитаризме азиатских республик типа Туркмении,Казахстана, Узбекистана( Киргизия из-за 2-х противоположных кланов более напоминает Украину).С другой стороны с такой ментальностью построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно.



Кармелюк написав: Працюємо не покладаючи рук і не жалкуючи клавіш? І все заради того, щоб всі прониклись думкою останнього речення. Більше трешу! Дивно, а чому не згадали вислів одного відомого в світі політика - мовляв Україна, це не країна, а штучне утворення, якась помилка історії і це ненормально? А раптом збудеться Ваше пророцтво , де б Ви хотіли щоб опинилась територія України, в складі якої держави, а може держав (тоді детальніше, яка частина і де)? Працюємо не покладаючи рук і не жалкуючи клавіш? І все заради того, щоб всі прониклись думкою останнього речення. Більше трешу! Дивно, а чому не згадали вислів одного відомого в світі політика - мовляв Україна, це не країна, а штучне утворення, якась помилка історії і це ненормально? А раптом збудеться Ваше пророцтво , де б Ви хотіли щоб опинилась територія України, в складі якої держави, а може держав (тоді детальніше, яка частина і де)?



Я здесь не работаю, а развлекаюсь в свободное время которого стало последнее время много.

Видимо, для вас это работа.

Что касается того какой я хотел бы видеть Украину, то мне уже все равно, т.к. сын с семьей уехал почти 10 лет назад как и миллионы других и сюда не вернется.

Был здесь неделю перед Новым годом и только укрепился в своем решении.

А случилось это благодаря множеству обстоятельств, в т.ч. не в последнюю очередь и благодаря деятельности таких "патриотов" как вы.

Про отсутствие антисемитизма в Украине совсем смешно.

Начиная с речей таких публичных людей как убогая героиня Украины Н.Савченко до осквернения могильных памятников и бытового антисемитизма.

Это - статистика

https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine ... sledovanie

Или это - https://www.youtube.com/watch?v=3zM0frP1EEI

Особенно характерны комментарии к нему Я здесь не работаю, а развлекаюсь в свободное время которого стало последнее время много.Видимо, для вас это работа.Что касается того какой я хотел бы видеть Украину, то мне уже все равно, т.к. сын с семьей уехал почти 10 лет назад как и миллионы других и сюда не вернется.Был здесь неделю перед Новым годом и только укрепился в своем решении.А случилось это благодаря множеству обстоятельств, в т.ч. не в последнюю очередь и благодаря деятельности таких "патриотов" как вы.Про отсутствие антисемитизма в Украине совсем смешно.Начиная с речей таких публичных людей как убогая героиня Украины Н.Савченко до осквернения могильных памятников и бытового антисемитизма.Это - статистикаИли это -Особенно характерны комментарии к нему

А Ви непересічний юморист! Давно я так щиро не сміявся! Вмієте розсмішити!

Це ж треба так юморити: "Видимо, для вас это работа."

Тобто в середньому одне повідомлення за 4-5 днів це робота?



Савченко... - то вона для Вас героїня? Але тільки убога?

А "оскверняют могильные памятники" точно антисеміти? Про проплаченних північним сусідом провокаторів ніколи не чули? Деяких навіть засудили...

Вийдіть з інтернету - антисемітів точно поменшає. Гарантую! А Ви непересічний юморист! Давно я так щиро не сміявся! Вмієте розсмішити!Це ж треба так юморити: "Видимо, для вас это работа."Тобто в середньому одне повідомлення за 4-5 днів це робота?Савченко... - то вона для Вас героїня? Але тільки убога?А "оскверняют могильные памятники" точно антисеміти? Про проплаченних північним сусідом провокаторів ніколи не чули? Деяких навіть засудили...Вийдіть з інтернету - антисемітів точно поменшає. Гарантую! Кармелюк 1

Повідомлень: 592 З нами з: 26.08.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 17:07 lapay написав: zРадио написав: Вообще-то, это твоя работа. И ты неплохо с ней справляешься Вообще-то, это твоя работа. И ты неплохо с ней справляешься

Взагалі-то це ти спеціаліст по свастикам і зігам.

Блін, ще черепи забув... Взагалі-то це ти спеціаліст по свастикам і зігам.Блін, ще черепи забув...



Типичная порохоботская манипуляция - переложить ответственность за свастику с тех, кто ее носит, на тех, кто об этом говорит!



Я бы с удовольствием не тратил время на публикацию пруфов наличия нео-нацизма, если бы пустоголовые не черпали вдохновение с национал-социализма. Та даже если бы они просто носили свастики, зиговали и ничем больше не проявлялись - ок. Я бы тоже молчал. Но, к сожалению, вдохновляются они не только символами, но и примерами поведения - так, известный уже всем Регор, не просто зигует, а еще и чернокожих фанатов Манчестера метелит, иранцев режет, на журналистов нападает... И все это не в Британии и Иране, а на киевских улицах!!! Типичная порохоботская манипуляция - переложить ответственность за свастику с тех, кто ее носит, на тех, кто об этом говорит!Я бы с удовольствием не тратил время на публикацию пруфов наличия нео-нацизма, если бы пустоголовые не черпали вдохновение с национал-социализма. Та даже если бы они просто носили свастики, зиговали и ничем больше не проявлялись - ок. Я бы тоже молчал. Но, к сожалению, вдохновляются они не только символами, но и примерами поведения - так, известный уже всем Регор, не просто зигует, а еще и чернокожих фанатов Манчестера метелит, иранцев режет, на журналистов нападает... И все это не в Британии и Иране, а на киевских улицах!!! zРадио

Повідомлень: 4545 З нами з: 02.05.18 Подякував: 870 раз. Подякували: 2011 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 17:26 Re: Політичні дискусії zРадио написав: lapay написав: zРадио написав: Вообще-то, это твоя работа. И ты неплохо с ней справляешься Вообще-то, это твоя работа. И ты неплохо с ней справляешься

Взагалі-то це ти спеціаліст по свастикам і зігам.

Блін, ще черепи забув... Взагалі-то це ти спеціаліст по свастикам і зігам.Блін, ще черепи забув...



Типичная порохоботская манипуляция - переложить ответственность за свастику с тех, кто ее носит, на тех, кто об этом говорит!



Я бы с удовольствием не тратил время на публикацию пруфов наличия нео-нацизма, если бы пустоголовые не черпали вдохновение с национал-социализма. Та даже если бы они просто носили свастики, зиговали и ничем больше не проявлялись - ок. Я бы тоже молчал. Но, к сожалению, вдохновляются они не только символами, но и примерами поведения - так, известный уже всем Регор, не просто зигует, а еще и чернокожих фанатов Манчестера метелит, иранцев режет, на журналистов нападает... И все это не в Британии и Иране, а на киевских улицах!!! Типичная порохоботская манипуляция - переложить ответственность за свастику с тех, кто ее носит, на тех, кто об этом говорит!Я бы с удовольствием не тратил время на публикацию пруфов наличия нео-нацизма, если бы пустоголовые не черпали вдохновение с национал-социализма. Та даже если бы они просто носили свастики, зиговали и ничем больше не проявлялись - ок. Я бы тоже молчал. Но, к сожалению, вдохновляются они не только символами, но и примерами поведения - так, известный уже всем Регор, не просто зигует, а еще и чернокожих фанатов Манчестера метелит, иранцев режет, на журналистов нападает... И все это не в Британии и Иране, а на киевских улицах!!!



Сейчас активность товарища Регора поубавится

Специально для Песикота, решительно осуждаю

Не буди лихо пока тихо





Всё обещаю больше про товарища Регора ни одного слова !!!!! Сейчас активность товарища Регора поубавитсяСпециально для Песикота, решительно осуждаюНе буди лихо пока тихоВсё обещаю больше про товарища Регора ни одного слова !!!!! Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14506 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3857 раз. Подякували: 5767 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 17:38 shapo написав: Украинская ментальность с одной стороны не дала сползти в диктатуру как в соседних европейских республиках бывшего СССР не говоря о диком авторитаризме азиатских республик типа Туркмении,Казахстана, Узбекистана( Киргизия из-за 2-х противоположных кланов более напоминает Украину).

С другой стороны с такой ментальностью построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно. Украинская ментальность с одной стороны не дала сползти в диктатуру как в соседних европейских республиках бывшего СССР не говоря о диком авторитаризме азиатских республик типа Туркмении,Казахстана, Узбекистана( Киргизия из-за 2-х противоположных кланов более напоминает Украину).С другой стороны с такой ментальностью построить государство оказалось трудно, а последнее время закрадываются подозрения что и невозможно.

Це головна проблема. Ментальність анархістів переважно, за відсутності еліти. Суспільство, що до кінця не пройшло всі етапи розвитку, притаманні европейцям. Не було рабовласницького устрою, не було сословної і централізованої монархії, капіталізму. Лише перманентно феодалізм в різних проявах. Проблема ускладнюється тим, що певні території сучасної держави розвивалися окремо одна від одної в складі інших держав, що теж влинуло на менталітет. Таку державу треба створювати наново "залізом і кров'ю, а не балаканиною в парламенті", як казав Бісмарк. Пройти етап централізаці за допомогою жорсткої диктатури. Але історичні умови вже не ті, люди не ті...все не те. питання складне і неоднозначне. "Проект Україна", якщо розглядати державу в менеджерському розумінні, в теперішньому форматі не відбувся. Потрібні нові менеджери і нові концепції. Це головна проблема. Ментальність анархістів переважно, за відсутності еліти. Суспільство, що до кінця не пройшло всі етапи розвитку, притаманні европейцям. Не було рабовласницького устрою, не було сословної і централізованої монархії, капіталізму. Лише перманентно феодалізм в різних проявах. Проблема ускладнюється тим, що певні території сучасної держави розвивалися окремо одна від одної в складі інших держав, що теж влинуло на менталітет. Таку державу треба створювати наново "залізом і кров'ю, а не балаканиною в парламенті", як казав Бісмарк. Пройти етап централізаці за допомогою жорсткої диктатури. Але історичні умови вже не ті, люди не ті...все не те. питання складне і неоднозначне. "Проект Україна", якщо розглядати державу в менеджерському розумінні, в теперішньому форматі не відбувся. Потрібні нові менеджери і нові концепції. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27258 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1897 раз. Подякували: 2074 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5043504450455046> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гістьМодератори: ТупУм