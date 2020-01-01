Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Це не антисиметизм. Антисемитизм - це вбивста і побиття євреїв, а не розмальовані свастиками могили. От на Донбасі є вбивства українців за українську мову чи символіку, і в Харкові вони були, а євреї тут катаються, як сир в маслі. Набридли вже ці порожні скиглення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Я здесь не работаю, а развлекаюсь в свободное время которого стало последнее время много. Видимо, для вас это работа. Что касается того какой я хотел бы видеть Украину, то мне уже все равно, т.к. сын с семьей уехал почти 10 лет назад как и миллионы других и сюда не вернется. Был здесь неделю перед Новым годом и только укрепился в своем решении. А случилось это благодаря множеству обстоятельств, в т.ч. не в последнюю очередь и благодаря деятельности таких "патриотов" как вы. Про отсутствие антисемитизма в Украине совсем смешно. Начиная с речей таких публичных людей как убогая героиня Украины Н.Савченко до осквернения могильных памятников и бытового антисемитизма. Это - статистика https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine ... sledovanie Или это - https://www.youtube.com/watch?v=3zM0frP1EEI Особенно характерны комментарии к нему
Кармелюк написав:А Ви непересічний юморист! Давно я так щиро не сміявся! Вмієте розсмішити! Це ж треба так юморити: "Видимо, для вас это работа." Тобто в середньому одне повідомлення за 4-5 днів це робота?
Какая разница одно сообщение или пятнадцать если человек пишет
Кармелюк написав:Працюємо не покладаючи рук і не жалкуючи клавіш? І все заради того, щоб всі прониклись думкою останнього речення.
Если этот человек обвиняет другого в работе, то есть 2 варианта - или он сам работает,или мечтает о этой работе
Кармелюк написав: Савченко... - то вона для Вас героїня? Але тільки убога?
Что значит для меня? Ее что,лишили звания Героя Украины которое ей присвоили 2 марта 2015 с вручением ордена «Золотая Звезда»? Для меня она всегда было убогой - и когда из нее лепили украинскую Жанну Д,Арк, и когда садили.
Кармелюк написав:А "оскверняют могильные памятники" точно антисеміти? Про проплаченних північним сусідом провокаторів ніколи не чули? Деяких навіть засудили... Вийдіть з інтернету - антисемітів точно поменшає. Гарантую!
Да-да, все северный агрессор делает. И факельные шествия устраивает на манер штурмовиков 30-х, и улицы переименовывает, и историю переписывает.
По итогам 2019 года новообразованное Государственное бюро расследований не справилось с первоочередными задачами и вызовами в своей работе.
То есть не смогли ничего нарыть на Порошенко.
«Во время ознакомления с его работой установлены существенные нарушения в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и с кадровым и техническим обеспечением», - говорится в сообщении.
Це не антисиметизм. Антисемитизм - це вбивста і побиття євреїв, а не розмальовані свастиками могили. От на Донбасі є вбивства українців за українську мову чи символіку, і в Харкові вони були, а євреї тут катаються, як сир в маслі. Набридли вже ці порожні скиглення.
Убийства и избиения евреев теперь не пройдут для тех кто будет это делать также безнаказанно как 80 или даже 50 лет назад. Препятствием послужит существование государства Израиль. О том как евреи катаются тут как сыр в масле расскажите тем евреям кто уехал отсюда бросив все в начале 90-х и продолжает уезжать сейчас не понимая какое счастье они здесь теряют.
Це не антисиметизм. Антисемитизм - це вбивста і побиття євреїв, а не розмальовані свастиками могили. От на Донбасі є вбивства українців за українську мову чи символіку, і в Харкові вони були, а євреї тут катаються, як сир в маслі. Набридли вже ці порожні скиглення.
М-да... Вы уже явно в Европе. Правда, за своего Вас там признают, скорее всего, только наци.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Зажиточности в современном понимании не было, но в среднем по индексу счастья пенсионеры тех лет были повыше нынешних пенсионеров, которые в основном сейчас достаточно унылы по настроению.
Индекс счастья - это эфимерное понятие. Примерно, как в том анекдоте про рыбалку нового русского и мужичка "Почему одним — все, а другим — ничего…". Я встречал много пенсионеров, которые получают по минимуму и они счастливы - у них поддержка детей, внуки не забывают. С подружками на прогулки выходят. А есть, у которых пенсия такая, что и работающий столько не зарабатывает, а злые, как мой кот.
freeze написав:Потом пришел Горбачев и все пошло прахом, можно сказать, что модель себя изжила, можно сказать, что цены на нефть упали, можно назвать еще десятки причин. Но как то великий Дэн в Китае смог достойно выйти из подобной ситуации. И создал вполне человеческий и жизнеспособный, если не сказать больше, гибрид из социализма и капитализма.
Давайте поразмышляем на тему "если бы". Если бы в СССР начали в конце 1970-х то, что начал Дэн Сяопин в Китае, наверное могли бы выйти из ситуации.
Но была огромная проблема качества управленцев.
shapo написав:3) Беда Украины в том, что у нее в принципе на момент распада СССР не было управленческих кадров - все решения принимались в Москве и все лучшие кадры уезжали туда же.
Это не только проблема Украины, это проблема всего СССР вцелом.
Высокие цены на нефть в 1970-х позволили заморозить ситуацию, но руководство не пожелало развиваться. Устроили Олимпиаду, которая могла бы дать толчок к развитию. Но перед этим влезли в Афганистан. И расходы на Олимпиаду легли мёртвым грузом. Ну а дальше гонки на лафетах.
Когда пришёл Горбачёв, он понимал, что систему надо менять. Он искренне хотел поменять и сделать лучше. Ни кого не напоминает, а ? Но никто тогда в СССР тупо не имел представления, по какому пути проводить изменения. Всё та же проблема качества управленцев
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав:Убийства и избиения евреев теперь не пройдут для тех кто будет это делать также безнаказанно как 80 или даже 50 лет назад. Препятствием послужит существование государства Израиль. О том как евреи катаются тут как сыр в масле расскажите тем евреям кто уехал отсюда бросив все в начале 90-х и продолжает уезжать сейчас не понимая какое счастье они здесь теряют.
В нас хоч раз таке було? https://www.osce.org/uk/odihr/376144?download=true Тулуза: 19 березня 2012 р. трьох дітей та батька одного з них було застрелено поблизу єврейської школи; • Бургас: 18 липня 2012 р. терорист-смертник підірвав бомбу в автобусі в аеро-порту міста Бургас, що в Болгарії, унаслідок чого загинули 7 громадян Ізраїлю і ще 32 особи отримали поранення; • Оверленд-Парк, штат Канзас: 13 квітня 2014 р. трьох осіб було вбито біля єврейського общинного центру; • Брюссель: 24 травня 2014 р. чотирьох осіб було вбито під час нападу на Єврей-ський музей Бельгії ;• Париж: 9 січня 2015 р. в супермаркеті кошерних продуктів було взято в заруч-ники 29 осіб, чотирьох з яких було вбито Копенгаген: 15 лютого 2015 р. внаслідок нападу на синагогу було вбито співро-бітника служби охорони і поранено двох поліцейських У багатьох державах-учасницях ОБСЄ вчиняються насильницькі антисемітські напади. Серед таких випадків фізичного насильства: • застосування зброї, зокрема, вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, ножів і бейсбольних біт; • спроби здійснити наїзд автомобілем на жертв; • побиття; • хапання, штовхання, удари, плювки та інші подібні напади. Насильницькі антисемітські напади можуть заподіяти серйозні фізичні та пси-хологічні травми, унаслідок яких жертви потребуватимуть госпіталізації, медич-ної та консультативної допомоги.
В дев'яності і зараз виїжджають всі, а не тільки євреї, в них пік був в семидесяті. Не має в нас реального антисемитизму. Побутовий є, був і буде, але він віртуальний, від нього євреї не страждають, хіба що якісь гіперчутливі особи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:О том как евреи катаются тут как сыр в масле расскажите тем евреям кто уехал отсюда бросив все в начале 90-х и продолжает уезжать сейчас не понимая какое счастье они здесь теряют.
Уезжают они по тем же самым мотивам, по каким уезжают и представители любой другой национальности, а вовсе не потому, что их тут притесняют как евреев. Не сказал бы про сыр в масле, просто не хуже и не лучше чем всем прочим, что, собственно, совершенно нормально.
Тому ми очікуємо, що також Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація приєднаються до діалогу з метою пошуку правди. Зі свого боку, ми готові сприяти в кращій співпраці з відповідними установами в Ізраїлі та Польщі, у тому числі з Яд Вашем та Інститутом національної пам’яті.
Это называется "проехались" ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой