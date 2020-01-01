Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кармелюк написав:Я дуже розраховую, що Ви розумна людина і більше ніколи не будете піддаватись спокусі знову, щось доказати в не існуючій проблематиці антисемітизму в Україні. P.s. Мені просто цікаво - у Вас особисто є знайомі антисеміти? І їх багато? Я маю тисячі знайомих в Південній, Західній і Центральній Україні, і кілька десятків в Східній Україні - і серед них жодного яскраво вираженого антисеміта не було і немає. Максимум, що бувало - це колись хтось скаже: він єврей або вона єврейка, ще бува анекдот про євреїв розкажуть (ну то й що - їх розказують і про українців, а особливо про їх різновид, який більше поширений у природі - хохлів, про росіян і чукчів, про молдаван і американців, і т.п.). Чи це вже треба вважати страшенним антисемітизмом? Це мені так повезло, чи Вам так не щастить, що Ви без кінця бідкаєтесь із цим антисемітизмом? Повертайтесь у реальний світ з інтернету і ТБ. І щезне весь антисемітизм навколо Вас. Чи таки антисемітів в Вашому реальному оточенні лічити не перелічити? Тоді мені дійсно цікаво - а скільки ж їх поряд з Вами?
А у Вас "особисто є знайомі семіти?" О наличии-отсутствии анти- лучше спрашивать у них. Что Вы называете "яскраво вираженим антисемітом"? Человека, кричащего "бей жидов, спасай Россию (Украину)"? Или "яскраво вираженим (страшенним) антисемітизмом" Вы считаете исключительно погромы? Такого, к счастью, нет. Государственного антисемитизма сегодня, вроде, нет. Но бытовой существует. Вы, например, возьмётесь утверждать, что все Ваши "тисячі знайомих" согласятся, чтобы их дочка вышла замуж за еврея (цыгана, негра)? Вы возьмётесь утверждать, что нет антицыганских и антинегритянских настроений? На основе того, что у нас нет ку-клукс-клана. Термин "черножопые" не слышали никогда? Или это ласковое название? У нас просто мало негров и нет "наверху" цыган. Но объяснения наших "успехов" "засильем" в верхушке евреев, надеюсь, Вы слышали. Ночной пост Переса прочитать успели? Это тоже не антисемитизм? Вашу реакцию на мой пост я вижу. А на пост Переса? Его пост не прокомментируете?
Я никогда не писал, что ксенофобия в разных видах у нас зашкаливает. Боюсь, в Польше, например, она значительно выше. Но точно так же я против полного отрицания её существования в Украине. Это явление, если с ним не бороться, имеет свойство расти очень быстро и давать весьма ядовитые всходы.
Ещё раз - почему Вы среагировали на мой пост и не среагировали на пост Переса? И обратите внимание, я, как правило, поднимаю эти вопросы в ответ на какие-то посты.
Дуже коротко. Пост Переса не читав... Валютну гілку теж майже не читаю...Хіба би ті пости, які попадають у топ 5 відповідей за тиждень. І якщо Ви пишете "Я никогда не писал, что ксенофобия в разных видах у нас зашкаливает." - то навіщо Ви так реагуєте на чиїсь нібито ксенофобські пости? А на Ваш пост я зреагував тому, що просто дістали абсолютно безпідставні твердження ( і не тільки Ваші) про нібито великий антисемітизм в Україні, вважаю досить вже товкти воду в ступі!
Кармелюк написав:...... Савченко... - то вона для Вас героїня? Але тільки убога? А "оскверняют могильные памятники" точно антисеміти? Про проплаченних північним сусідом провокаторів ніколи не чули? Деяких навіть засудили... Вийдіть з інтернету - антисемітів точно поменшає. Гарантую!
Ну да, ну да. Кругом одни проплаченные "північним сусідом" провокаторы. Приклади засудженних можна? Наши нацики белые и пушистые?
На мой вопрос о Пересе и его посте Вы так и не ответили. Или надо подождать? Или он тоже из "проплаченних північним сусідом провокаторів"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Кармелюк написав:Працюємо не покладаючи рук і не жалкуючи клавіш? І все заради того, щоб всі прониклись думкою останнього речення. Більше трешу! Дивно, а чому не згадали вислів одного відомого в світі політика - мовляв Україна, це не країна, а штучне утворення, якась помилка історії і це ненормально? А раптом збудеться Ваше пророцтво , де б Ви хотіли щоб опинилась територія України, в складі якої держави, а може держав (тоді детальніше, яка частина і де)?
Це працює так, не покладаючи рук наша псевдоеліта. Гріш ціна такій державі, якщо її можуть зруйнувати дописи на форумі якоїсь людини і вплинути на свідомість громадян. Це визнання власної імпотенції. Імпотенції боротися за свої території, за свідомість власних громадян, за існування України і українця. Комплекс меншовартості треба вичавити спочатку і дивитися на наявні проблеми відверто, а не те, щоб хотілося бачти. Якщо повторювати :"Халва", хоч сто разів, в роті солодше не стане.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Кармелюк Когда Вы написали свой первый пост в 2 часа ночи, пост Переса ещё висел на форуме. Могли бы прочитать прежде чем обвинять меня в преувеличениях. Да и последний мой пост, на кот Вы ответили, Вы тоже, похоже, не прочитали. Я, вроде, ясно написал, что не преувеличиваю масштабы антисемитизма и прочих анти-, но и не замечать его существование нельзя.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Коли виникає революційна ситуація? Коли правляча верхівка заважає розвитку виробничих сил, розвитку держави як такої. Теорія про "низи" і "верхи". Цю псевдоеліту сучасну тре викинути на смітник історії. Як казав Кузьма, все то повинно бути 3.14зжено і стріляно.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Кармелюк написав:Не прикидайтесь таким наївним! Подякувати за інфо можна і словами... І це форумчани тут роблять час від часу. А от як використовуються в інформаційній війні так звані "благодарности" *+1* проплаченими і згуртованими ботами із сусідньої держави і місцевою п*ятою колоною ми за останні 7 років вже дуже-дуже добре знаємо... І навіть до чого це призводить... І до чого ще може призвести...
Ложка к обеду - лайки отключили... барабанная дробь... в новогоднем обращении путина Кажется, это зашквар Оказывается, отключать лайки - это прием российской пропаганды, а не борьбы с ней (рука-лицо) В России под новогодним обращением Путина отключили лайки https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/2/7236418/
Кармелюк написав:Не прикидайтесь таким наївним! Подякувати за інфо можна і словами... І це форумчани тут роблять час від часу. А от як використовуються в інформаційній війні так звані "благодарности" *+1* проплаченими і згуртованими ботами із сусідньої держави і місцевою п*ятою колоною ми за останні 7 років вже дуже-дуже добре знаємо... І навіть до чого це призводить... І до чого ще може призвести...
Ложка к обеду - лайки отключили... барабанная дробь... в новогоднем обращении путина Кажется, это зашквар Оказывается, отключать лайки - это прием российской пропаганды, а не борьбы с ней (рука-лицо) В России под новогодним обращением Путина отключили лайки https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/2/7236418/
На нашей политветке подсмотрели и сплагиатили. Как оказалось, мы даже команду Киселева можем кое-чему научить)))
zРадио написав:Ложка к обеду - лайки отключили... барабанная дробь... в новогоднем обращении путина Кажется, это зашквар Оказывается, отключать лайки - это прием российской пропаганды, а не борьбы с ней (рука-лицо) В России под новогодним обращением Путина отключили лайки https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/2/7236418/
Как то можно было креативней поздравление ВВП сделать, нет задора. Можно было Киркорова,Овечкина, Машкова, Шойгу пригласить, салюты на заднем плане пустить, Бекмамбетова привлечь к сьемкам.
Кстати нам тоже надо какую то национальную штуку придумать для момента наступления Нового года, в РФ понятно 12-й удар курантов, а у нас как всегда анархия не понятно когда чокаться шампанским, все недоуменно смотрят друг на друга, ну что наступил новый год или еще реклама будет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
shapo написав:1) При СССР пенсионеры были вполне счастливые люди т.к. при пенсии в конце 70-х в 120 рублей могли позволить себе больше чем начинающий инженер с такой же зарплатой, но с вычетом налогов, в т.ч. за бездетность
Який % був таких щасливих, якщо 120 ре це була максимальна трудова пенсія, для пенсіонерів на загальних підставах? В мене в бабки якраз така була, але так як срсрівське щастя не передбачало наповнення рублів відповідними товарами та послугами, то в неї просто значні суми накрились в сбєрбанке. А були і пенсіонери з пенсією менше 40 ре в 70-ті. Пенсии в СССР. Просто факты. https://dmpokrov.livejournal.com/256006.html І ще пенсії забезпечують наступні покоління, які працюють і платять податки. Якщо теперішні пенсіонери не спромоглись підготувати таких, єдина дитина в декого ні копійки не платить на утримання батьків в держбюджет, то на кого їм відказувати?
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 02 січ, 2020 18:37, всього редагувалось 1 раз.