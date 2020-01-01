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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5043504450455046 Додано: Чет 02 січ, 2020 17:41 ЛАД написав: Кармелюк написав: Я дуже розраховую, що Ви розумна людина і більше ніколи не будете піддаватись спокусі знову, щось доказати в не існуючій проблематиці антисемітизму в Україні.

P.s. Мені просто цікаво - у Вас особисто є знайомі антисеміти? І їх багато? Я маю тисячі знайомих в Південній, Західній і Центральній Україні, і кілька десятків в Східній Україні - і серед них жодного яскраво вираженого антисеміта не було і немає. Максимум, що бувало - це колись хтось скаже: він єврей або вона єврейка, ще бува анекдот про євреїв розкажуть (ну то й що - їх розказують і про українців, а особливо про їх різновид, який більше поширений у природі - хохлів, про росіян і чукчів, про молдаван і американців, і т.п.). Чи це вже треба вважати страшенним антисемітизмом? Це мені так повезло, чи Вам так не щастить, що Ви без кінця бідкаєтесь із цим антисемітизмом?

Повертайтесь у реальний світ з інтернету і ТБ. І щезне весь антисемітизм навколо Вас. Чи таки антисемітів в Вашому реальному оточенні лічити не перелічити? Тоді мені дійсно цікаво - а скільки ж їх поряд з Вами? Я дуже розраховую, що Ви розумна людина і більше ніколи не будете піддаватись спокусі знову, щось доказати в не існуючій проблематиці антисемітизму в Україні.P.s. Мені просто цікаво - у Вас особисто є знайомі антисеміти? І їх багато? Я маю тисячі знайомих в Південній, Західній і Центральній Україні, і кілька десятків в Східній Україні - і серед них жодного яскраво вираженого антисеміта не було і немає. Максимум, що бувало - це колись хтось скаже: він єврей або вона єврейка, ще бува анекдот про євреїв розкажуть (ну то й що - їх розказують і про українців, а особливо про їх різновид, який більше поширений у природі - хохлів, про росіян і чукчів, про молдаван і американців, і т.п.). Чи це вже треба вважати страшенним антисемітизмом? Це мені так повезло, чи Вам так не щастить, що Ви без кінця бідкаєтесь із цим антисемітизмом?Повертайтесь у реальний світ з інтернету і ТБ. І щезне весь антисемітизм навколо Вас. Чи таки антисемітів в Вашому реальному оточенні лічити не перелічити? Тоді мені дійсно цікаво - а скільки ж їх поряд з Вами?

А у Вас "особисто є знайомі семіти?"

О наличии-отсутствии анти- лучше спрашивать у них.

Что Вы называете "яскраво вираженим антисемітом"? Человека, кричащего "бей жидов, спасай Россию (Украину)"? Или "яскраво вираженим (страшенним) антисемітизмом" Вы считаете исключительно погромы?

Такого, к счастью, нет.

Государственного антисемитизма сегодня, вроде, нет. Но бытовой существует. Вы, например, возьмётесь утверждать, что все Ваши "тисячі знайомих" согласятся, чтобы их дочка вышла замуж за еврея (цыгана, негра)?

Вы возьмётесь утверждать, что нет антицыганских и антинегритянских настроений? На основе того, что у нас нет ку-клукс-клана. Термин "черножопые" не слышали никогда? Или это ласковое название?

У нас просто мало негров и нет "наверху" цыган. Но объяснения наших "успехов" "засильем" в верхушке евреев, надеюсь, Вы слышали.

Ночной пост Переса прочитать успели? Это тоже не антисемитизм?

Вашу реакцию на мой пост я вижу. А на пост Переса? Его пост не прокомментируете?



Я никогда не писал, что ксенофобия в разных видах у нас зашкаливает. Боюсь, в Польше, например, она значительно выше. Но точно так же я против полного отрицания её существования в Украине. Это явление, если с ним не бороться, имеет свойство расти очень быстро и давать весьма ядовитые всходы.



Ещё раз - почему Вы среагировали на мой пост и не среагировали на пост Переса?

И обратите внимание, я, как правило, поднимаю эти вопросы в ответ на какие-то посты. А у Вас "особисто є знайомі семіти?"О наличии-отсутствии анти- лучше спрашивать у них.Что Вы называете "яскраво вираженим антисемітом"? Человека, кричащего "бей жидов, спасай Россию (Украину)"? Или "яскраво вираженим (страшенним) антисемітизмом" Вы считаете исключительно погромы?Такого, к счастью, нет.Государственного антисемитизма сегодня, вроде, нет. Но бытовой существует. Вы, например, возьмётесь утверждать, что все Ваши "тисячі знайомих" согласятся, чтобы их дочка вышла замуж за еврея (цыгана, негра)?Вы возьмётесь утверждать, что нет антицыганских и антинегритянских настроений? На основе того, что у нас нет ку-клукс-клана. Термин "черножопые" не слышали никогда? Или это ласковое название?У нас просто мало негров и нет "наверху" цыган. Но объяснения наших "успехов" "засильем" в верхушке евреев, надеюсь, Вы слышали.Ночной пост Переса прочитать успели? Это тоже не антисемитизм?Вашу реакцию на мой пост я вижу. А на пост Переса? Его пост не прокомментируете?Я никогда не писал, что ксенофобия в разных видах у нас зашкаливает. Боюсь, в Польше, например, она значительно выше. Но точно так же я против полного отрицания её существования в Украине. Это явление, если с ним не бороться, имеет свойство расти очень быстро и давать весьма ядовитые всходы.Ещё раз - почему Вы среагировали на мой пост и не среагировали на пост Переса?И обратите внимание, я, как правило, поднимаю эти вопросы в ответ на какие-то посты.

Дуже коротко. Пост Переса не читав... Валютну гілку теж майже не читаю...Хіба би ті пости, які попадають у топ 5 відповідей за тиждень. І якщо Ви пишете "Я никогда не писал, что ксенофобия в разных видах у нас зашкаливает." - то навіщо Ви так реагуєте на чиїсь нібито ксенофобські пости? А на Ваш пост я зреагував тому, що просто дістали абсолютно безпідставні твердження ( і не тільки Ваші) про нібито великий антисемітизм в Україні, вважаю досить вже товкти воду в ступі! Дуже коротко. Пост Переса не читав... Валютну гілку теж майже не читаю...Хіба би ті пости, які попадають у топ 5 відповідей за тиждень. І якщо Ви пишете "Я никогда не писал, что ксенофобия в разных видах у нас зашкаливает." - то навіщо Ви так реагуєте на чиїсь нібито ксенофобські пости? А на Ваш пост я зреагував тому, що просто дістали абсолютно безпідставні твердження ( і не тільки Ваші) про нібито великий антисемітизм в Україні, вважаю досить вже товкти воду в ступі! Кармелюк 1

Повідомлень: 592 З нами з: 26.08.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 17:46 Кармелюк написав: ......

Савченко... - то вона для Вас героїня? Але тільки убога?

А "оскверняют могильные памятники" точно антисеміти? Про проплаченних північним сусідом провокаторів ніколи не чули? Деяких навіть засудили...

Вийдіть з інтернету - антисемітів точно поменшає. Гарантую! ......Савченко... - то вона для Вас героїня? Але тільки убога?А "оскверняют могильные памятники" точно антисеміти? Про проплаченних північним сусідом провокаторів ніколи не чули? Деяких навіть засудили...Вийдіть з інтернету - антисемітів точно поменшає. Гарантую!

Ну да, ну да. Кругом одни проплаченные "північним сусідом" провокаторы.

Приклади засудженних можна?

Наши нацики белые и пушистые?



На мой вопрос о Пересе и его посте Вы так и не ответили. Или надо подождать? Или он тоже из "проплаченних північним сусідом провокаторів"? Ну да, ну да. Кругом одни проплаченные "північним сусідом" провокаторы.Приклади засудженних можна?Наши нацики белые и пушистые?На мой вопрос о Пересе и его посте Вы так и не ответили. Или надо подождать? Или он тоже из "проплаченних північним сусідом провокаторів"? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14991 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 17:48 Кармелюк написав: Працюємо не покладаючи рук і не жалкуючи клавіш? І все заради того, щоб всі прониклись думкою останнього речення. Більше трешу! Дивно, а чому не згадали вислів одного відомого в світі політика - мовляв Україна, це не країна, а штучне утворення, якась помилка історії і це ненормально? А раптом збудеться Ваше пророцтво , де б Ви хотіли щоб опинилась територія України, в складі якої держави, а може держав (тоді детальніше, яка частина і де)? Працюємо не покладаючи рук і не жалкуючи клавіш? І все заради того, щоб всі прониклись думкою останнього речення. Більше трешу! Дивно, а чому не згадали вислів одного відомого в світі політика - мовляв Україна, це не країна, а штучне утворення, якась помилка історії і це ненормально? А раптом збудеться Ваше пророцтво , де б Ви хотіли щоб опинилась територія України, в складі якої держави, а може держав (тоді детальніше, яка частина і де)?

Це працює так, не покладаючи рук наша псевдоеліта. Гріш ціна такій державі, якщо її можуть зруйнувати дописи на форумі якоїсь людини і вплинути на свідомість громадян. Це визнання власної імпотенції. Імпотенції боротися за свої території, за свідомість власних громадян, за існування України і українця. Комплекс меншовартості треба вичавити спочатку і дивитися на наявні проблеми відверто, а не те, щоб хотілося бачти. Якщо повторювати :"Халва", хоч сто разів, в роті солодше не стане. Це працює так, не покладаючи рук наша псевдоеліта.Гріш ціна такій державі, якщо її можуть зруйнувати дописи на форумі якоїсь людини і вплинути на свідомість громадян. Це визнання власної імпотенції. Імпотенції боротися за свої території, за свідомість власних громадян, за існування України і українця. Комплекс меншовартості треба вичавити спочатку і дивитися на наявні проблеми відверто, а не те, щоб хотілося бачти. Якщо повторювати :"Халва", хоч сто разів, в роті солодше не стане. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27258 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1897 раз. Подякували: 2074 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 17:53 Кармелюк

Когда Вы написали свой первый пост в 2 часа ночи, пост Переса ещё висел на форуме. Могли бы прочитать прежде чем обвинять меня в преувеличениях.

Да и последний мой пост, на кот Вы ответили, Вы тоже, похоже, не прочитали.

Я, вроде, ясно написал, что не преувеличиваю масштабы антисемитизма и прочих анти-, но и не замечать его существование нельзя. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14991 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 січ, 2020 18:00

Коли виникає революційна ситуація? Коли правляча верхівка заважає розвитку виробничих сил, розвитку держави як такої. Теорія про "низи" і "верхи". Цю псевдоеліту сучасну тре викинути на смітник історії. Як казав Кузьма, все то повинно бути 3.14зжено і стріляно. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27258 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1897 раз. Подякували: 2074 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5043504450455046 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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